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Все про:Адміністрація_Президента (388) Єлісєєв (127) відставка (456)

 "Це нормальна європейська практика", - Єлісєєв підтвердив свій вихід з Адміністрації президента

Заступник глави Адміністрації Президента Костянтин Єлісєєв підтвердив інформацію преси про свою відставку.

 Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі телеканалу "Прямий"

Він сказав, що подав президентові Петру Порошенку прохання про звільнення, коли стала відома дата інавгурації нового глави держави Володимира Зеленського.

"Хочу, як то кажуть, очистити простір для нової команди. Це нормальна європейська практика. Я європеєць, багато років працював за кордоном - у Франції, в Нью-Йорку і в Бельгії. Я прихильник європейської демократичної традиції. Прийшла нова команда. Ми не тримаємось за крісла, не тримаємось за владу, ми її спокійно передаємо, підготували всі досьє. Я навіть готовий викласти на стіл пріоритети, над якими варто працювати, для мого наступника, якого, на жаль, поки не знаю", - заявив Єлісєєв.

Він стверджує, що співробітники нинішньої адміністрації бажають успіхів тим, хто прийде їм на зміну.

Порошенко призначив Єлісєєва заступником глави АП з питань зовнішньої політики 15 липня 2015 року.

Читайте також: Заступник глави АП Єлісєєв подав у відставку

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127329
 
 
 Топ коментарі
 
Да уж...картинка явно намалевана в паРаше...а зебил ухватил и на форум притащил...
А в паРаше...потому что украинец никогда не булет смеятся над Томосом...над своей нещависимой украинской церковью..
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Первым из «Мерседеса», которым приехал Янукович, выскочил... Посол Украины при ЕС Константин Елисеев.
Он ловко обежал автомобиль и остановился у двери, чтобы помочь Януковичу выйти и снять пальто. Европейские чиновники как завороженные смотрели на эту сцену - с такими почестями здесь не обслуживают даже бельгийского короля.
Янукович, на ходу сбрасывая титулованному украинскому дипломату, словно швейцару, свою одежду, направился здороваться с европейскими руководителями.Источник: https://censor.net.ua/n142794

немного о "европейце и демократе"
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Главное, не дать рошеновским пидарам смиться из страни с наворованними у народа деньгами. За преступления есть только одна отставка - тюрьма и кайло
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А этому клоуну алкаш что за наш счет выдал? Херойку (как папашке-барыге), хенерал-лейтенантские лычки (как носильщику бабок)???
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когда админ цензора поставит фильтр, который будет банить вату коверкающую слова
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Форза тріпло.
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Да уж...картинка явно намалевана в паРаше...а зебил ухватил и на форум притащил...
А в паРаше...потому что украинец никогда не булет смеятся над Томосом...над своей нещависимой украинской церковью..
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Первым из «Мерседеса», которым приехал Янукович, выскочил... Посол Украины при ЕС Константин Елисеев.
Он ловко обежал автомобиль и остановился у двери, чтобы помочь Януковичу выйти и снять пальто. Европейские чиновники как завороженные смотрели на эту сцену - с такими почестями здесь не обслуживают даже бельгийского короля.
Янукович, на ходу сбрасывая титулованному украинскому дипломату, словно швейцару, свою одежду, направился здороваться с европейскими руководителями.Источник: https://censor.net.ua/n142794

немного о "европейце и демократе"
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Він Проффесор всєя Думбаса, а не якийсь там дипломат.
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Это тот же Константин Елисеев что сейчас в новости
Профессионал шоколадного покращення
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да да елисеев, в Европе тоже крысы водятся "Це нормальна європейська практика", - Єлісєєв підтвердив свій вихід з Адміністрації президента - Цензор.НЕТ 2023
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Главное, не дать рошеновским ******* смиться из страни с наворованними у народа деньгами. За преступления есть только одна отставка - тюрьма и кайло
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Он утверждает, что сотрудники нынешней администрации желают успехов тем, кто придет им на смену.

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НУ, КАКОЙ НОРМАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК ПОВЕРИТ, ШО ПЕДИНЫ ПИЗНЕС ПАРТНЕРЫ, ПОБРОСАВШИЕ МНОГОМИЛЛИОННЫЙ ПИЗНЕС РАДИ РАБОТЫ В АП, ИМЕЮЩИЕ УЛИЧНОЕ ВОСПИТАНИЕ, ЖЕЛАЮТ УСПЕХОВ ЗЕЛЕНСКОМУ

ИЛИ ПОЧИТАЙТЕ ПОРОХОБОТОВ, ЭТО ВСЕ ШО НУЖНО ДЛЯ ПОНИМАНИЯ ВСЕЙ СУЩНОСТИ ЭТОЙ ЦИНИЧНОЙ ШОБЛЫ.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Це нормальна європейська практика", - Єлісєєв підтвердив свій вихід з Адміністрації президента
 
 
 
 
 
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