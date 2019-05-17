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 Політика України
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 Сподіваємося на Зеленського, - у МЗС Угорщини відреагували на підписання Порошенком закону про українську мову

Міністерство закордонних справ Угорщини 16 травня оприлюднило заяву про підписання президентом України Петром Порошенком закону "Про функціонування української мови як державної".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.

Угорські дипломати назвали закон таким, що "відповідає духові Петра Порошенка", і висловили сподівання, що із новообраним президентом Володимиром Зеленським зможуть вирішитися "проблемні питання" щодо угорської нацменшини в Україні.

"Ми зацікавлені у відновленні врівноважених і дружніх відносин між Угорщиною та Україною, і сподіваємося, що новообраний президент буде відкритий до цього", - йдеться у заяві.

У заяві угорського зовнішньополітичного відомства повторили раніше озвучені тези про те, що мовний закон "утискує права національних меншин, тому що відбирає вже раніше надане право на використання рідної мови".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для скасування мовного закону немає підстав, - Княжицький

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко 15 травня підписав закон про функціонування української мови як державної. 16 травня закон опубліковано в офіційній пресі.

В Угорщині негативно відреагували на ухвалення цього закону.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127348
 
   
 Топ коментарі
 
Венграм тексты в хремле пишут. .
В Словакии - словацкий государственный , при 10 процентах( вроде) венгерского населения . Все работают и говорят на словацком. Венгерскому Орбану сразу показали маршрут в сторону леса, и он заткнулся
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Венгры, если не хотите учить украинську мову - чемодан, вокзал, Будапешт Надеемся на Зеленского, - в МИД Венгрии отреагировали на подписание Порошенко закона об украинском языке - Цензор.НЕТ 464
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Обратите внимание - вся антиукраинская нечесть надеется на реЗЕдента! Зебилы, что вы натворили! Не хотели Петра, так был же первый тур! Выбирай не хочу! Действительно, хана стране. Дай Бог, ошибаюсь.
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Навіть в кулуарах ВР, АП і КМУ, держслужбовцям при їх особистому спілкуванні не забороняється ипользовать будь-яку мову.
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в очень дальных колурах, что бы никто не подслушал.
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Можно даже на иврите, чтобы даже если кто-то подслушал, то не понял
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это мы скоро проверим, когда они будут друг-друга зкладывать.
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ЗА ПОДДЕРЖКУ СЕПАРАТИСТОВ В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ - РАССТРЕЛ !!!
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"Мы не смогли объяснить половине страны, чем закончится для конкретной украинской семьи легализация боевиков за столом переговоров. " А цього і не поясниш,бо тут або переговори і визнання їхньої якоїсь автономії або нах...с пляжу той Донбас.
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Нах с пляжу - такая опция не предусмотрена создателем.
Вообще на протяжении 5 лет достаточно подробно поясняли и местной вате и западу,что это не гражданская война и не вопрос донбасса.
Это война против Украины и Запада.
Не дошло через голову.
Значит будет доходить через задницу.
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Це українцям, які виросли з знанням рідної мови та язига колонізаторів, здається, що мова та язиг дуже близькі. А насправді дорослий росісянин, який НІКОЛИ не чув української, аж ніяк її не зрозуміє. І знання це не з москальської Віки, не з гуглу, а з власного досвіду. Словарних співпадінь в українській мові значно більше з польською, словацькою та навіть такою, як мова лужицьких сербів, яка вже майже зникла, ніж з язигом. Якщо ви подорожували по слов*янських країнах, то, мабуть, помітили, що так-сяк ви можете розуміти навіть далеких від нас хорватів та словенців, або чорногорців. Москалі ж, які крім свого язига не знають жодного, цього не можуть. Слов*янські мови Європи для них все рівно, що мови індіанців амазонських джунглів.
Великоросійський шовінізм - це все життя жити в Україні і не вивчити українську мову.
Ви бачили людину іншої національності щоб так відносилась до мови країни в якій живе?
Ні , тільки росіянин це може, він окупант і не має наміру вчити мову. Це в генах, нащадки окупантів теж не хочуть вчити мову.
НЕ БУДЬТЕ ОКУПАНТАМИ - ВЧІТЬ УКРАЇНСЬКУ МОВУ.

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Ну если Зелик с Додоном встретился, для которого Крым - россия, россия - миротворец.
То че уж тут за Венгрию говорить.
Все будет, кроме Украины.
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Все соседние страны с территориальными претензиями надеются на Зеленского. Он точно украинский президент?
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Зеленский уже должен оправдываться за чужие надежды? Т.е. ты реально считаешь, что если кто-то надеется на тебя, то несешь ответственность за надежды этого субъекта, верно?
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Ну шо зебилы? Разгоняем раду устроим досрочные выборы?
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Здесь Зеленскому лучше эти визги ******* просто проигнорировать.
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все г-но надеется на зелю, показательно
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Я тоже надеюсь,что избранный президент Зеленский будет везде и во всем отстаивать интересы Украины и украинского народа, его избравшего, а не других государств. Закон о языке полностью отвечает интересам украинского народа, из этого и надо исходить.
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Венгрия совсем **..лась? А уроды-йовбаки? КАК он "вжимает" ??? КАК закон отбирает ПРАВО говорить на венгерском языке? Говорите сколько влезет. Дома, в гостях, на улице, но в государственных учереждениях, фирмах и т.д. ВСЕ "меньшины" должны знать государственный язык.
Если добавить сюда количество выданных паспортов в Закарпатье, количество выданных "кредитов" просто так (по сути инвестиций, вот только во ЧТО ?) ситуация удручающая.
Нужно 1. Закон о автоматическом лишении гражданства Украину, в случае принятия второго гражданства. 2. За сепаратизм давать ОТ 10 лет.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСподіваємося на Зеленського, - у МЗС Угорщини відреагували на підписання Порошенком закону про українську мову
 
 
 
 
 
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