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Все про:Кадиров (173) Росія (17075) санкції (2278) США (5004) Чечня (130)

 США ввели санкції проти наближених Кадирова

США розширили список санкцій проти Росії у рамках акту Магнітського. У нього потрапили 5 громадян РФ і спецпідрозділ із Чечні.

Про це повідомило міністерство фінансів США, інформує Цензор.НЕТ і посиланням на "Радіо Свобода".

У список потрапили колишній командир спецзагону швидкого реагування "Терек" з Чечні Руслан Геремеєв, Геннадій Карлов, Сергій Косов, Олена Трікуля і Абузайд Вісмурадов, командувач спецпідрозділу.

Вісмурадова Штати вважають відповідальним за "позасудові вбивства, тортури чи інші грубі порушення міжнародно визнаних прав людини, скоєні проти осіб, які прагнуть розкрити незаконну діяльність, яку здійснюють посадові особи уряду Російської Федерації".

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Внаслідок нинішніх дій, повідомляє Мінфін, будь-яка власність перебуває під санкціями осіб і угоди з ними в США блокуються. Зараз кількість осіб у санкційному списку в рамках "акту Магнітського" досягла 55.

"Акт Магнітського" був розроблений у 2012 році в США. Документ визначав коло осіб, причетних до загибелі в слідчому ізоляторі юриста фонду Hermitage Capital Сергія Магнітського і ввів заборону на в'їзд у США і фінансові санкції проти деяких російських чиновників. Пізніше свої "акти Магнітського" схвалили Канада і країни Балтії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127328
 
   
 Топ коментарі
 
какдырке санкции не страшны он и с ними русню стрежет по полной. Просто теперь сильнее шкуру драть будет с монголоидов.
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и скажу я вам-это настолько ничтожножалкая личность-что Украина не нуждается в таких извинениях
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Правильно. Или есть вопросы? У меня вопрос, почему США не наложили санкции на королевскую семью семью Саудовской Аравии за убийство журналиста Джамаля Хашогги? Или на какие либо отрасли экономики той же Саудовской Аравии. Ведь Хашоги, был журналистом "Вашингтон Пост". Странно это.
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А за извинения перед кадыркой Штаты санкции тоже введут?
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А Зеленский только сел на бутылку у кадырки-но справедливости ради-он не был тогда новоизбранным-но сидел..
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А перед Украиной он так и не извинился...
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как-же он жеж на стадионе ляпнулся на калени!
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и скажу я вам-это настолько ничтожножалкая личность-что Украина не нуждается в таких извинениях
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да єти санкции пук в лужу, плевать они на них хотели. Давно пора что то действенное применять!
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какдырке санкции не страшны он и с ними русню стрежет по полной. Просто теперь сильнее шкуру драть будет с монголоидов.
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А проти кадирова побоялись, щоб не вибачатись? США ввели санкции против приближенных Кадырова - Цензор.НЕТ 9719
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Плевать украинцев на эти нищенские санкции. Америка это лохи. Как только их фантики обвалятся, а вслед за ними и Америка. Нет у них своего производства, все китайское
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уже три столетия обваливаются эти "лохи"...все никак не обвалятся с их "фантиками".
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ну ты то явно кацапина ольгинская. пнх козломордое быдло.
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Правильно. Или есть вопросы? У меня вопрос, почему США не наложили санкции на королевскую семью семью Саудовской Аравии за убийство журналиста Джамаля Хашогги? Или на какие либо отрасли экономики той же Саудовской Аравии. Ведь Хашоги, был журналистом "Вашингтон Пост". Странно это.
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оце так ввели... їбі його мать .ще треба було двірника Ваньку із якого небудь Задріщенска в це й список включити...
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их всех зараз з рамзанчегом утопить надоть.
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Магнитский помер 10 лет назад, от некроза внутренних органов. Это неизлечимая болезнь. Стоит ли это ворошить?, Что повод для санкций найти тяжело?
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Когда Рамзан Ахматович извинится перед штатами?
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.....В него попали 5 граждан РФ и спецподразделение из Чечни....

афигеннооо напугали - закрыли ихний счет в амербанке.
Источник: https://censor.net.ua/n3127328
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономСША ввели санкції проти наближених Кадирова
 
 
 
 
 
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