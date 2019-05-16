 Коломойський прилетів до Києва, - "Схеми"

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє журналіст программи "Схеми: корупція в деталях" (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу "UA: Перший") Михайло Ткач.

Коломойський прибув в аеропорт "Бориспіль" о 20 годині тим самим літаком умовної групи "Приват" з бортовим номером UR-PRT, яким сьогодні вночі він прилетів із Тель-Авіва в Дніпро.

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