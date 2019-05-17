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Все про:ВР (4754) коаліція (215) розпуск (23) Разумков Дмитро (45)

 Є передумови, які дають президенту можливість розпустити Верховну Раду, - радник Зеленського Разумков

У питанні розпуску Верховної Ради ніхто з команди новообраного президента України Володимира Зеленського не йтиме на порушення закону.

Про це заявив радник Зеленського Дмитро Разумков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я скажу про ту позиції, яка є всередині команди. На порушення закону дійсно ніхто йти не планує. Є передумови, які дають президенту можливість розпустити Верховну Раду. Вони чітко прописані в законодавстві, іноді не до кінця чітко, але більш-менш зрозуміло. Однією з цих передумов є відсутність коаліції, яка багато обговорюється. І, на мою думку, коаліції сьогодні немає, тому у двох коаліційних фракціях немає 226 народних депутатів", - сказав радник Зеленського.

Разумков нагадав про різні запити і судові позови, в яких спікера парламенту Андрія Парубія просили показати поіменний список депутатів, які входять до коаліції, що так і не було зроблено.

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При цьому радник Зеленського зауважив, що тема з можливим розпуском Верховної Ради свого часу виникла не всередині команди новообраного президента, а спочатку зародилася в стінах парламенту. "Потім це почали обговорювати в ефірах експерти, мої колеги, політики", - зазначив він.

Разумков вважає, що тема про розпуск парламенту - це "похідна від того, що хтось хотів довше перебувати в певному статусі, здійснювати перепризначення, роздаючи нагороди, розставляючи на ті чи інші посади".

Також читайте: Про розпуск Ради рано говорити, немає повноважень, - Зеленський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127339
 
   
 Топ коментарі
 
Разумков сказал, разумков ответил....
А царь, то не настоящий...
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Надоел уже этот пучеглазый с опухшим и скучным лицом. Когда уже будет новоизбранный говорить сам за себя? Или все никак с гастролей не приедет?
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Надоел уже это рыг украинофоб , харя такая мерзкая - жаба пучеглазая. Теперь что все 5 лет эта жаба квакать будет??
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Вже може що завгодно молоти, ВР все рівно цим зебілам буде не по зубах...
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ещё не видели никаких действий Зеленского
уже захлебуетесь бранью
а если наступит на хвост,что будет тогда
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Предпосылки пошли своим путем, скоморох - своим.
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"КЛОУН" повинен сидіти...
.., або сидіти в клітці разом зі "скунсом"...
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Не совсем понимаю зачем досрочные выборы, но если очень хочется...
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Хоть я и был за пороха из за безвиза и томаса,но Украина при нем не перестраивалась на европейские рельсы,коррупция так и не была побеждена,хотя 5 лет для этого достаточно.
Еще на дебатах мне понравился вопрос Зеленского о том ,что поджигателя магазина Рошен нашли за 4 часа а убийц Шеремета не могут найти уже несколько лет.Что то мне подсказывает,что это наш усатый постарался,а его просто покрывают.
Я это к чему может оно и к Лучшему роспуск рады и новое лицо.
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Ну Разумков і лицемір. Він добре розуміє (якщо не дурень), що коаліція перестає існувати, в момент оголошення про це спікером на засіданні ВР, і аргумент, що "всі знали раніше" є дурним і не конституційним. І тепер ситуація відрізняється кардинально, згідно КОНСТИТУЦІЇ у ВР є місяць для формування нової коаліціїї, і тільки після цього Зе-през може розпустити ВР. В іншому випадку Зе буде злочинцем, який порушив Конституцію.
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просто какой-то "рупор ЗЕ"). а когда сам Зе что-нибудь прохрипит?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЄ передумови, які дають президенту можливість розпустити Верховну Раду, - радник Зеленського Разумков
 
 
 
 
 
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