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Все про:Податковий кодекс (84) парламент (291) розмитнення (97)

 Рада відклала штрафи за нерозмитнені автомобілі на єврономерах до 24 серпня

Верховна Рада ухвалила зміни до Податкового кодексу, згідно з якими введення штрафів на нерозмитнені автомобілі на єврономерах відкладається до 24 серпня.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, 236 народних депутатів проголосували за законопроект №8371 за основу і в цілому.

Відповідно до законопроекту, в Податковий кодекс внесено технічні зміни, в тому числі відстрочити введення штрафів за використання нерозмитнених автомобілів на єврономерах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Самопоміч" пропонує розглянути законопроект про перенесення штрафів за нерозмитнення євроблях: "Встигли не всі"

Введення штрафів переноситься з 24 травня на 24 серпня.

Відклавши введення штрафів за використання нерозмитнених автомобілів на єврономерах, Верховна Рада "пішла назустріч людям". Так рішення депутатів прокоментувала голова комітету ВР з питань податкової і митної політики Ніна Южаніна.

"Мені здається, що за ці три місяці встигнуть розмитнити не так вже й багато автомобілів. Але навіть якщо це буде 10 тисяч, то це означає, що ми вкотре прислухалися до людей, які у зв'язку з початком весняно-польових робіт зможуть заробити гроші для розмитнення", - сказала вона.

За словами Южаніної, прийнята сьогодні парламентом відстрочка - остання.

"90 днів - це позитив для людей, і думаю, що бюджету шкоди не принесе. Потрібно до цього спокійно поставитися. А після цього потрібно прибрати будь-яку інформацію про відкладення. Цього не буде", - підкреслила депутат.

Нагадаємо, 15 травня, власники євроблях вийшли на пікет Верховної Ради.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127283
 
   
 Топ коментарі
 
В очередной раз подтвердив главный украинский принцип - законопослушный гражданин всегда в роли лоха.
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Слизняки безхребетні прогинаються перед жульйом всякии, в цій країні нікроли не буде нормального життя
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Рада отложила штрафы за нерастаможенные автомобили на еврономерах до 24 августа - Цензор.НЕТ 9249Какие бляхи ?Только отечественный автопром!
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Та не пойдут они воевать, они сразу в спину стрелять начнут, а потом когда поймут что и их тоже начнут уничтожать будут на коленях погасить что их не убивали....
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Так ты же на заработки выехал еще 4 года назад, что бы в армию не идти, теперь вижу ноут купил, новости читать научился? Ты даже клоунов уже видел?
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Ылита проворовалась , только мальдивы , только свинарчуки !
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Сцыкотно снимать санкции ?? , хорош смешить , пете ставили в укор его торговлю с рашей не один раз, зачем Европе терять от санкций, когда петруша с рашей торгует и легально и нелегально
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СТО и гаражы уже и так завалены деталяти от евро хлама...
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ЗАЗ вже розпродає цехи...якщо в Україні не здатні налагодити випуск якісних автівок для пересічних українців то не треба винаходити колесо..треба рухатися шляхом Польщі, Латвії...тож євроавтівки - це вирішення питання задоволення попиту населення у якісних і недорогих засобах пересування...Авто - не предмет розкоші, а засіб для пересування.. а багатії й так собі нові автівки з салону придбають
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А так могли бы все на майбахах ездить)))))Порох к успеху шёл чуть чуть не фартануло ))))Государство ещё и доплатить должно что человек с жигуля пересядет на авто нормальное. Привыкли на отечественных труповозах ездить !
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"государство должно..." - чистокровный 73-х процентный! Поздравляю!
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А как только в одну калитку.Я плачу налоги так что будьте добры.А те кому государство не чего не должно ты наверное пропустил эфир с Кацапстана?))))Так шо чувак будь в курсе событий смешно выглядишь!
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"я плачу налоги" - чувак, все их платят, если ты не в курсе. Вот только не все хотят платить их так как положено (привет фопам и нефопам) Только не говори мне, что те, кто пользуется разнообразными схемами способствующими уменьшению налоговых отчислений, переживают что их "налоги" разворуют "барыги и мародьоры"
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Та я то тут причём к схемам вашим.Вот я заплатил так что будь те добры или выходите на выход я найму следующего менеджера.Я плачу за то что бы не было схем и если схемы есть значит иди те на ... А схемы что с потолка?Вот сидят все и думаю давайте схемы мутить бо уже деньги не куда складывать ? Чувак ты живёшь в той стране где люди во дворах соляру с нефти пытаются добыть и это не от того что они воры уж поверь мне !И при всё этом ты мне про схемы рассказываешь ? Я тебе что ахметов и роттердам тут вам придумал ?
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"Чувак", те "люди" которые, по твоим словам, из нефти пытаются соляру добыть, где ее, эту нефть, берут??? Не из трубопровода ли воруют? А если эти "люди" не от "хорошей жизни" завтра начнут людей на органы разбирать?
"Я плачу за то что бы не было схем и если схемы есть значит иди те на ... " - чувак, где ты был 10,15,20 лет назад?
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изобилие Геракл, будет как в Германии автомобильный рай. Конечно завистники скулят в лице атопроизводителей и серых дилеров типа гандона святога духа Рада відклала штрафи за нерозмитнені автомобілі на єврономерах до 24 серпня - Цензор.НЕТ 7063
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а цены на б.у.запчасти так никто и понижает.
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Слизняки безхребетні прогинаються перед жульйом всякии, в цій країні нікроли не буде нормального життя
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терпили это те, кто обогащали автопидаров, покупая гавно по цене настоящих машин Рада відклала штрафи за нерозмитнені автомобілі на єврономерах до 24 серпня - Цензор.НЕТ 2725
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такой гемор себе купили что просто нет слов, ещё не раз их обелетят...
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В очередной раз подтвердив главный украинский принцип - законопослушный гражданин всегда в роли лоха.
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Только в Украине нет законов цивилизованных, отака х.ня малята . Автогеноцид устроили скоты, самая бедная страна Европы с самыми дорогими б/у авто. Будьте логичны если поддерживаете высокие цены то поддерживайте на всё и сразу тарифы,авто,продукты питания в такой же пропорции как и б/у авто и посмотрим как кто завоет.Вообще все свалят с этой помойки!
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Вірно, от хотіли прийняти один цивілізований закон тай той відклали до 24 серпня Рада відклала штрафи за нерозмитнені автомобілі на єврономерах до 24 серпня - Цензор.НЕТ 6850
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Как быстро всё порешали. Каннабис тот же) Интересно... его или её (марихуану) будут тоже по рецепту выдавать в петеке, как и пенталгин?)) Так то если наркоману нада, то он возьмет по-любому то, что ему надА)) А вот пенталгин только по рецепту).
Когда дойдет очередь до тарифов... Рада отложила штрафы за нерастаможенные авто на еврономерах до 24 августа - Цензор.НЕТ 2532 Или всему населению необходимо собраться под определенным зданием, чтобы в течение полудня с этим беспределом разобрались?
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Рада отложила штрафы за нерастаможенные авто на еврономерах до 24 августа

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ВОТ ШО ДЕЛАЮТ С ДЕПУТАНАМИ ВЫБОРЫ В ВР!!!

ВЧЕРА ГОВОРИЛИ ШО НИКАК НЕЛЬЗЯ ЭТО СДЕЛАТЬ А КАК УВИДЕЛИ РЕЙТИНГИ ПАРТИЙ СРАЗУ СТАЛО МОЖНО

ТАК ПОСТУПАЮТ ТОЛЬКО ........
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еврохламу зелёный свет
Рада отложила штрафы за нерастаможенные авто на еврономерах до 24 августа - Цензор.НЕТ 1355
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какой отечественный автопром ? там завод уже бурьянами давно зарос
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тихо. зато мыролюбие и мыролюбный соевый реформизм остались.
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Полмню как-то была я в Венгрии, на Балатоне отдыхала. Давненько. И каково же было мое удивление, когда по дороге мчался наш Запорожец! Ты на пляже, а в десяти метрах - он!Сразу такая гордость за страну, не то слово!) А щас... Развалили и разворовали всё. А ведь сколько рабочих мест давали вот такие предприятия.
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Старый советский анекдот. Вопрос армянскому радио :"Что общего между горбатым запорожцем и беременной десятикласницей? ". Ответ : " И то, и другое - позор семьи."
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вот гады! Взяли и сходу Зеленского подосрали. Типа , бабло на выборы срубили, а теперь иди Вова сам решай кого обидить, тех кто растаможыл ,здал в утиль,продал за копейки на шрот или тех кто хитрый и жадный.А потом пойдеш на выборы в Раду Рада отложила штрафы за нерастаможенные автомобили на еврономерах до 24 августа - Цензор.НЕТ 8399 Рада отложила штрафы за нерастаможенные автомобили на еврономерах до 24 августа - Цензор.НЕТ 8399 Рада отложила штрафы за нерастаможенные автомобили на еврономерах до 24 августа - Цензор.НЕТ 8399 Рада отложила штрафы за нерастаможенные автомобили на еврономерах до 24 августа - Цензор.НЕТ 3044
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Тупая логика!Не может кусок 10 летнего металла б/у стоить столько как в Украине.Не кто не заставлял идти на поводу у корпорации Рошен )))Все претензии к тем кто вас разводит!
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Только одному Косюку , выделили из бюджета украинских налогоплательщиков , два миллиарда гривен .Так с таким воровством и аппетитом Косюков ,Свинарчуков ,Гладкоских,Кононенко ,Проданов ,Насировых Украинский Народ с голоду подыхает .
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Завтра комп в ломбард отнесешь,чтобы хлеба купить?
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рано или поздно продавят нормальную растаможку авто из ес где к 2030 году планируют отказаться от двс. и все эти авто повалят к нам. вот только более 120 000 авто уже растаможили законопослушные автолюбители примерно по 75 000 гр с носа. вообщем в нашей стране те кто платит налоги и комуналку-лохи и терпилы
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И чего добились?? 20 августа это было опять будет под Радой митинговать..и требовать еще продлить....
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Ну децкий сад!
Они фаеры жгут не для того, чтобы заплатить позже, а чтобы не платить ВООБЩЕ!
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А ты только допёр ?Ну допёр и то уже неплохой результат.
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Точно? Ты требованиями интересовался?
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В Верховній Раді сцикуни. Це показали вкладники банку Михайлівського на чолі з Рабіновічем, і ще раз довели бляхери. Виходить будь яка толпа в кількості 300-500 чоловік виклика панічний жах у депутатів. Вони готові проголосувати будь за що, аби їх не чіпали.
Під кого вони прогнуться наступного разу?
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C 1918 так было! Поздравляю, у вас открылись глаза.
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Давайте нам авто по цінах як у європі, і налоги за авто теж як у європі, і страховки
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А давайте ще алкашів звільнимо від сплати комуналки - хай за них й далі сусіди тягнуть ремонти та утримання будинків...
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Не будет в Украине прогресса с таким народом.Валят люли со страны,и правильно делает,
Одних власть обдирает немыслимыми налогами и акцизами,а другие рукоплещут.
Быдло....
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".....мы в который раз прислушались к людям, которые в связи с началом весенне-полевых работ смогут заработать деньги на растаможивание", - сказала она. ..." -ГАГАГАГАГА Рада відклала штрафи за нерозмитнені автомобілі на єврономерах до 24 серпня - Цензор.НЕТ 2916 ,,

"Все в сад, нах, все в сад !"
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Представьте картину : август , в результате массовых протестов Верховна Рада принимает растаможку авто, как в Польше 😃
Страну захлестнула волна суицидов - это вешаются все эти уроды , что гадят в комментах в адрес еврономеров ! (они заплатили три цены за авто)
Погодите, идиоты не вешайтесь, вы тоже следующу машину сможете купить по европейским ценам .
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Ахаха в точку. Шо за нация мы заплатили и вы платить будете.Это есть такой сорт людей я мучался всю жизнь и пусть мои дети мучаются и мои внуки !Мы бились бошкой об стену и вы бейтесь ! Таких тварей надо законодательно ограничивать в праве голоса,от них одна деградация в обществе , даже не осознают бреда который несут, может это ген кацапизма в них .Раньше при царе служили по 40 лет и что с того ? Вы же сами отнесли им свои бабки !
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Такого никогда не будет ни при какой власти!!! А вот шаровиков давить надо!!! В нашей стране тем кому самокат противопоказан уже на Ланосе, а ещё хуже на BMW... Для того что автомобиль в нашей стране был безопасным необходимо чтобы прошло несколько поколений водителей и наличие штрафов например за скорость от 200евро.... Тогда рогулей меньше будет
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Не надо ля-ля.

Налоги на растаможку авто в Польше:
пошлина 0% - если вы житель ЕС, и автомобиль ввозится из страны ЕС, пошлина 10% - для иных стран на легковые авто, 22% - на грузовые (высчитывается из суммы заявленной цены + транспортные расходы). Стоит учесть, что на польской таможне не «пройдет» любая придуманная вами цена авто. Таможня сама оценит машину, и поднимет стоимость, если она занижена по сравнению с ценами в каталогах;
акциз: для авто с двигателем объемом менее 2000 см3 - 3,1%, при большем объеме - 18,6%;
НДС 23%:
на новые авто возрастом до 6 месяцев (от дня первой регистрации), или с пробегом меньше 6 тыс. км;
б/у авто, купленное в стране не члене ЕС;
любое авто, купленное за границей юр. лицом.
НДС 0% - б/у авто, купленное жителем ЕС и приобретенное в стране ЕС;
налог на утилизацию - 500 злотых ($136) для авто возрастом 10 лет и старше.
Итак, теперь ясно: растаможка авто в Польше обходится дорого, если автомобиль новый, если его ввозит юридическое лицо, и, если страна экспорта не является членом Евросоюза.
Растаможка авто в Польше обходится дешево, если это частный ввоз подержанного авто с небольшим объемом двигателя из страны-члена ЕС. Только при совпадении всех этих условий оформление авто в Польше составит примерно 30% от стоимости машины.
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Когда же вас соевых свинорылов вешать начнут ..как же вы паскуды на народе наживаетесь ..
Путин говорите нападет ...та до вашего шобла,до вашей жадности путину ещё так далеко как раком до Пекина...
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Электробляхерам вообще налоги убрали! - хотя там все авто по серым схемам завозят и досиупнч они в основном для казнокрадов...

Так что это не победа евробляхеров, а пауза перед битвой за то, чтобы обладать гражданам правом и возможностью на доступный автомобиль!...
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Рада как была "зрадой", так и осталась. Кто же вам теперь верить будет? Теперь все будут стараться не платить налоги, т.к. достаточно выйти , побузить и тебе пойдут на уступки. Хрен вы заполните когдалибо бюджет.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниРада відклала штрафи за нерозмитнені автомобілі на єврономерах до 24 серпня
 
 
 
 
 
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