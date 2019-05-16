EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Президентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Економіка, Суспільство
  6625  356
Все про:МВФ (510) Тарифи на газ (127)

 Ціни на газ в Україні мають залежати від світових, - МВФ

Міжнародний валютний фонд наполягає на введенні ринкової ціни на газ для українців. При цьому фонд не проти зниження ціни в Україні, якщо світові ціни знижуються.

Про це на інвестиційній конференції Concorde Capital в Києві заявив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Ліга.НЕТ".

МВФ не проти зниження ціни в Україні, якщо світові ціни на газ знижуються. Однак при підвищенні світових цін, необхідно підвищувати їх і для українців, сказав Люнгман.

Нагадаємо, в середині березня "Нафтогаз" запропонував уряду скасувати регулювання цін на газ для населення. Але прем'єр Володимир Гройсман не схвалив цю пропозицію через "потенційні спекуляції з боку "Нафтогазу".

Читайте також: "Нафтогаз" запропонував нову ціну на газ для населення з травня: на 4% нижче

У квітні Кабмін прийняв постанову, якою дозволив "Нафтогазу" знизити ціну, але не скасував обмеження її підвищення. Таким чином вдалося знизити ціну газу для споживачів у квітні-травні. Уже в червні вона може вирости, але в межах встановленої до кінця року вартості 9717 грн за кубометр.

З 1 травня облгази встановили різні ціни на газ для населення залежно від регіону.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кабмін і "Нафтогаз" мають провести консультації з МВФ щодо зниження ціни на газ, - штаб Зеленського

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127305
 
   
 Топ коментарі
 
А МВФ зарплата украинцев не волнует?
 показати весь коментар
 
вот те раз！
А почему газ собственной добычи должен ровняться на цены европы？
Второе, почему мвф не заставляет зарплаты украинцев ровняться на зп европы.
 показати весь коментар
 
А зарплатня і пенсії не повинні залежати від мирових? Що там каже мвф?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 4 з 4
<<<1 2 3 4
 
сто дней, ок, вот только с какого дня начинать отсчёт не надо устанавливать.
 показати весь коментар
 
 
Пардоньте:как это не надо?!Очень даже надо!Со дня инаугурации.
 показати весь коментар
 
 
Уже в июне она может вырасти, но в пределах установленной до конца года стоимости в 9717 грн за кубометр. - ух тыыыы, наверно особый или жиженом виде или гривна не ожидая прикольных событии рванула с места.
 показати весь коментар
 
 
По итогам прошлого года мировое производство СПГ выросло на 22 млн тонн, а в 2019 году объемы удвоятся - 46 млн тонн новой продукции хлынет на рынок, при том что ключевой потребитель, обеспечивающий 70% дополнительного спроса - Китай - нарастит закупки лишь на 12 тонн, оценивает Bank of America Merrill Lynch.

В результате на рынке возникает избыток, продавать который куда-либо, кроме Европы, невозможно. Прежде всего, это американский газ: по данным Wood MacKenzie, 45% всех новых мощностей по сжижению СПГ в 2019 году будут запущены в США.

В результате максимальная мощность терминалов удвоится с 3,4 до 7,8 млрд кубических футов в день (80,6 млрд кубометров в год).

Это сулит дальнейшее падение газовых цен в Европе: чтобы остановить приток СПГ, стоимость спотовых контрактов на TTF должна опуститься еще на 25%, или 1,2 доллара за миллион британских тепловых единиц, считают в BofA.

http://oilreview.kiev.ua/2019/04/01/ceny-na-gaz-v-evrope-sushhestvenno-snizilis/
 показати весь коментар
 
Только глупцы могут быть непоколебимы в своей уверенности. Мишель де Монтень.
 показати весь коментар
 
Уже в июне она газ может вырасти, но в пределах установленной до конца года стоимости в 9717 грн за кубометр.
======================================================================

И с каких это буев?

Ціни на газ в Україні мають залежати від світових, - МВФ - Цензор.НЕТ 5987

Цена газа на европейских хабах в 2019 году постепенно снижалась в течение двух первых месяцев. Таким образом, на австрийском CEGH, голландском TTF, немецких GPL и NCG с 20-х чисел января и по 12 февраля стоимость природного газа упала примерно на 4 евро. После подобного спада цена до конца февраля оставалась на более стабильном уровне: колебания спотовых цен на хабах происходило в пределах 1 евро. Низкий диапазон колебания цен в первую очередь был вызван довольно теплой погодой без больших перепадов температуры.
Стоит отметить, что в прошлом году ситуация с ценами газа на хабах Европы була похожа - цены в зависимости от хаба находились в пределах 17.5 - 19.8 евро/МВт·ч, однако резкое изменение погодных условий в начале марта подняло стоимость газа до пиковых показателей 2018 года (около 70 евро/МВт·ч). Однако в этом году подготовка стран ЕС немного на лучшем уровне, о чём свидетельствует наполненность подземных хранилищ газа на 42,5% на момент последнего дня зимы (больше на 0.2% относительно прошлого года).

Источник: https://kosatka.media/category/gaz/analytics/cina-gazu-na-yevropeyskih-habah
 показати весь коментар
 
 
А ТЕПЕРЬ СМОТРИМ НА ДИНАМИКУ ЦЕН ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ УКРАИНЫ.

КАК ГОВОРИТСЯ ПОЧУВСТВУЙТЕ РАЗНИЦУ.

Ціни на газ в Україні мають залежати від світових, - МВФ - Цензор.НЕТ 2590
 показати весь коментар
 
 
Ну ты тут умалчиваешь что в США ты платишь отдельно за газ отдельно за обслуживание сетей которые этот газ поставляют!
 показати весь коментар
 
Не умалчиваю, озвучь
Я же на писал, что биржа 82, а счетчик больше 100-ни.
 показати весь коментар
 
О уже у кого то подгорело от правды, но мне не жалко повторить

В 2019 г. спотовые цены на природный газ Henry Hub, по прогнозу EIA, снизятся на 8,3% и составят 2,89 долл. США/1 млн BTU.
Далее последует небольшой рост, и в 2020 г. цена на газ на Henry Hub увеличится на 1%, до 2,92 долл. США/1 млн BTU.

1 куб это 35300 BTU

ИТОГО
1 000 000 \ 35 300 * 2.89 = 82 бакса за 1000 кубов


ЭТО И ЕСТЬ МИРОВАЯ ЦЕНА Ціни на газ в Україні мають залежати від світових, - МВФ - Цензор.НЕТ 7002

МВФ по ушам ездит не хуже шоколадников
 показати весь коментар
 
 
Мы говорим про "мировые" цены от МВФ, которые кстати в Штатах находятся?
Или про европейские для европейцев? Ну тогда озвучь их доходы и среднюю температуру по стране в отопительный сезон
 показати весь коментар
 
Так что-бы купить дешёвый в США необходимо его доставить в Украину! Ты доставлять его чем будешь? ***********?
 показати весь коментар
 
 
Ну тогда нефиг звиздеть про мировые цены, а сказать прямо, покупайте и дальше на кацапии газ через овер 100500 прокладок с мутными схемами, накручивайте на нем сколько хотите, но верните нам бабло, и все... чего тут стеснятся?
 показати весь коментар
 
 
Мировые цены это стоимость газа + доставка в конкретной точке
 показати весь коментар
 
Нидерланды добывают 50,543 млрд, а цена 933 бакса, они себе газ через Америку доставляют?
 показати весь коментар
 
Ну они так и говорят что стоимость продажи газа должна быть выше стоимости покупки! Это Логично. Ты ведь не купишь допустим картошку по 10 грн а потом начнешь продавать соседям по 1 грн!
 показати весь коментар
 
Откуда я знаю, может они хотят, что бы цена газа в Украине была 82 бакса
 показати весь коментар
 
Так это оптовые цены на бирже, то есть без стоимости доставки до потребителя и затрат на обслуживание газовых сетей. Так что смело умножай на 4. Ціни на газ в Україні мають залежати від світових, - МВФ - Цензор.НЕТ 1504
 показати весь коментар
 
 
Ты видать за поребриком живешь, а не в Штатах, цена на газ уже тут елозилась много раз, но народ все тупеет и тупеет
Мне писали сами из Штатов, цена чуть более 100 ки на счетчике, но обещали быть патриотами и поднять еще на 40 баксов ... особенно в Калифорнии Ціни на газ в Україні мають залежати від світових, - МВФ - Цензор.НЕТ 551
 показати весь коментар
 
https://www.eia.gov/dnav/ng/ng_pri_sum_dcu_nus_m.htm
Здесь цена для населения, но учтите что цена за тысячу кубических футов(кубофуты в кубометры по соотношению 1:0,0283)!Ты же из-за собственной бездарности берешь цены из текущих фьючерсов на газ на нью-йоркской бирже!
 показати весь коментар
 
 
Почему бездарность?
Надо просто писать прямо, что наши барыги должны накручивать 300% на доставке и все будет по поросячему. Американцы из научат
 показати весь коментар
 
 
Сначала начнем с мировых доходов, потом придем к мировым ценам на газ, кстати Украина газодобывающая страна и никто не в праве диктовать внутреннюю цену на газ для населения.
В мире принято, что доход менее 8 долларов в день это бедность, менее 5,5 долларов нищета. В Украине 40% нищих и ещё 40% бедных граждан.
Так какая на@уй тогда может мировая цена на газ.
 показати весь коментар
 
 
А зарплаты тоже наверное должны быть мировыми?
 показати весь коментар
 
цены должны быть экономически обоснованными и не более того (а не спекулятивными), никто никого в убыток себе продавать не обязывает. Рынок не однороден, цены возле нефтеперабатающего завода в районе добычи нефти и "у черта на куличках" должны существенно различаться!
 показати весь коментар
 
 
это требование мвф продиктовано только боязню конкурентноспособности (более дешевых товаров из Украины за счет снижения стоимости энергоносителей, лучше бы требовали мировых зарплат для украинцев, которые пашут задарма, увеличивая прибыль олигархов)!
 показати весь коментар
 
 
Тоже не конкуретноспособное! Вот Бенины феросплавы убыточные!
 показати весь коментар
 
Я вам скажу просто: "Если заниматься спортом было бы полезным, то на каждам турнике висело бы по пять евреев!" Бенины предприятия могут быть "убыточными", только для того, чтоб получить еще больше прибыли (не платя налогов и требуя дотаций из бюджета)!
 показати весь коментар
 
 
Петя скоро начнешь МВФ бабло отдавать, которое ты награбил, готовся тварь.
 показати весь коментар
 
 
МВФ дали взятку Пороху ! пусть он и отдает!
 показати весь коментар
 
А що таке світова ціна на газ??? У Європі ціна одна, у США втричі менша. А в Іраку задармо віддають.
 показати весь коментар
 
 
Стоімость де? У Світі? Нема одної ціни на газ.
 показати весь коментар
 
Украинцам их-же собственность должны продавать по мировым ценам. А разницу выводить в офшоры.
Странная политика государства.
 показати весь коментар
 
 
Можно МВФу сделать встречное предложение.Щоб вони зарплаты в ЕС и США,выплачивали по украинским стандартам.Тобто, не больше 200 баксов в руки.Ну,а цены на газ и всё остальное,в ЕС оставить рыночными и мировыми.Посмотрим сколько их правительства продержатся
 показати весь коментар
 
МВФ абсолютно правы. Люмпенам этого не понять.
 показати весь коментар
 
А МИРОВЫЕ ОТ СПРОСА !!! ПОРА Б ЗАДУМАТЬСЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ СПРОСА !!!
 показати весь коментар
Сторінка 4 з 4
<<<1 2 3 4
Цензор.НЕТНовиниЕкономікаЦіни на газ в Україні мають залежати від світових, - МВФ
 
 
 
 
 
 вгору