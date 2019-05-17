 Вибори до Ради мають відбуватися за пропорційною системою з відкритими списками, - Разумков

Про це заявив радник новообраного президента України Володимира Зеленського Дмитро Разумков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"У програмі Зеленського чітко зафіксовано, що виборчу систему потрібно змінювати і робити пропорційну систему з відкритими списками. Якщо ми говоримо про мажоритарників, то серед них є різні, "хороші" і "погані", і вони зможуть спокійно існувати за цієї системи і за відкритими списками потрапити в Раду, якщо їм це довірить український виборець", - сказав радник Зеленського.
Говорячи про можливе зниження прохідного бар'єру, Разумков зазначив, що через 5%-й бар'єр у парламенті виходить "закрите акціонерне товариство", і потрапити туди молодій політичній силі неможливо.
Вы же хотите эту Раду СРАЗУ же РАСПУСТИТЬ после инаугурации!
И выборы будут по СТАРЫМ законам: с блэкджеко-мажоритарщиками и шлюхо-скрытыми списками.
Вы уж определитесь:
Или распускать Раду или заставлять ее принимать новый избирательный закон?
Хотят и рыбку сьесть и на Х сесть.
Сколько заводов и фабрик вы построите за пять лет ?
Сколько станций метро будет построено ? Сколько километров дорог будет заасфальтировано ?
Через пять лет, опять же, украинский космический аппарат должен совершить мягкую посадку на Луну ( в стране есть для этого всё нужное, включая ракетные технологии).
Не томите душу. Ваши планы грандиозны, мы знаем. Вы собираетесь переплюнуть великие технологические достижения СССР, иначе зачем же вы пришли во власть ?
но шо радует зебенина уверенность в завтрашнем дне - бабло друзьям на 5 лет (не 10)
с развратом в зад - кубло шелестящих тараканов...
а так шо та не смеется...
Надоела уже эта харя. Чувствую,мы её будем за 5 лет видеть чаще,чем "пианиста".
Вам больше по душе хари которые уже были 5 лет ?
Кошмар.
Ви ж і є - саме - тими клавішами. Так-так ! саме-тої піаніни !
За предыдущие 5 лет поседел президент, за следующие 5 лет поседеете вы.
Коломойский будет самым дорогим консультантом в вашей жизни. За его услуги ваша семья будет расплачиваться поколениями.
Не міг стриматися!!!!
Вова послідовно будує успішну Україну, на хвилинку
Не витримали більше.
Я про мізки.
Нет, конечно есть и просто идейные петрушечные идиоты, но таких, благо, немного...
....і усьо....
Сначала Слуга Урода хочет разогнать Раду.
Потом он говорит что нада принят новый избирательный кодекс
Вопрос для хомячков:
Кто будет принимать избирательный кодекс?
дЛЯ ЦЬОГО ЗЕ ЯКРАЗ НЕОБХІДНО ВИКОРИСТОВУВАТИ ШАНТАЖ РОЗПУСКОМ
Еще раз. После того, как правящая коалиция в раде прекращает свое существование, дается месяц на создание новой коалиции. После этого президент или клоун на должности президента имеет право распустить Раду... Но при условии, что до выборов в Раду осталось более 6 месяцев. Срок создания новой коалиции истекает 17 июня, выборы в Раду 27 октября. Вопросы есть?
«Необходимо, чтобы наш парламент на 80% состоял из украинцев, а остальные 20% - отданы национальным меньшинствам. Задача каждого избирателя - взяв бюллетень, выделить украинцев. А затем среди них найти кандидата с лучшим образованием, опытом, посмотреть на его работу, не на обещания ... Парламент надо сделать украинским, а тогда надеяться, что начнется возрождение Украины». - Лукьяненко.
Так что это просто демагогия.
А Зелебенський хоч якусь думку самостійно може озвучити, чи воно дурне як Янукович!!!, все перепоручає своїм шпікерам!!!
А якщо мають значення,чому не було в стрічці заяви іншого радника Зеленського-пані Страхової,про те,що держава (ми з вами) винні Коломойському 2 ярди баксів ???
Може годі нам підміняти фігуру президента,який МОВЧИТЬ і тріцепс підкачує,якимись радниками ?
Хоча невідомо чи це дійсно думка президента і чи він взагалі має якісь думки...
https://www.youtube.com/watch?v=hQHmFMxptuE - вас шота зацыклило.............................................
Хотя есть плюс. Точно знаю, за какую партию нельзя голосовать никогда, ни в коем случае и ни при каких обстоятельствах.