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 Політика України
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Все про:КС (276) Шевчук Станіслав (24)

 Колишній глава Конституційного суду Шевчук пообіцяв оскаржити своє звільнення в суді

Звільнений з посади судді екс-глава Конституційного суду Станіслав Шевчук називає своє звільнення "рейдерським захопленням" і наполягає, що воно відбулося з порушенням процедур.

Про це він заявив в ефірі "Громадського", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Це по суті рейдерське захоплення посади голови Конституційного суду, оскільки були порушені процедури, закони і регламент", — сказав Шевчук.

Екс-суддя пояснив, що голову КС саме як очільника суду інші судді не можуть звільнити, якщо він сам не подасть у відставку.

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"Мене звільнили як суддю. Зараз є 18 суддів, уже 17, але сподіваюся тимчасово, бо я буду подавати в суд. Голова суду і суддя — це два різні статуси. Звільнити мене як голову за ініціативою суддів неможливо, можна тільки як суддю звільнити за дисциплінарний проступок. Всі звинувачення, які мені висунули, не стосуються мене як судді: я розглядаю справи і все нормально, а стосуються деяких моментів моєї управлінської діяльності. Тобто, висунули звинувачення як голові, а звільнили як суддю", — пояснив Шевчук.

За словами Шевчука, 14 травня він сформував порядок денний, на якому жодних питань про його звільнення не було. Але більшість суддів КС не підтримали порядок денний, тому Шевчук закрив засідання і пішов.

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"Після цього вже заступник мій Олександр Тупицький почав вести спеціальне пленарне засідання за моєї відсутності. І потім, коли вони там щось провели, щоб зафіксувати, хто що підтримує, вони перервали це засідання і перейшли у формат зборів суддів, а потім знову повернули формат спеціального пленарного засідання. Тобто, була така певна вакханалія", - розповів він.

Екс-суддя підкреслив, що "все було неправомірно", починаючи з порядку денного і до засідань.

"Потім вони пішли і проголосували за мою відставку - 12 суддів "за" мою відставку за надуманими звинуваченнями. Процедура була порушена від самого початку. Найголовніший аспект порушення - мене звільнили як суддю. Це безпрецедентний випадок в історії України, тому що я нічого не порушував як суддя", - сказав він.

Нагадаємо, 14 травня Конституційний суд відправив свого главу Станіслава Шевчука у відставку. Цього ж дня новим главою КС було обрано Наталію Шапталу.

Наступного дня Конституційний суд оприлюднив висновок постійної комісії з питань регламенту та етики, що став підставою для звільнення Шевчука. Згідно з цим висновком, Шевчук звільнений за підрив авторитету суду і тиск на колег.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127322
 
 
 Топ коментарі
 
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"Бывший глава Конституционного суда Шевчук пообещал обжаловать свое увольнение в суде"

Навернеко в Конституционном!?
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Бывший глава Конституционного суда Шевчук пообещал обжаловать свое увольнение в суде
.............
разом з Філаретом! Омануті та знедолені))
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"Бывший глава Конституционного суда Шевчук пообещал обжаловать свое увольнение в суде"

Навернеко в Конституционном!?
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в лондонском - тут все курлено петюньками Бывший глава Конституционного суда Шевчук пообещал обжаловать свое увольнение в суде - Цензор.НЕТ 5244
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Если только в Басманном он обжалует
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Прийде Зе і все будуть вирішувати Трійки.
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Ах как хочется быть большой шишкой. Не смотря на то, что коллектив тебя уже терпеть не может.
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Filesiy Ledki - а что такое коллектив? Бывший глава Конституционного суда Шевчук пообещал обжаловать свое увольнение в суде - Цензор.НЕТ 1320
Нас-рать на коллектив....
Коллективы единогласно расстрелы "врагов народа" одобряли....
И расстреляли - миллионы...
Личность все... - толпа ничтожна...
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Бывший глава Конституционного суда Шевчук пообещал обжаловать свое увольнение в суде
.............
разом з Філаретом! Омануті та знедолені))
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Незнаю что именно задумано со всей этой чихардой с КС,но если это как то поможет потом признать нелегитимность зеНарика,то мы только ЗА,потому что 5 лет терпеть прокацапского президента наркомана это позор и унижение для Украины.
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Я так понимаю Зелени готовят сюрприз. Очень скоро может оказаться, что к присяге его привёл не тот Председатель КС и что тогда?
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київський окружний адмінсуд: будь яке рішення за пристойну плату
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как с такой рожей могли вообще назначить судьей?
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Эта коррумпированная харя Шевчук не желает оторваться от халявного корыта, куда заносили еду и бабло за любое решение которое оно принимало. На дайте бедному Шевчуку с голоду подохнуть, а то эта харя на больше не способна как взятки брать. Он не умеет по другому работать спасите Шевчука, не дайте ему подохнуть
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниКолишній глава Конституційного суду Шевчук пообіцяв оскаржити своє звільнення в суді
 
 
 
 
 
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