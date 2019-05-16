 Кабмін направив на монетизацію субсидій 5,7 млрд грн, - Гройсман

Про це повідомив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Люди отримують державну підтримку на оплату послуг. Це важливо. Статистика свідчить: ми монетизували субсидії для 3,4 млн домогосподарств. На це направлено 5,7 млрд грн, - сказав Гройсман. - Це гроші людей. Потрібно, щоб люди отримували кошти і розуміли ціну і вартість послуг".

Глава уряду підкреслив, що процес монетизації субсидій тісно пов'язаний і з процесами модернізації комунального господарства, відповідальність за які несе місцева влада. Завдяки реформі децентралізації на місця передано значний ресурс, який потрібно витратити на оновлення мереж, установку приладів обліку, впровадження економних технологій.

Читайте також: Далі у нас на черзі - монетизувати всі пільги, - Гройсман

"Ось зараз я чую, що в містах відключають гарячу воду. То я закликаю місцеву владу не вимикати воду, а здійснювати модернізацію систем. Кошти на це є", - додав Гройсман.

Крім цього, він звернув увагу, що досвід монетизації субсидій буде врахований і при монетизації інших пільг. Робота в цьому напрямку почнеться, за словами глави уряду, вже з жовтня цього року.