 Порошенко звільнив посла України у Фінляндії Олефірова

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт президента.
"Відповідно до пункту 3 частини першої статті 29 Закону України "Про дипломатичну службу України" прийняти відставку Надзвичайного і Повноважного Посла України у Фінляндській Республіці та Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Ісландія за сумісництвом Олефірова Андрія Володимировича", - йдеться в тексті указу.
Волнуюсь за них...все таки специализация у них весьма специфическая...трудно будет работу искать им
Думаю и ВР отработает последние свои недели на 200%...гляди еще и друзей-коррупционеров посадят
Вы знаете что такое ЗАКОН?
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Вот иметь бизнес в 2013г и быть Президентом - прямое нарушение Конституции и есть чем прокуратуре заняться!
Ты знаешь что такое ЗАКОН ???? с Порох уже не президент ... давай обсудим твоё зелёное недоразумение окей ?.. !?
Увидим как их пердаки будут рваться, когда он булаву получит
У него нет никаких полномочий - может и дальше работать, с семьей до 20го отдыхать, гулять, слетать в Турцию на 2 дня - его право!
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А теперь о нем, первые пол года все покажут - за 1 день или месяц, не хочу даже ничего слышать! Уже слушал 5 лет потужных потуг...
Andriy Zayats @ZayatsAz 2 ч.2 часа назад
Посол @AndriiOlefirov був госпіталізований у Фінляндії.
Протягом ост місяців проходить лікування в Україні, але на жаль, не може виконувати посадові обов`язки. Відтак, Президент України прийняв його відставку.
Колеги дбають про його лікування та бажають йому відновлення здоров`я!
Контейнеры имущества,выходные пособия,подьемные,страховки....? Так шо пан посол сиди и
не рыпайся Избавь от этих расходов нас.
Пєтя працював
як в день останній-
звільняв і призначав..