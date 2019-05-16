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 Депортацію кримських татар необхідно визнати геноцидом у судовому порядку, - Меджліс

Меджліс очікує, що депортацію кримськотатарського народу в 1944 році визнають геноцидом у судовому порядку. Для цього необхідно об'єднати зусилля політиків, істориків, юристів і громадських діячів.

Про це заявив голова правління Кримськотатарського Ресурсного центру, член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Напередодні 75-річчя депортації кримськотатарського народу ми хочемо організувати відкриту дискусію для того, щоб подумати, як необхідно діяти і що зробити всім разом - політикам, громадським діячам, юристам і історикам - для того, щоб депортація кримськотатарського народу 1944 року була визнана геноцидом саме судовими органами", - сказав Барієв.

За його словами, цього року Латвія вже створила прецедент, ухваливши рішення про визнання депортації кримських татар геноцидом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сейм Латвії визнав депортацію кримських татар у 1944 році геноцидом

"Перша іноземна держава Латвія вже визнала депортацію кримськотатарського народу геноцидом. 9 травня сейм Латвії ухвалив таке рішення", - повідомив член Меджлісу.

За його словами, правозахисники і громадські активісти продовжать роботу в цьому напрямку з такими країнами, як Литва, Естонія, Польща і Німеччина.

"У ці дні лідер кримськотатарського народу перебуває в Канаді, і є надія, що там теж депортація кримських татар буде визнана геноцидом", - зазначив Барієв.

Водночас, він вважає, що "найважливішим фактором для того, щоб депортація була визнана геноцидом в усьому світі, є рішення про це в представницькому і законодавчому органі України - Верховній Раді України".

"Таке рішення було ухвалене 12 листопада 2015 року... Тепер наше завдання - втілити в життя це рішення в судовому порядку", - резюмував член Меджлісу.

Парламент Канади в четвер запланував голосування за постанову про визнання депортації кримських татар актом геноциду. У разі ухвалення постанови 18 травня в Канаді буде проголошено днем пам'яті депортації кримських татар.

Читайте: Окупанти залишили у в'язниці 24 кримських татар - фігурантів "справи" Хізб ут-Тахрір"

Як повідомлялося, 18 травня 1944 року почалася насильницька депортація з Криму в Середню Азію кримських татар. Загалом було депортовано понад 180 тисяч осіб.

Згідно з постановою Верховної Ради України, день 18 травня оголошено Днем пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127271
 
   
 Топ коментарі
 
Кто вам мешал все пять лет доблестной службы с порошенко?
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"Накануне 75-летия депортации крымскотатарского народа мы хотим ...

А накануне 70-летия не хотели? Почему? Кто мешал?
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Как же долго ждали, что при пете нельзя было, все Зеленскому...
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Кто вам мешал все пять лет доблестной службы с порошенко?
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Как-то, последнее время, очень много требований...
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"Накануне 75-летия депортации крымскотатарского народа мы хотим ...

А накануне 70-летия не хотели? Почему? Кто мешал?
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В чергу, громадяни. Спочатку Закон про кримінальну відповідальність за публічне невизнання голодомору в Україні.
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Как они надоели со своими требованиями
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Департация - это принудительное выдворение, а геноцид - это физическое истребление определенной этнической группы. Зачем мешать эти разные понятия ради политических амбиций (по существу это ничего не меняет), нужно все называть своими именами, вне зависимости от эмоций и тренда!
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Вон, группу воинствующих и религиозных евреев депортировали из римской провинции Иудея (после второй бучи), причем "светских" (эллинизированых никто не выдворял), прошло более тысячелетия, а они до сих пор "живее всех живых". Знали бы римские императоры последствия этого шага, то наверное, отказались от такой пагубной идеи!
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Турки армян тож депортировали, гоняя по кругу в пустыне, до последнего, но то было умышленно, депортация в один конец
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а то, что армяне были пятой колоной москальской (проваславнутой) империи и подлями вооруженный мятеж на стороне врага (та же вата Даунбасса), а турки не стали пускать слюни и сопли и решили проблему с предателями и изменниками (кардинально по законам военного времени). Да, то был ГЕНОЦИД, но оправданный и необходимый геноцид (так поступали в любой войне наши далекие предки и были правы, что так жестоко и окончательно решили проблемы)!
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Предлагаешь устроить на Донбассе геноцид ? Ну и чем ты лучше кацапов ? Они тоже считают, шо геноцид украинцев коммуняками (Голодомор) был якобы "оправдан" неурожаем зерновых в степях мокшандии. Геноцид - наиболее тяжкое преступление против человечности, и оправдан он не может быть никогда и ничем.
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Я пока ничего не предлагаю, но в определеных обстоятельствах и условиях, это простое (и крайне не гуманное деяние) может оказаться единственно разумным и обоснованным (что касается "преступлений", то вся история нынешней цивилизации - череда сплошных преступлений и преждетвсего против среды своего обитания, планеты Земля)!
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с кем судиться теперь будут со сталиным?
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоДепортацію кримських татар необхідно визнати геноцидом у судовому порядку, - Меджліс
 
 
 
 
 
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