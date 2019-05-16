 Рада відклала штрафи за нерозмитнені автомобілі на єврономерах до 24 серпня

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, 236 народних депутатів проголосували за законопроект №8371 за основу і в цілому.
Відповідно до законопроекту, в Податковий кодекс внесено технічні зміни, в тому числі відстрочити введення штрафів за використання нерозмитнених автомобілів на єврономерах.
Введення штрафів переноситься з 24 травня на 24 серпня.
Відклавши введення штрафів за використання нерозмитнених автомобілів на єврономерах, Верховна Рада "пішла назустріч людям". Так рішення депутатів прокоментувала голова комітету ВР з питань податкової і митної політики Ніна Южаніна.
"Мені здається, що за ці три місяці встигнуть розмитнити не так вже й багато автомобілів. Але навіть якщо це буде 10 тисяч, то це означає, що ми вкотре прислухалися до людей, які у зв'язку з початком весняно-польових робіт зможуть заробити гроші для розмитнення", - сказала вона.
За словами Южаніної, прийнята сьогодні парламентом відстрочка - остання.
"90 днів - це позитив для людей, і думаю, що бюджету шкоди не принесе. Потрібно до цього спокійно поставитися. А після цього потрібно прибрати будь-яку інформацію про відкладення. Цього не буде", - підкреслила депутат.
Нагадаємо, 15 травня, власники євроблях вийшли на пікет Верховної Ради.
"Я плачу за то что бы не было схем и если схемы есть значит иди те на ... " - чувак, где ты был 10,15,20 лет назад?
духа
Когда дойдет очередь до тарифов... Или всему населению необходимо собраться под определенным зданием, чтобы в течение полудня с этим беспределом разобрались?
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ВОТ ШО ДЕЛАЮТ С ДЕПУТАНАМИ ВЫБОРЫ В ВР!!!
ВЧЕРА ГОВОРИЛИ ШО НИКАК НЕЛЬЗЯ ЭТО СДЕЛАТЬ А КАК УВИДЕЛИ РЕЙТИНГИ ПАРТИЙ СРАЗУ СТАЛО МОЖНО
ТАК ПОСТУПАЮТ ТОЛЬКО ........
Они фаеры жгут не для того, чтобы заплатить позже, а чтобы не платить ВООБЩЕ!
Під кого вони прогнуться наступного разу?
Одних власть обдирает немыслимыми налогами и акцизами,а другие рукоплещут.
Быдло....
"Все в сад, нах, все в сад !"
Страну захлестнула волна суицидов - это вешаются все эти уроды , что гадят в комментах в адрес еврономеров ! (они заплатили три цены за авто)
Погодите, идиоты не вешайтесь, вы тоже следующу машину сможете купить по европейским ценам .
Налоги на растаможку авто в Польше:
пошлина 0% - если вы житель ЕС, и автомобиль ввозится из страны ЕС, пошлина 10% - для иных стран на легковые авто, 22% - на грузовые (высчитывается из суммы заявленной цены + транспортные расходы). Стоит учесть, что на польской таможне не «пройдет» любая придуманная вами цена авто. Таможня сама оценит машину, и поднимет стоимость, если она занижена по сравнению с ценами в каталогах;
акциз: для авто с двигателем объемом менее 2000 см3 - 3,1%, при большем объеме - 18,6%;
НДС 23%:
на новые авто возрастом до 6 месяцев (от дня первой регистрации), или с пробегом меньше 6 тыс. км;
б/у авто, купленное в стране не члене ЕС;
любое авто, купленное за границей юр. лицом.
НДС 0% - б/у авто, купленное жителем ЕС и приобретенное в стране ЕС;
налог на утилизацию - 500 злотых ($136) для авто возрастом 10 лет и старше.
Итак, теперь ясно: растаможка авто в Польше обходится дорого, если автомобиль новый, если его ввозит юридическое лицо, и, если страна экспорта не является членом Евросоюза.
Растаможка авто в Польше обходится дешево, если это частный ввоз подержанного авто с небольшим объемом двигателя из страны-члена ЕС. Только при совпадении всех этих условий оформление авто в Польше составит примерно 30% от стоимости машины.
Путин говорите нападет ...та до вашего шобла,до вашей жадности путину ещё так далеко как раком до Пекина...
Так что это не победа евробляхеров, а пауза перед битвой за то, чтобы обладать гражданам правом и возможностью на доступный автомобиль!...