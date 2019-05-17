 Комітет з асигнувань Конгресу США затвердив законопроект про допомогу Україні в сумі $445,7 млн

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні прес-служби посольства України в США на офіційній сторінці у Facebook.
"Проект "Закону щодо асигнувань Державного департаменту, зарубіжних операцій та суміжних програм на 2020 фінансовий рік" визначає кошторис допомоги Україні по лінії Держдепу США, Агентства США з міжнародного розвитку та причетних відомств у сумі $445,7 млн дол. Зазначена сума включає, зокрема, асигнування у розмірі 115 млн дол. для надання нашій державі безпекової допомоги за програмою "Міжнародне військове фінансування"", - йдеться в повідомленні.
Водночас у дипвідомстві наголосили, що "зазначений документ забороняє спрямування коштів американської допомоги на фінансування дій, пов’язаних з визнанням суверенітету Росії над Кримом чи будь-якою іншою територією України".
Крім того, Комітет рекомендував Держдепу США та Агентству США з міжнародного розвитку продовжувати взаємодію з українською стороною у реалізації програм реабілітації та адаптації українських військових, у допомозі новоствореному Міністерству у справах ветеранів України, а також у подальшому розвитку боротьби з кіберзагрозами з боку РФ.
Також наголошується, що для набуття чинності законопроект має бути схвалений повним складом Палати представників, підтриманий Сенатом та підписаний Президентом США.
штати відслідковують кожний цент.
не буду заважати.
Очень рекомендуют лахтинские, как направление, популяризованное в "12 стульях" Кисой Воробьяниновым.
"
ЭтомуВСУ дадут, этомудадут, а тому "коземанде" - не дадут."