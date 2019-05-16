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Все про:КС (276) Шевчук Станіслав (24)

 Скасування кримінальної статті про незаконне збагачення випадково збіглося за часом з виборами президента, - екс-глава КС Шевчук

Скасування Конституційним судом кримінальної статті про незаконне збагачення під час президентської кампанії є збігом.

Про це заявив звільнений голова КС Станіслав Шевчук, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

"Ми це питання давно розглядали, обмінювались проектами, узгоджували їх. І так співпало, що голоси знайшлися в той момент, коли почалася президентська кампанія. Але прямого зв’язку я тут не бачу", — сказав Шевчук.

Він визнав, що це рішення мало потужний психологічний ефект.

"Відверто кажучи, я не очікував це, бо це не єдина стаття для боротьби з корупцією. Там більше 20 статей, тому не можна так сказати: от не визнав конституційною цю статтю і Конституційний суд скасував боротьбу з корупцією", — зазначив екс-суддя.

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Також Шевчук вважає, що скасування статті про незаконне збагачення стало "елементом брудної кампанії" проти нього.

"Ми прийняли це рішення і почав розганятися цей меседж, що це голова суду відповідає за це рішення, що він це поставив, лобіював, спеціально час підігнав. Може це спеціально було використано, щоби звільнити мене з посади голови?", — сказав він.

Водночас екс-суддя вважає, що попри критику громадськості, суд ухвалив правильне рішення.

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"З точки зору громадськості — це одна лінія поведінки чи розуміння процесу, а з точки зору суду — немає значення, які політичні процеси відбуваються, якщо рішення обґрунтоване і відповідає Конституції", — резюмував Шевчук.

Нагадаємо, 14 травня Конституційний суд відправив свого главу Станіслава Шевчука у відставку. Цього ж дня новим главою КС було обрано Наталію Шапталу.

Наступного дня Конституційний суд оприлюднив висновок постійної комісії з питань регламенту та етики, що став підставою для звільнення Шевчука. Згідно з цим висновком, Шевчук звільнений за підрив авторитету суду і тиск на колег.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127335
 
 
 Топ коментарі
 
Бєня прилетів.
Біжи зустрічати хазяїна твого ЗєПрєзіка.
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и не перекосило же *бало уродцу.
такие наглые морды надо давить при рождении.
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З таким талантом тачку вже пора тягати на ремонті доріг!
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даже все слова Мира тут будут лишними- просто фото
Скасування кримінальної статті про незаконне збагачення випадково збіглося за часом з виборами президента, - екс-глава КС Шевчук - Цензор.НЕТ 1974
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как там говорят- народ кормят тем, что он хавает
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петя ще подсобит - за три дня можно много натворить Скасування кримінальної статті про незаконне збагачення випадково збіглося за часом з виборами президента, - екс-глава КС Шевчук - Цензор.НЕТ 2815
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Бєня прилетів.
Біжи зустрічати хазяїна твого ЗєПрєзіка.
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ти ненавидиш Ігоря Валерійовича як ***** чи ще сильніше ?
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Потрошной digital , президент Зеленский , - не мой выбор в первом туре . Но плюс за Зеленского во втором туре против потрошиной власти в Украине .
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Та, як же по другому.
Вєдь, само ***** било протів.
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не понял . разве отмена этого закона не мыролюбная свинореформа №155 ?
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потужна как мыролюбный гиперлуп или безальтернативно мыролюбное свиноперемирие?
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И рассмотрение вопроса об отмене люстрации тоже совпадение............ с тем, что Бене как воздух нужно вывести из-под этого закона Богдана........ Верим, куда деваться.
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Отмена уголовной статьи о незаконном обогащении случайно совпала по времени с выборами президента, - экс-глава КС Шевчук

А потом сразу закрыли уголовные дела на 60 чиновников - тоже совпадение? Скасування кримінальної статті про незаконне збагачення випадково збіглося за часом з виборами президента, - екс-глава КС Шевчук - Цензор.НЕТ 7086
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У нього в очах написано, що крім сала за лобом нічого нема
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Именно этим он и запомнится гражданам (отменой борьбы с коррупцией).
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСкасування кримінальної статті про незаконне збагачення випадково збіглося за часом з виборами президента, - екс-глава КС Шевчук
 
 
 
 
 
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