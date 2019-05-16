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 Політика України, Київські новини
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Все про:Київ (6064) Кравчук (133)

 Кравчук став почесним громадянином Києва

Перший президент України Леонід Кравчук отримав звання "Почесний громадянин міста Києва".

Таке рішення Київська міська рада прийняла на пленарному засіданні в четвер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Окрім Кравчука, це звання присвоєно також директору Інституту біохімії ім.Палладіна Національної академії наук України, громадському діячеві Сергію Комісаренку і діячеві культури Світлані Литвиновій.

Під головуванням Кравчука була прийнята Декларація про державний суверенітет і Акт проголошення незалежності України. За час перебування на посаді президента України він послідовно відстоював незалежність держави і його суверенітет. Кравчук удостоєний звання "Герой України" і багатьох інших державних нагород.

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Звання "Почесний громадянин міста Києва" свідчить про визнання киянами видатних заслуг окремих осіб перед громадою столиці в розвитку економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту, бізнесу, в благодійній, гуманістичній та громадській діяльності, зміцненні міжнародного авторитету Києва.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127318
 
 
 Топ коментарі
 
Кравчук давно повинен бути почесним громадянином Лук"янівського сізо. Кравчук стал почетным гражданином Киева - Цензор.НЕТ 9616
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Этот мощный старик стоял у истоков так сказать-но лучше бы его там не стояло.. Можливо з Чорноволом щось би вийшло трохи не так
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Цей ЖЛОБ міг поторгуватися з НАТО за Я.З. але віддав її задарма! Знищив цивільний річфлот, кораблебудування, заводи-всю багатющу спадщину СССР, яка в той час звалилася в неймовірній кількості на нас. Усім підлизав, продав, поділився і "хароший ушол". Ми були далеко попереду у всій східній європі: далеко попереду всяких Польщ, Угорців і тд..Ця нікчема -повинна сидіти на лаві підсудних-а воно ще рот гнилий розкриває,когось критикує і отримує всякі там звання. Як прикро..
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Еще медаль дайте за развал колхозов, заводов и речного транспорта.
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А за черноморское пароходство - орден!
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Ну это такое совковое сельское хозяйство, когда на его создание скидываются люди, а управляет и собственником является государство)
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в частности в Канаде полно кооперативов......
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оно то так
але
то что зараз огульно рекламируют пещерный капитализм
похеривая кооперацию это агенты ФСБЇ
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колхоз-это когда в украинцев-селян кто работал и хотел работать позабирали орудия труда позганяли всех в коровники и свинарники и заставляли задурно работать на совдепию.и при этом не выпускали молодежь из сел чтобы не разбегались по городам и было кому вкалывать за трудодни.Короче это коллективная форма рабства.
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Колхоз дело добровольное. Хочешь - вступай, не хочешь - корову отберём
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Спивак такой был гламурный. Сейчас куда-то пропал.
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Этот мощный старик стоял у истоков так сказать-но лучше бы его там не стояло.. Можливо з Чорноволом щось би вийшло трохи не так
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Ті часи нагалади мені, на жаль, рахунок 75:25. І також не на користь України.
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От звідки ви знаєте на яку користь ці вибори? Про це можна буде сказати лише за два-три роки.
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с Черноволом тогда промахнулись, всех кого спрашивал говорили за Черновола будут голосовать - а выхлопе Кравчучок...
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А ещё Кравчук был первый депутат, который купил свое место в партийном списке
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Кравчук давно повинен бути почесним громадянином Лук"янівського сізо. Кравчук стал почетным гражданином Киева - Цензор.НЕТ 9616
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Лично я бы всех выходящих из ВР, министерств и АП делал бы почетными гражданами этой организации.
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Там багато таких що не тільки виходящих, а і входящих наступників треба селити,бо навіть прибиральниці корупціонери.
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Точно не знаю. Но! Но такое звание даёт льготы и выплаты то ли раз в год или раз в месяц. И весьма прилично. Там и по оплате ЖКХ тоже вроде даром совсем. Копните обратную сторону медальки!
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Воистину, некоторые хотят быть обмануты вечно.
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Комуняцкий пердун хочет шикарно умереть
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Надо-было не "кидать" пэдру на выборах.Так бы орден какой-нибудь отхватил.Типа орден Махна 5 степени
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Педалик еще должен соевому пэдро дать почетного гражданина Киева, а мародер пэдро должен за 3 дня успеть педалика наградить героем Украины...
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Цей ЖЛОБ міг поторгуватися з НАТО за Я.З. але віддав її задарма! Знищив цивільний річфлот, кораблебудування, заводи-всю багатющу спадщину СССР, яка в той час звалилася в неймовірній кількості на нас. Усім підлизав, продав, поділився і "хароший ушол". Ми були далеко попереду у всій східній європі: далеко попереду всяких Польщ, Угорців і тд..Ця нікчема -повинна сидіти на лаві підсудних-а воно ще рот гнилий розкриває,когось критикує і отримує всякі там звання. Як прикро..
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Он торговался... Мы же не знаем сколько миллиардов у него в швейцарских и панамских банках.
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Друг зустрів Макарича кілтка років тому, на Бесарабці, де президент купував продукти, а разом і кості собакам, і крізь зуби казав "я на свою президентську зарплату вже скоро і псів не зможу прогодувать".
Чутки про багатство Кравчука та його родини дуже перебільшені. Жодній людині не вдалося підтвердити ці чутки.
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"Жодній людині не вдалося підтвердити ці чутки."

Елементарно кидаємо запит в гугл та отримуємо інформацію про сина Кравчука.
Невже при такому синові у Кравчука не вистачає грошей на прокорм собак?

Олекса́ндр Леоні́дович Кравчу́к (21 липня 1959[1][2]) - український підприємець, син колишнього Президента України Леоніда Кравчука і Антоніни Михайлівни Кравчук

З іменем Олександра Кравчука пов'язують діяльність ДП «Нафком-Агро» - компанія має близько 200 тисяч га у Вінницькій, Полтавській, Сумській і Чернігівській областях і входить до першої 5-ки найбільших землевласників України.

2011 рік
* Александр Кравчук, сын президента Леонида Кравчука. В рейтинге «Фокуса» 200 самых богатых людей Украины занимает 116 место. Его компания «Нафком Агро» входит в десятку самых крупных землевладельцев Украины, арендуя около 200 тысяч гектаров сельхозугодий.

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/politics/511490-daleko-li-ot-yablon-otkatilis-prezidentskie-deti.html
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Дані про 200 тис га - за 2012 рік. А зараз він і футбольний клуб продав. Я не бачив по ТБ Леоніда Кравчука з сином. Я ні разу не чув, щоб він про нього говорив. Судячи з того, що Аграрний фонд судиться з Нафкомом за 46 млн грн, з того, що зі всіх сторін лунають масові скарги про невиплати оренди за паї - справи у сина Кравчука, м'яко кажучи, не блискучі. Якщо він взагалі не банкрот.
У Нафкому навіть сайту немає, що взагалі немислимо для фірми.
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Є сайти Нафком-Агро з контактами в Києві та областях.
На них є інформація, що засновником є Олександр Кравчук.

Основатель корпорации «Нафком» - Александр Кравчук (сын Леонида Кравчука, первого Президента Украины).


https://latifundist.com/kompanii/231-nafkom-agro




http://apk.agrodoska.net/organization/nafkom-agro-dp_22049

https://www.ua-region.info/32249454

http://kolosok.info/НАФКОМ-АГРО-ДП-Прилукский-Черниговская_o22047
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давайте вспомним недавний высер этого престарелого негодяя, на счет того что крысьчане тоже люди и что нужно им мыролюбно подавать воду и торговать с русней на крысме.
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Это при нем Украина стала безъядерной, теперь благодаря ему, нас ни за что не считают.
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При кучме в декабре 1994. Кравчук до 19 июля през того же года
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- Официально, да! Но, все началось гораздо раньше...
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не при сучме. именно при этом маразматике и чф. Украина просрала и ядерные бонбы отдала.
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- Подтверждаю. Служил в Сумской. Роменская Дивизия. 92 год. Вывозили при нем фсе. На той базе в лесу, потом сделали кроличью ферму!
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А мы при нем вскладчину открыли банк при заводе.
Он лично его отжал при помощи левого регистратора и продал прибалтам
После нескольких перепродаж этот банк стал называться родовид.
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- Вы так спокойно об этом рассказываете, как буд то бы вам это ничего ни стоило... А можно поподробнее. Страна должна знать своих кравчуков. Кравчук став почесним громадянином Києва - Цензор.НЕТ 4479
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Тогда многие открывали, мне запомнилось ещё название банк "Народный".
Мы с ними дружили и консультировали друг дружку.
Их сожрали бесследно ещё в 90-е.
Трудовой коллектив был тысяч пять.
Скинулись по две зарплаты плюс премия в квартал - для уставника по тем временам хватало
А Кравчук потом нашему директору говорил, что мы не патриоты, раз подаём в суд.
В Украину иностранцы мало вкладывают, а мы международный скандал устроили
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Да, ещё вся техника наша была, плюс поликлинику институтскую под банк передали.
Все кануло.
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******, Кличко больше не чем заниматься!
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А по нечетным - почетным пожарником.
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Уж лучше почетным гражданином Одессы за дерибан черноморского морского пароходства, кстати, крупнейшего в мире. Да, еще надо подать леню на нобелевскую премию за изобретение кравчучки.
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Поздоровляю Леоніда Макаровича і бажаю міцного здоров'я і довгих років життя.
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я при ньому був міліонером Кравчук став почесним громадянином Києва - Цензор.НЕТ 2576 .шорти 800 тис а светр турецький за 4 млн купив до цих пір не викидаю як згадку
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При Кравчуке была самая большая инфляция, превышающая даже инфляцию в Беларуси в 5 раз! Он умудрился довести инфляцию до 70 000% с 1991 по 1995 г., до того когда к власти пришел Кучма.
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Немного не так. К власти Кучма пришел летом 1994 года.
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Первый скачок инфляции был в январе 1992 года, и он был на всем постсовке. Но только в Украине он сразу превышал многократно другие страны постсовка. Далее на постсовке рост инфляции был примерно одинаковым. Но только в Украине в 1993 году инфляция буквально взбесилась, хотя в Украине не было, ни путча, ни бунта республик, как в России.
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Эх было время.
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Спортивный костюм и часы Монтана, кроссовки Адидас, джинсы Мальвины, свитер Бойс.
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І фестиваль "Червона Рута" і Миколайчук.... Кравчук став почесним громадянином Києва - Цензор.НЕТ 7422 і перше ДМВ-телебачення у містах з першими іноземними фільмами та музикальними кліпами...І поляки на базарах.Е-ех....
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Щоб там не говорили, а саме Кравчук стояв на початку творення Держави. А після зацементованого совка - то справа дуже тяжка. І за владу не чіплявся та передав Кучмі в цивілізовиний спосіб. Заслуговує на почесне звання.
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То что он развалил, распродал все советское наследие-это никто не отрицает. Но и заслугами это тоже не считают.
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А почесним ракетчиком його ще не зробили?
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Под председательством Кравчука была принята Декларация о государственном суверенитете и Акт провозглашения независимости Украины.

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Кравчук как и Порошенко умел красиво говорить и делал все на свою руку. Независимость Украины сделала его богатым как и всех последующих презикдентов а народ наоборот беднее.

И ту независимость нельзя назвать Независимостью Украины поскольку была полная зависимость от торговли и энергоресурсов из Расеи в СБУ сидело много ФСБэшников был Таможенный союз................................. вообщем Расея контролировала Украину.

Поэтому не зря сам Кравчук сказал у Шустера на передаче шо в Украине никогда не было настоящего президента.

Порошенко вынужден правильно вести внешнюю политику поскольку если не будет то не будет находиться возле кормушки. А корыто это то ради чего он и его пизнес партнеры так рвались во власть. И если бы не было Евромайдана то Порошенко сейчас с еще большим энтузиазмом сотрудничал с Путиным ведь в Расеи у него крупный бизнес.

НОРМАЛЬНОМУ ЧЕЛОВЕКУ ТРУДНО ПОНЯТЬ ЗА КАКИЕ ЗАСЛУГИ ПОЛУЧАЮТ ОРДЕНА и МЕДАЛИ ВЫСОКИЕ ЧИНОВНИКИ УКРАИНЫ

ВЕДЬ СТРАНА УЖЕ БОЛЕЕ 27лет ЗНАЧИТСЯ СРЕДИ САМЫХ НИЩИХ В ЕВРОПЕ А сЕЙЧАС САМАЯ НИЩАЯ

В ТО ВРЕМЯ КАК ВСЕ САМЫЕ ВЫСОКИЕ ЧИНОВНИКИ СТРАНЫ УХОДЯТ МИЛЛИОНЕРАМИ и МИЛЛИАРДЕРАМИ.
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Комуняка, зрадник і колаборант, знищив всю перспективу , для України і українського народу, почесний, зек Колими.
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по-перше : не колаборант , а колабораціоніст ,
по-друге : не на колиму ,а в Україні треба злочинців карати , вже не радянський союз , прокидайся.
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