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Все про:Савченко (1502) спецпризначенці (107)

 Вбивця десяти українських воїнів може вийти на свободу через рік завдяки "закону Савченко", - спецназ

29 липня 2014 року поблизу села Степанівка було підло і підступно вбито 2 групи спецназу 3-го окремого полку під командуванням капітанів Карпи Т. С. і Андрієнка К. Л.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в Фейсбуці 3 полку Сил спеціального призначення імені князя Святслава.

У повідомленні сказано: "Сьогодні зраднику і вбивці Бутрименку суд виніс вирок і виправдав за ч. 3 ст. 258 (терористичний акт). Засудивши за ч. 2 ст. 258-5 (фінансування тероризму).

Офіційний вирок - 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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І з огляду на закон "Савченко", вбивця десяти українських воїнів може вийти на свободу вже через 1 рік і 1 місяць.

Ми не дамо вбивці і зраднику уникнути справедливого покарання!!!"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127275
 
   
 Топ коментарі
 
Троянская кобыла внедренная россией в украинскую политику
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Кто-нибудь может подсказать: кто последний подписал этот "закон савченко", без подписи которого он бы не вступил в силу?
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Це не закон Савченко(якого вже немає) а патужні мародерські реформи судів!
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При чем тут закон Савченко, если за 10 убитых дают 8 лет, а не пожизненное. Что то они там попутали в спецназе, надо было с судьёй провести воспитательные меры.
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