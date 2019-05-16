 Підписів може не вистачити: Українців закликають активніше підписувати петицію про визнання Німеччиною геноцидом Голодомор в Україні

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це активіст Олександр Снідалов написав у Facebook.

Він розповів, що зараз петицію в бундестаг підписують 7 осіб кожні 10 хвилин, 42 - за годину, а 1008 - за день.

"Це швидкість, з якою з'являються нові підписи під петицією за те щоб Німеччина визнала Голодомор геноцидом. Ця швидкість дозволить зібрати 25820 підписів до 27/05.

Тобто рівно половину від необхідної кількості. За умови що заокеанські українці підтримують темпи підписання поки ми спимо", - написав активіст.

За його словами, щоб встигнути, треба збирати по два підписи щохвилини або 21 підпис кожні десять хвилин.

"Тобто втричі швидше", - зазначає Снідалов.

Він закликав небайдужих подумати, чи використали вони усі можливості:

"1. Чи підписали петицію ви особисто?

Цей крок найважливіший. Якщо відкладали на потім - саме час це зробити. Ось ця інструкція вам допоможе https://docs.google.com/…/1MIBoEiHa32nzvCZkfFa2ehGmY8y…/edit

2. Чи розповіли про неї своїм друзям і пересвідчились що принаймні п'ятеро теж підписало її?

Якщо друзі не чули про Голодомор покажіть їм ось цю мапку https://www.google.com/maps/d/embed… на ній зібрані свідчення тих, хто пережив Голодомор. Нехай знайдуть на мапі те місце, звідки вони родом і прочитають що відбувалось там в 1932-33 роки.

3. Чи поширили інформацію про неї в тих соцмережах, якими користуєтесь?

Використовуйте фейсбук, твіттер чи інстаграм - щоб вам більше подобається. Якщо ви маєте свій канал на ютуб - відеозвернення теж підходить. Можете написати свій власний допис з посиланням на інструкцію, яка вказана вище, або поширити допис когось з відомих людей, які підтримали петицію. Подібні дописи є у Славка Вакарчука, Оксани Забужко, Сашка Положинського, Вахтанга Кіпіані, Андрія Любки, Богдана Логвиненко, Олександра Зінченко, Ірини Геращенко та багатьох інших.

4. Чи поставили собі у фейсбуці на аватарку рамку, яка б розповідала про петицію цілодобово?

Саму рамку можна взяти ось тут https://www.facebook.com/profilepicframes/?selected_overlay_id=176719266586485 під час встановлення кінцевою датою показу вибирайте 27/05, щоб рамка не зникла передчасно. Також не забудьте додати до аватарки опис з посиланням на інструкцію для підписання петиції, яка згадується в першому пункті, вище".

Активіст зазначає, що це саме той випадок коли великі зміни залежать від кожної людини, від всіх нас. Цей той "ефект метелика" який можеш спричинити саме ти. Будьмо разом, будьмо небайдужими і в нас все вийде", - написав Снідалов.

Нагадаємо, на сайті парламенту Німеччини з'явилася петиція про визнання геноцидом Голодомору в Україні.