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Все про:Коломойський (363) Ткач Михайло (6)

 Коломойський прилетів до Києва, - "Схеми"

Український олігарх Ігор Коломойський прилетів до Києва.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє журналіст программи "Схеми: корупція в деталях" (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу "UA: Перший") Михайло Ткач.

Коломойський прибув в аеропорт "Бориспіль" о 20 годині тим самим літаком умовної групи "Приват" з бортовим номером UR-PRT, яким сьогодні вночі він прилетів із Тель-Авіва в Дніпро.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Коломойський прилетів з бізнесменом Міндичем і депутатом "Відродження" Шипком, він не в розшуку і контроль пройшов без проблем, - Бутусов

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127334
 
   
 Топ коментарі
 
Ну так у Бени 20 бенефис! Эра бедности кончается. Время собирать бабки.
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Коломойский прилетел в Киев, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 1841а где же хозяину клоуна быть? Коломойский прилетел в Киев, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 6230
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свершилось! беня в Киеве!
от как же киевлянам повезло, хотя многие и не понимают своего счасться.
ждем миху на приходе и азирыча с бимбой в вагине - скучают все.
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А он, когда отвечал Путину, ножкой громко топнул ? Путин немолод; мог и не услышать.
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Анрюха, мне родичи с тамбовщины говорят, шо согласны даже на Яроша, бо Зе нападьот...
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неолигарх забыл добавить- у них щас такая новая фишка появилась
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Петро не збрехав,таки коломойський напав,шо тепер буде,мивсєумрьом
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Будет несколько вариантов:
1. $2 млрд за Приват, контроль над Укрнафтой, дотируемая государством энергия для заводов ферросплавов - и все довольны
2. Приват возвращается Коломойскому, МВФ уходит, объявляется дефолт, страна венесуэлизируется
3. Народ выходит на Майдан и вешает Коломойского и его придворного шута

Больше ничего.
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Ставлю на п. 1. "Зачем стадам дары свободы ?..." (С)
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Пан страну трохи попутал Коломойський прилетів до Києва, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 5810 Хотя тут кацапни тоже дофига, но не критическая масса. Коломойський прилетів до Києва, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 9264
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П. 2 - слишком жестоко. Венесуализация - слишком жестокое наказание за идиотизм (такой статьи в УК нет).
П. 3 - очень много крови будет. Очень.
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ЭТИМ СХЕМАМ ЛУЧШЕ СЛЕДИТЬ ЗА ПОРОШЕНКО и ЕГО ШОБЛОЙ, ШОБЫ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ КАК С ЯНУКООВОЩЕМ.
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Ты о чём это, сынок ? Порох спокойно создаёт свою партию, и пойдёт с ней на выборы.
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порохофил Коломойський прилетів до Києва, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 3319 на нары твой Порошенко пойдет и на на выборы Коломойський прилетів до Києва, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 8285

кроме того Ахметов и Фирташ уже не будут спонсировать его партию, а за свои его жаба задавит.
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яке совпадєніє, бєня ні прі чьом, вова сам побєділ.
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свершилось! беня в Киеве!
от как же киевлянам повезло, хотя многие и не понимают своего счасться.
ждем миху на приходе и азирыча с бимбой в вагине - скучают все.
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Шок. Банкова - в небезпеці. Вставай країно !
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призрак ходит по Европе...))))))))))))))))
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День чудес и коломойский и Турция и иногурация Турция раскритиковала российские С-400, назвав их ошибкой. вот про это должен писаць цензор
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С другой стороны, аналитики отмечают, что само издание «**** Çağ» позиционируется исключительно как антиправительственное СМИ, в связи с чем, логично предположить, что речь идёт лишь об очередной провокации.
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16 мая 2019 Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400, которые будут поставлены в Турцию, не войдут в систему НАТО. Об этом сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, пишет Anadolu.

Ну уж эту газету назвать антиправительственной точно нельзя. Для чего тогда они вообще, если не будут включены в единую систему противовоздушной обороны Турции.
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зебеня от счасться чуть люстру не разбил башкой прыгаючи,
хорошо шо ватная... - папа приехали гоп ца дрыца о ца ца...
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Тоже мне сенсация .
Вот если бы он не прелител ))
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Тут дуже важливо аби головний "схемник" і за сумісництвом гродской сумасшедший п.Бігус не всрався...
Тупому пацану американці зливали інфу. Він озвучував, отримуючи за це гроші. Оце і все.
А коли брав інтерв"ю у Бені, то всі побачили яке воно дурне зі своїм "вкурвив",
І такою ж його юною, не сповна розуму "колєжанкою".
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пришлите его в Латвию, подкиньте ему налички и арест гарантирован, он будет не первым, не последним - главное налички по больше.

Задержан совладелец украинского банка, пытавшийся ввести в Латвию сотни тысяч евро наличными
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ані ахметка , ані інші паскуди тебе не цікавлять .Добряче ж Ігор Валерійович дістав ***** і ************** .
Запам'ятай , паскуда , Ігор Валерійович законослухняний громадянин і патріот України.
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ну пусть сделает тур в Латвию, а ты подкинь ему налички, да и чтоб так нормально, чтоб без рассуждении.
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Посмокчи "бабайку" або "рот фронт", кацапчику.
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Коломойський прилетів до Києва, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 6536 Я думал олигархов мочить будут, а зебикоэлекторат просто хочет Петю замочить, а своего царька посадить на трон. А зебики лайкосики ставят . Рабы радуюца что хозяин у корыта поменялся

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Под шелест купюр,отстегиваемых такими идиотами как ты каломойшам ,засыпать будет труднее.
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Самые важные новости за день:
Беня выкурил две сигареты, Беня принял душ, Беня лег спать в пол двенадцатого ночи!

Весь мир в ожидании завтрашних новостей - Когда Беня пойдет в сортир, сколько чашек он выпьет кофе ну и конечно, какую газету Беня будет читать после обеда! Коломойський прилетів до Києва, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 2888
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А то. Представляете что будет когда Беня начнет бить морду Пете?
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тільки не "Бєня" , а Ігор Валерійович Коломойський !
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Какая разница, как его будут называть в Штатовской тюрьме? То же самое касается и Педро!
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А про кого писать, про клоуна что ли?? ессно про Беню пишут - президента Украины.
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Этого Беню "президента" ждут с наручниками в Европе и США! А Зелю завалили приглашениями со всего мира! Разницу улавливаешь?
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Лол)) Зачем Бене куда то ездить он только прилетел)))) Ездить будет клоун, а Беня тут в Украине будет грабить, если шо то сразу в Израиль...пипец у тебя аргуметны уровня ЗЕленского...
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Для тех, кто живет в лесу - после Петра, в Украине грабить уже нечего! Коломойський прилетів до Києва, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 2841
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Тю, а я думав, хто в мене курей покрав... То це петя з ахметкою? І шо, тепер у нашому селі Ротердаму не буде?
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Так клоуна для того и выбрали что б он ленточки ездил перерезал пока его хозяева будут деребанить Украину.
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ȠpuŦyƛA-С‏ @PrytSLU

Протягом всього дня баба Юля не змогла поговорити з Бенєю, Беня не брав слухавку. Для Бені перше питання, яке має бути вирішене, це мир з Рінатом, тим і займався.

Igor Vsev (15%)‏ @VsevIgor 2 часа назад
Ну этот вопрос исключительно через Данилыча.

Sveta_Zp‏ @Svitlana_tr 1 час назад
У Запоріжжі, всі ахметовськи Бруснички стоять майже порожні. Персонал відповідає, що мовби перебої з постачанням. І ці проблеми в магазинах з'явилися одразу після першого туру
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Приват-Банк ждет вливаний на 5,5 миллиардов
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Так. Чоколядний лемент... якийсь ріденький. Ніяк не тягне на "всєнародноє нєгадаваніє". Навіть на його імітацію.
Виходить, стецьки-холопи вкакались за компанію з доном Педрою.
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Каждый день вижу счастливые лица окружающих
73% радуются приезду Коломойского в Украину
Говорят: наконец-то снизятся тарифы, вырастет зарплата до 4000 долларов, доллар станет по 8, а цены на продукты снизятся в два раза...
Глаза у низ просто светятся от счастья
Все повторяют: мы сделали их разом Коломойський прилетів до Києва, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 5816
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Как там мамалыга в этом году? Удастся?
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Коломойский прилетел в Киев, - "Схемы"
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Ну, прилетел. И дальше что?... причем тут схемы? Какая связь с содержанием статьи? Или просто надо в бочку меда немного насрать, ага? У автора болезнь, почему мы должны страдать?
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В Донецк приехал сын Януковича Саша-стоматолог с командой "экспертов", с экс-председателем СБУ Якименко, - сообщил "Фашик Донецкий". По всей видимости, семья Януковичей что-то затевает на оккупированном Донбассе, так как приехала с сыном экс-президента большая команда. Привезли 15 человек экспертов для оценки перспективных объектов инфраструктуры (предприятия, жилые дома, недострои, коммунальные предприятия). https://censoru.net/35610-v-doneck-priehal-syn-janukovicha-sasha-stomatolog-s-komandoj-jekspertov-chto-to-zatevaetsja-chitajte-podrobnee-na-sajte-dialogua-https-wwwdialogua-ukraine-178751_1557943597.html
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Беня порешал все с ****** уже давно
Будет прекращение войны и Приднестровье
Мы со своей стороны откажемся от ассоциации, МВФ и объявим дефолт
Думаешь почему раша топила за клоуна на выборах и все ольгинцы цензора сейчас за коломойского.

Это в 14-м коломойский был жидобандеровцем, потому что хотел после майдана грабить Украину, а когда Штаты не дали ему этого сделать,заставили национализировать приват да ещё и завели дела на него Беня стал сепаром
Узколобый дегоны-патриоты всё ещё думают, что Беня патриот, но по факту они сами проголосовали за слив страны
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Та это 3,14здец!!! Семья Януковичкй хочет подмять ассенизаторский бизнес Донбасса! Кому же интересно пришла в голову такая гениальная мысль!? Коломойський прилетів до Києва, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 2406 Коломойський прилетів до Києва, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 9163
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беня и не уезжал никуда из Украины, всегда незримо присутствовал - он мальца за себя оставил,
но даже он поразился результату не самой смешной еврейской шутки...
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***... уссатьца новость! Вам хоть зарплату заплатили? А то Дона уже раскороновали и из своего кармана он платить вам не собирается! Расходитесь. Коломойський прилетів до Києва, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 4843
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