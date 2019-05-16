 Нацгвардія отримала житла на 40% більше, ніж планувалося, - підозрюваний Майборода про ситуацію з арештом Аллерова

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Майборода зазначив (подаємо мовою оригіналу): "Я впервые в Фейсбуке. И это мой первый пост.

Никогда не гнался за известностью, даже можно сказать, избегал публичности, предпочитая заниматься своим делом – бизнесом.

Но, видимо, без этой самой публичности уже никак. Особенно, когда начинают лить грязь, забыв об объективности и мнении второй стороны.

Двое суток меня незаконно удерживало НАБУ. Детективы превысили свои полномочия и сейчас суд признал задержание незаконным, выпустив меня из-под стражи.

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В моей жизни были разные ситуации, и беспределом правоохранительных органов в нашей стране никого не удивишь. Но я совсем не ожидал такого беспредела от НАБУ. Новая структура, на которую все возлагали столько надежд, всё глубже тонет в болоте своих амбиций вперемешку с некомпетентностью. Особенно ярко это проявилось на фоне смены власти и судорожных попыток доказать, что они важны и нужны обществу. Вот только идея, которая изначально стояла за созданием бюро, потерялась где-то по дороге. Сейчас это только пиар вместо результатов работы и беспредел вместо соблюдения законов.

В ближайшее время мы разложим на молекулы расследование НАБУ по поводу истории с обменом квартир Нацгвардии. А врученное мне сообщение о подозрении, которое больше похоже на сочинение на вольную тему, станет примером для студентов юридических ВУЗов как НЕ НАДО делать, чтобы потом самим не стать фигурантами уголовных производств. Те, кто пытаются за уши притянуть уголовный подтекст в этой истории, рано или поздно тоже будут отвечать перед законом.

Если кто не видел, мы об этом обмене детально рассказывали с датами и цифрами еще в прошлом году. Отдельная просьба к журналистам – ознакомьтесь, пожалуйста, здесь даны ответы на многие ваши вопросы.

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Коротко основные моменты.

Первое. Мы построили жилье на деньги частного капитала и физлиц-инвесторов. Ни одной государственной копейки в проекте не было. Вопрос: какой материальный ущерб мог быть нанесен и кому?

Второе. Без нас это жилье вообще не было бы построено. До нашего вступления в проект на площадке семь (!) лет ничего не происходило. А Нацгвардия только дала право строить на их земле в обмен на квартиры для военнослужащих.

Третье. Квартиры мы им передали по условиям, прописанным в договорах, и ровно в том объеме, который их устраивал. Договор согласно заключению соответствует всем требования законодательства, оценка имущества, заказанная НГУ, имеет рецензию, условия договора выполнены в полном объеме! То есть все свои обязательства мы выполнили и по закону, и по справедливости.

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Какие выгоды были для Нацгвардии:

- общая площадь жилья оказалась на 40% больше, чем планировалось. В целом мы отдали 70 квартир вместо 50 и паркомест.

- жилье военные получили на два года раньше, чем был достроен дом на Печерске. И получили по инициативе Нацгвардии, которой мы пошли навстречу. Думаю, не нужно лишний раз объяснять, что за два года до введения дома и после его введения существует серьезная разница в цене квадратного метра.

- переданные квартиры были с полным ремонтом и готовы к заселению. На Печерске такого условия не было.

Все это подтверждено оценками. В том числе от МВД, они проводили экспертизу в рамках расследования еще два года назад. Но в НАБУ делают вид, что таких оценок не существует. Вместо этого они заказали еще одну экспертизу в КНИСЭ. Только уже не ставили вопрос об ущербе, а просто сравнили текущие цены на жилье, которые, само собой, отличаются.

Напоследок насчет моего незаконного задержания. Сейчас адвокаты готовят заявление о совершении преступления детективами НАБУ, обращение в Европейский суд по правам человека, обращение в Посольство США в Украине и еще несколько инстанций. Во все возможные, но теперь уже не в НАБУ. Мы до всех этих событий им писали много раз о том, что готовы помочь в расследовании, передавали документы, давали показания как свидетели. Но детективы будто ничего не слышат и не видят. Наверное, пиар очень нужен. Ну что ж, будем все вместе лечить их "слепоту".

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