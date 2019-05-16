 "Це нормальна європейська практика", - Єлісєєв підтвердив свій вихід з Адміністрації президента

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі телеканалу "Прямий"
Він сказав, що подав президентові Петру Порошенку прохання про звільнення, коли стала відома дата інавгурації нового глави держави Володимира Зеленського.
"Хочу, як то кажуть, очистити простір для нової команди. Це нормальна європейська практика. Я європеєць, багато років працював за кордоном - у Франції, в Нью-Йорку і в Бельгії. Я прихильник європейської демократичної традиції. Прийшла нова команда. Ми не тримаємось за крісла, не тримаємось за владу, ми її спокійно передаємо, підготували всі досьє. Я навіть готовий викласти на стіл пріоритети, над якими варто працювати, для мого наступника, якого, на жаль, поки не знаю", - заявив Єлісєєв.
Він стверджує, що співробітники нинішньої адміністрації бажають успіхів тим, хто прийде їм на зміну.
Порошенко призначив Єлісєєва заступником глави АП з питань зовнішньої політики 15 липня 2015 року.
А в паРаше...потому что украинец никогда не булет смеятся над Томосом...над своей нещависимой украинской церковью..
Он ловко обежал автомобиль и остановился у двери, чтобы помочь Януковичу выйти и снять пальто. Европейские чиновники как завороженные смотрели на эту сцену - с такими почестями здесь не обслуживают даже бельгийского короля.
Янукович, на ходу сбрасывая титулованному украинскому дипломату, словно швейцару, свою одежду, направился здороваться с европейскими руководителями.Источник: https://censor.net.ua/n142794
немного о "европейце и демократе"
Профессионал шоколадного покращення
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НУ, КАКОЙ НОРМАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК ПОВЕРИТ, ШО ПЕДИНЫ ПИЗНЕС ПАРТНЕРЫ, ПОБРОСАВШИЕ МНОГОМИЛЛИОННЫЙ ПИЗНЕС РАДИ РАБОТЫ В АП, ИМЕЮЩИЕ УЛИЧНОЕ ВОСПИТАНИЕ, ЖЕЛАЮТ УСПЕХОВ ЗЕЛЕНСКОМУ
ИЛИ ПОЧИТАЙТЕ ПОРОХОБОТОВ, ЭТО ВСЕ ШО НУЖНО ДЛЯ ПОНИМАНИЯ ВСЕЙ СУЩНОСТИ ЭТОЙ ЦИНИЧНОЙ ШОБЛЫ.