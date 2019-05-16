 Кравчук став почесним громадянином Києва

Таке рішення Київська міська рада прийняла на пленарному засіданні в четвер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Окрім Кравчука, це звання присвоєно також директору Інституту біохімії ім.Палладіна Національної академії наук України, громадському діячеві Сергію Комісаренку і діячеві культури Світлані Литвиновій.
Під головуванням Кравчука була прийнята Декларація про державний суверенітет і Акт проголошення незалежності України. За час перебування на посаді президента України він послідовно відстоював незалежність держави і його суверенітет. Кравчук удостоєний звання "Герой України" і багатьох інших державних нагород.
Звання "Почесний громадянин міста Києва" свідчить про визнання киянами видатних заслуг окремих осіб перед громадою столиці в розвитку економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту, бізнесу, в благодійній, гуманістичній та громадській діяльності, зміцненні міжнародного авторитету Києва.
А этот Кравчук по нечетным.
але
то что зараз огульно рекламируют пещерный капитализм
похеривая кооперацию это агенты ФСБЇ
Чутки про багатство Кравчука та його родини дуже перебільшені. Жодній людині не вдалося підтвердити ці чутки.
Елементарно кидаємо запит в гугл та отримуємо інформацію про сина Кравчука.
Невже при такому синові у Кравчука не вистачає грошей на прокорм собак?
Олекса́ндр Леоні́дович Кравчу́к (21 липня 1959[1][2]) - український підприємець, син колишнього Президента України Леоніда Кравчука і Антоніни Михайлівни Кравчук
З іменем Олександра Кравчука пов'язують діяльність ДП «Нафком-Агро» - компанія має близько 200 тисяч га у Вінницькій, Полтавській, Сумській і Чернігівській областях і входить до першої 5-ки найбільших землевласників України.
2011 рік
* Александр Кравчук, сын президента Леонида Кравчука. В рейтинге «Фокуса» 200 самых богатых людей Украины занимает 116 место. Его компания «Нафком Агро» входит в десятку самых крупных землевладельцев Украины, арендуя около 200 тысяч гектаров сельхозугодий.
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/politics/511490-daleko-li-ot-yablon-otkatilis-prezidentskie-deti.html
У Нафкому навіть сайту немає, що взагалі немислимо для фірми.
На них є інформація, що засновником є Олександр Кравчук.
Основатель корпорации «Нафком» - Александр Кравчук (сын Леонида Кравчука, первого Президента Украины).
https://latifundist.com/kompanii/231-nafkom-agro
http://apk.agrodoska.net/organization/nafkom-agro-dp_22049
https://www.ua-region.info/32249454
http://kolosok.info/НАФКОМ-АГРО-ДП-Прилукский-Черниговская_o22047
Он лично его отжал при помощи левого регистратора и продал прибалтам
После нескольких перепродаж этот банк стал называться родовид.
Мы с ними дружили и консультировали друг дружку.
Их сожрали бесследно ещё в 90-е.
Трудовой коллектив был тысяч пять.
Скинулись по две зарплаты плюс премия в квартал - для уставника по тем временам хватало
А Кравчук потом нашему директору говорил, что мы не патриоты, раз подаём в суд.
В Украину иностранцы мало вкладывают, а мы международный скандал устроили
Все кануло.
---------------------------------------------------------------------------
Спортивный костюм и часы Монтана, кроссовки Адидас, джинсы Мальвины, свитер Бойс.
=======================================================================
Кравчук как и Порошенко умел красиво говорить и делал все на свою руку. Независимость Украины сделала его богатым как и всех последующих презикдентов а народ наоборот беднее.
И ту независимость нельзя назвать Независимостью Украины поскольку была полная зависимость от торговли и энергоресурсов из Расеи в СБУ сидело много ФСБэшников был Таможенный союз................................. вообщем Расея контролировала Украину.
Поэтому не зря сам Кравчук сказал у Шустера на передаче шо в Украине никогда не было настоящего президента.
Порошенко вынужден правильно вести внешнюю политику поскольку если не будет то не будет находиться возле кормушки. А корыто это то ради чего он и его пизнес партнеры так рвались во власть. И если бы не было Евромайдана то Порошенко сейчас с еще большим энтузиазмом сотрудничал с Путиным ведь в Расеи у него крупный бизнес.
НОРМАЛЬНОМУ ЧЕЛОВЕКУ ТРУДНО ПОНЯТЬ ЗА КАКИЕ ЗАСЛУГИ ПОЛУЧАЮТ ОРДЕНА и МЕДАЛИ ВЫСОКИЕ ЧИНОВНИКИ УКРАИНЫ
ВЕДЬ СТРАНА УЖЕ БОЛЕЕ 27лет ЗНАЧИТСЯ СРЕДИ САМЫХ НИЩИХ В ЕВРОПЕ А сЕЙЧАС САМАЯ НИЩАЯ
В ТО ВРЕМЯ КАК ВСЕ САМЫЕ ВЫСОКИЕ ЧИНОВНИКИ СТРАНЫ УХОДЯТ МИЛЛИОНЕРАМИ и МИЛЛИАРДЕРАМИ.
по-друге : не на колиму ,а в Україні треба злочинців карати , вже не радянський союз , прокидайся.