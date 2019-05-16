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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Президентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
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Все про:Вакарчук (72) фінансування (522) Юрчишин (9) Голос партія (1)

 Партія Вакарчука назве донорів відразу після реєстрації, - Юрчишин

Зараз політсила В'ячеслава Вакарчука веде переговори про фінансування з більш ніж десятьма компаніями. Але вони не готові вкладати кошти, поки партія не зареєстрована юридично.

Про це в ефірі "Громадського" заявив член команди Вакарчука Ярослав Юрчишин, інформує Цензор.НЕТ.

"Уже зараз ведуться переговори і є домовленості з близько 10-12 підприємствами, які за українськими мірками можна назвати середньо-великими, але оскільки ці переговори ще в процесі, то ніхто з бізнесу не готовий інвестувати, поки не з'явиться якесь політичне тіло, яке можна підтримати", - зазначив Юрчишин.

Він також запевнив, що серед донорів нової політсили не фігуруватимуть прізвища українських олігархів.

Дивіться також: Погано, що Вакарчук не балотувався. Він міг би стати професійнішим президентом, - Фукуяма. ВИДЕО

Крім того, за словами Юрчишина, рішення про висунення партії на парламентських виборах було прийнято ще перед першим туром виборів президента, який відбувся 31 березня.

16 травня рок-музикант Святослав Вакарчук заявив про створення політичної партії "Голос". Похід у велику політику музикант і громадський діяч пояснив необхідністю справжніх змін у країні, яких вимагають українці.

Також Вакарчук представив п'ятірку членів партії "Голос".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127317
 
   
 Топ коментарі
 
Ніщо так не видавало штірліца,як триколор
Партия Вакарчука назовет доноров сразу после регистрации, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 9171Партия Вакарчука назовет доноров сразу после регистрации, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 1842
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Побачимо цю партію, а потім будемо вирішувати. Поки лише Вакарчук має свій авторитет.
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Хотів був написати порошнек, але навряд чи. Воно страшенно жадібне, а окрім того йому невдовзі доведеться витрачати багацько грошей на адвокатів.
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Що ж це я
Що ж це я не зумів
Зупинитися вчасно
Все ясно
«Рошен» - у дупі в мене назавжди,
Я тільки з Пецьом,
Візьму у нього й свою йому підставлю
І медом змажу…

Хто він є? Купив мене як повію
І відідрав
Хто він є? Зробив із мене ніхто
З співака - падло
Його гроші кличуть, гріють мене
Ведуть за собою
Пецьо мій… Як мене б ти не мав -
Стану перед тобою,
Раком перед тобою…
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Доноры-пинчук,медведчук.

На счёт Медведчука не знаю,но Пинчук давно обхаживает Вакарчука.
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Всмысле бизнес инвестирует в партию? С какой целью? Что бы приумножить инвестиции в несколько раз? Ка им интересно образом 👍
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В смысле на прошлых выборах БПП брал 1млн$ за место в ВР, а эти демпингуют.
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У кандидатов есть предвыборные программы для бизнеса, чтобы далеко не ходить у Порошенко и Зеленского они есть и можно в интернете почитать. И вы правы чтобы приумножить состояние и не пролететь бизнес вкладывается в выборы. Как вариант, может есть патриоты, как те что имели свой бизнес и пошли добровольцем на войну.
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До чого тут паспорт Громадянина України? Може в ньому призвище не те???
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Ніщо так не видавало штірліца,як триколор
Партия Вакарчука назовет доноров сразу после регистрации, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 9171
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Да,вакарчук кацапов любит.Нам только его не хватало после пяти лет войны.Сегодня к нему пришли 300 человек.Это просто отлично,что ему не поверили.
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Ага. Помнится, сразу после Майдана, вначале войны, когда кацапье перекрыло ему гастроли на расее, как он возмущался, что его "разъединяют с расейскими зрителями"!А его фраза о том, что он бы поддержал Майдан/"выбор свободных людей", даже если бы он стоял не за евроинтеграцию, а за интеграцию с расеей- вообще ШОК. То есть СВОЕГО мнение/СВОЕЙ позиции у "патриёта" тупо НЕТ. Партия Вакарчука назовет доноров сразу после регистрации, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 7598
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Рассейский "брат" НАТУРАЛЬНАЯ СВОЛОЧЬ даже по сравнению с Иудой.
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14 березня 2014, ви тоді знали, що анексують Крим і окупують Донбас?
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Ех ви порохозадроти,ви навіть не знаєте коли оккупували Крим плять,путін же в честь цього медальки роздавав,датовані 20 лютого 2014 року
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Це пізніше з'явилися медальки з датою 20лютого, а 16 березня наскільки я пам'ятаю був так званий референдум у Криму, зекомандас
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На 16 березня вже був призначений рехверендум на Кримі.
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Якщо кацапи призначили референдум на 16 березня,невже не було зрозуміло,що далі.а славко 14 їх так любив, то навіщо так петляти та виправдовувати свою та його нікчемність
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Досить, я вас почула з першого разу. Мені вистачає упоротих тут на Донбасі. Ми у Донецьку навіть після нашого референдуму до серпня 2014 чекали, що все змінеться на краще, хоча вже був ДАП, чеченці, і обстріли з теріторії РФ. До іловайська, все ще можна було обернути на "загострення ситуації" накшталт Тузли.
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23-24 лютого вже був захоплена Верховна Рада АРК !..І відбулося блокування військових частин
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Не треба нічого пояснювати,там клініка однозначно,якщо ще й каже правду вище і топить за петра,там другого діагноза не може бути
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Ви знали 20 лютого, що зелені чоловічки безповоротно анексували Крим? Якби ми всі то знали, то ні Сєнцов, ні Кольченко, а ні татари (хто там перший зник і загинув) не виходили би захищати свої міста від непроханих зайд. Це ми всі сьогодні такі розумні і ще пам'ятаємо дати. А тоді все було не зрозуміло до 16 березня і вже остаточно.
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Дату бачиш? тоді ще навіть "референдуму" по Криму не було... Згадай як Садовий стелився тоді перед москалями - аби нє било вайни.
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доноры потом,сначала анализы нужно сдать...традиция
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не только сдать , но и показать....тьі видел результатьі анализов предьідущих?
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Побачимо цю партію, а потім будемо вирішувати. Поки лише Вакарчук має свій авторитет.
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Я уже могу назвать тех "доноров". Пинчук и Рашен. Партия Вакарчука назовет доноров сразу после регистрации, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 83
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донором будет Сорос, три его птенца уже в команде " голос ".
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Брехня. Нафик Соросу нужно это бесхребетное непонятно что? Напрасные инвестиции.
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Вы не правы. Медведчуки с пинчуками решили обложить Украину со всех сторон.Там будут еще те депутаты-украинофобы.
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В США проти Пінчука починається нешутейний скандал,він клав яйця в два кошика,щоб не прогадати,і Клінтон і Трампу,тепер все це вилазить назовні і будуть чмирити його та його всіх спільників і демократи і республіканці
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Вообще то у людей творческих обострённое чувство справедливости, честности, порядочности.
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А головне в Славка обострєнноє чувство отвєтствнності.
В 2008 році хряпнув дверима ВР зі словами,політика це не моє і пішов
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Творческие ещё и импульсивны (забыла сказать)
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эта вакарчука онижыдети-вадинтур?
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Основные доноры это избиратели голосующие вечно за молодостарых,которые у власти 25 лет и вечно ложили на своих избирателей. Приходит новое лицо,а ему говорят чеши яйцо. Новое лицо может не устраивать,только в одном случае,из за своего окружения вечно заседающее у власти. Так честно скажите пошел в жопу ,не будем за тебя голосовать да и все. А он пусть думает, как.бабки будет возвращать когда пролетит. Ну и почему в стране что то должно измениться,если сами граждане не меняются
Не идут до конца в своих стремлениях.
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Звісно Сорос ,бо хто ще може фінансувати грантоїдів.
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Виконавчий директор Transparency International в Україні Ярослав Юрчишин розповів, чому він підтримав на виборах діючого главу держави Петра Порошенка
Джерело: https://censor.net.ua/ua/v3123019
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это просто попытка свиносои отпочковаться и пролезть в следующее верхнее шапито.
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порошенко останется без избирателей вовсе!!!
и на осень активность на цензоре сойдет на нет!
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к осени наступит молчание свинят? это прекрасно.
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После парламентских лахта вернётся на родину, останется коломойская ботва и "зрада" А по весне зебеняботы в один голос будут сцыкливо оправдываться - мы не голосовали за буратину. И лишь только рыги будут аплодировать в четыре копыта. Как тебе такой сценарий?
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Все и так уже знают, кормится у Пинчука и давно.
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Как то помнится один основал Партию Удар и из Великого спортсмена превратился в барыга киевского разлива. Помнится был фильм 2004гнев.Там тоже как то Голос был....
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Вакарчук уже был в ВРУ...зачем ему еще раз туда?
Уйти, кинуть все посреди пути?
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славко йде на вибори не сам,голос не тільки в нього
Партія Вакарчука назве донорів відразу після реєстрації, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 4141
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Петя и Пинчук? Не? А чо, Юрчишину ума не хватило не топить за Петю на выборах, или его комуналка заставила рачки стать перед шыкаладным? Картавый певец похерил свой имид в один момент, и теперь его лохторат это соевые потеряшки, которых от слова "порохобот" типать начинает!!!
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Слава, ти вже все програв і ніхто за тебе не проголосує. Твій зоряний час почався у 2018 р., але ти не зробив старт і програв. Твоя сила нічого не збере на політичному Олімпі України. Навіть і не суйся. Ти вже там був і пам'ятаємо чим це закінчилося. Ну і твої погляди дуже дивні і не сприймаються українцями, патріотами. Ти уже "отстой!. Бо побачення, Славко. Краще співай. Будуть любити і поважати.
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Та нехай спробує. Все-таки він чимось відрізняється від мародерів.
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Олимпа в Украине нет, есть Тартар. Это ближе к теме. А Тартар в древнегреческой мифологии - глубочайшая бездна, находящаяся под Аидом, как то так.
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Олимпа в Украине нет, есть Тартар. Это ближе к теме. А Тартар в древнегреческой мифологии - глубочайшая бездна, находящаяся под Аидом, как то так.
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Кому бы еще пойти в политику? Клоуны уже есть, хером по пианино 5 лет будут лупашить, шо все оборжутся , песен ***** не хватает! **** не страна, а сплошное шоу довгоносыкив ! Какая там в сраку экономика, о чем вы ? з.ы. Нормальные люди уже уходят из Украины, кто в польшу,кто в штаты, даже расею воспринимают поболее, чем это шапито. К сожалению.
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Специально сформировал партию под выборы, чтобы разбавить голоса за Зеленского и выпонить задание шокопети, не зря, не зря нарисовался Славко.
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А правду написали на другой ветке про пвртии без членов! Украинское Ноу-хау.
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А че про Харчалку не так за шо удалили коммент? ВаХарчук, харчит не поймешь чего...
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Станислав Овчаренко
Згадайте, Вакарчук засуджував Сашка Білого за "розмову" з продажним прокурором перед його вбивством
Не забудемо!Партія Вакарчука назве донорів відразу після реєстрації, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 6116
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Шо тут називати, всі вже знають це Фрідман і Пінчук !
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Зачем их называть? По ДНК-анализу спермы с губ их подопечных все будет понятно... ТЬФУ!!!
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Мародер спонсор якщо хтось не знав.
Отже цей слизняк буде послідовником банди рашен
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И кто поверит, что они будут отстаивать интересы народа, а не доноров? Может доноры ради прикола решили скинуться.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПартія Вакарчука назве донорів відразу після реєстрації, - Юрчишин
 
 
 
 
 
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