 Глава МЗС ФРН Маас на зустрічі з Лавровим у Гельсінкі обговорить членство РФ у РЄ і ситуацію в Україні

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в поширеному в п'ятницю повідомленні представника зовнішньополітичного відомства Німеччини.

"Глава МЗС Маас у Гельсінкі зустрінеться з російським міністром Лавровим", - йдеться в повідомленні.

"Крім російського членства в Раді Європи, будуть обговорюватися також двосторонні питання і міжнародні теми, серед іншого ситуація на Близькому Сході і в Україні", - зазначили в МЗС ФРН.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Павло Клімкін скасував свою участь у міністерському засіданні Ради Європи на цьому тижні в Гельсінкі (Фінляндії. Він відмовився їхати в Гельсінкі через рішення Комітету міністрів Ради Європи про підтримку проекту міністерського рішення, в якому відкривається шлях для повернення Росії за надзвичайною процедурою.

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На засіданні в Гельсінкі 17 травня це рішення мають схвалити остаточно, без змін і без обговорення.

15 травня Клімкін заявив, що окремі країни-члени ПАРЄ, які готові без виконання Росією поставлених їй умов зняти з Москви всі обмеження, мусять усвідомлювати, що стають співучасниками підриву Мінських угод.

"Питання в тому, що прецедент повернення Росії в ПАРЄ буде мати значні символічні наслідки - це запускає процес "нормалізації" всього, що дозволяє собі РФ без кроків з її боку до нормальності. І ті, хто робить таку викривлену глобальну реальність, повинні понести за це частину відповідальності", - написав він на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук.