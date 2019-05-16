 Партія Вакарчука назве донорів відразу після реєстрації, - Юрчишин

Про це в ефірі "Громадського" заявив член команди Вакарчука Ярослав Юрчишин, інформує Цензор.НЕТ.
"Уже зараз ведуться переговори і є домовленості з близько 10-12 підприємствами, які за українськими мірками можна назвати середньо-великими, але оскільки ці переговори ще в процесі, то ніхто з бізнесу не готовий інвестувати, поки не з'явиться якесь політичне тіло, яке можна підтримати", - зазначив Юрчишин.
Він також запевнив, що серед донорів нової політсили не фігуруватимуть прізвища українських олігархів.
Крім того, за словами Юрчишина, рішення про висунення партії на парламентських виборах було прийнято ще перед першим туром виборів президента, який відбувся 31 березня.
16 травня рок-музикант Святослав Вакарчук заявив про створення політичної партії "Голос". Похід у велику політику музикант і громадський діяч пояснив необхідністю справжніх змін у країні, яких вимагають українці.
Також Вакарчук представив п'ятірку членів партії "Голос".
Що ж це я не зумів
Зупинитися вчасно
Все ясно
«Рошен» - у дупі в мене назавжди,
Я тільки з Пецьом,
Візьму у нього й свою йому підставлю
І медом змажу…
Хто він є? Купив мене як повію
І відідрав
Хто він є? Зробив із мене ніхто
З співака - падло
Його гроші кличуть, гріють мене
Ведуть за собою
Пецьо мій… Як мене б ти не мав -
Стану перед тобою,
Раком перед тобою…
На счёт Медведчука не знаю,но Пинчук давно обхаживает Вакарчука.
шо
В 2008 році хряпнув дверима ВР зі словами,політика це не моє і пішов
Не идут до конца в своих стремлениях.
Джерело: https://censor.net.ua/ua/v3123019
и на осень активность на цензоре сойдет на нет!
Уйти, кинуть все посреди пути?
Згадайте, Вакарчук засуджував Сашка Білого за "розмову" з продажним прокурором перед його вбивством
Не забудемо!
Отже цей слизняк буде послідовником банди рашен