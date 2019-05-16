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 Програма "Доступні ліки": Рахункова палата говорить про неефективне використання держкоштів, у Міністерстві охорони здоров'я спростовують

Рахункова палата провела аудит програми "Доступні ліки". Вона вважає, що програма може вести до неефективного використання державних коштів. У МОЗ висновки назвали помилковими.

Реалізація програми "Доступні ліки" в 2017-2018 рр. дала можливість оплатити хворим на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет II типу і бронхіальну астму 1,7 млрд грн вартості лікарських препаратів. До такого висновку після проведення аудиту дійшла Рахункова палата, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт відомства.

"Але метою має бути одужання людей, зниження смертності та, наприклад, збільшення тривалості життя пацієнтів. Ніхто не встановив жодних індикаторів ефективності програми. Який ефект від лікування цими "доступними ліками" і від витрачання 1,7 млрд грн коштів платників податків - невідомо", - сказав заступник голови Рахункової палати Андрій Майснер.

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За розрахунками аудиторів, ризики марнотратного використання бюджетних коштів під час реалізації програми в цілому по Україні можуть досягати 154,7 млн ​​гривень.

У МОЗ висновки аудиторів називають "помилковими", зазначено на сайті відомства.

"Терапевтичний ефект від застосування таких лікарських засобів: за перший рік програми українці викликали швидку на 17 тисяч разів менше через серцево-судинну недостатність, критичні стани бронхіальної астми та діабету 2 типу, а впродовж 2018 порівняно з 2017 роком кількість викликів екстреної допомоги з підозрою на інфаркт або інсульт зменшилася на 2%, а з бронхіальною астмою - на 12%", - аргументують у міністерстві.

"Під час проведення аудиту Рахункова палата не виявила помилок у розрахунках реєстрів лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню. Тому дуже дивним здається висновок, що Міністерство охорони здоров'я України створив ризики марнотратного використання бюджетних коштів", - додали в міністерстві.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127296
 
   
 Топ коментарі
 
Усе еффєктівно! Не надо брєхать! В нашій лікарні в минулому році операція на грижі живота коштувала 12 000 гривен, а в цьому році вона коштує 25 000 гривен. Так шо усе еффективно, не треба ля-ля.
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вкрала у корупціонерів кошти і пустила на програму "доступні ліки"
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отэто зеленский творит
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вкрала у корупціонерів кошти і пустила на програму "доступні ліки"
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Там ниже твой гуру написал, что нету лекарств😀
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Сто пудов, это бюджет именно той аптеки.
По расчетам аудиторов, риски расточительного использования бюджетных средств во время реализации программы в целом по Украине могут достигать 154,7 млн гривен. Источник: https://censor.net.ua/n3127296
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От тільки півгодини тому в аптеці для матері купував ліки. Ця програма "доступні ліки" не працює.
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купи маме телефона получит смс от E-health c кодом рецепта и все за працює
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Я просто заплатив за неї. Але в аптеці об'ява, що ця програма призупинена.
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Чи ви отримали смс с кодом від лікаря? Питаю,тому,що вчора мені дзонив лікар,надіслав 2 смс з кодами та сказав,що я можу придбати ліки для мами впродовж місяця.
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Диабет-2ст. Раньше было бесплатно -37грн, сегодня за 50 %- 244грн.
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Усе еффєктівно! Не надо брєхать! В нашій лікарні в минулому році операція на грижі живота коштувала 12 000 гривен, а в цьому році вона коштує 25 000 гривен. Так шо усе еффективно, не треба ля-ля.
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це питайте з ваших лікарів.
ціни не мінздрав встановлює.
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Сірьйозно? В медицині анархія? А якже реформа?
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лікарня це окремий суб'єкт господарювання і відноситься до обл ради..
так здається.
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особливо це стосується обласних та районних лікарень.
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Коштувала операція? Офіційний прайз? Не вірю. У минулому році мій племінник оперувався у Київі. Безкоштовно! Так,треба було купити пластини(12 000),але сама операція-безкоштовно.
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Почему я услышал, что все пропало весной 2019 г?
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Ох и дыбилы в этой счётной палате!

" Какой эффект от лечения этими "доступными лекарствами" и от расходования 1,7 млрд грн средств налогоплательщиков - неизвестно", - сказал заместитель главы Счетной палаты Андрей Майснер" В койко-часх, млять!

Впрочем, как и везде....
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ниже животньіе не врите. всё работает. люди довольньі. такого ниразу не бьіло чтобьі лекарства давать бесплатно или с копеечной доплатой. сам пользуюсь от давления и сердца 3 вида беру лекарств.а про СУПРУН не гоните на неё, сравните региональшу в брьілях.часах и майбах ездит кто лекарствами занимался ранее,и СУПРУН *** .НА ВЕЛОСИПЕДЕ И МЕТРО В БЕЙСБОЛКЕ! она *** ДРУГАЯ! она с космоса! СУПРУН В КОМАНДУ ЗЕЛЕНСКОГО ОБЯЗАТЕЛЬНО! остальное наше все ворьё и старьё! летом введут диагностику бесплатно жду **** мечтаю даром сделать компьютерную томографию...
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Пенсія 2.400 гривен.Капельниця - 4.500 грн.Один курс лікування - 4 по 4.500. Дякую за геноцид пенсіонерів.
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Первые цветочки "успешных реформ" лаборантки Сцупрун.
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ты очень высокого мнения о лаборантках, ставя их на один уровень с доктором медицины У.Супрун, получившей докторскую степень в США.
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Эта так называемая "докторская степень в США" - по значению равна с уровнем обычного украинского терапевта. )))
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Как только в этой стране что-то хорошее начинают делать для людей, сразу находятся те, кто хочет это перечеркнуть и сделать еще хуже.
Вот если бы предложили поднять цены на лекарства, сразу бы поддержали.
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А эти препараты и не лечение, такие болячки не лечатся в стадии, когда требуются эти препараты, еси шо, это поддерживающая терапия, так сказать.
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Пилотные проэкты программы "доступні ліки" запускались в некоторых городах еще при яныке. Что тогда, что сейчас выдают препараты выпускаемые отечественным производителем, да и тех ограниченное колличество. Ограничено суммой выделяемых на лечебное учреждение денег. Короче - всего на всех не хватает.
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В мене астма. Я беру сальбутамол за 10 грн. Беклофорт безкоштовно. Так що! Пішли ви на хрін всілякі майснери.
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Андрій Майснер.- пішов ти нахер зі своїми рахунками. Моя дружина хвора на діабет 2 типу і гіпертонічну хворобу і з 2018 року я лише на Глюкофажі, Бісопрололі і Лопірелі зекономив 4 тис.
Руки свої брудні заберіть від програми Супрун. Перший міністр в Україні якийсь хоч щось дав людям безкоштовно.

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