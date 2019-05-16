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 Політика України, Економіка
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Все про:допомога (808) Євросоюз (2461) Мінгареллі (170)

 Мінгареллі не називав цифру 8 млрд євро, кажучи про невикористану Україною допомогу від Євросоюзу, - представництво ЄС в Україні

Глава представництва Європейського Союзу в Україні Хюг Мінгареллі не називав сум невикористаної Україною допомоги від ЄС.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу представництва ЄС в Україні.

"Сьогодні деякі українські ЗМІ опублікували інформацію про "невикористану допомогу ЄС в розмірі 8 млрд євро". Це твердження помилково приписали Хгу Мінгареллі, Голові Представництва Європейського Союзу в Україні.

Також читайте: Європейський Союз хоче, щоб просування реформ у "Нафтогазі" та електроенергетиці відбувалося швидше, - Мінгареллі

По суті, на конференції "EU: Future Simple or Future Indefinite", яка була організована Європейською Бізнес Асоціацією у вівторок, 15 травня, він сказав, що значну частину коштів, яку виділив Європейський Союз на підтримку реформ в Україні, не використали належним чином.

Про згадану вище цифру в розмірі 8 млрд євро повідомив інший учасник зустрічі", - йдеться в повідомленні.

Нагадуємо, раніше повідомлялося, що Мінгареллі заявляє про невикористання Україною частини допомоги, яка була виділена ЄС.

Мінгареллі не називав цифру 8 млрд євро, кажучи про невикористану Україною допомогу від Євросоюзу, - представництво ЄС в Україні 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127299
 
   
 Топ коментарі
 
ну как же так! Бутусов уже статью написал. Не ну чесн слово!
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Його задача брехати і кидатися лайном, бо він ненавидить Україну.
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Який же ти дурень, сидиш бульки щоденно пускаєш і тішишся від цього
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ну как же так! Бутусов уже статью написал. Не ну чесн слово!
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Даже в статье было написано =500 + 500 и в итоге почему 8 миллиардов и нужно рубать Украинские леса .
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Василий Иваныч,переживай за сибирскую тайгу в своей Балалайне.
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" что значительную часть средств, которую выделил Европейский Союз в поддержку реформ в Украине, не использовали должным образом."

Ну и кого е...ать за это?!
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КлоВану какую-нибудь. Да. А чо. Шо, не!?
Шо, апять петроота и патужного реформатора?
Зелебедилебилы!
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Из-за поребрика: "На четвертый день протестов в Екатеринбурге появился флаг Уральской республики".
Мінгареллі не називав цифру 8 млрд євро, кажучи про невикористану Україною допомогу від Євросоюзу, - представництво ЄС в Україні - Цензор.НЕТ 8012
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Ну і що?Не хочете купувати імпортну дорогу цибулю,то беріть землю і вирощуйте свою дешеву.Я так і роблю і мені все одно,скільки вона коштує на базарі.
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15 гривень цибуля коштує, якщо в бабок, то і по 10 можна купити.
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нічого собі в вас там цибуля дорога в Норвегії
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та использовали уже -Педро давно на панаму отправил
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Який же ти дурень, сидиш бульки щоденно пускаєш і тішишся від цього
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Його задача брехати і кидатися лайном, бо він ненавидить Україну.
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Патамушо эти бабки под контролем, и збиздить их низя...
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все верно, их неиспользовала Украина потому, что их использовал пэдро диабетный упырь
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Значит есть чем зебеням Бене заплатить.... Мингарелли не называл цифру 8 млрд евро, говоря о неиспользованной Украиной помощи от Евросоюза, - представительство ЕС в Украине - Цензор.НЕТ 6967
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всё жыдоугробурятской пиаркомпании вернём стократно.
заморытэсь расхлёбывать.
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Це той,що казав,хто не вірить в реформи в Україні ідіоти,я можу список реформ показати,йому що дадуть на листочку написане він в те вирить та озвучує.Можна тільки уявити,який йому список реформ петя з гросею пілсунули,Сінгапур курить в сторонці
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Да никто не выделял никаких 8 миллиардов Украине .Если они в ПАСЕ в Европе сидят и ждут когда россия им кинет 20 миллионов евро .А вот украинские леса они хотят вырубывать .
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Это тебе такое под алюминиевую шапочку проскочило? А ты не стесняйся, надевай кастрюлю.
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Облом,зебилы.Вам же люди сказали - не было этих денег.
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Действительно мутняк...

- Кто съел сметану?
- Это не мы!

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не использовали должным образом. Источник: https://censor.net.ua/n3127299
*******
Іспользовали на 24,45%
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На сколько хватило, на столько и использовали! Мінгареллі не називав цифру 8 млрд євро, кажучи про невикористану Україною допомогу від Євросоюзу, - представництво ЄС в Україні - Цензор.НЕТ 1259
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ЗАРОБИТЧАНИН КОЛОМОЙСКИЙ ВЕРНУЛСЯ ДОМОЙ- сейчас он их использует в нужном ему направлении . Украинцам можно не беспокоится - их эти деньги не коснуться 😀😀😀
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Бунт на корабле!

Глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин устроил демарш, отказавшись участвовать в заседании Совета Европы, которое пройдет в Хельсинки 17 мая.

Руководитель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев отметил, что депутаты рассматривают возможность прекращения работы делегации.
"Лично я не вижу смысла оставаться в ПАСЕ, если Совет Европы разрушит принципы, на которых он был основан", - сказал Арьев.
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А они должны присутствовать при том, как там будут ставить крест на всём достигнутом в течении 5 лет?
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- Куме, а скільки буде 1+1?
- 73.
- А якщо подумати?
- Якщо подумати, то 25.
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Сразу видно: троли ЗЕЛЕботные!! Читайте внимательно!!! НЕ написано ведь ,,не использовали"-точка ,а написано ,,не использовали должным образом"! Тоесть средства использовали примером на армию,а нужно было использовать на аграрный сектор для поднятия экономики!! Учитесь ЗЕЛЕботы ,заодно учите и клоуна,дабы лапшу не вешал всей стране!!!
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А может проверить твою версию и создать следственную группу! Все статьи расхода должны быть задокументированы! Все подписи и печати должны соответствовать дате! Один только Бирюков с гуманитаркой на 20 лимонов влип, а что тогда говорить про остальных? Ну что, погнали?
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Создайте, проверьте, никто мешать не будет
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И создадим, и проверим, и никто не помешает наказать!
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вот где клоуны, так сначала проверяйте инфу, а потом вбрасывайте, а то скоро будите как в ПИД..раше "трусики" и "рабы с бабушками"......
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кажуть, що коломойський бачить прем'єром коболєва
ну як вам кандидатура ?
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яких таких ?
і де написано що я у вас запитувала ?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниМінгареллі не називав цифру 8 млрд євро, кажучи про невикористану Україною допомогу від Євросоюзу, - представництво ЄС в Україні
 
 
 
 
 
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