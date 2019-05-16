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Все про:НКРЗІ (10) зв'язок (82) 5G (1)

 Стандарт 5G зв'язку можна впроваджувати у 2020 році, - глава НКРЗ Животовський

5G-зв'язок в Україні може бути впроваджено в 2020 році.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив глава Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, Олександр Животовський у Фейсбуці.

"5G можливий вже з наступного року. Ми аналізуємо частоти, які можуть бути використані для 5G. Деякі вже очевидні - це 700 МГц і 3400 МГц. Деталі щодо інших необхідних частот - а це понад 20 ГГц - будуть визначені цієї осені", - написав глава регулятора.

Він зазначив, що важливим для запуску 5G є досягнення домовленостей з силовими відомствами і телевізійними мовниками про умови переходу з частот 700-800МГц у більш низькі діапазони.

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"У світі це називається звільненням "цифрового дивіденду", і всі країни це зробили років 100 тому. З очевидних причин, домовлятися з Нацрадою [з питань телебачення і радіомовлення] і мовниками будемо після закінчення виборів. Також необхідний інгредієнт - це діалог з операторами. Не секрет, що досі відкрите питання бізнес-кейсу для 5G. Адже на відміну від попередніх технологій G, п'ятий - це більше про інфраструктуру і суміжні галузі, ніж про наші з вами смартфони. Тому ми тільки вітаємо самостійні ініціативи операторів, а також у співпраці з Міністерством інфраструктури щодо різного роду кейсів використання нових технологій", - написав Животовський.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127326
 
 
 Топ коментарі
 
И вместо четырехнедельных пакетов ввести двадцатидневные Стандарт 5G связи можно внедрять в 2020 году, - Глав НКРС Животовский - Цензор.НЕТ 5656
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Вы сначала сделайте, что бы хоть 3G за пределами городов работал Стандарт 5G связи можно внедрять в 2020 году, - Глав НКРС Животовский - Цензор.НЕТ 7196 На дачу приедешь так даже обычный месенджер не тянет...
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Та ну! Это только в метро мабуть едж осталась. Кругом 4г и лте
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да интересно где - у меня на печерске нема
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У нас єто где? В подмосковье?
У меня в селе есть 4G, телефон нужно поновее купить, а то тянет только 3G.
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4g есть у Vodafone в настоящий момент является дочерней компанией международного оператора связи ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (Россия), и у Киевстар (вымпелком), т. е Билайн (Раша). Надо их выпереть. и будешь на 2g сидеть, даже на 10-м айфоне
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И вместо четырехнедельных пакетов ввести двадцатидневные
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Вы сначала сделайте, что бы хоть 3G за пределами городов работал На дачу приедешь так даже обычный месенджер не тянет...
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им главное - тянуть из карманов, а связь - то такое... типа, шо вы хотите за такие смешные деньги!
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Внедрять конечно можно и с 2020г. Ну а вдруг сперматозоиды взбунтуются---на волю захотят раньше? Придётся достать, внедрить---а они как попрут! Как по весне ледоход!
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Ви спочатку 2G нормальний в великих містах " внєдріть" бо те що ви вже "внєдрили" це не 3G і тим більш не 4G, хапуги і мошеніки всі оператори, особливо Водафон, цю цього оператора взагалі потрібно витіснити з України.
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НіЗЗя, хАзяїн пАртнЬЙОр в мАААЦквЄ сідіт... Стандарт 5G связи можно внедрять в 2020 году, - Глав НКРС Животовский - Цензор.НЕТ 8299
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Так в Мацкве 3G і 4G це реальний зв'язок 3 чи 4 джі, а у нас сама назва і самі лохотрони, як вони вже задовбали, скрізь лохотрони, скрізь тебе хочуть наламати, зідрати і тд.
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В Мацкве они предоставляют услуги, а тут косят бабло. Киев-медгородок-2G-болт.
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на печерске - 2Г и то с трудом... вымпелком и лайф просто нет покрытия Стандарт 5G зв'язку можна впроваджувати у 2020 році, - глава НКРЗ Животовський - Цензор.НЕТ 4131
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Народ такий лохотрон коється по всій країні і не тільки зі звязком, а з усима послугами і продуктами, починаючи з продажу авто чи квартии закінчуючи порціями в кафе чи ресторанах, країна сплошного лохотрону, а риба все ж таки гніє з голови!?
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Хоча б, але ми українці якісь наівні, думаєм якщо пернйминуємо, то суть змінеться, так і з містами і вулицями і тд, так і зв'язком нічого не буде, І ВЗАГАЛІ ПОРА ВЖЕ ЗРОСЛІШАТИ, а ми, як кажуть " такой большой , а в казки веришь".!!
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Научные исследования достоверно подтвердили единственное последствие воздействия радиочастот высокой мощности на человека - значительное повышение температуры тела. Однако пока не проводилось надёжных исследований влияния на человека электромагнитного излучения вообще и сетей стандарта 5G в частности. Отсутствие достоверных исследований стало причиной моратория на использование стандарта 5G в швейцарском кантоне Женева. Ну, а на украинцах, конечно же, опыты проводить можно. Как всегда. Стандарт 5G связи можно внедрять в 2020 году, - глава НКРС Животовский - Цензор.НЕТ 9286
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брехня антинаучная Стандарт 5G зв'язку можна впроваджувати у 2020 році, - глава НКРЗ Животовський - Цензор.НЕТ 6755 Стандарт 5G зв'язку можна впроваджувати у 2020 році, - глава НКРЗ Животовський - Цензор.НЕТ 6755
ссылок нет и не будет Стандарт 5G зв'язку можна впроваджувати у 2020 році, - глава НКРЗ Животовський - Цензор.НЕТ 6755
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мтс вымпелкм и лайф раисянские - оно им не надо Стандарт 5G зв'язку можна впроваджувати у 2020 році, - глава НКРЗ Животовський - Цензор.НЕТ 48 Стандарт 5G зв'язку можна впроваджувати у 2020 році, - глава НКРЗ Животовський - Цензор.НЕТ 48
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3G не везде ловит. Какие нафиг 5g ? Стандарт 5G зв'язку можна впроваджувати у 2020 році, - глава НКРЗ Животовський - Цензор.НЕТ 2369 3G сначала нормально сделайте.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСтандарт 5G зв'язку можна впроваджувати у 2020 році, - глава НКРЗ Животовський
 
 
 
 
 
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