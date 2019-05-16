 ГПУ відзвітувала про свою участь у ліквідації міжнародного злочинного угруповання, яке через кібермережу викрало $100 млн

Про це Цензор.НЕТ повідомили в прес-службі ГПУ.

У повідомленні зазначається: "Під час прес-конференції учасники повідомили про завершення розслідування діяльності міжнародної злочинної організації, яка за допомогою кібермережі Avalanche викрала 100 млн доларів у понад 40 тисяч жертв. За їх словами, злочинці інфікували комп'ютери через шкідливі хакерські програми GozNym.



"Ці програми захоплювали банківські реквізити для доступу до банківських рахунків. Загалом від діяльності злочинців постраждало більше 40 тисяч осіб, завдані збитки оцінюються у суму близько 100 мільйонів доларів", - зазначив Дмитро Сторожук у своєму коментарі представникам ЗМІ.





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"Це був безпрецедентний досвід проведення розслідування, особливо з точки зору транскордонного співробітництва правоохоронців з 26 країн. Наразі українські правоохоронні органи висунули підозру громадянину України К. за фактом забезпечення кіберзлочинців безпечною інфраструктурою, через яку розміщувалися та розповсюджувалися GozNym, URLzone, тобто забезпечив кіберзлочинців знаряддям для вчинення банківського шахрайства, а також відмивання грошових коштів", - наголосив перший заступник Генерального прокурора України Дмитро Сторожук.



На сьогодні мережа Avalanche ліквідована. По всьому світу вже затримано 11 осіб, заходи з затримання решти учасників мережі продовжуються.



Організаторів даної злочинної групи чекає покарання до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна".



