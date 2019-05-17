 Вимагаємо від Росії негайно звільнити Сенцова та інших незаконно ув'язнених українців, - представник США в ОБСЄ Кеміан

Про це заявив тимчасовий повірений у справах США при ОБСЄ Гаррі Кеміан під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер у Відні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Цього тижня виповнюється п'ять років, як служба безпеки заарештувала українського режисера Олега Сенцова в окупованому Росією Криму. Росія потім спробувала ввести Сенцова в російське громадянство, а суд у Російській Федерації засудив його до 20 років ув'язнення. Його засудження за звинуваченням у плануванні терористичних атак всюди вважається безпідставним і як помста за його несприйняття окупації Криму Росією. Ми вчергове вимагаємо, щоб Росія негайно звільнила Олега Сенцова та всіх українських громадян, які були несправедливо або незаконно ув'язнені в Росії та на Кримському півострові", - заявив він.

Водночас американський дипломат висловив занепокоєння з приводу дедалі більших обмежень щодо медіа-середовища в Криму. За його словами, Росія не лише вигнала з півострова всі незалежні ЗМІ, але й, згідно з доповіддю Кримської правозахисної групи, окупаційна влада глушить українські радіосигнали та блокує українські сайти.

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"США вкотре закликають до міжнародного моніторингу ситуації в окупованому Росією Криму", - сказав він.

Нагадаємо, українського режисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка затримали в Криму 10 травня 2014 року. Їх звинуватили в підготовці терактів, Кольченка засудили до 10 років позбавлення волі, а Сенцова - до 20.

14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів.

5 жовтня Сенцов заявив про припинення голодування з наступного дня. Він зазначив, що в разі продовження до нього застосували б примусове годування через його критичний стан.

25 жовтня 2018 року Сенцову присудили премію Європарламенту "За свободу думки" імені Сахарова.