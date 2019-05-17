 У переддень інавгурації Зеленського відзвітуюся, дам йому поради і складу свої повноваження, - Ірина Луценко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в прес-службі БПП "Солідарність".

"Я в переддень інавгурації нового Президента Зеленського складу свої повноваження. Запрошую усіх журналістів на 12:00 на брифінг. Я відзвітуюсь і дам поради новообраному Президенту Зеленському, як не воювати, а конструктивно працювати з парламентом на прикладі роботи Президента Порошенка, яким було подано 158 законів, з них прийнято 128. Було подано найбільше змін до Конституції, які були підтримані парламентом", - наголосила Луценко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Призначенням інавгурації Зеленського на 20 травня частина нардепів вирішила насолити українському народу і створила проблеми для зарубіжних гостей, - Разумков

Нагадаємо, 16 травня, Верховна Рада ухвалила рішення про проведення інавгурації Зеленського в понеділок, 20 травня. За відповідну постанову проголосували 315 народних депутатів.

Коментуючи їхнє рішення, радник Зеленського Дмитро Разумков сказав, що в такий спосіб парламент вирішив "насолити українському народу" і "створити проблеми для зарубіжних гостей". Сам Зеленський наполягав на проведенні інавгурації в неділю, 19 травня.