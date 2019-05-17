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Все про:Зеленський (1205) інавгурація (89) Порошенко (8870) наказ (133) Цеголко (146)

 Порошенко створив оргкомітет з інавгурації Зеленського. Це ознака цивілізованої передачі влади, - Цеголко

Чинний Президент України Петро Порошенко підписав 16 травня Указ №228/2019 "Про забезпечення проведення заходів, пов'язаних з інавгурацією новообраного Президента України".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба Президента.

В Указі зазначається, що з метою належної організації проведення заходів, пов'язаних з інавгурацією новообраного Президента України, Порошенко ухвалив:

  1. Утворити Організаційний комітет із забезпечення проведення заходів, пов'язаних з інавгурацією новообраного Президента України (далі - Організаційний комітет).

Затвердити персональний склад Організаційного комітету (додається).

Організаційному комітету у дводенний строк затвердити план щодо організації та проведення заходів, пов'язаних з інавгурацією новообраного Президента України.

  1. Міністерству закордонних справ України вжити в установленому порядку заходів щодо запрошення іноземних делегацій (представників дипломатичного корпусу іноземних держав) для участі в заходах, пов'язаних з інавгурацією новообраного Президента України, та вирішення питань, пов'язаних з їх перебуванням в Україні.
  2. Міністерству внутрішніх справ України вжити додаткових заходів із забезпечення громадського порядку під час підготовки і проведення заходів, пов'язаних з інавгурацією новообраного Президента України.
  3. Кабінету Міністрів України, Державному управлінню справами здійснити фінансове, матеріально-технічне забезпечення заходів, пов'язаних з інавгурацією новообраного Президента України.
  4. Державному комітету телебачення і радіомовлення України забезпечити широке висвітлення у засобах масової інформації заходів, пов'язаних з інавгурацією новообраного Президента України.

Указ Президента набирає чинності з дня його опублікування, тобто 16 травня 2019 року.

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Згідно з документом, до складу організаційного комітету із забезпечення проведення заходів, пов'язаних з інавгурацією новообраного Президента України увійшли: Боднар Петро Олегович (перший заступник Керівника Апарату Верховної Ради України - керуючий справами, співголова Організаційного комітету (за згодою), Дніпро Олексій Сергійович (керівник Апарату Адміністрації Президента України, співголова Організаційного комітету), Богдан Андрій Йосипович (представник новообраного Президента України), Гелетей Валерій Вікторович (начальник Управління державної охорони України), Гресько Юрій Петрович (перший заступник Голови Державної прикордонної служби України), Клімкін Павло Анатолійович (міністр закордонних справ України), Кличко Віталій Володимирович (голова Київської міської державної адміністрації), Колесник Ігор Іванович (перший заступник начальника Генштабу ЗСУ), Куцик Іван Маркович (керівник Державного управління справами), Мельник Ярослав Володимирович (керівник Головного департаменту Державного Протоколу і Церемоніалу Адміністрації Президента України), Наливайко Олег Ігорович (голова Державного комітету телебачення і радіомовлення України), Нищук Євген Миколайович (міністр культури України), Попов Роман Анатолійович (начальник Управління протоколу Секретаріату Кабінету Міністрів України), Тимошенко Кирило Владленович (представник новообраного Президента України), Шефір Сергій Нахманович (представник новообраного Президента України), Яровий Сергій Анатолійович (перший заступник Міністра внутрішніх справ України)

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Разом з тим, прес-секретар Порошенка Святослав Цеголко на своїй сторінці в Facebook наголосив, що "Указ Президента Порошенко про створення оргкомітету з проведення інавгурації новообраного Президента Зеленського - це ще одна ознака цивілізованої передачі влади і нових традицій в українській політиці".

"До речі, представники нової влади, зазначені в Указі, вчора брали участь у нараді з підготовки до інавгурації, яка відбулася в АП", - додав він.

Порошенко створив оргкомітет з інавгурації Зеленського. Це ознака цивілізованої передачі влади, - Цеголко 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127359
 
   
 Топ коментарі
 
свиньи упирались, но все равно шли на шашлык. Следующий этап - мыролюбно отреформировать этих свнией.
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После пинка от G7, подумал не о Зеленском и Украине, а о собственной репутации, типа демократа.
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Велика шана і повага такому крупному рєформатору - баризі Петру.
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Ali Hasan - на похоронах... Порошенко створив оргкомітет з інавгурації Зеленського. Це ознака цивілізованої передачі влади, - Цеголко - Цензор.НЕТ 4464

Порошенко створив оргкомітет з інавгурації Зеленського. Це ознака цивілізованої передачі влади, - Цеголко - Цензор.НЕТ 5375 ℳγr 🌐tvorets.center 🇺🇦‏ @myrotvorets_ 1 ч.1 час назад
Завершився День вишиванки. Ось вам трохи легенд та забобонів про чорну вишиванку.


"Що ж несе з собою чорна сорочка? Тут все просто - це сорочка смертника. Це людина, котра готова будь якої миті розпрощатися з життям, немає сім'ї, а життя можна описати, як "життя на колесах", без рідних без домівки. Скільки не зустрічала людей, що носять подібні сорочки - доля мало відрізняється від описаної, тому для тих, хто хоче створити сім'ю, збудувати дім краще відмовитися від такого вибору.

https://t.co/6w2bCK46dr

Порошенко створив оргкомітет з інавгурації Зеленського. Це ознака цивілізованої передачі влади, - Цеголко - Цензор.НЕТ 130
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Так по суті його обрання і є шлях до такої долі. Він сам це обрав.
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Хоть бы уже не палились со своей Волочковой
Кухар бы взяли
Или кого-то из украинских балерин
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У Зеленского может быть свой взгляд и понимание вещей, которые ему может предложить гелетей и прочие порошенковские лизоблюды.
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Есть в компьютерных играх такое- вот не дойди до указанной маркером точки или не нажми какую кнопку, скрипты не сработают. Миссия не выполнена и продолжение невозможно. А здесь... Вот без булавы (ржу) голимой дровеняки с шариком, имеющей символическое значение, Зеля никак... Вот получит и уж тогда... Впереди куча всего, а он там, встречается с кем то... Причем с теми, кто имеет далеко не первоочередное значение. Встречаются, встречаются, один хрен не женятся. Но скоро, уже скоро. Выяснится, что то не в полномочиях преза, это не в его компетенции, а за то вообще разговора небыло... Все что намнили- прахом. Вот будет классно!
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Вот уж у нас страна чудесная. А самое главное чудо, что в ней каждый десятый человек - пророк, ведающий прямо с точностью до одного дня всё, что будет происходить дальше. Все остальные, правда - идиоты, ни хрена не смыслящие в жизни и тем более в политике, и тем более в президентах. Слушай умник, я на твоём месте из букмекерской конторы не вылазил бы. Вот было бы классно!
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Слушай, умник... Ты навалил кучу слов- и ничего. Вот ничего, бредочес голимый, ни единого слова по существу. Типа, лапу задрал, отметился? Полегчало? А в поддержку Зе и сказать нечего, вот прикол...
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читать-писать вовку-двоечника учить будут
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цивилизованный ? вы серьёзно ? это от пятака который построил феодально-племенную вертикаль власти и наживался на ней 5 лет ...спасибо ! насмешили
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Вже й гості на огурацію сповзаються. " Бывший депутат ВР Дмитрий Крючков, которого подозревают в нанесении ущерба государству в энергетике на сумму более 346 млн гривен, вернулся в Украину из Германии"
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Порохоботам еще платят. Минстэць настоящий камикадзе.
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Та мы бесплатно. Пока ещё только разминаемся.
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Интересно , на кого ты будешь пенять , когда спустя месяц , полгода , год , порохоботы тут будут по прежнему , а минстець станет подчиняться уже новой зекоМанде . ?? Порошенко створив оргкомітет з інавгурації Зеленського. Це ознака цивілізованої передачі влади, - Цеголко - Цензор.НЕТ 7244 .
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да не парся , рошены наротердамили шо хватит всякое аквагуано содержать пожизненно
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Браво редактору новостей за фото к новости.
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І особлива подяка фотографам, бо я сам таким працював
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Ну реально, выражение лица ярко показывает, что он думает обо всём происходящем, особенно в преддверии заявления Народного фронта о выходе из коалиции. Сам-то он с БПП не мог этого сделать. Обвинили бы во всех смертных грехах.
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Ничего общего, на фото в статье человек сидит и хитро улыбается.
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наверное определился в какой свинарник бежать...
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Не стоит делиться на форуме ассоциациями со своим образом жизни.
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Неправильное название... Правильнее будет: "Комитет по торжественному вручению погремушки шуту Коломойского".
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Ты про ПороВшивого?
Вони вже "коллеги"
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"Порошенко создал оргкомитет по инаугурации Зеленского. Это признак цивилизованной передачи власти", - Цеголко
Маленькое уточнение: Генерал Цеголко
Ещё нет? Будет!
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Правая рука подписывала, а левая с визгом пыталась ей помешать.
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Януковичу не судилося издать и подписать такой указ.
Что-то у меня подозрения, что и Зе подписать такой указ не доведётся.
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А выход народного фронта с коалиции - это как,?. Это подножка для нового Президента ??? !!! Все больше убеждаюсь - что порошенковская свора это сборище мерзавцев и зажравшихся ублюдков, для которых Украина - это кормушка, а слова про "патриотизм" - это пустые лицемерные и фальшивые фразы - прикрывающие их истиную суть мерзавцев и подонков !!! *** - даже слов подобрать не получается - какие ж мерзкие у нас "народные избранники" . Очень надеюсь что Президент Зеленский найдет способ разогнать этих упырей, а народ его поддержит.
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А зачем же вы таких депутатов избирали? Вы ведь своими ручками бюллетени в урны кидали, никто вас не заставлял. Ну разгонит Зюзик этих депутатов. Что, есть гарантии что вы в следующий раз не изберете точно таких же? Может, все-таки дело не в депутатах, а в безответственном населении, их избирающем? Давайте лучше население разгоним и завезем другое, может оно будет более ответственно вести себя во время избирательного процесса.
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Меня удивляет что 73% избирателей верят в то что Зе Пороха расстреляет, декоммунизирует, люстрирует, посадит и т.д. выбирите то что кому больше нравится.
Вы что в это действительно верите?!
Тогда вы не просто глупые, а идиоты !!!
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откуда ты знаешь мнение 73% избирателей Украины ??? каков размер соцопроса был ??? какой % за шо там ??? или просто щоколадам насрал таки ???
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А ты за себя ответь - что Зеля сделает с Порохом?
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НЕ надо "он". Ты за СЕБЯ скажи - по ТВОЕМУ мнению что Зеля сделает с Порохом?
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как по мне достаточно что уйдет по человечески, без соплей, ибо наротердамленное назад не вернуть без беспредела, а беспредел потом всех коснется, короче хай себе там лепит конхфеты, но в стороне от политики
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Да оформлял бы уже опекунство, что-ли... А то носится, как тетка из "Покровских ворот" над своим бывшим.
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Стандартная процедура.
А чё Порох по вашему должен был сделать?
Забить дверь гвоздями?
Сжечь красную дорожку?
Выброситься из окошка?
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если в конфетную бумажку завернуть какашку,то конфетка так себе господин Цеголко...
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Не поможет... надеюсь, что барыге это не поможет.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПорошенко створив оргкомітет з інавгурації Зеленського. Це ознака цивілізованої передачі влади, - Цеголко
 
 
 
 
 
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