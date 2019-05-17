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Все про:Джемілєв (215) Канада (650) репресії (844) санкції (2282) кримські татари (1326)

 Україна передасть Канаді списки росіян, які беруть участь в утисках кримчан, для введення санкцій, - Джемілєв

Україна надішле Канаді список російських службовців, залучених до порушень прав людини в Криму, щоб Оттава могла накласти на них санкції.

Про це за результатами зустрічей у парламенті Канади заявив лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми запропонували запровадити "список Магнітського" щодо Криму і депутати це добре сприйняли. Ми домовилися, що передамо перелік усіх прокурорів, суддів та інших, хто бере участь в утисках мешканців Криму, і канадці вноситимуть їх до санкційних списків", - сказав Джемілєв.

Він уточнив, що Україна вже володіє необхідною інформацією та готова негайно направити до Канади необхідні документи. "Перелік осіб у нас вже є. Прокуратура Автономної республіки Крим, яка нині базується в Києві, збирає всі матеріали, тож ми зможемо передати цей список", - зазначив депутат.

Як повідомлялося, Мустафа Джемілєв разом із заступником глави Меджлісу кримськотатарського народу Ахтемом Чийгозом наразі перебувають із кількаденним візитом у Канаді. У п’ятницю вони завершують своє перебування в Оттаві та перелітають до Едмонтона, де візьмуть участь у церемонії підняття кримськотатарського прапора над мерією міста, а також проведуть низку зустрічей із місцевим керівництвом та українською громадою.

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Нагадаємо, російський адвокат Сергій Магнітський загинув у Росії 16 листопада 2009 року, перебуваючи під арештом, після викриття корупційних злодіянь вищого керівництва держави. США ще у 2012 році запровадили санкції проти російських чиновників, яких підозрюють у порушенні прав людини. Згодом подібний закон ухвалив Європарламент, Естонія та Велика Британія. Позаминулого року подібне законодавство, яке, однак, не обмежувалося Росією, а поширювалося на порушників прав людини та корупціонерів по всьому світу, набуло чинності і в Канаді.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127351
 
 
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Вся кремлівська верхівка має бути під санкціями.
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Вже тошнить. Піддати САНКЦІЯМ. чИ НЕ КЕРАЩЕ = ВІДДАТИ СПИСКИ КІЛЄРАМ.
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Канадцам просто нужно рассказать про "Миротворец". Дальше они сами...
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та вже 5 лет вся расия сцытся ат санкций
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Кацапам, как заявило х*йло, они идут на пользу, поэтому,- больше санкций, хороших и разных!
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та ті ссанкції що наклал в штани Західенці дісно тільки на користь
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