 Путін на спілкуванні з народом наказав побудувати дитячий майданчик у Рязані

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Лента.ru.
Ситуація з непобудованим дитячим майданчиком у Рязані, на який було виділено 4 мільйони рублів, є "кримінальною", заявив Путін.
На порушення міської влади поскаржилася учасниця форуму Загальноросійського народного фронту. За її словами, в листопаді минулого року районна прокуратура винесла припис міській адміністрації усунути порушення і побудувати в парку канатне містечко і дитячий майданчик, проте влада Рязані проігнорувала цю вимогу. Вона додала, що об'єкт існує лише за документами.
"Я вже, чесно кажучи, думав, що у нас такого і не буває! Яке нахабство!" - прокоментував ситуацію російський президент.
Історією з дитячим майданчиком зацікавився глава Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін і доручив регіональному управлінню відомства організувати перевірку.
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П.П...Веело се и знамето на Уралска република!
(Вот только не учли высказывания кого-то из классиков русской литературы (кажется, Достоевского) - "Русский человек поминает Бога, почёсывая себе задницу...").
Головная контора ФСБ на Лубянке выступила с заявлением: это был не теракт, а учения, не гексоген - а сахар, а подозреваемые - сотрудники ФСБ. Они «проверяли бдительность» в стране. С тех пор выражение «рязанский сахар» стало крылатым.
Три мешка, верхний надрезан и таймер на 5:30 утра
Бывет, *****, бывает.
А теперь вопрос к редакции, а где же собственно озвученный в заголовке приказ?
Ти як у тому одеському анекдоті :
«Прієзжій із Мухасранска:
« - У вас перед двєрямі мастєрской вісят часьі, ви, что часи рємонтіруєтє?
- Нєт, ми дєлаєм обрєзаніє.
- А зачєм жє ви тогда часи повєсілі?
- А что би ви хотєлі, чтоби ми повєсілі?»