 Розслідування можливої ​​державної зради Замани завершено

Про це повідомив у Facebook речник Генпрокуратури Андрій Лисенко, інформує Цензор.НЕТ. Лисенко не називає прізвище Замани, але вказує посаду, яку той обіймав.
"Головна військова прокуратура спільно з СУ ГУ СБ України в Києві та Київській області завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом державної зради щодо колишнього начальника Генерального штабу Збройних Сил України за ч.2 ст.27, ч.1 ст.111 КК України", - сказано в повідомленні.
"Підозрюваному і захисникам 16.05.2019 надано доступ до матеріалів досудового розслідування відповідно до вимог ст. 290 КПК України", - написав Лисенко.
Генерал-полковник Володимир Замана обіймав посаду начальника Генштабу ЗСУ в 2012-2014 роках.
25 лютого 2019 року головний військовий прокурор Анатолій Матіос повідомив, що Замані оголошено підозру в зраді.
Як наполягають у військовій прокуратурі, дії Замани привели до зменшення боєздатності української армії. Зокрема Замана, за словами Матіоса, своїми директивами зменшив штат діючих військовослужбовців майже на 5 тисяч, - більше, ніж передбачалося законом. Також він курирував розформування командування повітряних сил, зенітно-ракетних дивізіонів і 19 авіаційних частин. Військова прокуратура вважає, що Замана координував свої дії з командуванням РФ.
Того ж дня стало відомо, що Заману затримано.
Сам екс-глава Генштабу називає звинувачення абсурдом. Він стверджує, що всі підписані ним директиви розроблялися колективно на виконання відповідної державної програми. "Скорочення Збройних сил - політичне рішення, а не моє особисто", - заявив Замана.
Замані двічі продовжували термін утримання під арештом. Згідно з рішенням Печерського райсуду Києва від 18 квітня, колишній начальник Генштабу перебуватиме в СІЗО до 17 червня 2019 року.
Сьогодні о 19:35•Хвиля
Журналист Виктор Шлинчак рассказал о возможных кадровых решениях новоизбранного президента Владимира Зеленского.
В его публикации речь идет о постах министра иностранных дел, главы СБУ и главы АП:
«СБУ - депутат от «Батькивщины» Владислав Бухарев, МИД - нынешний замминистра Вадим Пристайко [сейчас Пристайко - посол Украины в НАТО, - прим. Хвилі], глава АП - Иван Баканов. Пока так …», - написал он в Facebook.
СБУ - депутат від «Батьківщини» Владислав Бухарєв, МЗС - колишній замміністра Вадим Пристайко, глава АП - Іван Баканов. Поки так…
Gepostet von Viktor Shlinchak am Donnerstag, 16. Mai 2019
Ранее в СМИ уже упоминались фамилии Бухарева и Баканова в контексте назначения их главами СБУ и АП.
https://hvylya.net/news/exclusive/stalo-izvestno-kogo-zelenskij-mozhet-naznachit-glavami-ap-sbu-i-mid.html
Польща модернізує Збройні Сили на суму 185 мільярдів злотих, тобто 50 мільярдів доларів. Це більше, ніж весь бюджет України.
Ця сума буде витрачена на комплексне оновлення Збройних сил, організаційні та навчальні заходи, закупку та виготовлення найновітніших озброєнь як вітчизняного, так і закордонного виробництва.
Зокрема, до вже існуючих на озброєнні Польщі винищувачів 4 покоління F-16 буде закуплено 32 багатоцільові літаки п'ятого покоління, найкраші в світі F-35. Відомо, що вони є засобами активного прориву будь-якої досі відомої системи ПРО, як і перспективних. Штучний інтелект, опираючись на розвіддані, оперативну повітряну обстановку, взаємодію на ділянці прориву, дані погоди, наявність електромагнітних перешкод, мету польотного завдання тощо, сам вираховує всі параметри польоту, оборони і атаки, здатен атакувати повітряні чи космічні цілі з відстані 300км і більше, використовувати гіперзвукову зброю, тощо. Льотчик може керувати атакою цілої групи літаків, що можуть управлятися безпілотно, взаємодіяти всередині групи, а також зі Стратегічними чи Тактичним центрами, здійснювати атаки винищувачів ворога, прикриття своїх, знешкодження ПВО. Літаки здатні нести ядерну зброю масового чи точкового ураження, а також ядерну зброю зі змінною потужністю.
Завершуються технічні узгодження покупки, яку буде здійснено протягом наступних років, оскільки на придбання F-35 є черга.
Деталі інших змін у Збройних Силах є закритими.
без этого любые обещания чтото поднять просто вранье
а вон Данилюк уже сказал что Украина деиндустриализуется
как фак Т
как то что трава Зе леная
я так понял что и дальше так будет
в ЄС еду производит 5% населения
кудадеть 95% украинцев
в газенвагені