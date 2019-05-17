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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Президентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
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Все про:ВР (4754) вибори (3777) Зеленський (1205) Разумков Дмитро (45)

 Вибори до Ради мають відбуватися за пропорційною системою з відкритими списками, - Разумков

Вибори до Верховної Ради мають відбуватися за пропорційною системою з відкритими списками, а 5%-й прохідний бар'єр не дає шансу потрапити туди новим молодим партіям.

Про це заявив радник новообраного президента України Володимира Зеленського Дмитро Разумков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У програмі Зеленського чітко зафіксовано, що виборчу систему потрібно змінювати і робити пропорційну систему з відкритими списками. Якщо ми говоримо про мажоритарників, то серед них є різні, "хороші" і "погані", і вони зможуть спокійно існувати за цієї системи і за відкритими списками потрапити в Раду, якщо їм це довірить український виборець", - сказав радник Зеленського.

Говорячи про можливе зниження прохідного бар'єру, Разумков зазначив, що через 5%-й бар'єр у парламенті виходить "закрите акціонерне товариство", і потрапити туди молодій політичній силі неможливо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Призначенням інавгурації Зеленського на 20 травня частина нардепів вирішила насолити українському народу і створила проблеми для зарубіжних гостей, - Разумков

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127342
 
   
 Топ коментарі
 
Эта пучеглазая жаба все 5 лет квакать будет что ли?? Кловуну даже рот не дают открыть...Есть два типа новостей
1 Бабломойский сказал...
2 разумков сказал...
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Так к осени там как раз 5% и будет. Потому ЗЕбанда так и спешит с роспуском Рады, шоб побольше своих подельников привести к корыту. Вся Бенина шобла включая самого бандюка главаря слетелась деребанить Украину. Теперь все зебики визжат что Беня хароший, а Петя плохой, а то шо перед выборами чучела тут расказивали про борьбу с олигархами уже как то сразу забыли. Теперь Беня уже не олигарх, теперь он их хозяин.
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снизьте барьер до 1%, а лучше совсем уберите - вам сегодняшний срач в Раде образцом порядка покажется....
или я шо то не то понимаю или "слуги народу" ерзают....
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А сам багато цибулі виростив , щоб ціни знизити ?
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Бггг) НФ из коалиции выходят -так что с роспуском рады вы пролетаете...
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"Должны... должны..." - кому и что они должны?
Вы же хотите эту Раду СРАЗУ же РАСПУСТИТЬ после инаугурации!
И выборы будут по СТАРЫМ законам: с блэкджеко-мажоритарщиками и шлюхо-скрытыми списками.
Вы уж определитесь:
Или распускать Раду или заставлять ее принимать новый избирательный закон?
Хотят и рыбку сьесть и на Х сесть.
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Разумков, каковы планы коЗеманды на ре-индустриализацию страны ?
Сколько заводов и фабрик вы построите за пять лет ?
Сколько станций метро будет построено ? Сколько километров дорог будет заасфальтировано ?
Через пять лет, опять же, украинский космический аппарат должен совершить мягкую посадку на Луну ( в стране есть для этого всё нужное, включая ракетные технологии).

Не томите душу. Ваши планы грандиозны, мы знаем. Вы собираетесь переплюнуть великие технологические достижения СССР, иначе зачем же вы пришли во власть ? Выборы в Раду должны проходить по пропорциональной системе с открытыми списками, - Разумков - Цензор.НЕТ 2428
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дык по приколу и пришли....
но шо радует зебенина уверенность в завтрашнем дне - бабло друзьям на 5 лет (не 10)
с развратом в зад - кубло шелестящих тараканов...
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Такой прикольной публики у власти ещё не было. Выборы в Раду должны проходить по пропорциональной системе с открытыми списками, - Разумков - Цензор.НЕТ 2778
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ето правда - если бы речь шла не об Украине - я б 28 анализы сдал от смеха...
а так шо та не смеется...
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К сожалению,прикалываться эта публика будет с нас,украинцев.
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Если активное население составляет около 10%, то либо власть будет вынуждена следовать в фарватере умонастроений этой части, либо её никто не будет слушаться, либо её вообще снесут.
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Надоела уже эта харя. Чувствую,мы её будем за 5 лет видеть чаще,чем "пианиста".
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маладые прогрессивные реформаторы, которых вы сами выбрали - шо не так?
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Выборы в Раду должны проходить по пропорциональной системе с открытыми списками, - Разумков - Цензор.НЕТ 593 Vinsent Vega
Надоела уже эта харя. Чувствую,мы её будем за 5 лет видеть чаще,чем "пианиста".
Вам больше по душе хари которые уже были 5 лет ?
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А чим саме ця харя краща за ті що були, чим краще коломойша від тих харь, чи це нові харі ви рахуєте))) І де ваш блаЗень, може вже почне говорити він, а його ляльководи.
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Як оце чучало вже остогидло ...
Кошмар.
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Если сегодня станет вопрос о досрочном роспуске ВР, то она успеет принять закон об импичменте президента, и новая Рада реализует его на первом же своём заседании.
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К сожалению,не успеет - процедура во времени растянута.
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Зебіли ви кого вибирали, хто майбутній президент, якого біса до вас звертається весь час разумкови і коломойши, де ваш блаЗЕнь.
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ПРЕЗИДЕНТ МОЛДОВИ, ЯКИЙ ВИЗНАВ КРИМ РОСІЙСЬКИМ, ПІДТВЕРДИВ ЗГОДУ ЗЕЛЕНСЬКОГО НА ЗУСТРІЧ.
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Зеленский поговорил по телефону с президентом Молдовы Додоном, договорились о встрече "в ближайшее время
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Я не понимаю--о чем можно поговорить с этой путинской тряпке именуемой Додоном.
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https://censor.net.ua/news/3126884/zelenskiyi_pogovoril_po_telefonu_s_prezidentom_moldovy_dodonom_dogovorilis_o_vstreche_v_blijayishee
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73-%ні
Ви ж і є - саме - тими клавішами. Так-так ! саме-тої піаніни !
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А 25% кришкой пианино которая Зеле "булаву" отобьет если слишком стучать начнет.
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Из Твиттера.

За предыдущие 5 лет поседел президент, за следующие 5 лет поседеете вы.

Коломойский будет самым дорогим консультантом в вашей жизни. За его услуги ваша семья будет расплачиваться поколениями.
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Сєкта "Верующих во Пєтра" зачекайте 33 дні , а потім обсирайте Зє, адже перед народом України він поки що безгрішний , як дитина за 3 дня до родів.
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Мародер у паніці і починає істерити. Уявляю, яким тоном розмовляють сьогодні куратори з цими опущеними мінстецьками
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Лучше подождать пока он умрет,-с него и спрос никакой будет...
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Дитина матусю ніколи повією не назве.
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Все правильно каже Розумков. Такі зміни в виборчий закон треба поставити умовою нероспуску Ради. Зменьшення прохіднго бар"єру дозволить пройти більшій кількості партій, а це означає, що і конкуренція збільшиться. Тому Рада буде вимушено працювати, бо з"явиться альтернатива і виборець зможе змінити своє політичне уподобання. Ляшко? Мабуть і Ляшко має теж бути в Раді, чому ні? Так само і Гриценко, і якісь об"єднані націоналісти. В будь якому разі зменьшення прохідного бар"єру зовсім не на користь важковаговику "Слуга Народу", бо купувати голоси великих, тоталітарних фракцій набагато простіше, ніж домовлятись з багатьма. Тепер вже проплачені голосування відійдуть у минуле і жоден "луценко" без юросвіти вже не стане генпрокурором.
Вова послідовно будує успішну Україну, на хвилинку
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Не мели херню, в США взагалі двопартійна системи, і це їм не заважає бути успішною країною.
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Доречі, на зниженні бар"єру собисто я і не наполягаю. А пропорційка з відкритими списками - необхідна.
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Ну почему у Вас нет мозгов? Не разгонит он Раду при любом раскладе, как бы этого не хотелось Бене и его шестеркам. По простой причине того, что не вписывается в сроки. Не выросла еще разгонялка у него.
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Вони од нього втекли поза очі.
Не витримали більше.

Я про мізки.
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в таком случае парламент вообще не будет работать, т.к. куча карликовых партий однодневок будет лишь заходить и уходить
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ну так квнщик стал президентом)) без проходного барьера все бомжи потянуться в парламент )))
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ты, Ваня, глупость написал. ты не потому хочешь отменить проходной барьер, что за Украину радеешь, а потому что ты партию Труффальдино хочешь в Раду пропихнуть хоть под каким-нибудь соусом. я тут недавно голосовал (по почте) на выборах в Европарламент так там простыня из более 40 партий, а чтобы значимые посчитать, хватит пальцев одной руки.
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ну очень неприятный внешний вид, действительно на жабу пучеглазую похож
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Припиняй дивитись в дзеркало і друкувати коменти! Выборы в Раду должны проходить по пропорциональной системе с открытыми списками, - Разумков - Цензор.НЕТ 179
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Слушайте,как фамилия Вашего свежеизбранного президента?разумков? 73%-ный,что,не может рот открыть? Прям как в том анекдоте о любовнике под кроватью:-"Что,не дышишь? А как дышал?" Уж лучше бы писали в каком нибудь Твитере,и подписывались бы,например,Трамп,Зеленский,или еще как нибудь.
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Я вже давно "приїхав". Тому переробити мене - справа невдячна. Краще Вибори до Ради мають відбуватися за пропорційною системою з відкритими списками, - Разумков - Цензор.НЕТ 2249
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надо не понижать, а повышать барьер входа. Иначе куча бомжей и партий-однодневок будут курсировать туда-сюда и работы не будет
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А Зєля взагалі бодай щось думає? Чи то не його?
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в следующем парламенте надеюсь уже не будет бе пе пе и голодного фронта. но к сожалению они перекрасившись войдут в оккупационный блок к рабиновичу медведчуку.
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Це новоє ліцо з підкоченими очима хоче щоб до ВР пройшли партії типу любителів піва та різних голобородьок? Тоді взагалі там буде вакханалія.
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Я балдею. Новость выкатили ночью, а с соевых гнилых болот - уже недовольного вою на неделю наскулили Ну в принципе понятно, им-то до понедельника осталось. Надо напостить побольше высеров.
Нет, конечно есть и просто идейные петрушечные идиоты, но таких, благо, немного...
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Так судя по вашим коментариям соевые сгинут 22 апреля как роса на солнце!
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Эти? Нееет, Эти просто так не сгинут Перекрасятся, переобуются, поменяют кликухи с aa2$456cfg на более другие, а-ля GH647%+xvhtcgyd. )))
....і усьо....
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Идейные они получаются за Украину без москалей и прочей ваты!
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Так и есть, ув. тов. 2f5552a6! Так точно! То есть именно без Вас.
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Ну я немоскаль и не вата! Всетаки получается без Вас!
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Почему вас нулёво-буквенно-циферные поклонники пианиста-пенисиста не смущают. Во время выборов они давали небывалые урожаи комментариев. Остались только идейные?
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Народ это шизофрения.
Сначала Слуга Урода хочет разогнать Раду.
Потом он говорит что нада принят новый избирательный кодекс
Вопрос для хомячков:
Кто будет принимать избирательный кодекс?
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оптимально буде,якщо ВР прийме ряд рішень ЗА ТИЖДЕНЬ ДО 28...
дЛЯ ЦЬОГО ЗЕ ЯКРАЗ НЕОБХІДНО ВИКОРИСТОВУВАТИ ШАНТАЖ РОЗПУСКОМ
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Депутаты, конечно могут быть гнидами. Но идиотами, в отличие от отдельных комментаторов Цензора - нет! Роспуск Рады - это смазка для поклонников ваЗелина и оправдание бездеятельности клоуна за первые 100 дней работы. Я писал об этом раньше, но вчера особо тугодоходящим это уже объявили в новостях.
Еще раз. После того, как правящая коалиция в раде прекращает свое существование, дается месяц на создание новой коалиции. После этого президент или клоун на должности президента имеет право распустить Раду... Но при условии, что до выборов в Раду осталось более 6 месяцев. Срок создания новой коалиции истекает 17 июня, выборы в Раду 27 октября. Вопросы есть?
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а шо, зуб даю десь на Мальдівах, чи з беней-паша курликає??
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Нет, пропорциональная система не имеет отношения к национальности.
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но он не объяснил, как Зеро собирается этого достигнуть. умные мысли не подтвержденные возможностью осуществить.
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Открытые списки- правильные слова. НО ВЫБОРЫ В РАДУ ПРОЙДУТ ПО СТАРОЙ СИСТЕМЕ , бо даже досрочные выборы в Раду не заставят депутатов изменить правила игры.
Так что это просто демагогия.
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А це зовсім не факт. Не всі нардепи - політичні самогубці. Тому будемо посмотрєть))
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Да вопрос даже не открытых списках. В 2014 списки были открыты и без закона. Вопрос в пропорциональной системе.
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Патякать Дуракову - не мішки тягать! Як змусити Раду проголосувать! Рада самостійний, самодостатній орган влади і всякі Зелебенські хай не простягають до неї своїх наполеонівських коротеньких ручок!!!
А Зелебенський хоч якусь думку самостійно може озвучити, чи воно дурне як Янукович!!!, все перепоручає своїм шпікерам!!!
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Да ладно не обижай Овоща. По сравнению с Зеленским он высоко интелектуальная личность Вибори до Ради мають відбуватися за пропорційною системою з відкритими списками, - Разумков - Цензор.НЕТ 8806
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Можна спитати ? Для чого нам думки радника Зеленського ?Це ,поки що, НІХТО,і його заяви варті заяв здурілого Філарета,який ВЖЕ НІХТО.
А якщо мають значення,чому не було в стрічці заяви іншого радника Зеленського-пані Страхової,про те,що держава (ми з вами) винні Коломойському 2 ярди баксів ???
Може годі нам підміняти фігуру президента,який МОВЧИТЬ і тріцепс підкачує,якимись радниками ?
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Він висловлюється, бо вважає, що має право говорити від імені президента..
Хоча невідомо чи це дійсно думка президента і чи він взагалі має якісь думки...
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ДОБАВТЕ В СПИСОК "жінку третього тисячоліття" Вибори до Ради мають відбуватися за пропорційною системою з відкритими списками, - Разумков - Цензор.НЕТ 1236
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В якій категорії ?"Знакова постать"? "Рейтинг"? "Перспектива"? Для чого ?
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Зяблики засуетились. Песенку запели о выборах. Совьют они свое гнездышко в ВР. Будет и там всякой твари по паре. Без них, этот безмозглый орган, не полный, в данное время.
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цензОр у вас есть хоть какой зам редактора по новостям первостепенной важности ???
https://www.youtube.com/watch?v=hQHmFMxptuE - вас шота зацыклило.............................................
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теперішня "банда БПП"+ МАЖОРИТАРІЇ ПРОГОЛОСУЮТЬ за відміну мажоритарки? Вибори до Ради мають відбуватися за пропорційною системою з відкритими списками, - Разумков - Цензор.НЕТ 5317
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Але коломойські вроблять все, щоб Рада не встигла прийняти цей закон. "Слуга народу" пуста партія. Не те що без списку, а взагалі віртуальна. Без офісу, без членів, без працівників, без осередків, без програми, без ідеології. Тому й потрібні вибори в Раду чим скоріш, поки народ прозрівати від зе не почав. А списки будуть потім. З "новими ліцамі")))).
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Все как всегда. На выборах обещаем народовластие и закон о референдуме, на деле пропихиваем отстранение народа от власти и совковое "партия - наш рулевой".

Хотя есть плюс. Точно знаю, за какую партию нельзя голосовать никогда, ни в коем случае и ни при каких обстоятельствах.
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Секта 7% никак не угомонится. Хватит зраду лить, уровень доверия власти на уровне 4% - это уже повод отправить их нахер!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниВибори до Ради мають відбуватися за пропорційною системою з відкритими списками, - Разумков
 
 
 
 
 
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