 Скасування кримінальної статті про незаконне збагачення випадково збіглося за часом з виборами президента, - екс-глава КС Шевчук

Про це заявив звільнений голова КС Станіслав Шевчук, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

"Ми це питання давно розглядали, обмінювались проектами, узгоджували їх. І так співпало, що голоси знайшлися в той момент, коли почалася президентська кампанія. Але прямого зв’язку я тут не бачу", — сказав Шевчук.

Він визнав, що це рішення мало потужний психологічний ефект.

"Відверто кажучи, я не очікував це, бо це не єдина стаття для боротьби з корупцією. Там більше 20 статей, тому не можна так сказати: от не визнав конституційною цю статтю і Конституційний суд скасував боротьбу з корупцією", — зазначив екс-суддя.

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Також Шевчук вважає, що скасування статті про незаконне збагачення стало "елементом брудної кампанії" проти нього.

"Ми прийняли це рішення і почав розганятися цей меседж, що це голова суду відповідає за це рішення, що він це поставив, лобіював, спеціально час підігнав. Може це спеціально було використано, щоби звільнити мене з посади голови?", — сказав він.

Водночас екс-суддя вважає, що попри критику громадськості, суд ухвалив правильне рішення.

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"З точки зору громадськості — це одна лінія поведінки чи розуміння процесу, а з точки зору суду — немає значення, які політичні процеси відбуваються, якщо рішення обґрунтоване і відповідає Конституції", — резюмував Шевчук.

Нагадаємо, 14 травня Конституційний суд відправив свого главу Станіслава Шевчука у відставку. Цього ж дня новим главою КС було обрано Наталію Шапталу.

Наступного дня Конституційний суд оприлюднив висновок постійної комісії з питань регламенту та етики, що став підставою для звільнення Шевчука. Згідно з цим висновком, Шевчук звільнений за підрив авторитету суду і тиск на колег.