 Програма "Доступні ліки": Рахункова палата говорить про неефективне використання держкоштів, у Міністерстві охорони здоров'я спростовують

Реалізація програми "Доступні ліки" в 2017-2018 рр. дала можливість оплатити хворим на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет II типу і бронхіальну астму 1,7 млрд грн вартості лікарських препаратів. До такого висновку після проведення аудиту дійшла Рахункова палата, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт відомства.

"Але метою має бути одужання людей, зниження смертності та, наприклад, збільшення тривалості життя пацієнтів. Ніхто не встановив жодних індикаторів ефективності програми. Який ефект від лікування цими "доступними ліками" і від витрачання 1,7 млрд грн коштів платників податків - невідомо", - сказав заступник голови Рахункової палати Андрій Майснер.

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За розрахунками аудиторів, ризики марнотратного використання бюджетних коштів під час реалізації програми в цілому по Україні можуть досягати 154,7 млн ​​гривень.

У МОЗ висновки аудиторів називають "помилковими", зазначено на сайті відомства.

"Терапевтичний ефект від застосування таких лікарських засобів: за перший рік програми українці викликали швидку на 17 тисяч разів менше через серцево-судинну недостатність, критичні стани бронхіальної астми та діабету 2 типу, а впродовж 2018 порівняно з 2017 роком кількість викликів екстреної допомоги з підозрою на інфаркт або інсульт зменшилася на 2%, а з бронхіальною астмою - на 12%", - аргументують у міністерстві.

"Під час проведення аудиту Рахункова палата не виявила помилок у розрахунках реєстрів лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню. Тому дуже дивним здається висновок, що Міністерство охорони здоров'я України створив ризики марнотратного використання бюджетних коштів", - додали в міністерстві.