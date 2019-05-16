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Все про:Зеленський (1181) кадри (137)

 Зеленський звернувся по допомогу в підборі кадрів до міжнародних HR-агентств

Новообраний президент Володимир Зеленський зустрівся з представниками великих міжнародних рекрутингових і HR-агентств і пообіцяв прозорий конкурс на посади голів ОДА.

У зустрічі взяли участь Ілона Шарова (Hudson), Роман Бондар (Оdgers Вerndtson), Олексій Долгих (Bayden), Юлія Згеєва і Ігор Габузенко (Ward Howell). Про це повідомляє прес-служба Володимира Зеленського, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми дійсно хочемо знайти нових талановитих людей, хороших фахівців, які поділяють наші цінності. Це не популізм, це - наша мета. І ми розуміємо, що знайти найкращих фахівців, які мають високі компетенції і орієнтовані на конкретні результати, не дуже просто. Тому хочемо запросити вас до співпраці в цій сфері", - зазначив Зеленський.

За словами переможця виборів, вже є певна кількість кандидатур, наприклад, на посади керівників ОДА в різних областях України.

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"Але і тут нам потрібна ваша допомога з інструментами адекватної оцінки цих людей. Тому що ми хочемо провести прозорий конкурс на ці посади, знайти кращих менеджерів, які прагнуть до позитивних змін у своїх регіонах, мають стратегії розвитку і здатні залучати локальні і іноземні інвестиції", - вказав Зеленський .

Окрім того, на зустрічі йшлося про головні критерії, яким повинні відповідати претенденти на глав ОДА: професіоналізм, знання регіону, авторитет у місцевих громадах, добропорядність, хороша репутація, досвід управління системами такого рівня.

"Всі учасники зустрічі підтримали ініціативу Володимира Зеленського, пов'язану з кадровою політикою, і задекларували свою готовність до співпраці з командою новообраного президента", - наголошується в повідомленні прес-служби.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127316
 
   
 Топ коментарі
 
Беня здесь не при делах !!! Пусть со своими долгами разбереться !!! Володя все делает правильно пусть все начинания будут успешны Зеленский обратился за помощью в подборе кадров к международным HR-агентствам - Цензор.НЕТ 1487
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Та да, дешевле было бы, как раньше - родственников, кумовьев и подельников.
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Оплата сего будет происходить из бюджета Украины или из личного кормана и собственных офшоров??
Если из бюджета...то какая статья бюджета Украины предусматривает подобные расходы...которые будут не малыми....
За красивые глаза.. крупные международные рекрутинговые и HR-агентства работать не будут....
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А где ж его молодая команда?
Интересно какой процент у зеленого был бы у зеленого скажи он правду, что министров будет искать по объявлению через кадровые агенства?
Порох тоже иностранцев приглашал но это было плохо, зелёнка так же начал искать иностранцев но это уже хорошо?
Зеленский понимает что ему отвечать за работу этих наемных работников?
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Во всем мире выборы это смена власти и только в Украине "конец света".))
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Во всем мире не избирают в Президенты тупых клоунов во время войны, не владеющих государственным языком, не имеющих нормального образования, не имеющих ни малейшего опыта политической борьбы, не имеющих ни команды, ни реальных единомышленников и реальных идей, как изменить к лучшему существующее положение дел.
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Де ще крім України та параши вибирають бариг, які під час війни торгують з окупантами, та мародерствують?
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Тупа курка, у Зеленського краще образованіє ніж у генпрокурора-алкаша Парашенка.
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Диплом то у него есть, тока он по профессии не работал ни дня, а работает актером по вызову. Привыкли вы, лахтинские, путать опыт работы с образованием из коммерческого ВУЗа.

P.S. Не таи, лахтинский, поясни, как новоизбранный, закончивший школу "с углубленным изучением английского языка", ухитрился знать английский так, что по-английски "ни бельмеса, ни гу-гу"? Как новоизбранный, проживший всю жизнь в Украине, ухитрился не выучить украинского языка даже с акцентом?
Помоги новоизбранному, обучи его украинскому языку, сил же нет смотреть, как человек со словарем мается.
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В развитых странах мира диплом об образовании при приеме на работу играет роль только для выпускников университетов.
А потом смотрят на места работы, занимаемые должности и проекты, которые вел заявитель на работу.
И только лахтинские обитатели феодального заповедника без бананов по-прежнему считают, что их дипломы коммерческих ВУЗов кого-то интересуют.

А во всем развитом мире понимают так: в Украине открыты вакансии на 'подтанцовку' у клована, цена вопроса - отвечать за все, что наваяет "*********"(С),и отсиживать за нее же. Да на доброе здоровье, как говорится, в топовых украинских СИЗО как раз недавно ремонт был.
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Вот как бы и странно, что глупый , косноязычный, необразованный, без идейный, Зеленский, в одиночку переиграл команду серьезных, закаленных, опытных, образованных, мудрых политиков. Разве так бывает?
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Просто народ достоин своих правителей.
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неграмотный трусливый ефрейтор Гитлер переиграл канцлера Гинзбурга в 1933. Ото Германия расцвела!
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Не, ну сначала то расцвела, когда грабили только евреев.
Зато потом кааак шарахнулась.
Вывод: раньше нужно буйнопомешенных останавливать, но 73% ЗЕбилов хотят научиться на личном опыте.
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В одиночку? На мальчика по вызову работали все олигархические ТВ и инет пропагандоны одновременно уничтожая Пороха + народец в Украине еще тот. Большинство, как оказалось ничем не отличатся от холопов из-за поребрика. Такая же тупая быдломасса. И это не удивительно. НКВДисты на протяжении десятков лет уничтожали цвет нации, ученых, поэтов и т.д. Холопы и приспособленцы размножались, а интеллигенция уничтожалась без права на воспроизведения поколения, вот и маємо, то що маємо. Більшість - тупе бидло.
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еще одно подтверждение того, что зекоманда победила случайно, это была авантюра бени, о чем и говорит отсутствие команды и т.д. Я думаю, что они потом сами признаются, что не думали, что столько идиотов за них проголосуют.
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Чи не запізно? У вівторок уже потрібно працювати, а він тільки людей буде підбирати.
Хіба що це "агенство" в Ізраілі, і беня сьогодні вже привіз цей список.
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Там не просто список, там вже для людей і посади призначені. "Грядет большой передел" (с)
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всё правильно делают. долой кумовство.
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Зачем так напрягаться....Рекрутинговая компания "Kolomoisky & Co"..сама подберет кадры.
Между прочим президент этой компании уже прилетел в Киев
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А зарплаты им назначат такие, какие зерада назначала нынешнему руководству?
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Через HR агентства - значит зарплата не "назначается" а такая которая диктуется рынком. Если речь о главе ОГА, то это на уровне экспата-менеджера в западной компании, + надбавка за риск быть уволенным - итого не менее 20 тыс.долл. в месяц.
Лохторат Зе взвоет когда до них это дойдет!
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Нужна еще надбавка за вредность работы, потому что еще и отсиживать за "коземанду"(С) придется.
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Ага, и бунус в виде отсидки в СИЗО по завершении контракта, как зиц-председатель Фунт в "Золотом Теленке". Главное, чтобы заявители осозновали этот факт и для них не было потом сюрпризов.
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Вот это сильно! Дешевле и выгоднее нанять дорогого специалиста, чем "любого друга" Зеленський звернувся по допомогу в підборі кадрів до міжнародних HR-агентств - Цензор.НЕТ 9623 28 лет опыта кумовства уже есть! Пусть работают профессионалы!
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Вы же, зебилы, тут усирались доказывая что чиновник должен получать среднюю зарплату. А дорогой специалист, например на уровне главы ОГА, меньше чем за 20 тыс.долл. чисстыми разговаривать не станет!
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Шоколадников сегодня расплющило полностью . А всего лишь представители мировых лидеров посоветовали пете плавно передать власть ( плавно - значит без эксцессов ) . И тут же в верховнойраде появилась редкая солидарность . Вместо планового 28 мая инаугурация будет 20 го . Проголосовали все , даже ярые вышиватники ... . Редкий алле парад с выходом на сцену Зеленський звернувся по допомогу в підборі кадрів до міжнародних HR-агентств - Цензор.НЕТ 5638
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Да весь мир теперь в Украине имеет "Квартал 95" круглосуточно! Зеленський звернувся по допомогу в підборі кадрів до міжнародних HR-агентств - Цензор.НЕТ 7698
Почему бы и приколотся над вами, ЗЕбилами, ведь шоу на государственном уровне для нас, наблюдателей-порохоботов, абсолютно бесплатное, отлачивает то все Беня! Это же из Бени дуршлаг на манер мэра Гданьска хозяева делать будут, если не "отобьет" вложения в клована, нам то что переживать? Разве мы в гривниевой зоне?
Так что "мысленно с вами"(С) и "держитесь там "(С).
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Чё тут, ватники-порохоботы опять здесь буянят, элита вы наша ватная 23%
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Ну так это ж вообще здорово!!!
То у вас ерунда была по колено, а теперича - до пят...😀
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Чё там с вырубкой деревьев ? Забор построили ? А царь в сочи с прикупом живёт
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2 момента:
- человек на должности например главы ОГА, нанятый через HR-агентства - это уровень топ-менеджера крупной западной компании. Такой человек меньше чем за 20 тыс.долл. + премиальные, частная страховка на семью, машина бизнес-класса и т.п., и разговаривать не станет.
Лохторат Зе, который уверен что чиновник должен работать за среднюю зарплату по стране, когда это поймет - взвоет как гиена на болотах.
- люди такого уровня быстро не уходят со старого места работы, и чтобы прийти на новое место, должен быть контракт, выверенный юристами, все условия защищены и 100 раз обговорены и проверены. Это занимает минимум 6 месяцев. Т.е. пока Зе укомплектует команду, пройдет полгода????
Короче, цирк.
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Да хватит панику разгонять! Там уже очередь стоит супер-профессионалов, готовых возглавить Крыжопольскую ОГА и прочие.. Два-три дня на переезд, оформление и вот уже через неделю: "Солнце еще не встало, а в стране дураков уже во всю кипит работа".
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У мене теж питання: а з якого такого переляку зе-команда і зе-пере-зе-дент впевнені, що ті, хто реально здатний, підходить, має необхідну кваліфікацію та досвід, подадуть свої кандидатури ?
Я впевнена, що абсолютна більшість таких вляпуватися не захочуть.
Тому =агентства= відбиратимуть з тих, хто є, хто вирішить-таки і список претендентів зовсім не означає, що то - найкращі кандидати.
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"Я впевнена, що абсолютна більшість таких вляпуватися не захочуть"
Да-да-да-да.
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а ви, перепрошую, з 25% цвіту нації? який так і не забуяв
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Я взагалі-то українець і не відношу себе до відсотків на відміну від вас зелених бобів, які про це горлопенять постійно! Зебіли ви такі кумедні Зеленський звернувся по допомогу в підборі кадрів до міжнародних HR-агентств - Цензор.НЕТ 1618
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Это начало конца ..... нет ни команды, ни лидера ...
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что значит нет команды??команда ЗЕ!! и его,,свидетели"команда ,,разумкова"и он собственной персоной!!теперь международная!!(команда!!)к концу срока президентсва как минимум каждому украинцу будет предоставлена как минимум ,,команда"(вся проблема что в оконцовке окажется что не будет ни команды как таковой ни самих команд)ведь в самом начале было уже заявлено!!,,Я НИКОМУ НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН!!"(за исключением БЕНИ разумеется)
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радует что хоть кто то на ветке понимает ,,политику партии"
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Лучші 25-процентові люди, поясніть чим вас не задовільняють конкурси на посади будь кого?

Поясніть чим призачення х-зна кого та х-зна чому від вашого апостола Петра були кращими, ніж намір зробити ті призначення принаймні прозорими, коли буде зрозуміло чому когось кудись призначають і за якими критеріями?
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В Ростовские газеты пусть объяву даст. Там много кадров для ,,новойкаманды"
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И вертолет до Ростова в качестве бонуса.
И чтобы стоял на взлетной площадке со включенным двигателем постоянно!
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Сейчас нароссийские органы безопасности соберут ,,команду дрим-тим"
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По-слухам, Царев заявлять на вакантные должности отказался, обижен на Беню до сих пор почему-то.
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а где видео с конверенции ??)) мне чисто так .... поржать ....
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все порохоботы - олигофрены. так их шеф и раду не попадёт.
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Би краще звернувся на рахунок себе,.. чи він тягне на президента ..??))
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський звернувся по допомогу в підборі кадрів до міжнародних HR-агентств
 
 
 
 
 
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