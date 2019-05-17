 У переддень інавгурації Зеленського відзвітуюся, дам йому поради і складу свої повноваження, - Ірина Луценко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в прес-службі БПП "Солідарність".
"Я в переддень інавгурації нового Президента Зеленського складу свої повноваження. Запрошую усіх журналістів на 12:00 на брифінг. Я відзвітуюсь і дам поради новообраному Президенту Зеленському, як не воювати, а конструктивно працювати з парламентом на прикладі роботи Президента Порошенка, яким було подано 158 законів, з них прийнято 128. Було подано найбільше змін до Конституції, які були підтримані парламентом", - наголосила Луценко.
Нагадаємо, 16 травня, Верховна Рада ухвалила рішення про проведення інавгурації Зеленського в понеділок, 20 травня. За відповідну постанову проголосували 315 народних депутатів.
Коментуючи їхнє рішення, радник Зеленського Дмитро Разумков сказав, що в такий спосіб парламент вирішив "насолити українському народу" і "створити проблеми для зарубіжних гостей". Сам Зеленський наполягав на проведенні інавгурації в неділю, 19 травня.
Да уйди ты просто, пожалуйста, и желательно навсегда. Вместе со своим мужем-Деформатором. Под песню группы «Ленинград» ДОРОЖНАЯ.
которую со временем все ЗЗблоиды "возлюбят" точно также как и "управляющую страной кухарку" бабу Иру...
"Весь мир насилья мы разрушим
До основанья... А затем...
Мы наш, мы новый мир построим -
Кто был никем, тот станет всем...".
"Разрушили"? Да... И что "ПОСТРОИЛИ"?
Хотя, конечно, даже знаю - плохая это весть для порохоботов или наоборот - замечательная. Ибо пока власть будет дристаться прямо в штаны, завсегда будет спрос и на них - прачек трусов и вылизывателей руководящих жоп…
"Весь мир насилья мы разрушим
До основанья... А затем...
Мы наш, мы новый мир построим -
Кто был никем, тот станет всем...".
"Разрушили"? Да... И что "ПОСТРОИЛИ"?
"Умные люди сначала замену старому готовят, а потом снимают деталь и ставят новую... А у вас НЕТ, ПОКА, НИКОГО, кто займёт её место... Вам не кажется, что "мы уже это проходили..."? "
Просто уйди и дай совет своему мужу поступить так же
Две Ирки минус - это уже плюс , но очень маленький
Кому ты нужна, Ирка-проститутка, со своими отчетами? Тут есть кому заняться аудитом в новой команде! Они сами найдут, как тебя "закрыть"..
В Ирине Луценко есть и польза. Она своим прекрасны, женственным, хоть и немного потасканным, образом - весьма живописно олицетворяет всю прошедшую шоколадную пятилетку под девизом ЖИТИ ПО-НОВОМУ
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Записаться на прием к президенту нужно или в письменной виде. Сейчас Зе бросит все дела, и будет слушать твой брифинг .
Я тоже ходил давать наставления управляющему!
ЕГО И ТАК ДОФИГА ОТ ВАТЫ И СОИ
выдающимся народом, щебетал и хихикал, демонстрируя свой рааассийский акцент (с),
-"Ваш пааакорный слуга",
-"Владимир Владимирович всегда правильно говорит".
До начала войны оставались считанные месяцы.