 Філарет першим підписав постанову Помісного Собору про саморозпуск УПЦ КП, - ПЦУ. ДОКУМЕНТ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ПЦУ.

Помісний собор відбувся перед об'єднавчим собором УПЦ КП, УАПЦ і частини УПЦ МП. Проект був прийнятий одноголосно.

Перший пункт рішення собору свідчить, що дія релігійного об'єднання УПЦ КП припиняється шляхом об'єднання і приєднання до створюваної Православної церкви України. Статут про управління УПЦ КП і діяльність всіх статутних органів церкви була припинена.

"Таким чином, вранці 15 грудня 2018 року за рішенням власного Помісного собору УПЦ КП припинила свою окрему діяльність, а вся її повнота увійшла до складу Православної церкви України. Першим серед членів Президії поставив свій підпис Святіший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет, як голова Помісного Собору", - зазначили в ПЦУ.

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Київська Митрополія Української Православної Церкви (Православної Церкви України) зареєстрована 30 січня 2019 року як релігійний адміністративний центр і центральний виконавчо-розпорядчий орган УПЦ (ПЦУ). Цього ж дня згідно з постановою Помісного Собору УПЦ КП Міністерство культури України скасувало накази про реєстрацію Статуту Київської Патріархії УПЦ КП і Статуту про управління УПЦ КП.

Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.

6 січня 2019 року в церкві Святого Георгія в резиденції Вселенського патріархату в Константинополі під час святкової літургії за участю Патріарха Варфоломія предстоятелю Православної церкви України Епіфанію вручили Томос про автокефалію української церкви.

9 січня в Константинополі члени Синоду Вселенського патріархату підписали Томос про автокефалію української церкви.

Водночас у травні 2019 року Патріарх Філарет заявив про намір відновити УПЦ КП та очолити її замість Епіфанія. У відповідь митрополит Епіфаній заявив: "Повернення української церкви до "Київського патріархату" означає втрату Томосу". У відповідь Філарет заявив: "Київський патріархат не ліквідовано, об'єднавчий собор у Софії не був українським". Також він закликав Епіфанія "нічого не робити всередині церкви" без його згоди і пообіцяв боротися за церкву, "незалежну від Москви та Константинополя". Тим часом Епіфаній заявив: "Розколу в ПЦУ немає і не буде". У відповідь Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві, а також, що президент Петро Порошенко і митрополит Епіфаній обдурили його, порушивши домовленості між ними під час Об'єднавчого собору: "Якби знав, що буде так, я б не висував Епіфанія на соборі".