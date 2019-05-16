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 Політика України, За кордоном
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Все про:Мінгареллі (170) Європейський Союз (11)

 За останній рік було багато зроблено для того, щоб наблизити Україну до Європейського союзу, - Мінгареллі

Голова Представництва Європейського Союзу в Україні Хюг Мінгареллі відзначив досягнення України на шляху наближення до Євросоюзу.

Про це він сказав на заході з нагоди Дня Європи, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"З того часу, коли ми з вами зустрічалися попередній раз, 12 місяців тому, дуже багато було зроблено для того, щоби наблизити Україну до Європейського Союзу, і все це робилося на основі наших спільних цінностей", - заявив Мінгареллі.

Зокрема, посол ЄС наголосив, що, завдяки українській владі, в тому числі уряду і парламенту, вдалося здійснити великий поступ у впровадженні Угоди про асоціацію України з Євросоюзом.

"Завдяки впровадженню цієї Угоди у економічному відношенні, Україна значно краще інтегрована у спільний ринок Європейського Союзу. Сьогодні понад 40% українського експорту спрямовується на ринок Європейського Союзу, і понад 15 тисяч українських підприємств експортують на ринок ЄС", - додав Мінгареллі.

Крім того, дипломат відзначив, що за попередні місяці завдяки безвізовому режиму понад 2,5 мільйони українців відвідали Західну Європу.

"Все це було можливим завдяки надзвичайному лідерству, яке показали уряд і президент України у стабілізації ситуації в Україні та реструктуризації економіки", - сказав посол ЄС.

Він додав, що ЄС, зі свого боку, ділився досвідом у впровадженні структурних реформ, і зокрема децентралізації та очищенні банківського сектору.

Мінгареллі підкреслив, що в Євросоюзі заоохочені тим фактом, що інтеграція України до ЄС та НАТО закріплена в Конституції України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127323
 
 
 Топ коментарі
 
Борохоботы безвиз нашаманили а зеботы пока только Беню вернули За последний год было многое сделано для того, чтобы приблизить Украину к Европейскому союзу, - Мингарелли - Цензор.НЕТ 3630
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За останній рік було багато зроблено для того, щоб наблизити Україну до Європейського союзу, - Мінгареллі - Цензор.НЕТ 3140Старшина Запаса‏ @StarshinaZapasa 2 ч.2 часа назад
Не волнуйтесь.
Все будет хорошо.
Тарифы снизят.
Учителям по четыре штуки платить будут.
Роттердам отменят.
Коррупционеров посадят.
Как раз вот тут один вернулся сегодня ночью из Израиля - в тюрьму, наверное, сидеть прилетел...
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В України тепер новий курс.
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5 лет прошло - а даже нет намека на перспективу членства в ЕС.А ведь могли бы помочь и подсуетиться
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подожди, скоро порохоботы начнут вой "к 2024 мы бы ТОЧНО были в ЕС, с Зеленским это невозможно!".
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Борохоботы безвиз нашаманили а зеботы пока только Беню вернули
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Безвиз Украине дали авансом, в обмен на нежизнеспособные законы, принятые для замыливания глаз европейцев. Это Потемкинские деревни от Порошенко.
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Один Беня стоит сотни месс! безвизов то есть.. За последний год было многое сделано для того, чтобы приблизить Украину к Европейскому союзу, - Мингарелли - Цензор.НЕТ 4987
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Бешенством? Даже не мечтай! Я ржу с вас ЗЕ!билов.

Попкорна немеряно, если что.
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Це проблема в ЄС чи в Україні, яка критеріям не відповідає і не спішить з реформами? Якби ми за ці 4 років досягли хоча б рівня Сербії, то запрошення в ЄС було б 100%
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Не хвилюйся. Тепер, під мудрим керівництвом товариша Зеленського ми вже за рік обженемо Німеччину!
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Та чому Німеччину? Японію і Швейцарію))))
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5 лет не срок, Турции почти 60 лет все обещали ...
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Много это сколько? Позволяло принять Украину в ЕС в течении 10 лет? Нет? Тогда о чем разговор?
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С января 2004 по ноябрь 2013 года Саакашвили был как у нас утверждают великим реформатором. Почти 10 календарных лет, без двух месяцев. Говорят Порошенко ему в подмётки не годится. Не подскажете.......... почему он не получил даже статуса страны-кандидата?
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Лес, зерно, металл - уже интегрировались по полной, еще бы ограны поехали в Европу и рехформы почти завершатся.
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Уже не отвертитесь, если не примете мы приедем к вам все жить!
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Это он постоянно такой? Сегодня только и вижу его в таком состоянии-вот кому-бы анализ тоже не помешал..
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кстати, про анализы.. когда будут результаты Петьки от VADA, Медиком, Борис и т.д.? За последний год было многое сделано для того, чтобы приблизить Украину к Европейскому союзу, - Мингарелли - Цензор.НЕТ 7816
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тара не выдержала анализов и расплавилась
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а понту?? потом-где все вышеназваные анализы Вовки? Да и знаком я с Петькой не близко-шапочно скажем так. Раз только виделись-потом всё на карточку привата-да Вы ж курсе...
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Признавайся куда 8 миллиардов с Петей потратил?
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по ценам и по патрульным - которые не вмешиваются За последний год было многое сделано для того, чтобы приблизить Украину к Европейскому союзу, - Мингарелли - Цензор.НЕТ 1123
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А ти зупинись біля них, сьорбни з пляшки горілки і їдь далі.
Потім розкажеш.
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За последний год было многое сделано для того, чтобы приблизить Украину к Европейскому союзу, - Мингарелли

и тем не менее,
Европейский союз на сегодняшний день не может предложить вступление в него ни одному государству «Восточного партнерства»...
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ЕС пока не может предложить перспективу членства ни одной новой стране, - Мингарелли
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За останній рік було багато зроблено для того, щоб наблизити Україну до Європейського союзу, - Мінгареллі - Цензор.НЕТ 3140Старшина Запаса‏ @StarshinaZapasa 2 ч.2 часа назад
Не волнуйтесь.
Все будет хорошо.
Тарифы снизят.
Учителям по четыре штуки платить будут.
Роттердам отменят.
Коррупционеров посадят.
Как раз вот тут один вернулся сегодня ночью из Израиля - в тюрьму, наверное, сидеть прилетел...
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аллилуя брат, я уверовал что уряд и порошенко подняли свою экономику до небывалых высот
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Да, особенно выборы, на которых пете не дали вкинуть, и результаты выборов таки приблизили Украину к ЕС
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Очень много сделано для сближения с ЕС, особенно тарифы, цены на пррдукты уже обогнали Европейские, цены на АЗС точно такие как в ЕВРОПЕ, цены на недвижимость даже выше, ну, а все остальное ( дороги, авто, уровень зарплат и услуг) не имеет значения.!?
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Сдохни, ведьма европ#дарская. Я желаю тебе наши зарплаты по вашим ценам. Чтобы ты, ****, прожила на 100 евро в месяц.
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- у нас на горизонте коммунизм
- дедушка, а что такое горизонт?
- ну, это когда идешь, идешь и никогда не доходишь
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Мингарелли от меня респект -люблю когда соплю на место ставят, а он своим:"кто нибудь приедет" вообще умничка)
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗа останній рік було багато зроблено для того, щоб наблизити Україну до Європейського союзу, - Мінгареллі
 
 
 
 
 
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