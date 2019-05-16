 Мінгареллі не називав цифру 8 млрд євро, кажучи про невикористану Україною допомогу від Євросоюзу, - представництво ЄС в Україні

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу представництва ЄС в Україні.
"Сьогодні деякі українські ЗМІ опублікували інформацію про "невикористану допомогу ЄС в розмірі 8 млрд євро". Це твердження помилково приписали Хгу Мінгареллі, Голові Представництва Європейського Союзу в Україні.
По суті, на конференції "EU: Future Simple or Future Indefinite", яка була організована Європейською Бізнес Асоціацією у вівторок, 15 травня, він сказав, що значну частину коштів, яку виділив Європейський Союз на підтримку реформ в Україні, не використали належним чином.
Про згадану вище цифру в розмірі 8 млрд євро повідомив інший учасник зустрічі", - йдеться в повідомленні.
Нагадуємо, раніше повідомлялося, що Мінгареллі заявляє про невикористання Україною частини допомоги, яка була виділена ЄС.
Ну и кого е...ать за это?!
Шо, апять петроота и патужного реформатора?
Зелебедилебилы!
заморытэсь расхлёбывать.
🤗
👔 бот, и паалучишь 🍫!!!
- Кто съел сметану?
- Это не мы!
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Глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин устроил демарш, отказавшись участвовать в заседании Совета Европы, которое пройдет в Хельсинки 17 мая.
Руководитель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев отметил, что депутаты рассматривают возможность прекращения работы делегации.
"Лично я не вижу смысла оставаться в ПАСЕ, если Совет Европы разрушит принципы, на которых он был основан", - сказал Арьев.
- 73.
- А якщо подумати?
- Якщо подумати, то 25.
ну як вам кандидатура ?
і де написано що я у вас запитувала ?