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 На Одещину з зони проведення ООС повернулися військовослужбовці зенітно-ракетної бригади. ФОТОрепортаж

В Одеську область після виконання бойових завдань у районі проведення ООС повернулися військовослужбовці зенітно-ракетної бригади.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Міністерства оборони.

На Одещину з зони проведення ООС повернулися військовослужбовці зенітно-ракетної бригади 01

Впродовж шести місяців воїни бригади успішно виконували бойові завдання в районі Маріуполя. З хлібом-сіллю, квітами, піснями, прапорами в супроводі військового оркестру зустрічали захисників представники командування частини, місцевої влади, духовенства, а також рідні і близькі.

На Одещину з зони проведення ООС повернулися військовослужбовці зенітно-ракетної бригади 02

Читайте також: Воїнів 128-ї ОГШБр, які повернулися на ротацію з Донбасу, урочисто зустріли в Мукачеві: за час перебування в зоні ООС бригада втратила 11 військовослужбовців. ФОТОрепортаж

На Одещину з зони проведення ООС повернулися військовослужбовці зенітно-ракетної бригади 03

"Півроку наш зенітно-ракетний дивізіон виконував завдання в районі проведення ООС, поблизу Маріуполя. Після того, як дивізіон здійснив марш, ми розгорнули бойовий порядок, заступили на бойове чергування і охороняли повітряний простір України в районі міста Маріуполь. Під час бойового чергування постійно проводилися як навчальні, так і бойові тренування, відпрацювання нормативів, виконання обов'язків із захисту мирного неба нашої території, яку ми захищали разом з іншими підрозділами ЗС України та Нацгвардії", - розповів начальник командного пункту зенітно-ракетної бригади майор Андрій Іванов.

На Одещину з зони проведення ООС повернулися військовослужбовці зенітно-ракетної бригади 04

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На Одещину з зони проведення ООС повернулися військовослужбовці зенітно-ракетної бригади 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127327
 
   
 Топ коментарі
 
З поверненням........🇺🇦
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Да на фото видно рехворми Порошенко, все старйо, бо на фото немає самого Порошенка піарщика чи Полторака!?
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Молодцы пво шники. Этот род войск нужен был во всех армиях , тем более в нашей всу. Это не тупая пехота или замусоленные танкисты. Это армейская интеллигенция.
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Нам все рода войск нужны. Но благодаря ПВО кацалеты над Украиной не летают и это их заслуга.
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Не хочеться тебе засмучувати але перш за все це заслуга Пороха і те як його та Україну підтримала світова спільнота на чолі з США.
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Слуга Еврейского Народа еще не успел получить булаву , а уже начался отвод войск из АТО .Готовятся
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Вы фото повнимательней посмотрите, даже пленка за пару грн. на окнах порвана... печально... Слава героям!
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Слава Героям...низький уклін та щира подяка.
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Техніка модернізоввна , або вся нова, видно з фото, тільки не з Петіних фото!?
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Слава Захистникам України!
Смерть рашистам-путлерастам!!!
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Повернулися і привезли з собою стільки надлишкового майна , бо вже всі кацапи знову брати і адіннарот . Коломой рулює на догоду Москві заради власної кишені . Зазєлі покайтесь .
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Цензор.НЕТНовиниФоторепортажНа Одещину з зони проведення ООС повернулися військовослужбовці зенітно-ракетної бригади. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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