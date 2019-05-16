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Все про:хабар (2596) депутат (860) СБУ (4340) Черкащина (261)

 Затримано депутата Черкаської облради, який вимагав за вирішення земельного питання 140 тис. дол. хабара, - СБУ. ФОТО

Співробітники Служби безпеки України викрили у хабарництві одного з депутатів Черкаської обласної ради.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр СБУ.

Затримано депутата Черкаської облради, який вимагав за вирішення земельного питання 140 тис. дол. хабара, - СБУ 01

Оперативники спецслужби встановили, що чиновник спільно з одним із керівників Держгеокадастру в Черкаській області та депутатом однієї з селищних рад організували протиправний механізм систематичного отримання хабарів від підприємців за сприяння у виділенні в оренду земельних ділянок.

Співробітники СБУ задокументували, що зловмисники планували отримати 140 тис. доларів від представника будівельної фірми за виділення 5 гектарів землі в одному з населених пунктів області.

Правоохоронці затримали депутата облради в Черкасах під час одержання чергової частини хабара в розмірі 10 тисяч доларів.

Затримано депутата Черкаської облради, який вимагав за вирішення земельного питання 140 тис. дол. хабара, - СБУ 02

Затриманому оголошено підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство щодо інших фігурантів справи.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127311
 
   
 Топ коментарі
 
Смеетесь.? До Пети у нас вообще не знали что такое взятки. Задержан депутат Черкасского облсовета, вымогавший за решение земельного вопроса 140 тыс. долл. взятки, - СБУ - Цензор.НЕТ 793
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Це вже якась карма. 5 років назад, коли вони на Смілянській 131 там мутили, я у них був. При мені, буквально через 10 хв тоді туди нагрянула прокуратора. Проблеми всі враз вирішились. Тепер, пройшло 5 років, я у них був позавчора, а вчора уже "пов'язали" на хабарі. Совпадєніє - нє думаю Затримано депутата Черкаської облради, який вимагав за вирішення земельного питання 140 тис. дол. хабара, - СБУ - Цензор.НЕТ 5485
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А до этого все преступники по тюрьмам сидели?
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Смеетесь.? До Пети у нас вообще не знали что такое взятки.
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Ага, тоді то всьо називалось засіванням, "суддя" зварич не дасть збрехати. Задержан депутат Черкасского облсовета, вымогавший за решение земельного вопроса 140 тыс. долл. взятки, - СБУ - Цензор.НЕТ 5712
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Вот так вот может обернуться желание вытащить всё на свет. Станешь основоположником и коррупции и всего остального. Пришёл гад и всех развратил.
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Зварыч - ангел. У нас в стране коррупции до Пети не было.
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Что ты Петя да Петя ,вот посмотришь при Зели вообще не будут никого задерживать ,так что ты думаешь что коррупции не будет ?
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Конечно, она 20 числа к полудню исчезнет как дым. Не было же коррупции до 2014 года и сейчас не будет.
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я бы этого дупутата - кельмой шатал. Мне на такое бабло работать - где-то лет семь.....
Какие же они твари то.... Они походу уже додепуетатствовались.... Тов. Ленин был прав - у нас тупо идет ограбление "народа". Правда "народ" это вам не это)
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просто у чиновника не должно быть полномичий что-либо решать в ту или иную сторону
так, перекладывать бумажки
на западе все разрешительные запросы настолько формализованы что их рассмотривают простые клерки
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бывает народ часть не там ищет причину коррупции вот я и решил поумничать Задержан депутат Черкасского облсовета, вымогавший за решение земельного вопроса 140 тыс. долл. взятки, - СБУ - Цензор.НЕТ 8242
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Чувак не париться, - знає, шо вийде під заставу.
Да здравствуєт український суд - самий потужнорехвормований суд в мірє!
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Яка застава,зараз уже на конвеєрі штраф 850 грн,незалежно від суми хабаря,така вона петіна судова реформа
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Вам там в Совете люди не нужны? Буквально пара человек!
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посмотришь на всех этих недавно задержанных
у них прямо униформа - обтягивающие джинсы, пузр, пиджак и итальянские туфли
это так модно сейчас?
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Еще есть фишка - депутатский значек с бриллиантом...
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пецюнчик так завел - так выгляжит живущая по-новому розен..ть
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Он человек, измученный нарзаном боржоми...

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ну напоследок надо нажрася на жись по-новому Задержан депутат Черкасского облсовета, вымогавший за решение земельного вопроса 140 тыс. долл. взятки, - СБУ - Цензор.НЕТ 9303
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задержаны:
Николай Дивнич - депутат Черкасского облсовета от фракции «Батькивщины»..
и Анатолий Коверский - начальник Черкасского районного управления Госгеокадастра
Затримано депутата Черкаської облради, який вимагав за вирішення земельного питання 140 тис. дол. хабара, - СБУ - Цензор.НЕТ 607


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Це вже якась карма. 5 років назад, коли вони на Смілянській 131 там мутили, я у них був. При мені, буквально через 10 хв тоді туди нагрянула прокуратора. Проблеми всі враз вирішились. Тепер, пройшло 5 років, я у них був позавчора, а вчора уже "пов'язали" на хабарі. Совпадєніє - нє думаю Затримано депутата Черкаської облради, який вимагав за вирішення земельного питання 140 тис. дол. хабара, - СБУ - Цензор.НЕТ 5485
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Только тут Козлевич понял, почему мужчины, проходившие днем мимо его стоянки, подмигивали друг другу и нехорошо улыбались.
Все шло совсем не так, как предполагал Адам Казимирович. По ночам он носился с зажженными фарами мимо окрестных рощ, слыша позади себя пьяную возню и вопли пассажиров, а днем, одурев от бессонницы, сидел у следователей и давал свидетельские показания.
....................................
После этого наступил крах. Зеленого автомобиля стали бояться, как чумы. Граждане далеко обходили Спасо-Кооперативную площадь, на которой Козлевич водрузил полосатый столб с табличкой «Биржа автомобилей».
Тогда он пошел на жертвы. На дверце автомобиля он вывел белую и, на его взгляд, весьма заманчивую надпись «Эх, прокачу!» и снизил цену с пяти рублей в час до трех. Но граждане и тут не переменили тактики. Шофер медленно колесил по городу, подъезжал к учреждениям и кричал в окна:
- Воздух-то какой! Прокатаемся, что ли? Должностные лица высовывались на улицу и,под грохот ундервудов,отвечали:
- Сам катайся! Душегуб!
- Почему же душегуб? - чуть не плача, спрашивал Козлевич.
- Душегуб и есть, - отвечали служащие, - под выездную сессию подведешь!
- А вы бы на свои катались! - запальчиво кричал шофер. - На собственные деньги!
При этих словах должностные лица юмористически переглядывались и запирали окна. Катанье в машине на свои деньги казалось им просто глупым.
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Ну и шо? Задержали. А через пару дней будет гулять на воле. А там и дело развалится.Херня все это.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїЗатримано депутата Черкаської облради, який вимагав за вирішення земельного питання 140 тис. дол. хабара, - СБУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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