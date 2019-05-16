 Депортацію кримських татар необхідно визнати геноцидом у судовому порядку, - Меджліс

Про це заявив голова правління Кримськотатарського Ресурсного центру, член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Напередодні 75-річчя депортації кримськотатарського народу ми хочемо організувати відкриту дискусію для того, щоб подумати, як необхідно діяти і що зробити всім разом - політикам, громадським діячам, юристам і історикам - для того, щоб депортація кримськотатарського народу 1944 року була визнана геноцидом саме судовими органами", - сказав Барієв.

За його словами, цього року Латвія вже створила прецедент, ухваливши рішення про визнання депортації кримських татар геноцидом.

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"Перша іноземна держава Латвія вже визнала депортацію кримськотатарського народу геноцидом. 9 травня сейм Латвії ухвалив таке рішення", - повідомив член Меджлісу.

За його словами, правозахисники і громадські активісти продовжать роботу в цьому напрямку з такими країнами, як Литва, Естонія, Польща і Німеччина.

"У ці дні лідер кримськотатарського народу перебуває в Канаді, і є надія, що там теж депортація кримських татар буде визнана геноцидом", - зазначив Барієв.

Водночас, він вважає, що "найважливішим фактором для того, щоб депортація була визнана геноцидом в усьому світі, є рішення про це в представницькому і законодавчому органі України - Верховній Раді України".

"Таке рішення було ухвалене 12 листопада 2015 року... Тепер наше завдання - втілити в життя це рішення в судовому порядку", - резюмував член Меджлісу.

Парламент Канади в четвер запланував голосування за постанову про визнання депортації кримських татар актом геноциду. У разі ухвалення постанови 18 травня в Канаді буде проголошено днем пам'яті депортації кримських татар.

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Як повідомлялося, 18 травня 1944 року почалася насильницька депортація з Криму в Середню Азію кримських татар. Загалом було депортовано понад 180 тисяч осіб.

Згідно з постановою Верховної Ради України, день 18 травня оголошено Днем пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.