 Зеленський звернувся по допомогу в підборі кадрів до міжнародних HR-агентств

У зустрічі взяли участь Ілона Шарова (Hudson), Роман Бондар (Оdgers Вerndtson), Олексій Долгих (Bayden), Юлія Згеєва і Ігор Габузенко (Ward Howell). Про це повідомляє прес-служба Володимира Зеленського, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми дійсно хочемо знайти нових талановитих людей, хороших фахівців, які поділяють наші цінності. Це не популізм, це - наша мета. І ми розуміємо, що знайти найкращих фахівців, які мають високі компетенції і орієнтовані на конкретні результати, не дуже просто. Тому хочемо запросити вас до співпраці в цій сфері", - зазначив Зеленський.
За словами переможця виборів, вже є певна кількість кандидатур, наприклад, на посади керівників ОДА в різних областях України.
"Але і тут нам потрібна ваша допомога з інструментами адекватної оцінки цих людей. Тому що ми хочемо провести прозорий конкурс на ці посади, знайти кращих менеджерів, які прагнуть до позитивних змін у своїх регіонах, мають стратегії розвитку і здатні залучати локальні і іноземні інвестиції", - вказав Зеленський .
Окрім того, на зустрічі йшлося про головні критерії, яким повинні відповідати претенденти на глав ОДА: професіоналізм, знання регіону, авторитет у місцевих громадах, добропорядність, хороша репутація, досвід управління системами такого рівня.
"Всі учасники зустрічі підтримали ініціативу Володимира Зеленського, пов'язану з кадровою політикою, і задекларували свою готовність до співпраці з командою новообраного президента", - наголошується в повідомленні прес-служби.
Интересно какой процент у зеленого был бы у зеленого скажи он правду, что министров будет искать по объявлению через кадровые агенства?
Порох тоже иностранцев приглашал но это было плохо, зелёнка так же начал искать иностранцев но это уже хорошо?
Зеленский понимает что ему отвечать за работу этих наемных работников?
P.S. Не таи, лахтинский, поясни, как новоизбранный, закончивший школу "с углубленным изучением английского языка", ухитрился знать английский так, что по-английски "ни бельмеса, ни гу-гу"? Как новоизбранный, проживший всю жизнь в Украине, ухитрился не выучить украинского языка даже с акцентом?
Помоги новоизбранному, обучи его украинскому языку, сил же нет смотреть, как человек со словарем мается.
А потом смотрят на места работы, занимаемые должности и проекты, которые вел заявитель на работу.
И только лахтинские обитатели феодального заповедника без бананов по-прежнему считают, что их дипломы коммерческих ВУЗов кого-то интересуют.
А во всем развитом мире понимают так: в Украине открыты вакансии на 'подтанцовку' у клована, цена вопроса - отвечать за все, что наваяет "*********"(С),и отсиживать за нее же. Да на доброе здоровье, как говорится, в топовых украинских СИЗО как раз недавно ремонт был.
Зато потом кааак шарахнулась.
Вывод: раньше нужно буйнопомешенных останавливать, но 73% ЗЕбилов хотят научиться на личном опыте.
Хіба що це "агенство" в Ізраілі, і беня сьогодні вже привіз цей список.
Между прочим президент этой компании уже прилетел в Киев
Лохторат Зе взвоет когда до них это дойдет!
Почему бы и приколотся над вами, ЗЕбилами, ведь шоу на государственном уровне для нас, наблюдателей-порохоботов, абсолютно бесплатное, отлачивает то все Беня! Это же из Бени дуршлаг на манер мэра Гданьска хозяева делать будут, если не "отобьет" вложения в клована, нам то что переживать? Разве мы в гривниевой зоне?
Так что "мысленно с вами"(С) и "держитесь там "(С).
То у вас ерунда была по колено, а теперича - до пят...😀
- человек на должности например главы ОГА, нанятый через HR-агентства - это уровень топ-менеджера крупной западной компании. Такой человек меньше чем за 20 тыс.долл. + премиальные, частная страховка на семью, машина бизнес-класса и т.п., и разговаривать не станет.
Лохторат Зе, который уверен что чиновник должен работать за среднюю зарплату по стране, когда это поймет - взвоет как гиена на болотах.
- люди такого уровня быстро не уходят со старого места работы, и чтобы прийти на новое место, должен быть контракт, выверенный юристами, все условия защищены и 100 раз обговорены и проверены. Это занимает минимум 6 месяцев. Т.е. пока Зе укомплектует команду, пройдет полгода????
Короче, цирк.
Я впевнена, що абсолютна більшість таких вляпуватися не захочуть.
Тому =агентства= відбиратимуть з тих, хто є, хто вирішить-таки і список претендентів зовсім не означає, що то - найкращі кандидати.
Да-да-да-да.
"Міровиє агєнства" це Бєня і Боголюбов
Поясніть чим призачення х-зна кого та х-зна чому від вашого апостола Петра були кращими, ніж намір зробити ті призначення принаймні прозорими, коли буде зрозуміло чому когось кудись призначають і за якими критеріями?
И чтобы стоял на взлетной площадке со включенным двигателем постоянно!