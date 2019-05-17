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 Двоє дітей потонули в зрошувальному каналі в Запорізькій області, намагаючись зробити селфі, - ДСНС

15 травня в Запорізькій області двоє дітей потонули в зрошувальному каналі.

Про це повідомив прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ.

"15 травня о 18:45 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення від місцевих жителів про те, що в зрошувальному каналі за с. Бурчак Михайлівського району зникли двоє дітей. Як з'ясувалося в ході попереднього розслідування, двоє хлопчиків 2007 року і 2006 років народження, місцеві жителі, пішли до зрошувального каналу. Один з них вирішив зробити селфі, послизнувся, впав у воду і зник. Інший кинувся рятувати друга і також пішов під воду", - сказано в повідомленні.

Рятувальники підняли тіла загиблих на поверхню і передали співробітникам поліції.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127356
 
 
 Топ коментарі
 
Что за хвала? Что касается детей, то жаль,что их родители сумели им купить мобильные телефоны,но не сумели проконтролировать куда дети ходят и что с ними происходит.
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это за актер из немецкого фильма для взрослых? ))
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На некоторых селфи к сожалению не работают правильно Двое детей утонули в оросительном канале в Запорожской области при попытке сделать селфи, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 3691
Двое детей утонули в оросительном канале в Запорожской области при попытке сделать селфи, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 2251

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Что за хвала? Что касается детей, то жаль,что их родители сумели им купить мобильные телефоны,но не сумели проконтролировать куда дети ходят и что с ними происходит.
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На некоторых селфи к сожалению не работают правильно
Двое детей утонули в оросительном канале в Запорожской области при попытке сделать селфи, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 2251

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это за актер из немецкого фильма для взрослых? ))
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Такого не помнят даже старожилы. Групповой секс с роялем! По общественному телевидению!
Двоє дітей потонули в зрошувальному каналі в Запорізькій області, намагаючись зробити селфі, - ДСНС - Цензор.НЕТ 2579
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Продолжай в том же духе гнать. Типа "да разве мы говно едим? Вот вы говно ели!"
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Каким боком твое говно к теме разговора?
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Выплюнь немедленно, оно действительно здесь ни при чем.
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Та да, еще плыть и плыть, ведь свое вы давно пробили.
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у представителей семейства, где гаджеты на уровне бога, нет у таких нет границ. Чем глупее и отвратительней да и ещё не уместно вбросит, тем такие среди своих соплеменников хочет выделиться, но увы, умишко давление на кнопочки (в основном электронные) не прибавляет.
вот ниже козлодоеву смешно - ну а что хотеть то, такая реальность и таков результат.
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а он каким боком тут??!!!горе у людей ты х..ню постишь(((
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ну тема как-бы про селфи. Вот зеленый тоже селфиться любит, а значит существует вероятность, что с ним в теории может случиться несчастный случай, как и с любым другим селфи-филом.
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я за зе не голосував, ***** ти зачуханий. а ти на зарплаті у свинарчуків. Скільки тут маєш за один коментар в захист мародера, уйобок?
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Шкода діток...
Співчуття батькам та рідним.
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на жаль багато селян пофігістично ставляться до того де бігають їхні діти..особливо після того, як дитині виповнилося 7-8 років...ось і результат. Дітей шкода...
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А кто видел, "что именно так и было" (что все дело в "селфи")? Сразу двое, если бы второй не был уверен в собственных силах, то вряд ли бы бросился спасать (хотя может быть был настоящим другом). Все равно, что-то "не клеится" в этой истории, как бы все не было куда хуже, "чем селфи"!
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Тоже не понял откуда такая точная история. Вроде по тексту они были сами, кто тогда рассказал что один делал селфи и упал а второй после за ним полез?
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В такой канал довольно легко упасть, если подойти близко к воде -там бетонные плиты под довольно большим углом и покрыты слоем песка и пыли, подошва скользит легко. А оказавшись в воде вылезти очень трудно - подводная часть плиты покрыта скользким налетом, вылезти или пытаться закрепиться очень тяжело, да и течение почти всегда довольно сильное. Там не надо делать ошибки - пытаться вылезти там, где упал. Надо позволить течению нести вдоль канала и просматривать стыки между плитами. Когда обнаружишь стык, где достаточно хороших трещин или растет кустик - там надо пытаться вылезти. Иногда можно так обнаружить закрепленную кем-то веревку, толстую проволоку или увидеть людей, которые помогут. Главное - не паниковать и не тратить все силы на сложном для выбирания участке.
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Да как то все мутновато,похоже на историю в Княжичах,13-12 лет ,их могли утопить как ненужных свидетелей 🤔 Грустно
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Цензор.НЕТНовиниПодіїДвоє дітей потонули в зрошувальному каналі в Запорізькій області, намагаючись зробити селфі, - ДСНС
 
 
 
 
 
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