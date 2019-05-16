 Філарет першим підписав постанову Помісного Собору про саморозпуск УПЦ КП, - ПЦУ. ДОКУМЕНТ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ПЦУ.
Помісний собор відбувся перед об'єднавчим собором УПЦ КП, УАПЦ і частини УПЦ МП. Проект був прийнятий одноголосно.
Перший пункт рішення собору свідчить, що дія релігійного об'єднання УПЦ КП припиняється шляхом об'єднання і приєднання до створюваної Православної церкви України. Статут про управління УПЦ КП і діяльність всіх статутних органів церкви була припинена.
"Таким чином, вранці 15 грудня 2018 року за рішенням власного Помісного собору УПЦ КП припинила свою окрему діяльність, а вся її повнота увійшла до складу Православної церкви України. Першим серед членів Президії поставив свій підпис Святіший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет, як голова Помісного Собору", - зазначили в ПЦУ.
Київська Митрополія Української Православної Церкви (Православної Церкви України) зареєстрована 30 січня 2019 року як релігійний адміністративний центр і центральний виконавчо-розпорядчий орган УПЦ (ПЦУ). Цього ж дня згідно з постановою Помісного Собору УПЦ КП Міністерство культури України скасувало накази про реєстрацію Статуту Київської Патріархії УПЦ КП і Статуту про управління УПЦ КП.
Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.
6 січня 2019 року в церкві Святого Георгія в резиденції Вселенського патріархату в Константинополі під час святкової літургії за участю Патріарха Варфоломія предстоятелю Православної церкви України Епіфанію вручили Томос про автокефалію української церкви.
9 січня в Константинополі члени Синоду Вселенського патріархату підписали Томос про автокефалію української церкви.
Водночас у травні 2019 року Патріарх Філарет заявив про намір відновити УПЦ КП та очолити її замість Епіфанія. У відповідь митрополит Епіфаній заявив: "Повернення української церкви до "Київського патріархату" означає втрату Томосу". У відповідь Філарет заявив: "Київський патріархат не ліквідовано, об'єднавчий собор у Софії не був українським". Також він закликав Епіфанія "нічого не робити всередині церкви" без його згоди і пообіцяв боротися за церкву, "незалежну від Москви та Константинополя". Тим часом Епіфаній заявив: "Розколу в ПЦУ немає і не буде". У відповідь Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві, а також, що президент Петро Порошенко і митрополит Епіфаній обдурили його, порушивши домовленості між ними під час Об'єднавчого собору: "Якби знав, що буде так, я б не висував Епіфанія на соборі".
рубаєте? Така струнка, молоденька, так око зеленими листочками
милувала, а ви її геть!
- Ой, сусіде, й не кажіть, в самого серце кров'ю обливається,
але мушу те зробити - прийдуть москалі, побачать берізку і скажуть:
"Вот ісконно русскій пєйзаж!"
А православные всю историю за бабло срутся, и большинство верующи становятся таковыми только в день праздника, никогда не держав библию в руках...
Філарет ніколи не був в опозицію до України, завжди стояв за народ за всіх президентів у всі часи і він НЕ ЇЗДИВ В ТОМОС-тури
Приймаючи рішення про саморозпуск та об,єднання разом з іншими церквами в єдину помісну ПЦУ, Філарет не розумів хіба значення своїх дій? Розумів.
Анафему, яку наклали на Філарета московські сєктанти, хіба не зняли з Філарета у комплексі заходів по створенню ПЦУ та отримання Томосу? Зняли.
Філарету надали посаду "почесного Патріарха" новоствореної ПЦУ? Надали. Чи він не розумів значення статусу "почесного" і різниці зпросто "Патріарх"? Розумів.
То що не так? Як і в чому "розвели" Філарета?
гординя. Справжній українець не може без гордині, навіть, якщо він все життя в релігії.
И все жалко дать Патриарху Филарету порулить. Надо с ним разругаться... Чтобы еще хуже стала репутация церкви. Неужели так трудно найти с 90 летним Патриархом общий язык? Он что - объест, денег много заберет? Сколько одному человеку его возраста надо* Надо только уважение и почет. Жалко этого что ли ему воздать? Ведь его заслуг больше всех в новой церкви и в КП. И, конечно, ему хочется новой церковью поруководить. Что в этом такого плохого? И кто поносит Филарета? Посмотрите на эти разжиревшие морды...
Михайлівський монастир от залишився в ПЦУ...
Да и патриарх не может быть младше моего отца, иначе это не патриарх, а просто главарь.
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А все тому. що Філарет відмовився прийняти участь у томос-турі "За Петра!"...а молодий Єпіфаній купився на солодкі обіцянки...
Ты гже прятался все это время? Предстоятиля ПЦУ выбирали служители церкви а не Порошенко.
Митропо́лия - область, находящаяся в канонической власти митрополита, который находится в подчинении у патриарха. То есть, украинская митрополия это церковно-административный округ, зависимый от константинопольской патриархии.
Распустили, присоединили, отсоединили ... А как же верующие? Позавчера одна церковь была правильной, вчера другая, сегодня и она неправильная. Гореть всем верующим в аду?
😔
Єпіфаній зробив ставку на Петра...Хоча церква і відділена від влади. Побачимо чим все для "товариша" Петра кінчиться!