 Рада відклала штрафи за нерозмитнені автомобілі на єврономерах до 24 серпня

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, 236 народних депутатів проголосували за законопроект №8371 за основу і в цілому.

Відповідно до законопроекту, в Податковий кодекс внесено технічні зміни, в тому числі відстрочити введення штрафів за використання нерозмитнених автомобілів на єврономерах.

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Введення штрафів переноситься з 24 травня на 24 серпня.

Відклавши введення штрафів за використання нерозмитнених автомобілів на єврономерах, Верховна Рада "пішла назустріч людям". Так рішення депутатів прокоментувала голова комітету ВР з питань податкової і митної політики Ніна Южаніна.

"Мені здається, що за ці три місяці встигнуть розмитнити не так вже й багато автомобілів. Але навіть якщо це буде 10 тисяч, то це означає, що ми вкотре прислухалися до людей, які у зв'язку з початком весняно-польових робіт зможуть заробити гроші для розмитнення", - сказала вона.

За словами Южаніної, прийнята сьогодні парламентом відстрочка - остання.

"90 днів - це позитив для людей, і думаю, що бюджету шкоди не принесе. Потрібно до цього спокійно поставитися. А після цього потрібно прибрати будь-яку інформацію про відкладення. Цього не буде", - підкреслила депутат.

Нагадаємо, 15 травня, власники євроблях вийшли на пікет Верховної Ради.