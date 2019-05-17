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 Політика України, За кордоном
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Все про:Крим (6826) США (5009) Сенцов (735) Кеміен (3)

 Вимагаємо від Росії негайно звільнити Сенцова та інших незаконно ув'язнених українців, - представник США в ОБСЄ Кеміан

США вимагають від Росії негайно звільнити українського кінорежисера Олега Сенцова та інших незаконно ув'язнених українців у РФ та окупованому Криму.

Про це заявив тимчасовий повірений у справах США при ОБСЄ Гаррі Кеміан під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер у Відні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Цього тижня виповнюється п'ять років, як служба безпеки заарештувала українського режисера Олега Сенцова в окупованому Росією Криму. Росія потім спробувала ввести Сенцова в російське громадянство, а суд у Російській Федерації засудив його до 20 років ув'язнення. Його засудження за звинуваченням у плануванні терористичних атак всюди вважається безпідставним і як помста за його несприйняття окупації Криму Росією. Ми вчергове вимагаємо, щоб Росія негайно звільнила Олега Сенцова та всіх українських громадян, які були несправедливо або незаконно ув'язнені в Росії та на Кримському півострові", - заявив він.

Водночас американський дипломат висловив занепокоєння з приводу дедалі більших обмежень щодо медіа-середовища в Криму. За його словами, Росія не лише вигнала з півострова всі незалежні ЗМІ, але й, згідно з доповіддю Кримської правозахисної групи, окупаційна влада глушить українські радіосигнали та блокує українські сайти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Йому пощастило вийти з голодування. Реабілітація була успішною, - адвокат Дінзе про стан Сенцова

"США вкотре закликають до міжнародного моніторингу ситуації в окупованому Росією Криму", - сказав він.

Нагадаємо, українського режисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка затримали в Криму 10 травня 2014 року. Їх звинуватили в підготовці терактів, Кольченка засудили до 10 років позбавлення волі, а Сенцова - до 20.

14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів.

5 жовтня Сенцов заявив про припинення голодування з наступного дня. Він зазначив, що в разі продовження до нього застосували б примусове годування через його критичний стан.

25 жовтня 2018 року Сенцову присудили премію Європарламенту "За свободу думки" імені Сахарова.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127337
 
   
 Топ коментарі
 
А по моему ваши , да и других, требования для раши, что мертвому припарка! Да плевать они хотели на вши требования! Если на договора плюют, подписанные, то на ваши требования и подавно! не смешите мир своими требованиями...
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посадите Медведчука и обменяйте на Сенцова с Балухом
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у Совка их было ещё больше. Не помогло. Сдох. Просто тогда был Ronnie - пацан сказал- "мы грохнем Совок" - пацан сделал. а не этот продажный рыжий барыга-клоун. Нихера не возвращаются заводы обратно, нет обещанного возрождения металлургии, металлообработки, химических производств, ж\д , своего автопрома. Или НЕ обещай - больше полусрока прошло - или выполняй. Вот и разгадка , почему оборзел ничтожный кровавый Плешивый Клоп - Гигаворовайка
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А почему в требовании по фамилии называют только Сенцова, а других так между прочим и другие? Сенцов чем то лучше остальных политзаключенных? А другие так только погулять вышли?Как то неуважительно .Либо нечего вообще Сенцова Выделять в таких обращениях либо тогда пусть всех перечисляют
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Тем более Сенцов голодовку прекратил.
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А по моему ваши , да и других, требования для раши, что мертвому припарка! Да плевать они хотели на вши требования! Если на договора плюют, подписанные, то на ваши требования и подавно! не смешите мир своими требованиями...
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Мы встревожены, обеспокоены и озабочены...
Хотя, ниправаславным пиндосам, ничего не понимающим в виличии рассеи надо сказать спасибо хоть за это.
Мне кажется что НАША власть способна жать на расисянов сильнее, и тревожиться, и озабочиваться хоть чуть больше.
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требуем то ,и это .... а то что ? бесполезные санкции ?
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cанкций кацапии насыпьте и побольше Требуем от России немедленно освободить Сенцова и других незаконно заключенных украинцев , - представитель США в ОБСЕ Кемиен - Цензор.НЕТ 869
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У них 10 тысяч ядерных боеголовок. Клали они на все требования.
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у Совка их было ещё больше. Не помогло. Сдох. Просто тогда был Ronnie - пацан сказал- "мы грохнем Совок" - пацан сделал. а не этот продажный рыжий барыга-клоун. Нихера не возвращаются заводы обратно, нет обещанного возрождения металлургии, металлообработки, химических производств, ж\д , своего автопрома. Или НЕ обещай - больше полусрока прошло - или выполняй. Вот и разгадка , почему оборзел ничтожный кровавый Плешивый Клоп - Гигаворовайка
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СССР не "сдох", а был преднамеренно убит, ради прихватизации.
А Трамп всё делает правильно. Просто быстрее невозможно - слишком долго промышленность утекала в 3-й мир.
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посадите Медведчука и обменяйте на Сенцова с Балухом
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А дизпаливом з рашки хто буте торгувати? Поважного чоловіка, "успішного" в радянські часи адвоката - та й садити. Бізнеспартнери не зрозуміють
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Тоже самое, что лужу пузырями испугать.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниВимагаємо від Росії негайно звільнити Сенцова та інших незаконно ув'язнених українців, - представник США в ОБСЄ Кеміан
 
 
 
 
 
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