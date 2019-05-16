 Кравчук став почесним громадянином Києва

Таке рішення Київська міська рада прийняла на пленарному засіданні в четвер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Окрім Кравчука, це звання присвоєно також директору Інституту біохімії ім.Палладіна Національної академії наук України, громадському діячеві Сергію Комісаренку і діячеві культури Світлані Литвиновій.

Під головуванням Кравчука була прийнята Декларація про державний суверенітет і Акт проголошення незалежності України. За час перебування на посаді президента України він послідовно відстоював незалежність держави і його суверенітет. Кравчук удостоєний звання "Герой України" і багатьох інших державних нагород.

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Звання "Почесний громадянин міста Києва" свідчить про визнання киянами видатних заслуг окремих осіб перед громадою столиці в розвитку економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту, бізнесу, в благодійній, гуманістичній та громадській діяльності, зміцненні міжнародного авторитету Києва.