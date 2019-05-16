EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Президентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Події
  1360  11
Матеріали за темою:
Все про:обстріл (5139) поранення (1405) Донбас (11908) втрати (1323)

 Від початку доби 1 український воїн загинув, 1 поранено, найманці РФ обстріляли позиції ЗСУ з мінометів біля Водяного та Новотроїцького, - прес-центр ОС

Від початку доби ворог 6 разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів із мінометів калібрів 120 і 82 мм, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр ОС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог 5 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

  • з мінометів калібру 120 і 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - поблизу села Водяне;
  • з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї - біля населеного пункту Новотроїцьке;
  • з озброєння бойових машин піхоти і автоматичних станкових гранатометів - поблизу селища Кам'янка;
  • зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї - поблизу села Богданівка;
  • з автоматичних станкових гранатометів - біля населеного пункту Павлопіль.

Читайте також: Ворог за добу 24 рази обстріляв позиції ЗСУ, втрат немає, знищено одного терориста і БПЛА противника, - штаб ОС

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог з озброєння бойових машин піхоти і автоматичних станкових гранатометів обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Новозванівка.

Внаслідок обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще один наш захисник дістав поранення. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127294
 
 
 Топ коментарі
 
Светлая память погибшему, соболезнования родным, выздоровления раненому.
 показати весь коментар
 
Спи спокійно, хоробрий воїне...
Дай Боже твоїм рідним сил все це пережити...

Найщиріші співчуття..
Одужання всім пораненим українцям.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Светлая память погибшему, соболезнования родным, выздоровления раненому.
 показати весь коментар
 
 
Спи спокійно, хоробрий воїне...
Дай Боже твоїм рідним сил все це пережити...

Найщиріші співчуття..
Одужання всім пораненим українцям.
 показати весь коментар
 
 
Царство Небесне, Воїну світла
співчуття родині загиблого Героя...
 показати весь коментар
 
 
Щирі співчуття родині полеглого Героя України ((( пораненному воїну України скорішого одужання!!! Щоб здохли ці кляті расіянські окупанти, їх раби колоборанти та путін-*****!!!!
 показати весь коментар
 
 
Вічна пам'ять воїнам УКРАЇНИ і низький УКЛІН мамі і всій родині за такого патріота України .Ніяк не можу зрозуміти українців убиває росія і світ мовчить повсюди ніхто не публікує на весь світ ,що українці гинуть..... ЩОДНЯ від окупатів РФ.......скільки можна мовчати .....і чому журналісти не публікують в газетах світових ,що війна..... дико стає від цього........
 показати весь коментар
 
 
Гражданская война с бунтарями. По Коломойскому-Зеленскому.
 показати весь коментар
 
 
Царство Небесне загиблому...
Одужання пораненому.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодіїВід початку доби 1 український воїн загинув, 1 поранено, найманці РФ обстріляли позиції ЗСУ з мінометів біля Водяного та Новотроїцького, - прес-центр ОС
 
 
 
 
 
 вгору