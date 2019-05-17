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 Політика України, За кордоном
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Все про:Німеччина (1200) Лавров (662) Рада Європи (196) Гайко Маас (69)

 Глава МЗС ФРН Маас на зустрічі з Лавровим у Гельсінкі обговорить членство РФ у РЄ і ситуацію в Україні

Глава МЗС ФРН Гайко Маас у рамках поїздки в Гельсінкі на сесію Комітету міністрів Ради Європи (КМРЄ) планує зустрітися з російським колегою Сергієм Лавровим.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в поширеному в п'ятницю повідомленні представника зовнішньополітичного відомства Німеччини.

"Глава МЗС Маас у Гельсінкі зустрінеться з російським міністром Лавровим", - йдеться в повідомленні.

"Крім російського членства в Раді Європи, будуть обговорюватися також двосторонні питання і міжнародні теми, серед іншого ситуація на Близькому Сході і в Україні", - зазначили в МЗС ФРН.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Павло Клімкін скасував свою участь у міністерському засіданні Ради Європи на цьому тижні в Гельсінкі (Фінляндії. Він відмовився їхати в Гельсінкі через рішення Комітету міністрів Ради Європи про підтримку проекту міністерського рішення, в якому відкривається шлях для повернення Росії за надзвичайною процедурою.

Читайте також: Україна готова відмовитися від Мінських угод, якщо Рада Європи зніме з РФ санкції, - Клімкін

На засіданні в Гельсінкі 17 травня це рішення мають схвалити остаточно, без змін і без обговорення.

15 травня Клімкін заявив, що окремі країни-члени ПАРЄ, які готові без виконання Росією поставлених їй умов зняти з Москви всі обмеження, мусять усвідомлювати, що стають співучасниками підриву Мінських угод.

"Питання в тому, що прецедент повернення Росії в ПАРЄ буде мати значні символічні наслідки - це запускає процес "нормалізації" всього, що дозволяє собі РФ без кроків з її боку до нормальності. І ті, хто робить таку викривлену глобальну реальність, повинні понести за це частину відповідальності", - написав він на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127361
 
 
 Топ коментарі
 
Сегодня в России допустили окончание проекта "Северный поток-2" во второй половине 2020 года вместо конца 2019г, причина позиция Дании чьи территориальные воды им прийдется обходить, иными словами Дания у которой нет войны с РФ отказывается от денег РФ а Украина у которой якобы война с РФ хочет и торговать с агрессором и получать кровавые деньги за транзит газа в ЕС и ездить к агрессору на зароботки.
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А Зеленский действительно ни при чём, при чём - выбор украинцев...
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Пока Порох, Климкин и Арьев напрягали жабоедов и гансов - расшу в европе опускали, теперь раз "повстанцы и гражданская война" - расша уже не при делах.......
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Да там уже все решено, большинство за возвращение, потому Климкин даже ехать туда отказался.
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что-то как выбрали зеленского начались одни зрады на внешнеполитическом фронте Глава МИД ФРГ Маас на встрече с Лавровым в Хельсинки обсудит членство РФ в СЕ и ситуацию в Украине - Цензор.НЕТ 3495
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А он то тут при чём? Это всё " успехи " большоко специалиста дипломата Порошенко и его убогой компашки тупорылых типа Климкин.
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А Зеленский действительно ни при чём, при чём - выбор украинцев...
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Ну да. После Порошенко все дальнейшие успехи Украины - заложены им, а провалы - вина Зеленского. Какая-то ватная логика у Вас.
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Пора уже возвращаться к истокам и опять становится Субъектом. а не объектом международной жизни. За 4 годя януковоща под рашкину дудку, 5 лет порошенко под госдеп и что скажут в Европе...........Сдавали интересыУкраины, торговали за преференции личные, за бабло и сохранение у Власти.
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так и есть
Украине пора начать вести себя на международной арене как равноправному участнику мирового сообщества
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А что за "ситуация" была в 1943 году? Гражданская война?
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Не волнуйтесь! УЗеленские вернут все взад, даже лучше сделают!
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Разговаривать с конем педальным, с сивым мерином и унылой клячей бесполезно! Это все равно, что пытаться достучаться до понимания ватника, партии регионов или прихильника зетелепня - результат будет одинаков
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Ждем очередного пакта молотова- риббентропа
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Сегодня в России допустили окончание проекта "Северный поток-2" во второй половине 2020 года вместо конца 2019г, причина позиция Дании чьи территориальные воды им прийдется обходить, иными словами Дания у которой нет войны с РФ отказывается от денег РФ а Украина у которой якобы война с РФ хочет и торговать с агрессором и получать кровавые деньги за транзит газа в ЕС и ездить к агрессору на зароботки.
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Пока Порох, Климкин и Арьев напрягали жабоедов и гансов - расшу в европе опускали, теперь раз "повстанцы и гражданская война" - расша уже не при делах.......
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Почему-то в скачках наших буйных дней,
Путлер ценит лишь коней, а не людей.
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