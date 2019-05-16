EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Президентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Події
  1403  17
Все про:енергетика (313) Зелений тариф (4)

 Реформування "зеленої" енергетики: в Раду внесуть окремий законопроект для розвитку малої генерації, - заявили в УАВЕ

В Україні стартувала розробка окремого законопроекту, який виправить недоліки, що були прийняті при ухвалі закону №8449-д про "зелені" аукціони.

Даний законопроект створить новий горизонт для розвитку саме малої генерації, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Про це заявили в Українській асоціації відновлювальної енергетики (УАВЕ), яка виступила ініціатором проекту рішення.

Як підкреслюють в УАВЕ, наступним кроком в реформуванні сектору "зеленої" енергетики має стати саме окремий законопроект, що стосуватиметься малої енергогенерації та прибере прогалини в законодавстві для стимулювання розвитку малих об’єктів відновлювальної енергетики.

Читайте також: Для запуску "зелених" аукціонів необхідно не менше року підготовки, - експерти

Експертне середовище також підтримує цю ініціативу та приєднається до розробки відповідного проекту закону. Про це розповів співзасновник Greencubator, енергоексперт Андрій Зінченко, коментуючи прийнятий закон №8449-д про запуск "зелених" аукціонів та необхідність подальших кроків з реформування вітчизняної енергетики для подолання кризових явищ в ній. "Такий законопроект ми точно будемо подавати як спілка активних споживачів і просьюмерів. За попередніми домовленостями, будемо подавати його разом з УАВЕ", - сказав він.

Експерт також проінформував, що ведеться наразі розмова і про відміну вимоги стосовно облаштування сонячних панелей виключно на об’єктах капітального будівництва. "Є набагато кращі способи боротьби зі "схемщиками", — розказав він, прогнозуючи внесення відповідних змін у вітчизняну нормативно-правову базу.

Водночас, як стало відомо, у Верховній Раді підтримують ідею про внесення окремого законопроекту про розвиток малих ВДЕ. Так, нардеп Юрій Чижмарь наголосив журналістам на необхідності усунути недоліки, що загострилися після прийняття закону №8449-д та приділити окрему увагу розвитку малої енергогенерації з відновлюваних джерел. За його словами, зараз вже започаткована розробка відповідного законопроекту.

Також читайте: Ухвалення закону про "зелені" аукціони неможливе без єдиного для ринку бачення майбутнього альтернативної енергетики, - Леденьов

В свою чергу нардеп Лев Підлісецький допустив, що можливо, було б "доцільно додати окрему статтю про малу генерацію в Закон України про альтернативні джерела енергії". Так чи інакше, дискусія з цього приводу вже розпочата, за ініціативи УАВЕ та експертного середовища й нардепів триває робота по підготовці зваженого і збалансованого рішення з внесенням його на розгляд Ради.

Нагадаємо, 25 квітня Рада ухвалила в другому читанні і в цілому законопроект №8449-д про запуск "зелених" аукціонів в сфері альтернативної енергетики. Відповідно до закону, запускаються "зелені" аукціони на ринку електроенергії та, окрім ще низки новацій, передбачається зменшення "зеленого" тарифу з 2020 року для сонячних станцій на 25% та для вітрових на 10%.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127308
 
 
 Топ коментарі
 
Закон для мотивации развивать зеленую энергетику превратили в средство для грабежа Украины отдельными персонами
 показати весь коментар
 
Что соевые,анус почувствовал приближение болта с обратной резьбой?))
И марихуану скоро разрешите и евробляхерам за один день на уступки пошли и отмените свой бред об зелёной энергетике ))
Какие же вы мрази соевошоколадных,перед смертью не надышитесь))
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Закон для мотивации развивать зеленую энергетику превратили в средство для грабежа Украины отдельными персонами
 показати весь коментар
 
 
Кто "зеленую" вырабатывает, тот пусть ее и потребляет на своих предприятиях и в своих целях. А то получается, что изготовители ее паразитируют на наших налогах, скудном бюджете, где нет достойных денег для пенсов, медицине, культуре.
 показати весь коментар
 
 
Ты баран,сначала попробуй разобраться в вопросе,а потом гавкай на форуме! В интернете,в том числе в Ютубе,есть умные ребята-украинцы,которые толково объясняют,как эта система работает!
 показати весь коментар
 
 
Товарищ не понимает . За зелёный тариф будут платить,но не людям,а б-ядям - олигархам. И тебя никто не спросит,бестолочь!
 показати весь коментар
 
 
Так лол, это во всех странах так. В америке вот выдали сумасшедшие деньги на одну "зеленую" компанию, она через годик обьявила банкротство и средства освоены.
 показати весь коментар
 
шо такое свинарчуки хотят жрать и многа Реформирование "зеленой" энергетики: в Раду внесут отдельный законопроект для развития малой генерации, - заявили в УАВЕ - Цензор.НЕТ 2882 Реформирование "зеленой" энергетики: в Раду внесут отдельный законопроект для развития малой генерации, - заявили в УАВЕ - Цензор.НЕТ 2882
 показати весь коментар
 
 
Перемога поряд. Головне рішуче проголосувати поки не розігнали.
 показати весь коментар
 
Что соевые,анус почувствовал приближение болта с обратной резьбой?))
И марихуану скоро разрешите и евробляхерам за один день на уступки пошли и отмените свой бред об зелёной энергетике ))
Какие же вы мрази соевошоколадных,перед смертью не надышитесь))
 показати весь коментар
 
 
сходи в аптеку.. даже к врачу не нвдо
 показати весь коментар
 
Размечтался! Он только по сценарию может языком вихлять! А так,реально,за него всякие "гении"-разумковы,какую-то херню лепечут,потому что сам боится два слова связать!.
 показати весь коментар
 
Неочікувано... Ще з переляку наголосують обмеження надприбутків монополістів в цій галузі. Ну не можна ж так різко задню давати
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодіїРеформування "зеленої" енергетики: в Раду внесуть окремий законопроект для розвитку малої генерації, - заявили в УАВЕ
 
 
 
 
 
 вгору