 Порошенко звільнив посла України у Фінляндії Олефірова

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт президента.

"Відповідно до пункту 3 частини першої статті 29 Закону України "Про дипломатичну службу України" прийняти відставку Надзвичайного і Повноважного Посла України у Фінляндській Республіці та Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Ісландія за сумісництвом Олефірова Андрія Володимировича", - йдеться в тексті указу.

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