 Екс-нардеп Крючков повернувся в Україну, - САП

Про це "Радіо Свобода" повідомив заступник голови Спеціалізованого антикорупційної прокуратури Володимир Кривенко, інформує Цензор.НЕТ.

Напередодні прокурори САП дозволили Крючкову виїхати за кордон на 10 днів за сімейними обставинами - у зв'язку з операцією його сина.

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Нагадаємо, журналісти-розслідувачі телепрограми "Схеми: корупція в деталях - RFERL" (спільний проект "Радіо Свобода" і телеканалу "UΛ: Перший"), у передачі, що вийшла ввечері 28 березня, стверджують, що екс-депутат Верховної Ради від партії "Батьківщина" Дмитро Крючков через керовану ним компанію "Енергомережа" організував у 2015 році схеми виведення коштів з державних енергопостачальних компаній (обленерго) в інтересах, зокрема, бізнесменів Ігоря та Григорія Суркісів, а також народного депутата з фракції "Блок Петра Порошенка" Ігоря Кононенка.

15 квітня екстрадованого в Україну екс-нардепа Крючкова затримали детективи НАБУ.

Петро Порошенко заявив, що екстрадиція Крючкова - це передвиборчі технології штабу Зеленського. Сам екс-нардеп заявив, що Порошенко нібито дав доручення про порушення провадження НАБУ проти нього.

17 квітня Солом'янський районний суд Києва заарештував Крючкова на 45 діб із заставою 7,11 млн грн. Сторона обвинувачення наполягала на триманні підозрюваного під вартою з альтернативою застави в розмірі 346,22 млн грн. Також колишнього парламентарія зобов'язали здати закордонний паспорт і носити електронний браслет.

На Цензор.НЕТ вийшла стаття про передісторію і свідчення Дмитра Крючкова, які він дав у суді.