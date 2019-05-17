 Двоє дітей потонули в зрошувальному каналі в Запорізькій області, намагаючись зробити селфі, - ДСНС

Про це повідомив прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ.

"15 травня о 18:45 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення від місцевих жителів про те, що в зрошувальному каналі за с. Бурчак Михайлівського району зникли двоє дітей. Як з'ясувалося в ході попереднього розслідування, двоє хлопчиків 2007 року і 2006 років народження, місцеві жителі, пішли до зрошувального каналу. Один з них вирішив зробити селфі, послизнувся, впав у воду і зник. Інший кинувся рятувати друга і також пішов під воду", - сказано в повідомленні.

Рятувальники підняли тіла загиблих на поверхню і передали співробітникам поліції.

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