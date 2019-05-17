EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Президентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України, Економіка
  1223  16
Матеріали за темою:
Все про:Конгрес США (244) допомога (810) США (5009)

 Комітет з асигнувань Конгресу США затвердив законопроект про допомогу Україні в сумі $445,7 млн

Комітет з асигнувань Палати представників Конгресу США затвердив проект закону з підтримкою для України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні прес-служби посольства України в США на офіційній сторінці у Facebook.

"Проект "Закону щодо асигнувань Державного департаменту, зарубіжних операцій та суміжних програм на 2020 фінансовий рік" визначає кошторис допомоги Україні по лінії Держдепу США, Агентства США з міжнародного розвитку та причетних відомств у сумі $445,7 млн дол. Зазначена сума включає, зокрема, асигнування у розмірі 115 млн дол. для надання нашій державі безпекової допомоги за програмою "Міжнародне військове фінансування"", - йдеться в повідомленні.

Водночас у дипвідомстві наголосили, що "зазначений документ забороняє спрямування коштів американської допомоги на фінансування дій, пов’язаних з визнанням суверенітету Росії над Кримом чи будь-якою іншою територією України".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінгареллі не називав цифру 8 млрд євро, кажучи про невикористану Україною допомогу від Євросоюзу, - представництво ЄС в Україні

Крім того, Комітет рекомендував Держдепу США та Агентству США з міжнародного розвитку продовжувати взаємодію з українською стороною у реалізації програм реабілітації та адаптації українських військових, у допомозі новоствореному Міністерству у справах ветеранів України, а також у подальшому розвитку боротьби з кіберзагрозами з боку РФ.

Також наголошується, що для набуття чинності законопроект має бути схвалений повним складом Палати представників, підтриманий Сенатом та підписаний Президентом США.

Комітет з асигнувань Конгресу США затвердив законопроект про допомогу Україні в сумі $445,7 млн 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127346
 
   
 Топ коментарі
 
😂🤣 всё что Порох "надеребанил" видно отлично по тому, как преобразилась, за последние 4 года, наша Армия!! но зебилы продолжают блеять про "разворовывание"
 показати весь коментар
 
навряд чи ці кошти хтось дерибанив.
штати відслідковують кожний цент.
 показати весь коментар
 
ваши чиновники ? а вы с откудава ?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
Порошенко в шоке, он уже не сможет их раздерибанить.
 показати весь коментар
 
 
навряд чи ці кошти хтось дерибанив.
штати відслідковують кожний цент.
 показати весь коментар
 
 
Лежалий товар, доводиться допрацьовувати по старим методичкам Ось скоро нові отримають, "парламентські", буде шоу. Комітет з асигнувань Конгресу США затвердив законопроект про допомогу Україні в сумі $445,7 млн - Цензор.НЕТ 1523 Зе-беню обпьовувати, начебто, і не можна, але лекторат, в партійне стійло, повернути потрібно. Запасаємось попкорном Комітет з асигнувань Конгресу США затвердив законопроект про допомогу Україні в сумі $445,7 млн - Цензор.НЕТ 1091
 показати весь коментар
 
 
😂🤣 всё что Порох "надеребанил" видно отлично по тому, как преобразилась, за последние 4 года, наша Армия!! но зебилы продолжают блеять про "разворовывание"
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
зря выделили. наши чиновники скорей всего все украдут(
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
с Украины. а что не так? ворье все украдет
 показати весь коментар
 
 
бачу, ви мантри **********..
не буду заважати.
 показати весь коментар
 
 
С Чебоксар, наверное.
Очень рекомендуют лахтинские, как направление, популяризованное в "12 стульях" Кисой Воробьяниновым.
 показати весь коментар
 
 
так роблють кацапи з ножками Буша, тут Штати усе побачать та надають...
 показати весь коментар
 
"определяет смету помощи Украине по линии Госдепа США, Агентства США по международному развитию и причастных ведомств в сумме $ 445 700 000 долл. Указанная сумма включает, в частности, ассигнования в размере 115 млн. долл. для предоставления нашему государству помощи в сфере безопасности по программе "Международное военное финансирование"", - сказано в сообщении." Источник: https://censor.net.ua/n3127346

"Этому ВСУ дадут, этому дадут, а тому "коземанде" - не дадут." Комітет з асигнувань Конгресу США затвердив законопроект про допомогу Україні в сумі $445,7 млн - Цензор.НЕТ 381
 показати весь коментар
 
 
Ооо! Как раз 4 штуки F35 было бы неплохо, по чуть-чуть по чуть-чуть, смотри и полк уже есть, а это уже что-то!!!!
 показати весь коментар
 
 
Та кажуть, що чомусь Раптори США не продає, це чисто їхня зброя, кращий за 35 чомусь, ну я таке чув.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниКомітет з асигнувань Конгресу США затвердив законопроект про допомогу Україні в сумі $445,7 млн
 
 
 
 
 
 вгору