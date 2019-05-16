 Коломойський прилетів до Києва, - "Схеми"

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє журналіст программи "Схеми: корупція в деталях" (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу "UA: Перший") Михайло Ткач.
Коломойський прибув в аеропорт "Бориспіль" о 20 годині тим самим літаком умовної групи "Приват" з бортовим номером UR-PRT, яким сьогодні вночі він прилетів із Тель-Авіва в Дніпро.
1. $2 млрд за Приват, контроль над Укрнафтой, дотируемая государством энергия для заводов ферросплавов - и все довольны
2. Приват возвращается Коломойскому, МВФ уходит, объявляется дефолт, страна венесуэлизируется
3. Народ выходит на Майдан и вешает Коломойского и его придворного шута
Больше ничего.
П. 3 - очень много крови будет. Очень.
кроме того Ахметов и Фирташ уже не будут спонсировать его партию, а за свои его жаба задавит.
Детский сад!
от как же киевлянам повезло, хотя многие и не понимают своего счасться.
ждем миху на приходе и азирыча с бимбой в вагине - скучают все.
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Ну уж эту газету назвать антиправительственной точно нельзя. Для чего тогда они вообще, если не будут включены в единую систему противовоздушной обороны Турции.
хорошо шо ватная... - папа приехали гоп ца дрыца о ца ца...
Вот если бы он не прелител ))
Тупому пацану американці зливали інфу. Він озвучував, отримуючи за це гроші. Оце і все.
А коли брав інтерв"ю у Бені, то всі побачили яке воно дурне зі своїм "вкурвив",
І такою ж його юною, не сповна розуму "колєжанкою".
Задержан совладелец украинского банка, пытавшийся ввести в Латвию сотни тысяч евро наличными
Запам'ятай , паскуда , Ігор Валерійович законослухняний громадянин і патріот України.
Два вісьолих гуся!"
бгггг
Беня выкурил две сигареты, Беня принял душ, Беня лег спать в пол двенадцатого ночи!
Весь мир в ожидании завтрашних новостей - Когда Беня пойдет в сортир, сколько чашек он выпьет кофе ну и конечно, какую газету Беня будет читать после обеда!
Протягом всього дня баба Юля не змогла поговорити з Бенєю, Беня не брав слухавку. Для Бені перше питання, яке має бути вирішене, це мир з Рінатом, тим і займався.
Igor Vsev (15%) @VsevIgor 2 часа назад
Ну этот вопрос исключительно через Данилыча.
Sveta_Zp @Svitlana_tr 1 час назад
У Запоріжжі, всі ахметовськи Бруснички стоять майже порожні. Персонал відповідає, що мовби перебої з постачанням. І ці проблеми в магазинах з'явилися одразу після першого туру
Виходить, стецьки-холопи вкакались за компанію з доном Педрою.
73% радуются приезду Коломойского в Украину
Говорят: наконец-то снизятся тарифы, вырастет зарплата до 4000 долларов, доллар станет по 8, а цены на продукты снизятся в два раза...
Глаза у низ просто светятся от счастья
Все повторяют: мы сделали их разом
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Ну, прилетел. И дальше что?... причем тут схемы? Какая связь с содержанием статьи? Или просто надо в бочку меда немного насрать, ага? У автора болезнь, почему мы должны страдать?
Будет прекращение войны и Приднестровье
Мы со своей стороны откажемся от ассоциации, МВФ и объявим дефолт
Думаешь почему раша топила за клоуна на выборах и все ольгинцы цензора сейчас за коломойского.
Это в 14-м коломойский был жидобандеровцем, потому что хотел после майдана грабить Украину, а когда Штаты не дали ему этого сделать,заставили национализировать приват да ещё и завели дела на него Беня стал сепаром
Узколобый дегоны-патриоты всё ещё думают, что Беня патриот, но по факту они сами проголосовали за слив страны
но даже он поразился результату не самой смешной еврейской шутки...
Это как?