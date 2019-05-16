 Порошенко в Брюсселі домовився про продовження санкцій ЄС проти Росії в червні, - заступник глави АП Єлісєєв

Про це повідомив заступник глави адміністрації президента Костянтин Єлісєєв, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Продовження санкцій ніхто не гарантує. Єдине, що можу підтвердити, - завдяки візиту президента до Брюсселя вдалося досягти принципової домовленості, що санкції в червні будуть продовжені. Це санкції ЄС стосовно Росії на наступні півроку, а далі це залежатиме від дипломатії і зовнішньої політики, дипломатичної майстерності та президента, і міністра", - сказав Єлісєєв в ефірі одного з телеканалів у четвер увечері.
Дипломат також зазначив, що багато чого досягалося завдяки особистій залученості президента в переговори.
"Ви думаєте, що отримання Javelin було просто так? Це особиста домовленість президента з президентом Трампом. Або нещодавно ми отримали бойові дрони від Туреччини - це особисто домовився президент з президентом Ердоганом. Він підготував ці дрони для своєї армії, але оскільки ми сказали, що нам ці дрони вкрай потрібні, він сказав: "Добре. Я партію віддаю вам"", - розповів Єлісєєв.
- Вау, Пол! Це ж неймовірно! Як?
- Їхні ЗМІ перестали говорити про корупцію, а олігарха Коломойського почали називати бізнесменом і підприємцем!
Петя уже списан в утиль. Оно на межд уровне уже ни о чем договорится не может.
Это не понимают только полные диб-лы.
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16.05.19 18:08Замглавы АП Елисеев подал в отставку
Вот и льёт патоку.
Трудишься аки пчела...