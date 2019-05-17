 Україна виконала низку своїх зобов'язань за Мінськими угодами, а РФ - ні, - американський дипломат Кеміан в ОБСЄ

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив тимчасовий повірений у справах США при ОБСЄ Гаррі Кеміан під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер у Відні.

"Перший пункт Мінських домовленостей закликає до негайного і всеосяжного припинення вогню, однак керовані Росією сили ніколи не давали статися справжньому і стійкому припиненню вогню. Попри неспроможність Росії виконати свої зобов'язання у сфері безпеки, український уряд виконав низку своїх політичних зобов'язань: президент схвалив закон про особливий статус Донбасу, Рада прийняла закон про амністію, а українські лідери неодноразово закликали до обміну ув'язненими "всі на всіх". Український уряд зробив ці кроки, тоді як керовані Росією війська продовжували напади на українських солдатів", - заявив він.

Американський дипломат вказав на те, що подальші політичні кроки в рамках реалізації Мінська - включно з проведенням місцевих виборів на Донбасі відповідно до українського законодавства - "неможливі, оскільки частина Сходу України залишаються під контролем Росії".

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"Росія розуміє це, але відмовляється від серйозного підходу до переговорів про міжнародні сили безпеки, які могли б створити безпекові умови, необхідні для виконання Україною решти своїх зобов'язань у рамках Мінська. Слід віддати належне Україні за вжиті політичні кроки, передбачені Мінськом, тоді як Росія відмовляється виконувати свої безпекові зобов'язання", - наголосив Кеміан.

Водночас очільник американської дипмісії в ОБСЄ нагадав, що члени Постійної ради ОБСЄ виступили із засудженням рішення Кремля про видачу російських паспортів на окупованих районах Донбасу. Він наголосив, що США вимагають від Росії припинити цю дестабілізаційну політику, яка порушує суверенітет України та заважає очікуваній реінтеграції цих районів з іншою частиною України. Також американська сторона поновила свій заклик до РФ звільнити українські кораблі та військовослужбовців, які були захоплені 25 листопада 2018 року біля Керченської протоки.