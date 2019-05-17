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 Політика України
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Все про:Порошенко (8870) посол (518) Фінляндія (132)

 Порошенко звільнив посла України у Фінляндії Олефірова

Президент України Петро Порошенко своїм указом звільнив з посади посла у Фінляндії Андрія Олефірова.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт президента.

"Відповідно до пункту 3 частини першої статті 29 Закону України "Про дипломатичну службу України" прийняти відставку Надзвичайного і Повноважного Посла України у Фінляндській Республіці та Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Ісландія за сумісництвом Олефірова Андрія Володимировича", - йдеться в тексті указу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко звільнив посла України в Молдові Гнатишина

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127338
 
 
 Топ коментарі
 
Петя насрал напоследок конкретно. Надеюсь Зе его отблагодарит тем же. Коломойский не зря вернулся. Будут мочить кондитера.
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Обосрать человека еще пока он и шага не сделал…= все что надо знать о команде коричневого липкого
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Это закончился контракт с Лахтой. Еще осталось немногоольгинских, но и они стали вялыми, в основном спамят и хамят. А Стецьки продолжают трудится день и ночь))
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Обосрать человека еще пока он и шага не сделал…= все что надо знать о команде коричневого липкого
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Петро больше сдал анализов - он просто крупнее
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Не спорь с тупым ботом. Его только ночью выпускают, когда на ветках людей мало. Оно погадит немного и его снова в вольер запрут))
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Могу сказать, что за последние дни пропало добрых 2 десятка активных порохобота.
Волнуюсь за них...все таки специализация у них весьма специфическая...трудно будет работу искать им
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Это закончился контракт с Лахтой. Еще осталось немногоольгинских, но и они стали вялыми, в основном спамят и хамят. А Стецьки продолжают трудится день и ночь))
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В точку, дружище! У этих соевых «чоколяток» теперь в самом буквальном смысле будет - ЖИТИ ПО-НОВОМУ!!! Они еще, думаю, и сами не совсем понимают, где теперь харчеваться будут
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Не переживайте за них. В Лахте на оутсорсе будут.
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Петя насрал напоследок конкретно. Надеюсь Зе его отблагодарит тем же. Коломойский не зря вернулся. Будут мочить кондитера.
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Город Черновцы Ул. Небесной Сотни 10 - на балконе висит флаг Украины и Флаг УПА - приходи отвечу лично где и какое образование я получил .... могу тебя научить ..... возможно возьму для диспута пару знакомых из АТО .... они тоже очень обучены в разных вопросах .... приходи поболтаем.
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человек который был на войне поболтаем не говорит он говорит поговорим . эти люди болтать не любят и не умеют . от куда знаю ? деды воевали . сам на фронте не был врать не буду . скажу даже больше пацаны звали да вот не пошел . можешь думать что хочешь твое право но оправдываться не буду . если ты там был уважаю.
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Гарсія новачок...знову витягли якогось бота з погріба і вигнали на роботу))
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За месяц Петро сделал больше, чем за 5 лет!
Думаю и ВР отработает последние свои недели на 200%...гляди еще и друзей-коррупционеров посадят
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Коломойского посадит например .... вот жеж паворот ))) что будет делать Твой Кловун без дотаций из офшор ?))) пам пам пааааааааааааам.....
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При чем тут садить либо не садить?!
Вы знаете что такое ЗАКОН?
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Вот иметь бизнес в 2013г и быть Президентом - прямое нарушение Конституции и есть чем прокуратуре заняться!
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Ждём когда Зе-ля - уйдёт с бизнеса ... ну он же Голобородько ... из народа .... а у нароДА нет бизнеса - правильно ?
Ты знаешь что такое ЗАКОН ???? с Порох уже не президент ... давай обсудим твоё зелёное недоразумение окей ?.. !?
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Сегодня он еще никто, а уже о нем шавки антиукраинские цявкают…
Увидим как их пердаки будут рваться, когда он булаву получит
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он ее даже поднять не сможет ... и вообще чего ты решил что ее поднимать будет Зеленский а не Разумков ??))) ты Зеленского последнее время вообще видел ?))) он возможно даже не в Украине после Стадиона .... возможно даже в Ростове на Дне ))
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Зеленский сейчас НИКТО!
У него нет никаких полномочий - может и дальше работать, с семьей до 20го отдыхать, гулять, слетать в Турцию на 2 дня - его право!
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А теперь о нем, первые пол года все покажут - за 1 день или месяц, не хочу даже ничего слышать! Уже слушал 5 лет потужных потуг...
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Та хай вже заспокоїться. Воно нічого не робить, лише мстить і пакостить.
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Хто є - мимо... Порошенко уволил посла Украины в Финляндии Олефирова - Цензор.НЕТ 7158

Порошенко уволил посла Украины в Финляндии Олефирова - Цензор.НЕТ 3061 Andriy Zayats‏ @ZayatsAz 2 ч.2 часа назад
Посол @AndriiOlefirov був госпіталізований у Фінляндії.
Протягом ост місяців проходить лікування в Україні, але на жаль, не може виконувати посадові обов`язки. Відтак, Президент України прийняв його відставку.
Колеги дбають про його лікування та бажають йому відновлення здоров`я!
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БПП разбегается как тараканы в кухне при включенной лампочке. Тех, кто не успел в щель - давят тапочком (увольняют)
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Когда же этого порошенку забанят(уволят) ?
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Это вынужденное увольнение по состоянию здоровья
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Дипкорпус у нас совсем дохлый и его еще при Яныке начали добивать мажорами,ну и Петя тоже постарался. А одного Чалого на весь мир не хватит.. Порошенко уволил посла Украины в Финляндии Олефирова - Цензор.НЕТ 8659
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Петя идиот это без шуток он на этой теме немножко таво.Сколько будут стоить перелеты,
Контейнеры имущества,выходные пособия,подьемные,страховки....? Так шо пан посол сиди и
не рыпайся Избавь от этих расходов нас.
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Задолбала уже эта срань господня своими указами.
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Зі всього цього можу сказати - треба у фінів вчитись будувати шляхи і хай веї. бо у них зими ще лютіщі ніж у нас, а шляхи чомусь гладенькі )) Порошенко уволил посла Украины в Финляндии Олефирова - Цензор.НЕТ 7245
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Останній день гарантства..
Пєтя працював
як в день останній-
звільняв і призначав.. Порошенко звільнив посла України у Фінляндії Олефірова - Цензор.НЕТ 5752
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПорошенко звільнив посла України у Фінляндії Олефірова
 
 
 
 
 
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