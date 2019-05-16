 Затримано депутата Черкаської облради, який вимагав за вирішення земельного питання 140 тис. дол. хабара, - СБУ. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр СБУ.
Оперативники спецслужби встановили, що чиновник спільно з одним із керівників Держгеокадастру в Черкаській області та депутатом однієї з селищних рад організували протиправний механізм систематичного отримання хабарів від підприємців за сприяння у виділенні в оренду земельних ділянок.
Співробітники СБУ задокументували, що зловмисники планували отримати 140 тис. доларів від представника будівельної фірми за виділення 5 гектарів землі в одному з населених пунктів області.
Правоохоронці затримали депутата облради в Черкасах під час одержання чергової частини хабара в розмірі 10 тисяч доларів.
Затриманому оголошено підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство щодо інших фігурантів справи.
Какие же они твари то.... Они походу уже додепуетатствовались.... Тов. Ленин был прав - у нас тупо идет ограбление "народа". Правда "народ" это вам не это)
так, перекладывать бумажки
на западе все разрешительные запросы настолько формализованы что их рассмотривают простые клерки
Да здравствуєт український суд - самий потужнорехвормований суд в мірє!
у них прямо униформа - обтягивающие джинсы, пузр, пиджак и итальянские туфли
это так модно сейчас?
нарзаномборжоми...
Николай Дивнич - депутат Черкасского облсовета от фракции «Батькивщины»..
и Анатолий Коверский - начальник Черкасского районного управления Госгеокадастра
Все шло совсем не так, как предполагал Адам Казимирович. По ночам он носился с зажженными фарами мимо окрестных рощ, слыша позади себя пьяную возню и вопли пассажиров, а днем, одурев от бессонницы, сидел у следователей и давал свидетельские показания.
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После этого наступил крах. Зеленого автомобиля стали бояться, как чумы. Граждане далеко обходили Спасо-Кооперативную площадь, на которой Козлевич водрузил полосатый столб с табличкой «Биржа автомобилей».
Тогда он пошел на жертвы. На дверце автомобиля он вывел белую и, на его взгляд, весьма заманчивую надпись «Эх, прокачу!» и снизил цену с пяти рублей в час до трех. Но граждане и тут не переменили тактики. Шофер медленно колесил по городу, подъезжал к учреждениям и кричал в окна:
- Воздух-то какой! Прокатаемся, что ли? Должностные лица высовывались на улицу и,под грохот ундервудов,отвечали:
- Сам катайся! Душегуб!
- Почему же душегуб? - чуть не плача, спрашивал Козлевич.
- Душегуб и есть, - отвечали служащие, - под выездную сессию подведешь!
- А вы бы на свои катались! - запальчиво кричал шофер. - На собственные деньги!
При этих словах должностные лица юмористически переглядывались и запирали окна. Катанье в машине на свои деньги казалось им просто глупым.