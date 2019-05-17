 Є передумови, які дають президенту можливість розпустити Верховну Раду, - радник Зеленського Разумков

Про це заявив радник Зеленського Дмитро Разумков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я скажу про ту позиції, яка є всередині команди. На порушення закону дійсно ніхто йти не планує. Є передумови, які дають президенту можливість розпустити Верховну Раду. Вони чітко прописані в законодавстві, іноді не до кінця чітко, але більш-менш зрозуміло. Однією з цих передумов є відсутність коаліції, яка багато обговорюється. І, на мою думку, коаліції сьогодні немає, тому у двох коаліційних фракціях немає 226 народних депутатів", - сказав радник Зеленського.

Разумков нагадав про різні запити і судові позови, в яких спікера парламенту Андрія Парубія просили показати поіменний список депутатів, які входять до коаліції, що так і не було зроблено.

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При цьому радник Зеленського зауважив, що тема з можливим розпуском Верховної Ради свого часу виникла не всередині команди новообраного президента, а спочатку зародилася в стінах парламенту. "Потім це почали обговорювати в ефірах експерти, мої колеги, політики", - зазначив він.

Разумков вважає, що тема про розпуск парламенту - це "похідна від того, що хтось хотів довше перебувати в певному статусі, здійснювати перепризначення, роздаючи нагороди, розставляючи на ті чи інші посади".

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