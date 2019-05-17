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 Політика України, За кордоном
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Все про:ОБСЄ (2132) Росія (17083) США (5009) мінські угоди (1537) Кеміан (1)

 Україна виконала низку своїх зобов'язань за Мінськими угодами, а РФ - ні, - американський дипломат Кеміан в ОБСЄ

Український уряд, поряд з відданістю всеосяжному та стійкому припиненню вогню на Донбасі, виконав свої політичні зобов'язання в рамках Мінських домовленостей, натомість Росія була неспроможною виконати свої.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив тимчасовий повірений у справах США при ОБСЄ Гаррі Кеміан під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер у Відні.

"Перший пункт Мінських домовленостей закликає до негайного і всеосяжного припинення вогню, однак керовані Росією сили ніколи не давали статися справжньому і стійкому припиненню вогню. Попри неспроможність Росії виконати свої зобов'язання у сфері безпеки, український уряд виконав низку своїх політичних зобов'язань: президент схвалив закон про особливий статус Донбасу, Рада прийняла закон про амністію, а українські лідери неодноразово закликали до обміну ув'язненими "всі на всіх". Український уряд зробив ці кроки, тоді як керовані Росією війська продовжували напади на українських солдатів", - заявив він.

Американський дипломат вказав на те, що подальші політичні кроки в рамках реалізації Мінська - включно з проведенням місцевих виборів на Донбасі відповідно до українського законодавства - "неможливі, оскільки частина Сходу України залишаються під контролем Росії".

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"Росія розуміє це, але відмовляється від серйозного підходу до переговорів про міжнародні сили безпеки, які могли б створити безпекові умови, необхідні для виконання Україною решти своїх зобов'язань у рамках Мінська. Слід віддати належне Україні за вжиті політичні кроки, передбачені Мінськом, тоді як Росія відмовляється виконувати свої безпекові зобов'язання", - наголосив Кеміан.

Водночас очільник американської дипмісії в ОБСЄ нагадав, що члени Постійної ради ОБСЄ виступили із засудженням рішення Кремля про видачу російських паспортів на окупованих районах Донбасу. Він наголосив, що США вимагають від Росії припинити цю дестабілізаційну політику, яка порушує суверенітет України та заважає очікуваній реінтеграції цих районів з іншою частиною України. Також американська сторона поновила свій заклик до РФ звільнити українські кораблі та військовослужбовців, які були захоплені 25 листопада 2018 року біля Керченської протоки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127345
 
   
 Топ коментарі
 
Серйозно? Така потужна, різка заява. Ще до ядерної війни призведе. Треба сідати за стіл переговорів.
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В русні своя схема - абхазія, придністров'я.
Поки що їх все влаштовує.
А на фоні економічної війни штатів з Китаєм вони взагалі у вигідній позиції та і ПП2 надасть їм впевненості та впливу на європейські країни.
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И тут до меня дошло почему некоторые типы вроде Коломойского, Зе...., начали вещать про отсутствие расейских войск на Луганде - эти суки хотят провести там выборы!
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тож у США мають розуміти, що повалення режиму ботоксного недофюрера і фсб-шної хунти на часі
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Серйозно? Така потужна, різка заява. Ще до ядерної війни призведе. Треба сідати за стіл переговорів.
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В русні своя схема - абхазія, придністров'я.
Поки що їх все влаштовує.
А на фоні економічної війни штатів з Китаєм вони взагалі у вигідній позиції та і ПП2 надасть їм впевненості та впливу на європейські країни.
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А стурбованість не забув висловити Кеміан.?
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Хотелось бы узнать какие у эрэфии по минскому договорняку обязательства?🤔 По этому договорняку она не является участником конфликта, а является посредником. Слава шоколадному клептоману! http://pauluskp.com/news/8ed19cb18 http Порошенко через украинский суд доказал, что войны с Россией нет / 12 мая 2016 года /.
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Так, говоришь, что подписи представителя паРаши под Минскими соглашениями нет?
Лахта, ты забыл произнести - мародёр и барыга.
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И тут до меня дошло почему некоторые типы вроде Коломойского, Зе...., начали вещать про отсутствие расейских войск на Луганде - эти суки хотят провести там выборы!
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Так Меркель с Оландом считали, что можно проводить, а Порошенко переубедил, что пока не перестанут стрелять это небезопасно и они согласились...
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Меркель с Оландом были бы даже очень непротив, если бы мы еще и отказались от Крыма и все эти санкции, которые так мешают немецкому бизнесу можно было бы одним разом снять и больше не париться!!!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУкраїна виконала низку своїх зобов'язань за Мінськими угодами, а РФ - ні, - американський дипломат Кеміан в ОБСЄ
 
 
 
 
 
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