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 Політика України
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 Проросійські партії отримають у новому парламенті 15-17% місць, - Гербст

Сили, що представляють інтереси Кремля, не зможуть отримати у Верховній Раді дев'ятого скликання і 20%. Новий парламент відображатиме прозахідний курс України.

Таку думку висловив директор Євразійського Центру Атлантичної Ради, екс-посол США в Україні Джон Гербст, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Якщо ті сили, що представляють прокремлівську зовнішню політику, зможуть отримати 20-25% в Раді, це було б непогано для Росії, але я гадаю, що навряд чи так станеться. Такі групи, мабуть, наберуть найбільше 15-17%, і парламент знову відображатиме прозахідний курс України", - вважає Гербст.

На його думку, президент Росії Володимир Путін це розуміє і зараз розмірковує "чи йому продовжувати війну низької інтенсивності на Донбасі, яка для нього, як політика, є більш небезпечна, ніж для українського президента", чи знайти шлях як вийти з Донбасу, зберігши своє обличчя.

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Водночас експерт не виключає, що російське керівництво може піти і на ескалацію конфлікту на сході України. "Цього не можна виключити. У Москви є сили, щоб захопити, напевне, будь-який район України, якщо вони використають усі свої можливості - Військово-повітряні сили, десантників, Військово-морські сили, - але я не думаю, що їх армія готова на окупаційну війну", - зазначив Гербст. На його думку, у разі окупації в Україні розпочнеться партизанська війна, в якій Росія зазнає поразку. Крім того, західні країни не стоятимуть осторонь, а запровадять проти Росії серйозні санкції.

Водночас, екс-посол допускає, що Москва може завдати удар по окремій території України, аби перевірити реакцію світової спільноти.

"Вони можуть, наприклад, завдати якийсь каральний удар по одному українському місту, наприклад, на Заході України, щоб подивитися на реакцію. Це також призведе до серйозних контрзаходів з боку Заходу", - заявив екс-посол, висловивши сподівання, що Росія все ж обере сценарій поступового виходу з Донбасу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127331
 
   
 Топ коментарі
 
Moshiach6699 - потерпи..

Скоро Бэня с Зю покажут тебе что такое настоящие реформы...(по Привату уже начали)..
Будешь вспоминать Мародера с тоской как любимого дедушку... Пророссийские партии получат в новом парламенте 15-17% мест, - Хербст - Цензор.НЕТ 3662
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Медведчуки, Свинарчуки и другие ахметовско-роттердамские попутчики революции... А чего вы все такие удивленные? Если расстрел Майдана до сих пор не расследован.
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