 Зеленському вигідно робити "боксерську грушу" з нинішньої Ради і вказувати на її недієздатність, - Геращенко

Таку думку висловив нардеп від "Народного фронту" Антон Геращенко в інтерв'ю "Апострофу", передає Цензор.НЕТ.
"По-перше, йому це робити невигідно, тому що він і його партія до майбутніх виборів не готові. По-друге, йому ж вигідно з Верховної Ради робити "боксерську грушу" і пропонувати їй контраверсійні законопроекти, які будуть популярними у людей. Верховна Рада буде їх відхиляти, а він отримає чудовий майданчик для її критики: бачите, цих хлопців обирати не треба, потрібні нові. Тому я не вірю в розпуск Ради", - пояснив він.
Нардеп зазначив, що Зеленському треба якомога швидше братися до роботи, щоб у нього була можливість показати себе.
"Його навіть критикувати поки нема за що. Жодного кадрового призначення поки немає, жодної жорсткої чи яскравої позиції не заявлено. Тому я за те, щоб президент Зеленський почав керувати країною, виконувати свої обов'язки. А далі плин часу і політика розставлять все на свої місця", - вважає Геращенко.
Никто не скомпроментирует тебя лучше, чем ты сам себя, вот пусть рада и дальше катится вниз своими силами. Не стоит её распускать.
Пропорционалку с открытыми списками один черт свиньи не проголосуют.
Як Ви думаєте, Бєніна мама буде щасливою від такої кількості таких [вічноголодних] гостей?
А я думав, що мешканців невеликого свинарника прогодувати легше...
(Йдеться не про свинарчуків, а про звичайних свиней).
якщо нема коаліції- рада розпускається. такий закон.
якщо депутати - нероби, шахраї, злодії і придурки олігархів, народу вони не потрібні, бо вони- шкідники.
скільки тарілок сьогодні облизав, антоха?
Вы пришли служить людям или самоутверждаться?
Кому нужен этот анализ? Как и те анализы , которые порошенко сдавал три раза - никому на хрен ненужны
Вы должны просто начать работать , выполнять свои прямые обязанности - все просто)
Рад хватит Пакости и подлости это не 100$ купюра С нас хватит и так все ясно, мы не идиоты чтоб нам такие советы давать.
Шапіто в Верховній Раді: на арені **********!
*********** ********** звинувачують у зраді:
Суд за вкрадене бабло - аби жодне не втікло.
Всі з мандатами в кишені і не вперше на арені.
Ось, одягнута в Версаче, ********** чергова плаче,
Що її, невинну лядь, хочуть, суки, розстрілять.
А вона ж-бо (свідок - небо) піклувалась не про себе!
І гребла собі в кишеню завжди з думкою про Неню!
Ось вже інша ********** вилізає виступать:
"Ви займаєтесь баблом, а навкруг - такий облом.
Війни й горе на планеті, а імпічмент де Канхветі?
Поки скрізь у світі зло, нас судити - западло!".А тим часом - черга в стаді для нової **********:
"Ви не те назвали злом, схоже, вам подумать - в лом,
Той, хто каже: "Красти - зло", - ось хто істинне мурло!
НАС судити за бабло?! - нападе ж тоді *****!".
Все, дискусії скінчились - ********** притомились,
Ось і вирок: "********** холостими розстрілять!".
Розстріляли, посміялись, із розстріляним обнялись,
І уся ця ********** в ресторан пішла гулять...
Не дивуйтесь, тьоті й дяді, ні корупції ні зраді,
Поки в нас в Верховній Раді ********** на **********.
Якщо будем вибирать в Раду різну **********,
Від нащадків нам чекать лиш презирства і проклять.
трепло ваш зеленский
распускать так распускать
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И Геращенко спрашивает:
- Что пить будете?
УЖЕ СИДЯТ?
Как известно, в июне 2017 года СБУ завершила расследование в уголовном производстве по посягательству на жизнь народного депутата Антона Геращенко.
Обвинительный акт против двух подозреваемых, которые уже находятся под стражей, был направлен в суд.
А чому досі лугандон не отримав статус терористичних організацій?
Вас ....дарасов, надо нокаутировать а потом - ногами, ногами, ногами! Добить нах и на выборы. Чтобы все следующие знали чем для них закончится кнопкодавство..