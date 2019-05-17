 Сподіваємося на Зеленського, - у МЗС Угорщини відреагували на підписання Порошенком закону про українську мову

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.
Угорські дипломати назвали закон таким, що "відповідає духові Петра Порошенка", і висловили сподівання, що із новообраним президентом Володимиром Зеленським зможуть вирішитися "проблемні питання" щодо угорської нацменшини в Україні.
"Ми зацікавлені у відновленні врівноважених і дружніх відносин між Угорщиною та Україною, і сподіваємося, що новообраний президент буде відкритий до цього", - йдеться у заяві.
У заяві угорського зовнішньополітичного відомства повторили раніше озвучені тези про те, що мовний закон "утискує права національних меншин, тому що відбирає вже раніше надане право на використання рідної мови".
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко 15 травня підписав закон про функціонування української мови як державної. 16 травня закон опубліковано в офіційній пресі.
В Угорщині негативно відреагували на ухвалення цього закону.
Вообще на протяжении 5 лет достаточно подробно поясняли и местной вате и западу,что это не гражданская война и не вопрос донбасса.
Это война против Украины и Запада.
Не дошло через голову.
Значит будет доходить через задницу.
Великоросійський шовінізм - це все життя жити в Україні і не вивчити українську мову.
Ви бачили людину іншої національності щоб так відносилась до мови країни в якій живе?
Ні , тільки росіянин це може, він окупант і не має наміру вчити мову. Це в генах, нащадки окупантів теж не хочуть вчити мову.
НЕ БУДЬТЕ ОКУПАНТАМИ - ВЧІТЬ УКРАЇНСЬКУ МОВУ.
То че уж тут за Венгрию говорить.
Все будет, кроме Украины.
Если добавить сюда количество выданных паспортов в Закарпатье, количество выданных "кредитов" просто так (по сути инвестиций, вот только во ЧТО ?) ситуация удручающая.
Нужно 1. Закон о автоматическом лишении гражданства Украину, в случае принятия второго гражданства. 2. За сепаратизм давать ОТ 10 лет.