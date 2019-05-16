 Стандарт 5G зв'язку можна впроваджувати у 2020 році, - глава НКРЗ Животовський

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив глава Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, Олександр Животовський у Фейсбуці.

"5G можливий вже з наступного року. Ми аналізуємо частоти, які можуть бути використані для 5G. Деякі вже очевидні - це 700 МГц і 3400 МГц. Деталі щодо інших необхідних частот - а це понад 20 ГГц - будуть визначені цієї осені", - написав глава регулятора.

Він зазначив, що важливим для запуску 5G є досягнення домовленостей з силовими відомствами і телевізійними мовниками про умови переходу з частот 700-800МГц у більш низькі діапазони.

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"У світі це називається звільненням "цифрового дивіденду", і всі країни це зробили років 100 тому. З очевидних причин, домовлятися з Нацрадою [з питань телебачення і радіомовлення] і мовниками будемо після закінчення виборів. Також необхідний інгредієнт - це діалог з операторами. Не секрет, що досі відкрите питання бізнес-кейсу для 5G. Адже на відміну від попередніх технологій G, п'ятий - це більше про інфраструктуру і суміжні галузі, ніж про наші з вами смартфони. Тому ми тільки вітаємо самостійні ініціативи операторів, а також у співпраці з Міністерством інфраструктури щодо різного роду кейсів використання нових технологій", - написав Животовський.