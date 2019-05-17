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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:граната (459) Нацполіція (7577) Донецька область (2229)

 Мешканця Донеччини затримали під час продажу 2 гранат Ф-1 за 2 тис. грн, - Нацполіція. ФОТО

У Донецькій області під час спроби продажу двох гранат затримано місцевого жителя.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Мешканця Донеччини затримали під час продажу 2 гранат Ф-1 за 2 тис. грн, - Нацполіція 01

Правоохоронці отримали інформацію про те, що житель села Кальчик Нікольського району шукає покупців на гранати. Чоловік був судимий за майнові злочини і має зв'язки в кримінальному світі.

Поліцейські провели дві оперативні закупівлі, під час яких було вилучено гранати Ф-1. Кожна коштувала тисячу гривень.

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Мешканця Донеччини затримали під час продажу 2 гранат Ф-1 за 2 тис. грн, - Нацполіція 02

Зловмисник призначав покупцям зустріч на вулицях у різних частинах села, товар передавав з рук у руки. Під час останньої угоди чоловіка затримали. Він пояснив, що обидві гранати знайшов на околицях села і сховав.

Мешканця Донеччини затримали під час продажу 2 гранат Ф-1 за 2 тис. грн, - Нацполіція 02

За фактом порушено кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами". Триває досудове розслідування.

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Підозрюваного затримано в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127341
 
   
 Топ коментарі
 
фото два одинаковых, где ты увидел второй "уставший" запал?
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так и я ж про то - не ему еще пара тройка гранат нужна, неугомонный какой то Житель Донетчины задержан при продаже 2 гранат Ф-1 за 2 тыс. грн, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5601
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2000 тыс. гривен на 7 лет? - неумный какой то даунбасятский шнырь.
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Шо да то да. Насчет сдерживать батальон не знаю. Но то что огневая мощь Макса удержит 2-3 взвода - безперечно! Он милитарист еще тот.
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так и я ж про то - не ему еще пара тройка гранат нужна, неугомонный какой то Житель Донетчины задержан при продаже 2 гранат Ф-1 за 2 тыс. грн, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5601
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УЗРГМ какие то "замучанные", он что их в заднице хранил?
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фото два одинаковых, где ты увидел второй "уставший" запал?
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Согласен. Я пытался рассмотреть это УЗРГМ или УЗРГМ 2.
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2000 тыс. гривен на 7 лет? - неумный какой то даунбасятский шнырь.
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Две гранаты?
Почему фото обеих одинаковое?
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а чего щелкать две, если они одинаковые как два коробка спичек?
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Синее небо над головой
Гранату отняли, вернули домой
И все же я видел, как один генерал
Проклятому гаду семь рубликов дал.

(с) "Я убью тебя, лодочник"
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниМешканця Донеччини затримали під час продажу 2 гранат Ф-1 за 2 тис. грн, - Нацполіція. ФОТО
 
 
 
 
 
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