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Все про:Гордон (13) Медведчук (368) звільнення (520)

 Гордон іде з телеканалу "112 Україна": "Я не вважаю за можливе з'являтися на каналі, де Медведчук несе ворожі ідеї "русского мира"". ВIДЕО

Журналіст, засновник інтернет-видання "ГОРДОН" Дмитро Гордон повідомив, що припиняє свою співпрацю з телеканалом "112 Україна".

Як передає Цензор.НЕТ, таку заяву він зробив у прямому ефірі "112 Україна" ввечері 16 травня.

Журналіст нагадав, що з 2017 року двічі на тиждень, по суботах і неділях, на телеканалі виходила його авторська програма "ГОРДОН", а по четвергах він був гостем програми "Вечірній прайм".

Гордон розповів, що вести програму його запросили гендиректор телеканалу "112 Україна" Єгор Бенкендорф і тодішній генпродюсер Сергій Логунов.

"Вони мене переконали, що це дуже цікаво, що це прекрасний канал, що буде повна свобода слова, буде здорово. Рейтинг у мене був дуже великий, вже тоді було видно... Я ніколи не працював на "112-му каналі" і свої телевізійні програми завжди знімав безкоштовно. Я не заробляв грошей, між нами не було грошей, це була любов взаємна", - розповів Гордон про прихід на канал й умови співпраці.

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Він зазначив, що насторожено поставився до інформації, що новим власником "112 Україна" став колишній глава Адміністрації Президента, кум президента РФ Володимира Путіна Віктор Медведчук.

"Я поставився до цього насторожено, але продовжував виходити на каналі, висловлюючи свою точку зору при повній свободі слова. Я хочу сказати, що ніколи ніхто на "112-му каналі" не говорив мені, що я повинен говорити і що я не повинен говорити", - сказав журналіст.

Але останнім часом, підкреслив він, на каналі "112 Україна", як і на NewsOne, Медведчук і його соратники займають дуже багато ефірного часу і пропагують ідеї "русского мира".

"[З'явилося] дуже багато людей, які, як і він, пропагують ідеї "русского мира", ідеї, близькі Путіну, ідеї, які мені абсолютно чужі. Я є патріотом своєї країни, я люблю свою країну, я не люблю російське керівництво, не люблю тих, хто пропагує ідеї "русского мира", як це робить Медведчук. У мене немає до нього особистих претензій, я з ним не знайомий, я його бачив тричі в житті, але мені дуже погано від того, що я виходжу на каналі, де Медведчук і інші люди пропагують "русский мир". Останнім часом до мене дедалі частіше підходять люди і кажуть: "Вам не соромно [виходити на телеканалі Медведчука]? Або ви - людина Медведчука?" А я ніколи не був людиною Медведчука, і мені справді соромно. Тому я прийняв важке для себе рішення: я більше не буду виходити на "112-му каналі" і на каналі NewsOne ні гостем, ні ведучим. Сьогодні останній мій ефір", - сказав журналіст.

Він подякував колективу "112 Україна" за співпрацю і повідомив, що продовжить спілкуватися з глядачами на своїх YouTube-каналі "Дмитро Гордон" і "В гостях у Гордона".

"Я й надалі висловлюватиму свою точку зору у себе в YouTube, але я не вважаю для себе можливим з'являтися на каналі, де Віктор Медведчук і його соратники несуть ворожі ідеї "русского мира", - підкреслив журналіст і уточнив, що він може змінити свою позицію, тільки якщо у каналу зміниться власник.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127332
 
   
 Топ коментарі
 
а почему только сейчас он вспомнил о мертвячуке, и прочих свиномыролюбцах?
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А до этого работал и ничего.
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Вчера совести небыло, а сегодня появилась?
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Вчера слушала этого ловкача на 112-ом. Все! Выговорился поц-ан, все что знал выговорил, теперь стали плохие.
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Підтримую Гордона. В нього є громадянська позиції і я в основному її схвалю. А в більшості журналістів 112 громадянської позиції немає, вони продажні тому що сприяють розповсюдження "руського міра" і ідей запроданця "мертвечука". 112 треба не дивитись і якомога скоріше заборонити.
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це, позиція і варто поважати людей, які мають чітку позицію.
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А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать.
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Вот до этого момента считал возможным, а после этого - "возможным" себя исчерпало. Теперь он станет завсегдатаем(может уже стал, не смотрю эту гадость) "1+1". Круто, молодец го..дон.
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У Гордона на YouTube достаточно просмотров. Он может вообще не ходить на ТВ
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Тем не менее ходит. Значит ему это нужно.
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Му нужна максимально возможная аудитория. В идеале - все семь миллиардов жителей.
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А в російські ефіри у якості клоуна його хіба не Медведчук відряджав? Гордон іде з телеканалу "112 Україна": "Я не вважаю за можливе з'являтися на каналі, де Медведчук несе ворожі ідеї "русского мира"" - Цензор.НЕТ 5874
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Лучше поступить так , как Гордон, чем быть несогласным и продолжать сидеть в этом говне. Я знаю, что на 112 канале есть порядочные журналисты и верю, что они долго там не удержатся. Не все же честь меняют на деньги.
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Пять лет считал иначе, а тут прикинул, а вот оно чё Михалыч...
И смело выступил против идей русского мира на русском языке )))
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Русский язык - не язык врага в буквальном смысле. Этот язык является родным для доброй половины населения Украины. Просто враг тоже говорит на русском языке. На войне это даже удобно в каком-то смысле.
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Так если говорящая голова ушастого уродца медведчука только в последнее время появилась на этом канале. Не очень люблю Гордона, но поступок правильный и достойный. А канал реально в мусорник прокацапский превратился...
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))))Пять лет интересы Медведчука и Гордона совпадали-срали на Порошенко и его команду,усиленно и с азартом!!!!!!!!!А теперь диспозиция (из за смены власти)поменялась-олигархи запретили трогать Зе и его команду....а как говориться еврей еврею глаз не выклюет...вот и подались "бедолахи" искать новые хлеба!!!)))
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Ерунду написали. Медведчук не так давно купил эти телеканалы. А появляться на них стал еще позже.

А у нас есть телеканалы, которые не принадлежат олигархам???
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Дмитра Гордона я його поважаю. Він правильно поступив.
А з 112 і Ньюсваном треба щось робити.
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Если даже Гордон ушёл с телеканала "112 Украина", то это что-то значит.
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ну и праильна, зачем кагабисту так светиться.............
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Мало бабок предложили хитрожопому лизоблюдскому существу?
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Спочатку підняв рейтинг гебнявого Смєшка, який роками маринувався в повній інформаційній ізоляції, відтяпав у Гриценка електорат, а тепер він проти Мєдвєдчука? Да щас!
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Значит год, который мертвеччук нес свою рузьгемирную херню со 112 го его ничего не напрягало, и тут вдрух напрягло? Или скарабеевы предложили место третьего соведущего? Дима хороший парень, и талантливый журналист, смотрел интервью с Шендеровичем, загляденье, правда скорее всего оттого что шендерович красава и одним своим присутствием украсит любое интервью и любую программу, вопчем не надо диме ф политику, как только он ступает на это поле, в диме умирает талантливый журналист и просыпается алчная продажная журнашлюха, за бабки готовая хоть медсестричкой одеться ,хоть пандочкой, вовчем не важно в виде кого от#бут, главное что заплатят....
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Жаль,интересно было слушать Гордона по четвергам,НО Дима со своим уходом уводит у канала около 50% слушателей,т.ч. мстя его страшна))
112-ый мертветчука-потроха и врядли его закроют и еще более врядли мертветчук его продаст.
И оЧЧ большой вопрос...почему канал беспрепятственно вещает???
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а чому не запропонувати савіку шустеру генеральним продюсером на нтку? може в україні з'явився б хоча б один центральний телеканал зі справді незалежною і незаангажованою редакційною політикою і службою новин який би працював на україну і який було б цікаво дивитись.
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Если бы это была гражданская позиция, она бы имело место намного раньше. В данной ситуации просто бизнес и ничего личного.
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Кремлівський дуремар виконав свою частину роботи з знищення рейтингу Порошенко і може тепер йти на відпочинок.
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Е ні! Тепер цей Дуремар буде активно штовхати свого Буратіну-Смєшка в Верховну Раду, граючи роль антиросійського патріота України.
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Случилось чудо, братия! Слепец прозрел! А ведь до этого он и не знал, на кого работает. )))) И да, неужели кто-то доверяет этому лысому куску гогна, который обдирал людей с помощью экстросенсорных мошенников. лысых котиков и пирамидок? Теперь вдруг "это" стало журналистом и лидером мнений? Акститесь, люди!
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Мавр сделал свое дело, мавр может уходить

Для меня он навсегда останется Гондо Гордоном
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шо б там не поносили зеленофоби і порохоботи, проте Дмитро Гордон - мужик, чи не єдиний, хто ходить на обісраний 112-й, назвав підху.йловика ху.йла ведмедчука, рашапоїдним покидьком, і відкрито сказав, що більше на помийному каналі більше не зявиться.
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Пора подумать и Пете Маге, если он считает себя патриотом, а не поклонником Медведчука.
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Ну конечно же, Беня уже подтянулся и Гордон может смело идти на "кошерный" 1+1.
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Задачу мертвечука по обсыранию порошенка выполнил - теперь можно и типа помыться
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Однозначно, у мертвечучини на ПП купа компромату (ще б пак, якщо у одній упряжці з часів СДПУ (о). І 100% що умови мінськів-1, 2, закону про ордло - проштовхувалося пєцєю через посередництво кума *****. А що нам відомо про гебняве гівно? Що воно ніколи бувшим не буває. Хтось пєцю хоча б на поліграфі перевірить?
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Гнида дуремар, агент медведчука сделал свое дело на выборах, круглосуточно обсерая порошенко
Теперь презерватив не нужен
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Эта российская пропаганда мутит мир в стране. Появляется два слоя населения - промоскальские и проукраинские. Но, что ещё хуже - даже при блокировке российской пропаганды по телеку, они смотрят российские каналы по Инету и потом выходят во двор и несут это гумно в массы.
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Это уже зависит от масс, если массы ищут говно, они всегда его найдут.
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на рыбку сесть и шавуху сьесть -флюгер доннатный..квартир в киеве на 16 млн долларов
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неповажаю цього типа аналітикожуралісто, але тут респект
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Діма ! Не впарюй нам пірамідки ! Признавайся,хто перекупив ?
Гордон іде з телеканалу "112 Україна": "Я не вважаю за можливе з'являтися на каналі, де Медведчук несе ворожі ідеї "русского мира"" - Цензор.НЕТ 4674
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Я против всех тех, кого Гордон пропихивает в украинскую власть.

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Гордон паразит, белоручка, только манипулирует, такие как он - это бич любого народу.
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А до цього, принциповий ти наш, не знав, що Медведчук визначає редакційну політику українофобського каналу 112, який весь час ретранслює путлєровські фейки.
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Меня выворачивало наизнанку, когда по ТВ показывали, как четыре упыря - Бойга, Мертвечук, Миляр и Медвед обсуждают "отношения" между Украиной и Козлостаном...Хотелось блевонуть.
И ничего страшного люди слетали, порешали, прилетели. Все ок...Ходят, дышат...
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Снимаю шляпу перед Дмитрием. Человек сделал поступок. А тролли, которые налетели на него в комментах - это просто тролли.
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Дима там уже не нужен. С работой не справился. Скучный он какой то последнее время, никаких сенсаций))))).
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Ну он же не в цирке работает клоуном. А сенсаций Вам лучше и не знать, спать плохо будете.
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Давно ждал этого шага от Димы. Сейчас все стало на свое место. Нормальный человеческий поступок.
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Главное чтоб на него опять не было "возможных покушений" с целью устранения
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Сильний хід цего Гандона. Вірити йому, безумовно не можна, принаймні, поки справою не доведе.
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...мужик как мужик, немного нарцисс, но и это пройдет...но в падлу ходить на ньюзджерусалем и 112, сходняк, конгломерат вонючих провокаторов -сионистов, имперцев-москалят недобитых и продажных хохлов-холуев потомственных...тошнит уже от этой вони, льющейся с экранов...а за "Свободу" , завсегдатаев тамошних, придающих легитимности кагалу этому, никогда больше не проголосую, ни на цетральных ни на местных выборах...ганьбище конченное.. ..тоже и к отдельным известным поцам вороватым, относится, ищущим где блеснуть "эрудицией"......на политпомойку всех.. Гордон іде з телеканалу "112 Україна": "Я не вважаю за можливе з'являтися на каналі, де Медведчук несе ворожі ідеї "русского мира"" - Цензор.НЕТ 4755...
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Порохоботы не любят Гордона, потому что он жестко критикует Порошенко.
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откуда бы не ушел этот гордон, агентом кгб он быть не перестанет
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниГордон іде з телеканалу "112 Україна": "Я не вважаю за можливе з'являтися на каналі, де Медведчук несе ворожі ідеї "русского мира"". ВIДЕО
 
 
 
 
 
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