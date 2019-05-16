 За останній рік було багато зроблено для того, щоб наблизити Україну до Європейського союзу, - Мінгареллі

Про це він сказав на заході з нагоди Дня Європи, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"З того часу, коли ми з вами зустрічалися попередній раз, 12 місяців тому, дуже багато було зроблено для того, щоби наблизити Україну до Європейського Союзу, і все це робилося на основі наших спільних цінностей", - заявив Мінгареллі.
Зокрема, посол ЄС наголосив, що, завдяки українській владі, в тому числі уряду і парламенту, вдалося здійснити великий поступ у впровадженні Угоди про асоціацію України з Євросоюзом.
"Завдяки впровадженню цієї Угоди у економічному відношенні, Україна значно краще інтегрована у спільний ринок Європейського Союзу. Сьогодні понад 40% українського експорту спрямовується на ринок Європейського Союзу, і понад 15 тисяч українських підприємств експортують на ринок ЄС", - додав Мінгареллі.
Крім того, дипломат відзначив, що за попередні місяці завдяки безвізовому режиму понад 2,5 мільйони українців відвідали Західну Європу.
"Все це було можливим завдяки надзвичайному лідерству, яке показали уряд і президент України у стабілізації ситуації в Україні та реструктуризації економіки", - сказав посол ЄС.
Він додав, що ЄС, зі свого боку, ділився досвідом у впровадженні структурних реформ, і зокрема децентралізації та очищенні банківського сектору.
Мінгареллі підкреслив, що в Євросоюзі заоохочені тим фактом, що інтеграція України до ЄС та НАТО закріплена в Конституції України.
Попкорна немеряно, если что.
Потім розкажеш.
и тем не менее,
Европейский союз на сегодняшний день не может предложить вступление в него ни одному государству «Восточного партнерства»...
Не волнуйтесь.
Все будет хорошо.
Тарифы снизят.
Учителям по четыре штуки платить будут.
Роттердам отменят.
Коррупционеров посадят.
Как раз вот тут один вернулся сегодня ночью из Израиля - в тюрьму, наверное, сидеть прилетел...
- дедушка, а что такое горизонт?
- ну, это когда идешь, идешь и никогда не доходишь