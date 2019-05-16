 Ціни на газ в Україні мають залежати від світових, - МВФ

Про це на інвестиційній конференції Concorde Capital в Києві заявив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Ліга.НЕТ".
МВФ не проти зниження ціни в Україні, якщо світові ціни на газ знижуються. Однак при підвищенні світових цін, необхідно підвищувати їх і для українців, сказав Люнгман.
Нагадаємо, в середині березня "Нафтогаз" запропонував уряду скасувати регулювання цін на газ для населення. Але прем'єр Володимир Гройсман не схвалив цю пропозицію через "потенційні спекуляції з боку "Нафтогазу".
У квітні Кабмін прийняв постанову, якою дозволив "Нафтогазу" знизити ціну, але не скасував обмеження її підвищення. Таким чином вдалося знизити ціну газу для споживачів у квітні-травні. Уже в червні вона може вирости, але в межах встановленої до кінця року вартості 9717 грн за кубометр.
З 1 травня облгази встановили різні ціни на газ для населення залежно від регіону.
В результате на рынке возникает избыток, продавать который куда-либо, кроме Европы, невозможно. Прежде всего, это американский газ: по данным Wood MacKenzie, 45% всех новых мощностей по сжижению СПГ в 2019 году будут запущены в США.
В результате максимальная мощность терминалов удвоится с 3,4 до 7,8 млрд кубических футов в день (80,6 млрд кубометров в год).
Это сулит дальнейшее падение газовых цен в Европе: чтобы остановить приток СПГ, стоимость спотовых контрактов на TTF должна опуститься еще на 25%, или 1,2 доллара за миллион британских тепловых единиц, считают в BofA.
http://oilreview.kiev.ua/2019/04/01/ceny-na-gaz-v-evrope-sushhestvenno-snizilis/
======================================================================
И с каких это буев?
Цена газа на европейских хабах в 2019 году постепенно снижалась в течение двух первых месяцев. Таким образом, на австрийском CEGH, голландском TTF, немецких GPL и NCG с 20-х чисел января и по 12 февраля стоимость природного газа упала примерно на 4 евро. После подобного спада цена до конца февраля оставалась на более стабильном уровне: колебания спотовых цен на хабах происходило в пределах 1 евро. Низкий диапазон колебания цен в первую очередь был вызван довольно теплой погодой без больших перепадов температуры.
Стоит отметить, что в прошлом году ситуация с ценами газа на хабах Европы була похожа - цены в зависимости от хаба находились в пределах 17.5 - 19.8 евро/МВт·ч, однако резкое изменение погодных условий в начале марта подняло стоимость газа до пиковых показателей 2018 года (около 70 евро/МВт·ч). Однако в этом году подготовка стран ЕС немного на лучшем уровне, о чём свидетельствует наполненность подземных хранилищ газа на 42,5% на момент последнего дня зимы (больше на 0.2% относительно прошлого года).
Источник: https://kosatka.media/category/gaz/analytics/cina-gazu-na-yevropeyskih-habah
КАК ГОВОРИТСЯ ПОЧУВСТВУЙТЕ РАЗНИЦУ.
Я же на писал, что биржа 82, а счетчик больше 100-ни.
В 2019 г. спотовые цены на природный газ Henry Hub, по прогнозу EIA, снизятся на 8,3% и составят 2,89 долл. США/1 млн BTU.
Далее последует небольшой рост, и в 2020 г. цена на газ на Henry Hub увеличится на 1%, до 2,92 долл. США/1 млн BTU.
1 куб это 35300 BTU
ИТОГО
1 000 000 \ 35 300 * 2.89 = 82 бакса за 1000 кубов
ЭТО И ЕСТЬ МИРОВАЯ ЦЕНА
МВФ по ушам ездит не хуже шоколадников
Это стоимость газа для населения
Или про европейские для европейцев? Ну тогда озвучь их доходы и среднюю температуру по стране в отопительный сезон
Мне писали сами из Штатов, цена чуть более 100 ки на счетчике, но обещали быть патриотами и поднять еще на 40 баксов ... особенно в Калифорнии
Здесь цена для населения, но учтите что цена за тысячу кубических футов(кубофуты в кубометры по соотношению 1:0,0283)!Ты же из-за собственной бездарности берешь цены из текущих фьючерсов на газ на нью-йоркской бирже!
Надо просто писать прямо, что наши барыги должны накручивать 300% на доставке и все будет по поросячему. Американцы из научат
В мире принято, что доход менее 8 долларов в день это бедность, менее 5,5 долларов нищета. В Украине 40% нищих и ещё 40% бедных граждан.
Так какая на@уй тогда может мировая цена на газ.
Странная политика государства.