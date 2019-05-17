 Порошенко створив оргкомітет з інавгурації Зеленського. Це ознака цивілізованої передачі влади, - Цеголко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба Президента.

В Указі зазначається, що з метою належної організації проведення заходів, пов'язаних з інавгурацією новообраного Президента України, Порошенко ухвалив:

Утворити Організаційний комітет із забезпечення проведення заходів, пов'язаних з інавгурацією новообраного Президента України (далі - Організаційний комітет).

Затвердити персональний склад Організаційного комітету (додається).

Організаційному комітету у дводенний строк затвердити план щодо організації та проведення заходів, пов'язаних з інавгурацією новообраного Президента України.

Міністерству закордонних справ України вжити в установленому порядку заходів щодо запрошення іноземних делегацій (представників дипломатичного корпусу іноземних держав) для участі в заходах, пов'язаних з інавгурацією новообраного Президента України, та вирішення питань, пов'язаних з їх перебуванням в Україні. Міністерству внутрішніх справ України вжити додаткових заходів із забезпечення громадського порядку під час підготовки і проведення заходів, пов'язаних з інавгурацією новообраного Президента України. Кабінету Міністрів України, Державному управлінню справами здійснити фінансове, матеріально-технічне забезпечення заходів, пов'язаних з інавгурацією новообраного Президента України. Державному комітету телебачення і радіомовлення України забезпечити широке висвітлення у засобах масової інформації заходів, пов'язаних з інавгурацією новообраного Президента України.

Указ Президента набирає чинності з дня його опублікування, тобто 16 травня 2019 року.

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Згідно з документом, до складу організаційного комітету із забезпечення проведення заходів, пов'язаних з інавгурацією новообраного Президента України увійшли: Боднар Петро Олегович (перший заступник Керівника Апарату Верховної Ради України - керуючий справами, співголова Організаційного комітету (за згодою), Дніпро Олексій Сергійович (керівник Апарату Адміністрації Президента України, співголова Організаційного комітету), Богдан Андрій Йосипович (представник новообраного Президента України), Гелетей Валерій Вікторович (начальник Управління державної охорони України), Гресько Юрій Петрович (перший заступник Голови Державної прикордонної служби України), Клімкін Павло Анатолійович (міністр закордонних справ України), Кличко Віталій Володимирович (голова Київської міської державної адміністрації), Колесник Ігор Іванович (перший заступник начальника Генштабу ЗСУ), Куцик Іван Маркович (керівник Державного управління справами), Мельник Ярослав Володимирович (керівник Головного департаменту Державного Протоколу і Церемоніалу Адміністрації Президента України), Наливайко Олег Ігорович (голова Державного комітету телебачення і радіомовлення України), Нищук Євген Миколайович (міністр культури України), Попов Роман Анатолійович (начальник Управління протоколу Секретаріату Кабінету Міністрів України), Тимошенко Кирило Владленович (представник новообраного Президента України), Шефір Сергій Нахманович (представник новообраного Президента України), Яровий Сергій Анатолійович (перший заступник Міністра внутрішніх справ України)

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Разом з тим, прес-секретар Порошенка Святослав Цеголко на своїй сторінці в Facebook наголосив, що "Указ Президента Порошенко про створення оргкомітету з проведення інавгурації новообраного Президента Зеленського - це ще одна ознака цивілізованої передачі влади і нових традицій в українській політиці".

"До речі, представники нової влади, зазначені в Указі, вчора брали участь у нараді з підготовки до інавгурації, яка відбулася в АП", - додав він.