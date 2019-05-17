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 Політика України
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 Посол Чалий обговорив з американськими бізнесменами кроки щодо подальшого зміцнення стратегічного партнерства

Посол України в США Валерій Чалий разом із президентом Американської торгової палати в Україні Андрієм Гундером у рамках робочої зустрічі з представниками великого бізнесу США обговорили кроки щодо подальшого зміцнення стратегічного партнерства, повідомили в посольстві України в США.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на офіційній сторінці посольства України в США в соцмережі Фейсбук у четвер увечері.

" Чалий відзначив значні успіхи останніх років у розвитку торговельно-економічної та інвестиційної співпраці між нашими країнами, наголосив на важливості подальшого зміцнення відносин стратегічного партнерства зі Сполученими Штатами, а також окреслив пріоритетні напрями вдосконалення ділового середовища в Україні. Посол України в США звернув увагу присутніх на створенні та ефективному функціонуванні українсько-американських міждержавних механізмів, що безпосередньо сприяють інтенсифікації економічної співпраці між нашими країнами, а саме Робочої групи з питань економіки та енергетики у рамках Комісії стратегічного партнерства Україна – США, а також Українсько-американської ради з торгівлі та інвестицій"- йдеться в повідомленні.

Посол України в США надав бачення перспективних секторів української економіки для здійснення американських інвестицій з особливим наголосом на енергетичний сектор і високі технології.

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"Американським бізнесом висловлено оптимізм щодо подальших перетворень у нашій державі, що і надалі покращує умови діяльності західних інвесторів і безпосередньо впливає на зростання добробуту українців", - підсумували в повідомленні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127336
 
 
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Чалому не доведеться чалитися в американській тюрязі за втручання в вибори?
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Нужно сохранять лицо после петиного краха .
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С какого бодуна? При чем Чалый к "дальнейшим шагам"? ))
Дипломатический корпус - это войско президента. Чалый - воин полководца, которому народ сказал выйти вон. Сегодня Чалый вправе только организовывать афтепати )))
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