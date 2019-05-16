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Все про:Зеленський (1181) інавгурація (83) НАТО (1976)

 НАТО на інавгурації Зеленського представлятиме помічник генсека Альваргонзалес

На церемонії інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського НАТО представлятиме помічник генерального секретаря альянсу, посол Алехандро Альваргонзалес.

Про це повідомили в штаб-квартирі організації, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"На інавгурації президента Зеленського НАТО буде представлений помічником генерального секретаря Відділу з політичних питань і політики безпеки послом Алехандро Альваргонзалесом. Перебуваючи в Києві, посол Альваргонзалес також візьме участь у прийомі, присвяченому 70-річчю НАТО", - заявили в Альянсі.

Сьогодні, 16 травня, Верховна Рада прийняла рішення про проведення інавгурації Зеленського в понеділок, 20 травня. За відповідну постанову проголосували 315 народних депутатів.

Коментуючи їхнє рішення, радник Зеленського Дмитро Разумков сказав, що таким чином парламент вирішив "насолити українському народу" і "створити проблеми для зарубіжних гостей". Сам Зеленський наполягав на проведенні інавгурації в неділю, 19 травня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Хтось приїде", - Мінгареллі заявив, що в Брюсселі обговорять, хто з представників ЄС відвідає інавгурацію Зеленського

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127280
 
   
 Топ коментарі
 
Сегодня рассказывала нашей управляющей на перерыве историю с инаугурацией и Радой которая затягивала и 73,22%
И о Порошенко который делал вид что не было никаких выборов

Какие у неё были глаза
Местные немцы это слушают как мы кино про дикарей смотрим
Ну любой нормальный человек к этому так относится
Только мы, украинцы, уже привыкшие, что власть так может
Поэтому не удивляемся

А для местных - это что-то за гранью возможного
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Юля была жуткая 'старуха' чуть ли уже не присмерти, Зеленский - в сорок лет - 'дитя плачущее' и только пэтя , по версии соевых ботов, самое то )))
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.........помощник генсека Альваргонзалес......
.....КРУТО!
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НАТО на инаугурации Зеленского будет представлять помощник генсека Альваргонзалес - Цензор.НЕТ 8450
ЗАМІСТЬ САНКЦІЙ - ПРЕЗИДЕНТ В ЛОСІНАХ
Уявляю, як Меркель, Макрон і решта західних лідерів тішилися, коли побачили голосування нашого лохторату. Бо 5 років Порошенко змушував їх поважати інтереси України, тиснути на Путіна, вводити санкції, рятувати нас із вами. Куди б дійшли російські війська, аби не санкції, не мені вам пояснювати. Бізнес їхніх країн терпів фінансові втрати, але стиснувши зуби, вони на санкції погоджувалися. Бо дипломатія, європейські цінності і все подібне. І Порошенко досконало володіє цим мистецтвом.
Тому 21 квітня святкував не тільки штаб артикля і наші інфантіли, а й всі європейські лідери, які вже давно спали й бачили, як би зняти ті санкції, але зробити це не наважувалися. Бо й правда - сцикотно це робити, маючи такого опонента, як Порошенко. Він за свою країну б'ється, як тигр, і міжнародну спільноту переконувати вміє. Але тепер "мудрий" український народ розв'язав руки Європі.
Нє, ну ці ідіоти хочуть міріцца з агресором, посилати на Євробачення Марувів, які перед тим агресором дупою трусять, а ми якого дідька маємо через них фінансові втрати нести? - думають собі всі Меркелі й Макрони. - І взагалі у них тепер якийсь там клоун в президентах. Можна не боятися. Він он зі своїми депутатами нормально поговорити не може. Де вже йому від європейських лідерів щось вимагати... Дорослі дяді в костюмах відосіками не спілкуються, тим більше з клоунами в лосінах.
І тепер мудрий український народ розв'язав руки своїми мірілками не тільки Європі, а й Путіну. Бо санкції тепер полетять скрізь. То тільки питання часу. А коли Путін зрозуміє, що зелене світло дано, як довго він буде чекати, аби реалізувати свої мрії і захопити Київ? Та він уже почав. Роздавання паспортів - перший крок!
Уявляю сьогодні російські заголовки: "Європа празрєла і сказала нєт фашизму", "Расію больше нє счітают агресарам" та інший лютий треш..
Тепер ідіоти, які сцяли й косили від армії в 2014, все одно на війну потраплять. Тільки тепер їхні родини її теж побачать. В усій красі. І не в телевізорі, як при Пороху, а на своїх же вулицях, у своїх будинках!
Тепер телеканали, які так само сцяли в очі своїм глядачам, будуть не про корупції кричати, а про тотальні втрати. І в ті моменти я побачу, як довго від народної помсти втримається на вулиці їхній журналіст, який і далі буде продовжувати верещати, що враг нє в Крємлє.
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О_о, вся крымлёвская огентура собирается...
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И как же они к клоуну приедут? Не комильфо вроде. НАТО на инаугурации Зеленского будет представлять помощник генсека Альваргонзалес - Цензор.НЕТ 2545 У кого сейчас будет обрушение матрицы.
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Ну так и не едут - прислали "помощника генерального секретаря Отдела по политическим вопросам и политике безопасности". Короче начальника охраньі)
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То есть начальник охраны является помощником Генерального секретаря? Вы хоть иногда думайте, что пишите.
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Начальник охраны или директор по безопасности есть практически в любой крупной организации. И статус у него как у зама. Етот альварес отвечает за охрану генсека и натовских чиновников)
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им за думать не платят , там все серьезно --- гавкают по щелчку и прибегают на свист.... НАТО на инаугурации Зеленского будет представлять помощник генсека Альваргонзалес - Цензор.НЕТ 224
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Татьяна, ну есть же предел. Помощников может быть куча. Это заместитель у Генсекретаря НАТО один, вернее одна - Роуз Готтемюллер.
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Предел чему? И можно мою цитату про зама? Спасибо.
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В НАТО около 20 комитетов и все они помощники. Ладно........ Генсекретарь, но хоть могли бы Зама прислать.........
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Судя по вашим высказываниям о новоизбранном, к нему вообще никто не должен приезжать НАТО на інавгурації Зеленського представлятиме помічник генсека Альваргонзалес - Цензор.НЕТ 4421
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Мои высказывания о новоизбранном не имеют ничего общего с моим отношением к потере позиций Украины и отношения к ней сейчас, после выборов. Яркий пример - последнее голосование в Совете Европы. Кацапы писаются кипятком от восторга.
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Потеря позиций Украины это твое желание, реальность другая. Последнее голосование в СЕ было бы подобным при любом президенте.
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Но произошло это не в последние годы, а после выборов. Каким бы оно было - это всего лишь Ваши догадки. Какова будет реальность - посмотрим. Потеря позиций - это не моё,а скорее ваше коллективное желание. Иначе не объяснить выбор фигляра, который не имеет ни малейшего понятия о международной политике.
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що за дурна звичка оце постійно колоти в очі вибором.
Можна подумати перед цим ми мали геніального керівника.
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Правильно, жить надо по принципу......... згорів сарай - гори і хата. Молодцы.
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ясно...але будка, собача будка - це головне
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Фигляра то как раз мы и выперли, а вы все угомониться не можете.
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кто представлял НАТО на инаугурации порошенко? НАТО на инаугурации Зеленского будет представлять помощник генсека Альваргонзалес - Цензор.НЕТ 5674
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Вики - ваше фсё НАТО на інавгурації Зеленського представлятиме помічник генсека Альваргонзалес - Цензор.НЕТ 1880
А в реальности - в торжествах по случаю вступления Президента Украины на должность из зарубежных гостей приняли участие около 60 официальных зарубежных делегаций, включая 23 глав государств, правительств, парламентов и руководителей международных организаций, а также представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Украине.
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Лень искать по архивам. Но в верхнем списке как минимум потеряны президенты Австрии и Албании.
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І нуль слухачів у 2018му на його доповіді на Мюнхенській конференції про безпеку НАТО на інавгурації Зеленського представлятиме помічник генсека Альваргонзалес - Цензор.НЕТ 7617
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в той час не було майже ніяких відношень з НАТО, подякуй за це шапкокраду-овощу....так шо свої порівняння залиш при собі.
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Більшість охлосу не знає хто це і що це. І як це стосується новітньої української культури.
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Что бы Вовочку настращать - никуда от НАТО не уйдешь.
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это зависит от того как проголосуйте (всё общество) на выборах ВР
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Альваргонзалес... Ну хоть не Уралвагонзавод...
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19 травня нам ніхто не заважатиме скорбіть
НАТО на инаугурации Зеленского будет представлять помощник генсека Альваргонзалес - Цензор.НЕТ 5390
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Александр Кочетков
18 ч. ·

МЫСЛИ ПО ПОВОДУ
Говорят, в Зе-команде ищут юридические основания, по которым можно отменить все послевыборные указы Петра Порошенко. Пока лидирует формулировка: "...поскольку подписант отринул реальность и до сих пор не вернулся из астрала, где он - Президент Вселенной и окрестностей".
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думаю у новоизбранного президента есть такие полномоция. После выборов уходящий харант должен согласовывать все свои указы с новым гарантом, чтоб они не были отменены после инагурации, здесь все настолько все очевидно, что даже не о чем писать!
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И согласно какому закону он это должен?
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напишет указ отменяющий указ (и делов то), президент может отменит указ презилента (в чем проблема? Он же не законы Рады отменяет)!
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любой госуларственный институт может менять или отменять свои указы, решения или постановления: рада - законы, правительство - постановления и решения, президет - указы и назначения (и все это в рамках своих полномочий)!
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...фантазируешь?..... догонись и сморозь ещё что нибудь....
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Думать у тебя не получается....не льсти себе....
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не долго осталось ждать, чтоб понять как все будет, потерпите одну-две недели, сами все увидите!
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Разумков сидит и плачет,
речь для Зе состряпавши.
Мысль Зеленского там скачет
словно йух по клавишам...
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ага.. особливо вовочку та і тебе бісить мовний закон.
ти не написала жодного речення по цьому питанню - замовчала.
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от паРаши будет ее уроженец Климкин! НАТО на инаугурации Зеленского будет представлять помощник генсека Альваргонзалес - Цензор.НЕТ 1499
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вот, только теряюсь в догатках от ГАЗПРОМа кто будет: Шредер или Меркель, а может и сам "кабель"!? НАТО на инаугурации Зеленского будет представлять помощник генсека Альваргонзалес - Цензор.НЕТ 4067
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а есть список тех, кому выслали приглашения, не не *бойко и со* а именно иностранцев.
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С Зеленским никто разговаривать не будет！😀
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почему? и что он плохого сделал? ну ок, ок, чуть чуть поиздевался над страной, но ведь он и в самых страшных кошмарах не приснилось, что общество гаджетов и другой херни, возьмёт и его выберут президентом
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Разговаривать с телероликом? Хотя, один человек с ним будет разговаривать.
НАТО на інавгурації Зеленського представлятиме помічник генсека Альваргонзалес - Цензор.НЕТ 5394
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К чему пустые разговоры?
Пусть просто, по брежневски поцелуются и молча выпьют за упокой Московиии.
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Може краще я дам пану стецьку гривню? Не я винуватий, що йому мародер не платить за "роботу"
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Юля была жуткая 'старуха' чуть ли уже не присмерти, Зеленский - в сорок лет - 'дитя плачущее' и только пэтя , по версии соевых ботов, самое то )))
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В общем, в будущем 20 мая будет днем национального позора...
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День національної, кацапської ганьби, що не так? НАТО на інавгурації Зеленського представлятиме помічник генсека Альваргонзалес - Цензор.НЕТ 2336
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Сегодня рассказывала нашей управляющей на перерыве историю с инаугурацией и Радой которая затягивала и 73,22%
И о Порошенко который делал вид что не было никаких выборов

Какие у неё были глаза
Местные немцы это слушают как мы кино про дикарей смотрим
Ну любой нормальный человек к этому так относится
Только мы, украинцы, уже привыкшие, что власть так может
Поэтому не удивляемся

А для местных - это что-то за гранью возможного
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Ну, а когда немцы скажут: "За нарушение закона надо привлекать к ответственности!"
Вы им скажите: "Да нет там нарушения закона, на 13 дней раньше последного срока, определенного законом инаугурация назначена, на целый день позже Зелиных хотелок! Это ли не возмутительно?"
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Ты ей на русском рассказывала? Попробуй теперь на немецком рассказать, ты будешь поражена результатом.
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Wir sind verpflichtet in unserem Büro auf Deutsch zu reden. Darüber hinaus stammt unsere Kanzleimanagerin aus Deutschland und kann kein Russich.
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