 США ввели санкції проти наближених Кадирова

Про це повідомило міністерство фінансів США, інформує Цензор.НЕТ і посиланням на "Радіо Свобода".

У список потрапили колишній командир спецзагону швидкого реагування "Терек" з Чечні Руслан Геремеєв, Геннадій Карлов, Сергій Косов, Олена Трікуля і Абузайд Вісмурадов, командувач спецпідрозділу.

Вісмурадова Штати вважають відповідальним за "позасудові вбивства, тортури чи інші грубі порушення міжнародно визнаних прав людини, скоєні проти осіб, які прагнуть розкрити незаконну діяльність, яку здійснюють посадові особи уряду Російської Федерації".

Читайте також: Порошенко в Брюсселі домовився про продовження санкцій ЄС проти Росії в червні, - заступник глави АП Єлісєєв

Внаслідок нинішніх дій, повідомляє Мінфін, будь-яка власність перебуває під санкціями осіб і угоди з ними в США блокуються. Зараз кількість осіб у санкційному списку в рамках "акту Магнітського" досягла 55.

"Акт Магнітського" був розроблений у 2012 році в США. Документ визначав коло осіб, причетних до загибелі в слідчому ізоляторі юриста фонду Hermitage Capital Сергія Магнітського і ввів заборону на в'їзд у США і фінансові санкції проти деяких російських чиновників. Пізніше свої "акти Магнітського" схвалили Канада і країни Балтії.