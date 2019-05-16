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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Президентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
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 Філарет першим підписав постанову Помісного Собору про саморозпуск УПЦ КП, - ПЦУ. ДОКУМЕНТ

Православна церква України оприлюднила постанову помісного собору Української православної церкви Київського патріархату від 15 грудня 2018 року про саморозпуск із підписом Філарета.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ПЦУ.

Помісний собор відбувся перед об'єднавчим собором УПЦ КП, УАПЦ і частини УПЦ МП. Проект був прийнятий одноголосно.

Перший пункт рішення собору свідчить, що дія релігійного об'єднання УПЦ КП припиняється шляхом об'єднання і приєднання до створюваної Православної церкви України. Статут про управління УПЦ КП і діяльність всіх статутних органів церкви була припинена.

"Таким чином, вранці 15 грудня 2018 року за рішенням власного Помісного собору УПЦ КП припинила свою окрему діяльність, а вся її повнота увійшла до складу Православної церкви України. Першим серед членів Президії поставив свій підпис Святіший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет, як голова Помісного Собору", - зазначили в ПЦУ.

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Філарет першим підписав постанову Помісного Собору про саморозпуск УПЦ КП, - ПЦУ 01

Філарет першим підписав постанову Помісного Собору про саморозпуск УПЦ КП, - ПЦУ 02

Також читайте: Я спілкувався і прислухався до Філарета, але весь цей час це було приниження мене як предстоятеля церкви через тиск і вимоги, - Епіфаній

Київська Митрополія Української Православної Церкви (Православної Церкви України) зареєстрована 30 січня 2019 року як релігійний адміністративний центр і центральний виконавчо-розпорядчий орган УПЦ (ПЦУ). Цього ж дня згідно з постановою Помісного Собору УПЦ КП Міністерство культури України скасувало накази про реєстрацію Статуту Київської Патріархії УПЦ КП і Статуту про управління УПЦ КП.

Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.

6 січня 2019 року в церкві Святого Георгія в резиденції Вселенського патріархату в Константинополі під час святкової літургії за участю Патріарха Варфоломія предстоятелю Православної церкви України Епіфанію вручили Томос про автокефалію української церкви.

9 січня в Константинополі члени Синоду Вселенського патріархату підписали Томос про автокефалію української церкви.

Водночас у травні 2019 року Патріарх Філарет заявив про намір відновити УПЦ КП та очолити її замість Епіфанія. У відповідь митрополит Епіфаній заявив: "Повернення української церкви до "Київського патріархату" означає втрату Томосу". У відповідь Філарет заявив: "Київський патріархат не ліквідовано, об'єднавчий собор у Софії не був українським". Також він закликав Епіфанія "нічого не робити всередині церкви" без його згоди і пообіцяв боротися за церкву, "незалежну від Москви та Константинополя". Тим часом Епіфаній заявив: "Розколу в ПЦУ немає і не буде". У відповідь Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві, а також, що президент Петро Порошенко і митрополит Епіфаній обдурили його, порушивши домовленості між ними під час Об'єднавчого собору: "Якби знав, що буде так, я б не висував Епіфанія на соборі".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127319
 
   
 Топ коментарі
 
Дід міг би увійти в історію, але вирішив вляпатися.
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Я не прихильник Порошенка, та й захищати його немає сенсу, але в чому він "розвів" Філарета?
Приймаючи рішення про саморозпуск та об,єднання разом з іншими церквами в єдину помісну ПЦУ, Філарет не розумів хіба значення своїх дій? Розумів.
Анафему, яку наклали на Філарета московські сєктанти, хіба не зняли з Філарета у комплексі заходів по створенню ПЦУ та отримання Томосу? Зняли.
Філарету надали посаду "почесного Патріарха" новоствореної ПЦУ? Надали. Чи він не розумів значення статусу "почесного" і різниці зпросто "Патріарх"? Розумів.
То що не так? Як і в чому "розвели" Філарета?
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Кто то неслабо в уши ему вливает -- попы КГБ в своем репертуаре . нахрен чемодан вокзал кацапия Филарет первым подписал постановление Поместного Собора о самороспуске УПЦ КП, - ПЦУ - Цензор.НЕТ 447
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- Вуйку Стефане, вуйку Стефане! Що то ви робите?! Навіщо ви берізку
рубаєте? Така струнка, молоденька, так око зеленими листочками
милувала, а ви її геть!
- Ой, сусіде, й не кажіть, в самого серце кров'ю обливається,
але мушу те зробити - прийдуть москалі, побачать берізку і скажуть:
"Вот ісконно русскій пєйзаж!"
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Самое смешное, это наблюдать за порохоботами, которым дали команду "Фас!" на Филарета Філарет першим підписав постанову Помісного Собору про саморозпуск УПЦ КП, - ПЦУ - Цензор.НЕТ 668 А ведь раньше Филарет был Вселенское Добро по сравнению с Московским Патриархатом
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Смешно наблюдать за тобой ,, как ты тут разную х.... пишешь Філарет першим підписав постанову Помісного Собору про саморозпуск УПЦ КП, - ПЦУ - Цензор.НЕТ 3517 .. Порохоботам пофиг Филарет - не Филарет ,, любой кто поставит под сомнение Томос и ПЦУ будет нещадно ( как говорил покойный Кузьма ) - п@жжен . !! Філарет першим підписав постанову Помісного Собору про саморозпуск УПЦ КП, - ПЦУ - Цензор.НЕТ 8426 .
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Оно теперь все тщательно взвесило, обдумало и сделало выводы: без титула для Филарета, Украина пропадет! Филарет первым подписал постановление Поместного Собора о самороспуске УПЦ КП, - ПЦУ - Цензор.НЕТ 3007
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Дід міг би увійти в історію, але вирішив вляпатися.
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Что то у нас в последнее время в Историю не входят, а только вляпываються...
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Достали уже с этими поповскими разборками! Не ганьбите томос! Люди боролись за него СТОЛЕТИЯМИ! Не теряйте авторитет, который, по сути, еще не заимели! А то будете на уровне гебнявой секты!
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Адвентисты, Иеговы, баптисты, пятидесятники и прочие бабло делят тихо, причём ещё и всех канонов своих придерживаются.
А православные всю историю за бабло срутся, и большинство верующи становятся таковыми только в день праздника, никогда не держав библию в руках...
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А скажи в якій країні, де православ"я, мир, спокій та порядок.
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Вот это ещё чмо недозастрелённое! Дуркецало-эстрадин! Время лушпаек, шелухи, прелой макухи и за пазухой баночка геля дежурная! А вдруг? А у него есть! Прошу пардону за физиологию---бухнул на ночь---понесло Остапа!
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Поважна людина, але амбіції взяли гору над здоровим глуздом
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Поважна людина зрозуміла на кого лишає церкву!
Філарет ніколи не був в опозицію до України, завжди стояв за народ за всіх президентів у всі часи і він НЕ ЇЗДИВ В ТОМОС-тури
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Так и на кого? Сам же и рекомендации давал Епифанию. Там всё строго - нет рекомендаций - нет ни чего. Шо именно послужило такому повороту - уверен, что встреча с фалонистом.
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Ну да. Порося и здесь подсунуть порося. Ну к дало во один из основных черт украинской политики. Так, что вся сказка ещё впереди. Я думаю, что скоро мы узнаем чего он там Константинополя понаобещал.... Учитывая космическую скорость раздачи медалей, обещания он не хилые выдал...
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Петруха развел Филарета как котенка.
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Я не прихильник Порошенка, та й захищати його немає сенсу, але в чому він "розвів" Філарета?
Приймаючи рішення про саморозпуск та об,єднання разом з іншими церквами в єдину помісну ПЦУ, Філарет не розумів хіба значення своїх дій? Розумів.
Анафему, яку наклали на Філарета московські сєктанти, хіба не зняли з Філарета у комплексі заходів по створенню ПЦУ та отримання Томосу? Зняли.
Філарету надали посаду "почесного Патріарха" новоствореної ПЦУ? Надали. Чи він не розумів значення статусу "почесного" і різниці зпросто "Патріарх"? Розумів.
То що не так? Як і в чому "розвели" Філарета?
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не звертайте увагу на чмошних ботів, яких тут хрінова уйма...відповідати ботам- марна справа...вони працюють, на відміну від тих, хто просто висловлює тут свою думку
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дід хоче ще покерувати.....
гординя. Справжній українець не може без гордині, навіть, якщо він все життя в релігії.
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Та ладно... Был Патриархат и много зарубежных приходов, а стала митрополия без зарубежных приходов и надо отдать много церквей и монастырей туркам, а за Крымские, что не можем отдать - заплатить надо немерено... И все равно никто в мире не признает. И не признает без покаяния. А смысл тогда столько народного добра отдавать туркам?

И все жалко дать Патриарху Филарету порулить. Надо с ним разругаться... Чтобы еще хуже стала репутация церкви. Неужели так трудно найти с 90 летним Патриархом общий язык? Он что - объест, денег много заберет? Сколько одному человеку его возраста надо* Надо только уважение и почет. Жалко этого что ли ему воздать? Ведь его заслуг больше всех в новой церкви и в КП. И, конечно, ему хочется новой церковью поруководить. Что в этом такого плохого? И кто поносит Филарета? Посмотрите на эти разжиревшие морды...
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Какие много церквей и тем более монастырей отдали Вселенскому, названия, трыздун?
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Часто писали, и перечисляли - много названий.
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Пруф?
Михайлівський монастир от залишився в ПЦУ...
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Нужно нанять HR и обьявить честный крнкурс на главпопа.
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ГлавПОП уже 5 лет бегает по стране. Скоро наверно его таки поймают.
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Дожився старець Філарет, що мокнули його на старості лицем в "багно". Филарет первым подписал постановление Поместного Собора о самороспуске УПЦ КП, - ПЦУ - Цензор.НЕТ 2994
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Вообще не влазил бы в эту монетизацию воображаемого друга посредством клуба по интересам, но когда так форсят публичную личность - у неё рыльце в пушку.
Да и патриарх не может быть младше моего отца, иначе это не патриарх, а просто главарь.
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Это про епифания и его конфликт с филаретом, если что
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Иногда со старовтью приходит не мудрость а склероз и геморой...
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Як прикро, що таку мудру людину, як Філарета Петро таки зумів в кінці очернити…
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А все тому. що Філарет відмовився прийняти участь у томос-турі "За Петра!"...а молодий Єпіфаній купився на солодкі обіцянки...
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Тебе ещё не надоело бегать по церковным то там и защищать Филарета? Он агент КГБ. Его задача - устроить раскол церкви в Украине.
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Если бы не Филарет, то новой церкви вообще не было бы.
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Нової церкви не було б, якби не конфлікт Варфоломія з Гундяєм...
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Можно подумать, что некий агент ФСБ России "Лолита" в молодости не был в КГБ?
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вже погоджусь. Можна було б припустити, що його московська сєкта "в сліпу" використовує. Але ж вже очевидно кому на руку грає його деструктив і які наслідки можуть бути. І він це бачить, але амбіції і гординя Філарета беруть верх над українським інтересом. Він робить це свідомо, тому не "в сліпу" його кацапи використовують.
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А раньше он не был из КГБ, когда на Томос соглашался?
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Так він же думав Шо патріархом залишиться, а його "кинули"...
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Короче кинул его Петя. В чем кинул - сказать точно трудно(надо хорошо в церковных делах разбираться). Но на пустом месте Филарет не затевал бы скандал.
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Филарет боролся за автокефальную, то есть независимую церковь в Украине. А Порошенко, отодвинув Филарета, отдал УПЦ КП в подчинении Константинополю и посадил митрополитом своего попа.
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Да, глупо вышло. Независимую церковь потеряли, а Московский Патриархат (на 95%) остался в Украине.
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"посадил митрополитом своего попа"
Ты гже прятался все это время? Предстоятиля ПЦУ выбирали служители церкви а не Порошенко.
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Автокефальна церква (митрополія) і незалежна церква (патріархія) - це якби різні речі...
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Автокефа́лия - статус поместной церкви, предполагающий её административную независимость от других поместных церквей.

Митропо́лия - область, находящаяся в канонической власти митрополита, который находится в подчинении у патриарха. То есть, украинская митрополия это церковно-административный округ, зависимый от константинопольской патриархии.
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Игорёк, ты не глупости из википедии тиражируй (написанные таким же игорьком), а текст томоса почитай. И не путай сладкое с оранжевым )))
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дедушка старый уже и не помнит ( я - не я и подпись не моя)!
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Он первый начал! Ничего не напоминает?
Распустили, присоединили, отсоединили ... А как же верующие? Позавчера одна церковь была правильной, вчера другая, сегодня и она неправильная. Гореть всем верующим в аду?
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Філарет поклав життя на створення незалежної української церкви...Але зараз його поведінка немає нічого спільного з тим, що він робив всі ці роки...чи вікове, чи ще щось...але, м'яко кажучи, це схоже на примхи та забаганки ...А те, що він не пам'ятає де, коли і на якому документі ставив свої підписи- прямий тому доказ...
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Не мені судити, але Лбомир Гузар, царство йому небесне, повинен стати прикладом для всіх...
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Будапештский меморандум и десятки договоров о границе и"дружбе" с Россией тоже подписывали
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Ця ситуація - це відплата Філарету за відмову брати участь ляльки у передвиборчому томос-турі!
Єпіфаній зробив ставку на Петра...Хоча церква і відділена від влади. Побачимо чим все для "товариша" Петра кінчиться!
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А что показывают подписанные договоренности? Филарет говорит об устных договоренностях, которые были нарушены. Обижать 90 летнего Патриарха - большой грех.
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Деменция, связь с мафией, страх потерять власть, тут много всего накопилось. Филарету нужно брать пример с Папы Римского Бенедикта XVI. Этот метросексуал, любитель итальянских брендов и бывший воспитанник гитлерюгенд, взял и ушёл в отставку. Филарету тож пора, не знаю, кэгэбэшный он поп или нет, но от него так тхне рузким православием, шо аж бесит.
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Поясніть мені( та всим) як це все зв'язано нашим Господом Богом, якої він конфесії чи патріархату, нічого спільного ці ВСІ ПОПИ З Великим і Всемогущим Господом Богом НЕ МАЮТЬ І НЕ ВКАЗУЮТ ШЛЯХ ДО НЬОГО І НЕ ВЧАТЬ ПРО ЦЕ І ПРО СПАСІННЯ ХРИСТОВЕ.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоФіларет першим підписав постанову Помісного Собору про саморозпуск УПЦ КП, - ПЦУ. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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