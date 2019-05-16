 Партія Вакарчука назве донорів відразу після реєстрації, - Юрчишин

Про це в ефірі "Громадського" заявив член команди Вакарчука Ярослав Юрчишин, інформує Цензор.НЕТ.

"Уже зараз ведуться переговори і є домовленості з близько 10-12 підприємствами, які за українськими мірками можна назвати середньо-великими, але оскільки ці переговори ще в процесі, то ніхто з бізнесу не готовий інвестувати, поки не з'явиться якесь політичне тіло, яке можна підтримати", - зазначив Юрчишин.

Він також запевнив, що серед донорів нової політсили не фігуруватимуть прізвища українських олігархів.

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Крім того, за словами Юрчишина, рішення про висунення партії на парламентських виборах було прийнято ще перед першим туром виборів президента, який відбувся 31 березня.

16 травня рок-музикант Святослав Вакарчук заявив про створення політичної партії "Голос". Похід у велику політику музикант і громадський діяч пояснив необхідністю справжніх змін у країні, яких вимагають українці.

Також Вакарчук представив п'ятірку членів партії "Голос".