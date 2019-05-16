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 Політика України
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Все про:Адміністрація_Президента (388) Єлісєєв (127)

 Заступник глави АП Єлісєєв подав у відставку

Заступник глави адміністрації президента (АП) Костянтин Єлісєєв, який займався зовнішньою політикою, подав у відставку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда" в четвер із посиланням на джерело в АП.

За даними видання, поки Єлісєєв лише подав заяву, але співрозмовник висловив упевненість, що її задовольнить ще діючий глава держави. "Ми відкриваємо простір для нової команди", - зазначив він.

Агентству "Інтерфакс-Україна" не підтвердили і не спростували цю інформацію в АП.

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Як повідомлялося, президент України Петро Порошенко призначив Єлісєєва заступником глави адміністрації президента 15 липня 2015 року. До того Єлісєєв, кадровий дипломат, упродовж 5 років очолював представництво України в ЄС.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127288
 
   
 Топ коментарі
 
Наградить - это обязательно, чтоб молчал в суде )
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Пэтя ещё может успеть нового назначить)
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Неужели всего через 3 дня и главный свинорылый свалит наконец!
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Чому не мудак написав явку з повинною? Проскочити хоче?
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не надейся он когтями вцепился в тело Украины или он отвалиться как клоп переварив страну или его хирургинески вырежут
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Наградить - это обязательно, чтоб молчал в суде )
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Чого ти ненавидиш Україну?
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Довбень,ненавидять Україну порохняві шлюхи!
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ДовбануТЕ,Україну ненавидять порохняві шлюхи!
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он назначит уже награжденного, а потом даст награду за назначение
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"Молода команда професіоналів" вже на низькому старті і, як почне... вчиться. Колись навчиться. Можливо
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Яких помилок? "Сантехнік" вирішив стати "хірургом". Скільки він буде навчатись? Рік? Чого будуть коштувати його помилки паціентам?
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Хай краще сантехнік вчиця на хірурга,ніж пальмомаслова падаль на патологоанатома.... Заступник глави АП Єлісєєв подав у відставку - Цензор.НЕТ 9580
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Ируся трехконтактная билеты ему заказала.
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