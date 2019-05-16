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Все про:Путін (8701) Росія (17075)

 Путін на спілкуванні з народом наказав побудувати дитячий майданчик у Рязані

Президент РФ Володимир Путін особисто втрутився в ситуацію з будівництвом дитячого майданчика в Рязані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Лента.ru.

Ситуація з непобудованим дитячим майданчиком у Рязані, на який було виділено 4 мільйони рублів, є "кримінальною", заявив Путін.

На порушення міської влади поскаржилася учасниця форуму Загальноросійського народного фронту. За її словами, в листопаді минулого року районна прокуратура винесла припис міській адміністрації усунути порушення і побудувати в парку канатне містечко і дитячий майданчик, проте влада Рязані проігнорувала цю вимогу. Вона додала, що об'єкт існує лише за документами.

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"Я вже, чесно кажучи, думав, що у нас такого і не буває! Яке нахабство!" - прокоментував ситуацію російський президент.

Історією з дитячим майданчиком зацікавився глава Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін і доручив регіональному управлінню відомства організувати перевірку.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127333
 
 
 Топ коментарі
 
...хочется поздравлять всерасейское хуйло круглый год... Путин на общении с народом приказал построить детскую площадку в Рязани - Цензор.НЕТ 8106 Путин на общении с народом приказал построить детскую площадку в Рязани - Цензор.НЕТ 991
Путин на общении с народом приказал построить детскую площадку в Рязани - Цензор.НЕТ 2151
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Это все полумеры. Решение всех проблем - ковровое бомбометание по Воронежу.
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Путлер им предлагал рИферендум за кгбцървата.Дано не ги надхитри.
....

П.П...Веело се и знамето на Уралска република!
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Это все полумеры. Решение всех проблем - ковровое бомбометание по Воронежу.
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Никакого майдана там нет. Противников строительства очередного киоска рпц сначала слегка побуцкали нанятые рпц бандиты, я потом строительство приостановили. Особо активных противников кого посадят, кого запугают, кого тупо купят и возобновят строительство.
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Макс, а ведь история посерьёзнее, чем некоторые думают... Если ещё застал в училище, то у "классиков марксизма-ленинизма" была одна картинка, изображающая государство, в виде пирамиды. Снизу - экономика, как фундамент. Выше - политика. А венчает пирамиду - идеология... В Московии, ещё со времён первых "Великих князей" (Василия Третьего, в частности, которому "морду начистили" под Оршей войска Константина Острожского), эта пирамида стояла перевёрнутой - вершиной вниз... В Российской империи, а затем - в СССР, это только усилилось.... А сейчас эта "составляющая", "расплывается", как дерьмо... Вот и пытаются её опять заменить старым лозунгом, провозглашённым во времена Александра Третьего - "Православие, самодержавие, народность...". Только "модернизированным" с учётом 21-го века...
(Вот только не учли высказывания кого-то из классиков русской литературы (кажется, Достоевского) - "Русский человек поминает Бога, почёсывая себе задницу...").
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"Рязанский сахар. Путинизм, как он есть" - putinism.wordpress.com/2016/09/22/sugar/
Головная контора ФСБ на Лубянке выступила с заявлением: это был не теракт, а учения, не гексоген - а сахар, а подозреваемые - сотрудники ФСБ. Они «проверяли бдительность» в стране. С тех пор выражение «рязанский сахар» стало крылатым.

Путін на спілкуванні з народом наказав побудувати дитячий майданчик у Рязані - Цензор.НЕТ 8050

Три мешка, верхний надрезан и таймер на 5:30 утра
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А если повесить ленточку, то знаете кто с ножыцями прибежит?
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Скоро как петеня и кличко поедет уборные открывать
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Нечего там открывать расея давно уже сплошной сартир так шо не переживай не будет как Петя
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да ему нас..ть на весь мир, ему главное власть удержать, благо баранов в стране хватает
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А еще маленький фанерный рейхстаг. Шоб днем детки могли повторить подвиг дидов. А ночью бомжи могли облегчиться.
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"Я уже, честно говоря, думал, что у нас такого и не бывает! Какая наглость!" - прокомментировал ситуацию российский президент.

Бывет, *****, бывает.
А теперь вопрос к редакции, а где же собственно озвученный в заголовке приказ?
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Шо там, Во-во? В ночную смену выгнали работать ?
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"Я уже, честно говоря, думал, что у нас такого и не бывает! Какая наглость!" - прокомментировал ситуацию российский президент. Источник: https://censor.net.ua/n3127333

Ти як у тому одеському анекдоті :
«Прієзжій із Мухасранска:
« - У вас перед двєрямі мастєрской вісят часьі, ви, что часи рємонтіруєтє?
- Нєт, ми дєлаєм обрєзаніє.
- А зачєм жє ви тогда часи повєсілі?
- А что би ви хотєлі, чтоби ми повєсілі?»
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...хочется поздравлять всерасейское ***** круглый год...
Путин на общении с народом приказал построить детскую площадку в Рязани - Цензор.НЕТ 2151
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заодно и сам на качельке покачается - задница величайшего хоккеиста всех времен и народов как раз в размер будет...
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тсарьок мордовский , карликовый повелел своим эрзянским смердам и холопам построить.
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А єщо в рязані єсть гріби с глазамі. Їх єдят, а ані глядят...
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Кацапы - ЛОВИТЕ БУМеранг и грабли также Путін на спілкуванні з народом наказав побудувати дитячий майданчик у Рязані - Цензор.НЕТ 8010 Путін на спілкуванні з народом наказав побудувати дитячий майданчик у Рязані - Цензор.НЕТ 8010 Путін на спілкуванні з народом наказав побудувати дитячий майданчик у Рязані - Цензор.НЕТ 8010
Путін на спілкуванні з народом наказав побудувати дитячий майданчик у Рязані - Цензор.НЕТ 4871

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Вот что Зеленский животворящий делает с РФ.
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Альфа самец всея усаруйсы приехал в Рязань зачать пару детишек, но из-за отсутствия наличия эрекции решил построить детскую площадку. Деньги на ветер. Танковый детский полигон лучше бы сделал или рязанский космодром, от бы весь мир поржал.
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Царь сказал-холопы отдали приказ рабам потрудиться, потом рабы вместе с холопами благословлять куйла и ругают "плохих бояр"
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Совсем лошары оборзели. Так они еще и туалеты потребуют строить.
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ЭТИ ГНИДЫ ПРОВОРОВАВШИЕСЯ УЖЕ ПО НОВОМУ РАБОТАЮТ !!! ВЫДЕЛЯЮТ НА 200 ИЛИ 300 % ДЕНЕГ, А ДЕЛАЮТ НА 100 %, ОСТАЛЬНОЕ КРАДУТ !!! УБИВАТЬ ИХ !!!
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Слабо, слабо... Детская площадка какая-то... На улице пусть играют, на мусорке, в "ихтамнетов", и "укропов" в плен берут... А вот в привокзальных туалетах лампочки не горят... Непорядок... Проблема для Путина - с его ростом не дотянется, чтобы поменять...
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономПутін на спілкуванні з народом наказав побудувати дитячий майданчик у Рязані
 
 
 
 
 
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