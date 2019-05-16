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Все про:геноцид (83) Німеччина (1198) голодомор (179) активіст (195) петиція (39)

 Підписів може не вистачити: Українців закликають активніше підписувати петицію про визнання Німеччиною геноцидом Голодомор в Україні

Активіст Олександр Снідалов закликає активніше підписувати петицію про визнання Німеччиною геноцидом Голодомор в Україні. За його словами, якщо темп підписів буде зберігатися - зберуть лише половину від необхідної кількості.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це активіст Олександр Снідалов написав у Facebook.

Він розповів, що зараз петицію в бундестаг підписують 7 осіб кожні 10 хвилин, 42 - за годину, а 1008 - за день.

"Це швидкість, з якою з'являються нові підписи під петицією за те щоб Німеччина визнала Голодомор геноцидом. Ця швидкість дозволить зібрати 25820 підписів до 27/05.
Тобто рівно половину від необхідної кількості. За умови що заокеанські українці підтримують темпи підписання поки ми спимо", - написав активіст.

За його словами, щоб встигнути, треба збирати по два підписи щохвилини або 21 підпис кожні десять хвилин.

"Тобто втричі швидше", - зазначає Снідалов.

Він закликав небайдужих подумати, чи використали вони усі можливості:

"1. Чи підписали петицію ви особисто?

Цей крок найважливіший. Якщо відкладали на потім - саме час це зробити. Ось ця інструкція вам допоможе https://docs.google.com/…/1MIBoEiHa32nzvCZkfFa2ehGmY8y…/edit

2. Чи розповіли про неї своїм друзям і пересвідчились що принаймні п'ятеро теж підписало її?

Якщо друзі не чули про Голодомор покажіть їм ось цю мапку https://www.google.com/maps/d/embed… на ній зібрані свідчення тих, хто пережив Голодомор. Нехай знайдуть на мапі те місце, звідки вони родом і прочитають що відбувалось там в 1932-33 роки.

3. Чи поширили інформацію про неї в тих соцмережах, якими користуєтесь?

Використовуйте фейсбук, твіттер чи інстаграм - щоб вам більше подобається. Якщо ви маєте свій канал на ютуб - відеозвернення теж підходить. Можете написати свій власний допис з посиланням на інструкцію, яка вказана вище, або поширити допис когось з відомих людей, які підтримали петицію. Подібні дописи є у Славка Вакарчука, Оксани Забужко, Сашка Положинського, Вахтанга Кіпіані, Андрія Любки, Богдана Логвиненко, Олександра Зінченко, Ірини Геращенко та багатьох інших.

4. Чи поставили собі у фейсбуці на аватарку рамку, яка б розповідала про петицію цілодобово?

Саму рамку можна взяти ось тут https://www.facebook.com/profilepicframes/?selected_overlay_id=176719266586485 під час встановлення кінцевою датою показу вибирайте 27/05, щоб рамка не зникла передчасно. Також не забудьте додати до аватарки опис з посиланням на інструкцію для підписання петиції, яка згадується в першому пункті, вище".

Активіст зазначає, що це саме той випадок коли великі зміни залежать від кожної людини, від всіх нас. Цей той "ефект метелика" який можеш спричинити саме ти. Будьмо разом, будьмо небайдужими і в нас все вийде", - написав Снідалов.

Нагадаємо, на сайті парламенту Німеччини з'явилася петиція про визнання геноцидом Голодомору в Україні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127295
 
   
 Топ коментарі
 
Я підписала петицію. Подписей может не хватить: Украинцев призывают активнее подписывать петицию о признании Германией геноцидом Голодомор в Украине - Цензор.НЕТ 3344Треба, щоб всі підписали, без лишніх балачок і демагогії.
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Так подпиши петицию. Украинцы в Германии подписывают. Я подписала.
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Пытаться свои провалы во внешней политике списать на петицию на сайте Бундестага - это, конечно, мощный на редкость ход 😁
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Німчакам не розказали, бо боговибранним не вигідно коли жаліють не їх. Сьогодні про Голодомор дізнаються, а завтра взнають хто його воплотив в життя. Ой гевальт
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Что это за маразм с петицией? Хотят принимают, не хотят - значит уроды и не примут.Они сами должны осознать- что такое голодомор, какое это ужаснейшее преступление в истории человечества и если они люди, а не биороботы ,то должны принять, а если биороботы, то это их проблемы, тогда и у них будет когда -то такой же голодомор.
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Поцікавтеся як у Бундестазі приймали постанову щодо подій 1915 року в Османській імперії.
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Немцы не признают, но виноваты евреи?
Хоть и ничего нового, но все равно довольно забавное это холопское мышление.
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впервые слышу в Украине,что в Голодоморе виноваты евреи
это видать москальные свини хотят переложить с себя ответственность
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2//3 румигающих "юго-востока" та почитателей кацапосвіту про це не "знають" , хоча ту частину України це торкнулось більше ніж західну...- і що найогиднішше, і знати не хотять... - от де питання...
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-Німчаки не знають що в Україні був Голодомор?-

А що, вони мають знати краще ніж українці? Все залежить від самих українців. Якщо вони не хочуть підписувати про це петицію, то про що може бути мова?
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Эти петиции даже украинские власти на подтирку пускают, так что говорить о немцах...
Хотя да - можно запилить петицию к МВФ про безвозвратную финансовую помощь, её всяко больше украинцев подпишет...)
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А разве голод в Украине не был одним из поводов вторжения в СССР в 41-м, наравне с превентивным ударом по скоплениям советских войск на границе Германии?
Выходит уже давно признали, даже раньше чем Украина.
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Пройде, це тільки від нас залежить. Євреї самі добились визнання Голокосту і тільки вони. І не треба на когось кивати лежачи на дивані.
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"Железный Банк" - Игра престолов...- все разжевано...старо как мир... Подписей может не хватить: Украинцев призывают активнее подписывать петицию о признании Германией геноцидом Голодомор в Украине - Цензор.НЕТ 2715
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Вот когда украинцы будут дружны и упорны в отстаивании своих интересов, перед чужаками, как евреи ( между собой евреи дружны не всегда ) и создадут такую же диаспору. По численности еврейская диаспора такая же как и украинская. Вот тогда судьба "Железного Банка" будет не так однозначна Підписів може не вистачити: Українців закликають активніше підписувати петицію про визнання Німеччиною геноцидом Голодомор в Україні - Цензор.НЕТ 6386
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ще не скоро - і вони , все для цього роблять , та зроблять...- інакше звідкіля їм тут так жирувати
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Треба питання не так ставити. Не що вони зроблять а що зробимо ми. А ще, далеко не всі євреї "жирують". Хватить скиглити звинувачуючи інших в своїх бідах і шукаючи причини чому все так погано, треба працювати! Це не тобі особисто.
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все вірно - працювати потрібно ..., багато та "розумно" ...- питання в іншому , коли всі "працюючі" отримують мізерне - а "жирующі" володіють-контролюють 95 % всіма засобами виробництва, ( а ще при цьому у них немає бажання перемодорнізовувати самі засоби виробництва , які вже майже " з амортизовані") ..., от тоді і пропадає все бажання - сьогоднішній результат 73 % це якраз і це також......
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Працюй, працюй. На Коломойського, Пінчука, Рабиновича, Розенблата, Боголюбова. Відстоювання їхнії інтересів - це наша смерть як нації. Я вже не кажу про економічне процвітання, а про банальне виживання як виду. Семіти - це не європейці. У них інша культура, інший менталітет, інша стратегія виживання. Праця? Покажіть мені жида трудягу, який працею чогось досяг, а не обманом чи трайбалізмом! Хоч одного!
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Так німців Зеленський буде ображати як Ющенка?
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Немцы столько натворили в Европе, что теперь дуют на холодное.
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батальон фур ьатальонен...... ты эту песню слышал?
Освободили почти весь совок.... это бы слышать надоти......
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Интересно , немцев так же нагибали петициями и возваниями чтобы они признали свою вину и покаялись? А россиянам хоть петиции собирай, хоть писяй межи очи, байдуже! Немцам какое дело до нашей истории?
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главное что нам ,Украинцам не байдуже до нашой истории
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официальной.
Мою реплику.
Не ипи каждую подпись, страны буквально "третьего мира" к чтению в Германии.
В Парламенте то. Я, в отличии от миллионов нигеров - подохну шоб у немцев была демократия. И последний "сосисочник" всегда скажет: Спасибо, дядя Юра. А я отвечу - Сиг ХАйль! Свободе Слава!
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общество гаджетов клало на исторические события, их меньше волнует это, тем то - как заредить прибамбасы по дешёвке.
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Вот кто кто а немцы точно на это глаза закроют, за шалости своих предков
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Я підписала петицію. Подписей может не хватить: Украинцев призывают активнее подписывать петицию о признании Германией геноцидом Голодомор в Украине - Цензор.НЕТ 3344Треба, щоб всі підписали, без лишніх балачок і демагогії.
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Практика проходження петецій у Бундестазі говорить, що їхні депутати не дуже хочуть зрозуміьи суть Голодомору і подібних геноцидів.
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Так подпиши петицию. Украинцы в Германии подписывают. Я подписала.
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Германия.....
Германия будет Великой и без подписания чего-то там что там типо кто-то такой что-то сделал кому-то другому(доброму, очень) плохо(злой)
У Германии солдики бы одним батальоном просто выписали люлей бурятам. Ах да, санкций надо ага. Кто-то вроде сравнивал Бундесвер с ЗСУ...... Мне было бы жалко наших. сравнивать с немцами...... я бы не рискнул то)
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Поверь, там не всё так гладко.
Во первых, Бундесвер до сих пор имеет внешние ограничения по численности.
А во вторых я наблюдал следующий случай.
Китайская фирма выпустила пластмассовую модель Леопарда типа Лего. И выдала видео на ютуб. Первый коммент был: "наконец-то у нас появится хороший танк". Потом был конкретный срач в котором бывшие срочники порассказывали то, о чём обычно молчат и что нигде, кроме, как на форуме, не почитаешь...
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Но то что один немецкий солдик стоит как минимум нашего взвода - не сприм. Ибо и так понятно. Тактика, "орднунг" - немцы самые лучшие солдики в мире. Тебе то хорошо, быть гражданином Фатерлянда то.... Никто ведь не победит Бундесвер. Крепкие парни. Особенно флот и Люфтваффе. Кто не верит - я того БТР-ы продавал Подписей может не хватить: Украинцев призывают активнее подписывать петицию о признании Германией геноцидом Голодомор в Украине - Цензор.НЕТ 305
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давно ли немецкие солдатики воевали?
поэтому чего они стоят даже они не знают, а ты тем более.
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Немец значит - Солдат.
Я не хотел бы шоб наши ВСУ воевали против немцев. Немцы совков разнесли имея "преимущество" 3 к 1-му.
Ты хотел бы чтобы ЗСУ за пару недель были разгромлены? Я бы не взял даже задаром командование нашими солдиками, если бы они гипотетически выступили против Вооруженных Сил Германии. При всем понимании, на третью неделю ВСУ бы перестали существовать. Как армия то.
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Я - гражданин Украины. В Германии у меня бизнес.
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ну если имеешь "ситизеншип", то верю.
Правда если ты бизнесмен, то не сидел бы тут. Это так, "за здравие".
А то что немцы - самые лучшие солдики, и так все знают то.
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Немецкий солдатик, и "рядом не курил" с нашим бойцом!
І це-не жарт.
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Підписуємо петицію, чи ви любі мої земляки будете чекати що тільки закордонні українці це будуть робити? Все залежить від нас українців.
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Пытаться свои провалы во внешней политике списать на петицию на сайте Бундестага - это, конечно, мощный на редкость ход 😁
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Пытаться свои провалы во внешней политике списать на петицию на сайте Бундестага - это, конечно, мощный на редкость ход .-Как всегда путинская пропаганда тумбалалаек вместо того что бы последовать примеру:
Так подпиши петицию. Украинцы в Германии подписывают. Я подписала.16.05.2019 18:52
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Я подписала петицию сразу же и друзей попросила
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Підписала!!! Реально зайняло три хвилини....
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Віктор Ющенко
Вчера в 07:32 ·

Биківня - це один з сильних символів того, що завжди робили під червоним прапором!
Говорячи про події Биківні, я не виходжу з якоїсь політичної доцільності, я перш за все, виходжу із нашої християнської моралі!
Биківня є найбільшою братською могилою в Україні, де покоїться цвіт нації. Це місце, де найкращий лікар, найкращий учитель, найкращий міщанин, найкращий селянин!
Це - Биківня. Це Биківнянський ліс. Нехай його голос сьогодні почує вся Україна.
Досі ніхто не знає, скільки десятків тисяч наших співвітчизників лежать у Биківнянському лісі. Биківня, як і Бабин Яр, як Освенцім і Соловки, як Бухенвальд і Катинь - це страшні символи мучеництва невинних жертв тоталітарних терорів. Тут, у Биківні, Сталін і його звироднілі опричники убивали цвіт України і української нації. Десятки, десятки тисяч людей.
Прощення немає і не буде.
Тут поховані письменники Яків Савченко, Михайло Семенко, Микола Скуба, Вероніка Черняхівська-Ганжа, брат Остапа Вишні письменник Василь Чечвянський, фундатор Академії мистецтв, професор Київського художнього інституту Михайло Бойчук, скульптор Іван Падалка, академіки Олександр Асаткін, Євген Оппоков, Володимир Юринець, директор Київського медичного інституту Сергій Сапронов, викладачі кафедри української мови і літератури Київського педагогічного інституту професор Олексій Синявський та доцент Олексій Бондаренко, ієрархи Української Автокефальної Православної Церкви Кость Матюшенко та Володимир Самборовський, священик, професор Київської духовної академії, вчений із світовим іменем Олександр Глаголев. І тисячі, тисячі інших.
Звідси, з Биківні, йде незримий зв'язок до всіх неполіченних кладовищ комуністичного терору на нашій землі. У цьому диявольському переплетінні - вся Україна. Обов'язок нації - згадати всіх.
Сталінська верхівка боялася й ненавиділа кожен народ, підкорений нею. Найбільший страх вона відчувала перед Україною. Знищенню підлягав наш дух. Знищенню підлягав кожен, запідозрений у найтяжчому зі злочинів - любові до України.
Тому правда про політичні репресії і гідне вшанування їхніх жертв - це не просто символ. Це - головна ознака, що наша душа жива, що наше життя незнищенне, що наш народ переміг і зло, і смерть.
За останні роки зроблено немало. За моїми дорученнями розсекречено архівні документи про український визвольний рух, політичні репресії та голодомори.
Це - велика, національна справа.
Кожен раз, коли ми навесні приходимо в Биковнянський ліс, ми говоримо про розвиток заповідника "Биковнянські могили". З кожним роком ми стаємо свідками того, як перевіряються проекти, мета яких - повернути нам пам'ять, дати шану тим людям, які були закопані в 30-х роках в цю святу землю.
Ті, хто заперечують Голодомор і репресії, ті, хто виправдовують Сталіна, ті, хто піднімають руку на наші святині і наших людей, - приречені. Вони свідомо стають на бік однієї з найчорніших сил, які знала історія. Їхні чорні надії, глибоко переконаний, є безсилі.
Нація відроджується.
Великий український поет Василь Симоненко писав: "Можна прострелити мозок, що думку народить, думки ж - не вбить!".
Сьогодні - істинно скорботний тиждень. Водночас це - час торжества правди й справедливості.
На руїнах радянської імперії постала Україна. Це - спільна і велика перемога всього Українського народу. Це - перемога нашого покоління, перемога тих, хто боровся та бореться за свободу України, перемога тих, хто впав жертвою терору і репресій. Ми перемогли, і наша перемога - вічна.
Вічна пам'ять загиблим.
Слава Українському народові!
Слава Україні!
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Вот троля сразу видно )))) Какие вы однотипные ))) в спам
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Підписав від імені матері, братів та сестри, зайняло по 1 хв на кожного
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Германия реально Великая. Правда не кричит об этом как парашники, и не беснуется как веропитеки(тут).
Это реально самая лучшая в мире страна, которая может как создать весь ассортимент любой армии за год, так и вынудить ПаРашку чтобы та не быковала.
просто не хочет Підписів може не вистачити: Українців закликають активніше підписувати петицію про визнання Німеччиною геноцидом Голодомор в Україні - Цензор.НЕТ 8288
Для меня честь что Украина на одной планете с Германией.)
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Продав душу за понюшку кацапского газа как то не до исторических сантиментов третьих стран. Тем более, что предали, вернее прОдали, не только свои мифические принципы, но бывших голодающих.
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Надо добиться отмены северного потока и тогда газ в европу пойдёт через Украину , что просто экономически выгоднее
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Говорите очевидные вещи. Но нам это не под силу, ибо решают те, у кого деньги всегда побеждают любые принципы.
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Бабин Яр=Биківня!!!
Гітлер=Сталін!!!
Ссср=Германія 1933-1945!!!!!!!
Росія=СССР!!!!
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Какой ненужной и бестолковой херней порой занимаются (страдают) люди (что даже в случае достижении цели по сути ни чего не изменит), изображая кипучую деятельность, тратя время, средства и усилия на бесполезный пшик и ничего необязывающую условность!
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Не нужно нам их голосование. Пусть эти нацистсткие суки горят в аду. Вместе с русскими.
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читаю коменты и диву даюсь, многим проще написать по поводу петиции "тыщупитсот букаф",
чем десять раз клацнуть пальчиком по клаве и таки подписать петицию... Срамота.
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Судячи з коментарів, тут відбувається такий розподіл на 2 сорти українців: мізерна меншість - мовчки підписали, а всі інші "українці" мотивують своє невизнання голодомору геноцидом в різний спосіб - висловлюють дуже розумні думки, хайпують, глузують з цього приводу, тощо.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоПідписів може не вистачити: Українців закликають активніше підписувати петицію про визнання Німеччиною геноцидом Голодомор в Україні
 
 
 
 
 
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