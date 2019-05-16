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 Політика України
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Все про:Єлісєєв (127) Порошенко (8854) санкції (2278) Євросоюз (2461)

 Порошенко в Брюсселі домовився про продовження санкцій ЄС проти Росії в червні, - заступник глави АП Єлісєєв

Президенту України Петрові Порошенку вдалося досягти домовленості про продовження в червні санкцій Європейського Союзу проти Росії.

Про це повідомив заступник глави адміністрації президента Костянтин Єлісєєв, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Продовження санкцій ніхто не гарантує. Єдине, що можу підтвердити, - завдяки візиту президента до Брюсселя вдалося досягти принципової домовленості, що санкції в червні будуть продовжені. Це санкції ЄС стосовно Росії на наступні півроку, а далі це залежатиме від дипломатії і зовнішньої політики, дипломатичної майстерності та президента, і міністра", - сказав Єлісєєв в ефірі одного з телеканалів у четвер увечері.

Дипломат також зазначив, що багато чого досягалося завдяки особистій залученості президента в переговори.

"Ви думаєте, що отримання Javelin було просто так? Це особиста домовленість президента з президентом Трампом. Або нещодавно ми отримали бойові дрони від Туреччини - це особисто домовився президент з президентом Ердоганом. Він підготував ці дрони для своєї армії, але оскільки ми сказали, що нам ці дрони вкрай потрібні, він сказав: "Добре. Я партію віддаю вам"", - розповів Єлісєєв.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127315
 
   
 Топ коментарі
 
Не волнуйтесь. Все будет хорошо. Тарифы снизят. Учителям по четыре штуки платить будут. Роттердам отменят. Коррупционеров посадят. Как раз вот тут один вернулся сегодня ночью из Израиля - в тюрьму, наверное, сидеть прилетел... Порошенко в Брюсселе договорился о продлении санкций ЕС против России в июне, – замглавы АП Елисеев - Цензор.НЕТ 2891
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Брейк ньюз! Порошенко договорился о том, что Солнце будет вертеться вокруг Земли, а не наоборот.
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Брейк ньюз! Порошенко договорился о том, что Солнце будет вертеться вокруг Земли, а не наоборот.
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Не волнуйтесь. Все будет хорошо. Тарифы снизят. Учителям по четыре штуки платить будут. Роттердам отменят. Коррупционеров посадят. Как раз вот тут один вернулся сегодня ночью из Израиля - в тюрьму, наверное, сидеть прилетел... Порошенко в Брюсселе договорился о продлении санкций ЕС против России в июне, – замглавы АП Елисеев - Цензор.НЕТ 2891
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Все правильно говорите. Все так и будет . Если при условии , что как минимум будет хороший и независимый реально, а не декларативно генпрокурор
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и отстёгивать свиноликому с каждого оборота!
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Да уж ! Мародьор нє здайотся и всьо норовіт гадость новоізбранному здєлать!! подлая душа..
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Ну, Зе вон тоже помог, перископ на армию передал, правда, не свой. Дрожи, супостат! Теперь тебя хорошо видать.
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- Слухай, Джон, а знаєш як українці за 3 тижні побороли корупцію і олігархів?
- Вау, Пол! Це ж неймовірно! Як?
- Їхні ЗМІ перестали говорити про корупцію, а олігарха Коломойського почали називати бізнесменом і підприємцем!
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Ничего он не договорился,его уже давно везде послали,а после 20-го этапируют
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Перед отставкой вылизует на орден.
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А тут не зміг,але ордена Юнкеру вручив
Порошенко в Брюсселе договорился о продлении санкций ЕС против России в июне, – замглавы АП Елисеев - Цензор.НЕТ 640
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в спам что бы фейки не распространял - было бы это на самом деле так на той же эхо москвы уже давно бы вата бесновалась
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Я не знаю чьто там у вас на єхе маскви,але гугла ніхто не закривав,можеш пасматреть,а за спам пайдешь в бан
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в гугле как ни странно ни одного подтверждения - так несколько прозрачных намеков от помоечных сайтов так что банн
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Комитет министров Совета Европы поддержал проект министерского решения, в котором открывается путь для возвращения России по чрезвычайной процедуре.Об этом говорится в статье "Очень похоже на 1938 год": как Берлин и Париж сделали шаг к снятию санкций с России".Заседание комитета состоялось в Страсбурге во вторник. По данным источников "Европейской правды", 39 из 47 государств-членов поддержали проект министерского решения.
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Среди лоббистов данного решения называют представителей Германии, Франции и Нидерландов.......... Интересная триада.
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Таки так,петя вже ордена їм за це роздав,звісно,що по вказівці з кремля
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Агга, пррросто прррощальный ПУК петрилла...
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Ну да прям отец родной. Ну не как без него. Ну пусть до воскресенья ещё побалуется....
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Просто очередная брехня порохолизов.
Петя уже списан в утиль. Оно на межд уровне уже ни о чем договорится не может.
Это не понимают только полные диб-лы.
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_Ну и чтобы два раза не вставать, заодно петенька договорился чтобы завтра взошло солнце. Какой маладец этот пухлый мальчик! А то бы солнце не взошло.
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У вас с танькой лайф одна методичка на двоих или на всю лахту?
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Ты с рождения дурачок или то результат более поздней травмы мозга?
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Осторожнее бы Елисееву с этими фамилиями - Эрдоган и Трамп мутные парни
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Ну точно как дир при совке- лишь бы взять , что дают. И будет эти железяки лежать, ржаветь, но зато выпросил и есть чем похвастатсья .
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Потужно то как! Оказывается Спаситель каждый месяц о санкциях договаривается Порошенко в Брюсселі домовився про продовження санкцій ЄС проти Росії в червні, - заступник глави АП Єлісєєв - Цензор.НЕТ 3025
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А що не так? Вони ж для кацапів "животворящие", чи вже не?
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Тёте Меркель виднее .Она их походу ради нас вводила , а НЕ против них Порошенко в Брюсселі домовився про продовження санкцій ЄС проти Росії в червні, - заступник глави АП Єлісєєв - Цензор.НЕТ 3113
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Вотъ. Низто не смох. Зебел ни смох в предедущие пять лет, а Парашенка - смох!
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Ели-ели-сеев просто сражается за должность оператора карамельно-паточной машины в цеху пирожных "Картошка" Тростянецкой тортовой артели имени Отчества Порошенка.
Вот и льёт патоку.
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Пользы от этих санкций сейчас столько же сколько пользы для вашего личного компа или ноутбука от антивируса 2014 года выпуска
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Не бережещь ты себя, петр лексеич, все о народе думаешь...
Трудишься аки пчела...
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А шо там в Италии конхвэты ещё пока не будут продавать!??? Это провал!!! Порошенко в Брюсселі домовився про продовження санкцій ЄС проти Росії в червні, - заступник глави АП Єлісєєв - Цензор.НЕТ 6653
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Это из серии, Порошенко договорился с солнцем, что оно будет всходить на востоке.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПорошенко в Брюсселі домовився про продовження санкцій ЄС проти Росії в червні, - заступник глави АП Єлісєєв
 
 
 
 
 
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