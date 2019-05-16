 Реформування "зеленої" енергетики: в Раду внесуть окремий законопроект для розвитку малої генерації, - заявили в УАВЕ

Даний законопроект створить новий горизонт для розвитку саме малої генерації, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Про це заявили в Українській асоціації відновлювальної енергетики (УАВЕ), яка виступила ініціатором проекту рішення.
Як підкреслюють в УАВЕ, наступним кроком в реформуванні сектору "зеленої" енергетики має стати саме окремий законопроект, що стосуватиметься малої енергогенерації та прибере прогалини в законодавстві для стимулювання розвитку малих об’єктів відновлювальної енергетики.
Експертне середовище також підтримує цю ініціативу та приєднається до розробки відповідного проекту закону. Про це розповів співзасновник Greencubator, енергоексперт Андрій Зінченко, коментуючи прийнятий закон №8449-д про запуск "зелених" аукціонів та необхідність подальших кроків з реформування вітчизняної енергетики для подолання кризових явищ в ній. "Такий законопроект ми точно будемо подавати як спілка активних споживачів і просьюмерів. За попередніми домовленостями, будемо подавати його разом з УАВЕ", - сказав він.
Експерт також проінформував, що ведеться наразі розмова і про відміну вимоги стосовно облаштування сонячних панелей виключно на об’єктах капітального будівництва. "Є набагато кращі способи боротьби зі "схемщиками", — розказав він, прогнозуючи внесення відповідних змін у вітчизняну нормативно-правову базу.
Водночас, як стало відомо, у Верховній Раді підтримують ідею про внесення окремого законопроекту про розвиток малих ВДЕ. Так, нардеп Юрій Чижмарь наголосив журналістам на необхідності усунути недоліки, що загострилися після прийняття закону №8449-д та приділити окрему увагу розвитку малої енергогенерації з відновлюваних джерел. За його словами, зараз вже започаткована розробка відповідного законопроекту.
В свою чергу нардеп Лев Підлісецький допустив, що можливо, було б "доцільно додати окрему статтю про малу генерацію в Закон України про альтернативні джерела енергії". Так чи інакше, дискусія з цього приводу вже розпочата, за ініціативи УАВЕ та експертного середовища й нардепів триває робота по підготовці зваженого і збалансованого рішення з внесенням його на розгляд Ради.
Нагадаємо, 25 квітня Рада ухвалила в другому читанні і в цілому законопроект №8449-д про запуск "зелених" аукціонів в сфері альтернативної енергетики. Відповідно до закону, запускаються "зелені" аукціони на ринку електроенергії та, окрім ще низки новацій, передбачається зменшення "зеленого" тарифу з 2020 року для сонячних станцій на 25% та для вітрових на 10%.
И марихуану скоро разрешите и евробляхерам за один день на уступки пошли и отмените свой бред об зелёной энергетике ))
Какие же вы мрази соевошоколадных,перед смертью не надышитесь))