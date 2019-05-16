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Все про:Зеленський (1181) імпічмент (54) Березюк (109)

 Юристи Зеленського глибоко вивчають законопроект про президента: у них є вже десятки зауважень і поправок, - Березюк

Запропонований "Самопоміччю" проект закону про Президента України зараз глибоко вивчається юристами новообраного президента Володимира Зеленського. До нього вже є десятки поправок.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ сказав глава фракції "Самопомочі" в Раді Олег Березюк.

"Станом на 3 тижні тому від штабу Зеленського була інформація, що їхні юристи глибоко вивчають законопроект. У них є вже десятки зауважень і поправок, що є природним", - сказав він.

Березюк наголосив, що ні від одного "якісного експерта" не звучали зауваження на адресу цього законопроекту.

"Закон про президента дуже потрібен самому президенту, тому що без нього всі минулі президенти були знеславлені, бо не мали чітко виписаних повноважень. Наш закон якісний. Там виписані всі обов'язки президента. І якщо він їх порушить, то передбачена процедура покарання - імпічмент", - сказав нардеп.

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При цьому Березюк наполягає, що закон про імпічмент немає сенсу ухвалювати без закону про президента.

"Той, хто говорить, що ухвалить закон про імпічмент, той лукавить. Неможливо провести імпічмент, бо президента нема за що карати, бо його юридичні обов'язки не прописані. Тому закон про імпічмент не може бути ухвалений самостійно без закону про президента", - уточнив Березюк.

Він уточнив, що разом із законами про зміну виборчої системи та скасування депутатської недоторканності, Зеленський також ініціює й ухвалення закону про президента.

"Якщо він турбується про своє майбутнє, то він має виступити з такою ініціативою, щоб його не знеславили, як попередніх президентів", - резюмував Березюк.

Також читайте: Зеленський обіцяє ініціювати закон про імпічмент у разі перемоги на виборах: Є цивілізований шлях прибрати недостойну людину

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127266
 
 
 Топ коментарі
 
Бред.
Полномочия Президента выписаны в Коеституции.
А новый Закон будет ей противоречить?
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презЕдент зеленский обещал ...что первый закон какой он внесет в раду ..это будет закон об импичменте.... опять обманул..?? Юристы Зеленского глубоко изучают законопроект о президенте: у них есть уже десятки замечаний и поправок, - Березюк - Цензор.НЕТ 2343
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Бред.
Полномочия Президента выписаны в Коеституции.
А новый Закон будет ей противоречить?
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Юристы Зеленского глубоко изучают законопроект о президенте и требуют внести поправку из двух пунктов:
Статья 1. "ИдитьУСраку" - я вам ничего не должен! (аки хештег зеленского в 2018 и 2019 гг)
Статья 2. Если у вас претензии и вопросы ко мне - читайте статью 1.
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> у них есть уже десятки замечаний <

...
Приклади зауважень від юристів Зеленського:
"Лолшто?"
"Низачод"
"Аффтар жжот"
"Без бутылки не разобрать"
"Зуйня какая-то"
"Гыыыыы..."
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Что подавшие Закон, что его обсуждающие до сих пор не поняли, что любой Закон, противоречащий 31 пункту обязанностей Президента, прописанных в Конституции требует Конституционного большинства в 300 голосов для внесения изменений. При этом команда Зе-бени просто забыла, что обещала не закон о Президенте, а Закон об импичменте, который будет регламентировать процедуру, предусмотренную в......
Стаття 111. Президент України може бути усунений з поста Верховною Радою України в порядку імпічменту у разі вчинення ним державної зради або іншого злочину.
А всё остальное простое сотрясение воздуха.
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В Конституции - основные полномочия. А в законе они могут дописать, что президент может ходить в желтых штанах или пить пиво во время заседания, то есть всякую мелочь несущественную.
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А до выдвижения кандидатуры, я так понимаю, закон не изучался?
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Это проект закона, поэтому не изучался
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Тогда после принятия Закона нужны новые президентские выборы,потому что изменятся его полномочия.
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1 поправка коломойский всегда прав
2 если коломойский не прав смотри поправку 1
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Именно это и была голубая мечта Кнура - остаться не только на второй, но и на третий срок путем рухтовки основного закона. Ведь решение кучмовского конституционного суда, что 1+1=3 никто не отменял. Но народ вовремя дал ему по рыльнику, отогнав от власти. К вашему величайшему, соевые, сожалению и озлобленности Юристы Зеленского глубоко изучают законопроект о президенте: у них есть уже десятки замечаний и поправок, - Березюк - Цензор.НЕТ 4406
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Всьо устраївало. З чоколядою все вийшло. А закон то просто дишло.
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та да, у коломойського в приваті були сурйозні юристи - нічого не докажеш, гроші спишуть і торба... якось було, 2008-2009 роки, коли одних відсотків не додали на 400 з лишнім мільйонів... і тихо
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Жалкую, що голосував за "Самопоміч". Більше такої помилки не буде. Надіюсь, у інших виборців теж.
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Ты идиот.
Но, хотя бы, свою ошибку признал.
PS. Было бы хуже, если бы голосовал за липецкую гниду. В этом случае = не было бы тебе прощения.
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презЕдент зеленский обещал ...что первый закон какой он внесет в раду ..это будет закон об импичменте.... опять обманул..??
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Только зелекторат, для которого всё просто.
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Я только под постами с откровенной чепухой ставлю.
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т.е. тот твой пост выше чепуха лайт.
Вообще то все знают, что ты только чепуху и постишь тут
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Президент Зеленский еще ничего никуда не вносил, поэтому какой будет первый, а какой второй думаю неизвестно даже Президенту Зеленскому. Поэтому никто никого не обманул ....пока
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Первый должен быть известен...это закон об импичминете...
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А що, Зеленський вже вніс законопроект? : )))
Знов мародерські проноси...
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А что внесет?? И именно закон об импичменте..??Ну подождем...попкорн есть...время тоже... Юристы Зеленского глубоко изучают законопроект о президенте: у них есть уже десятки замечаний и поправок, - Березюк - Цензор.НЕТ 48
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Тебе виднее...у меня только попкорн есть...а у тебя видимо еще и понос.... Юристи Зеленського глибоко вивчають законопроект про президента: у них є вже десятки зауважень і поправок, - Березюк - Цензор.НЕТ 9073
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"Закон о президенте очень нужен самому президенту, потому что без него все прошлые президенты были обесславлены, так как не имели четко выписанных полномочий.
Источник:https://censor.net.ua/n3127266"

Начинаем вычёркивать претензии...
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И выходит, Порошенко не мог, не имел полномочий, был не в состоянии "прославляться" на благо 75% халявщиков... Но претензии к нему выдвигались и выдвигаются до сих пор реальные. Но никакого диссонанса это не вызовет- своё то не воняет...
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Що там важкого? Узеленьский вже сказав: "Я нікому нічого не винен". Так і запишіть...
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Еще бы. Он же сам на клоуна учился на юридическом в папином институте.
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Поправка№1. Президенту разрешено играть писюном на пианино, фортепиано, рояле и других клавишных инструментах!
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Не "станет", а было. И ушло. С позорищем.
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Не страшно когда клоун становится президентом.Страшно когда президент становится клоуном
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Це ти, синку, почнеш обмірковувати невдовзі після інавгурації. Якщо має таку природну здатність.
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Інавгурація нового Президента відбудеться 20 травня.

А значить, час для розпуску парламенту буде.

Але якою саме юридичною підставою для дострокового припинення повноважень парламенту скористається Президент Зеленський? Найбільш імовірний сценарій, що зараз обговорюється - це рішення Окружного адмінсуду міста Києва, який має визнати, що коаліції немає, причому вже давно. Того самого суду, який скасував націоналізацію Приватбанку, відсторонив Супрун і поновив Насірова.

І якщо дійсно буде так, то це дуже сумно, з двох причин.

Перша - дуже не хотілося б, щоб новий Президент в одному з найперших і найважливіших своїх рішень спирався на рішення абсолютно дискредитованого суду, відомого своєю здатністю казати на чорне біле на договорних засадах. Легітимність такого рішення буде під великим питанням.

Те саме стосується й нового парламенту. Я б дуже не хотів, щоб життя нового скликання найвищого представницького органу в Україні починалося з рішення суддів, які забороняли Майдан і зобов'язали беркут його розігнати.

Друга причина - це гарантії особистої недоторканності, які судді в обмін на своє рішення виторговуватимуть (а можливо, вже виторгували) у членів команди Президента. Вони прекрасно знають ціну питання дострокових виборів. І гарантії залишення на посаді - це найменше, що вони могли за це рішення "попросити". Це може виглядати як невеликий компроміс. Але з таких "невеликих" компромісів починається велика біда.

Судді ОАСК - це уособлення всіх хвороб і вад судової системи України. І саме з них команда новообраного Президента має починати її лікування. Якщо ж буде вибраний сценарій розпуску парламенту через ОАСК і залишення його суддів на посадах, це означатиме, що здоров'я судової системи для команди Зе - далеко не пріоритет. А компроміси зі злом - практика, якою вони готові йти для досягнення своїх політичних цілей.

https://blogs.pravda.com.ua/authors/zhernakov/5cdd334af2c92/
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Ви помиляєтесь, якщо цей самий або якійсь інший суд прийме рішення про відсутність коаліції, то Верховна Рада протягом одного місяця коаліцію має створити, протягом цього часу настає термін неможливості припинення повноважень Верховної ради, тобто півроку до її чергових виборів
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Не "абсолютно дискредитованого суду", а потужно реформованого суду. Це раз.
А два - суспільство надіється також, что потужно реформоване СБУ на чолі з героєм Грицаком в ці хвилини саме арештовує Вельзевула Абрамовича Коломойського, який прилетів до Дніпра і знаходиться у своєму будинку.
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надійтесь.тепер це клопоти нового глави сбу, нового царька і зебілів шо за нього голосували
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А старі вже повтікали?
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Це вони тобі так сказали, щоб не турбувався на ланцюжку біля будки.
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1. Фишечки
2. Рояль
3. Корпоративы
4.В Аминистрацию не пойду
5. Вообще не пойду- пусть разумков ходит
6. Приват отдать
7. Деньги Коломойскому отдать
8.если ничего не сделал для страны- это Порошенко виноват
9 Вы все врете
10. Я вам ничего не должен
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Поправка 2...забороняється преЗЕдента обесславляти Юристы Зеленского глубоко изучают законопроект о президенте: у них есть уже десятки замечаний и поправок, - Березюк - Цензор.НЕТ 9319
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А в "Слуге народа" у Голобородька тоже была бригада дорогих юристов?
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когда начинается разговор о дорогих юристах вспоминается кадр из "В джазе только девушки"
- Пусть это докажут ваши адвокаты, Коломбо белые гетры?
-Вот мои адвокаты. Все с высшим образованием.
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А первым высочайшим указом нового презЕдента должен быть указ о долларе по 8.... Юристы Зеленского глубоко изучают законопроект о президенте: у них есть уже десятки замечаний и поправок, - Березюк - Цензор.НЕТ 1030
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С него станется. Может и издаст, но через пять минут объявит, что все доллары по 8 забрал Коломойский по решению суда за Приват, а вам - осталось мало и уже по 50. И привет. .
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Нєєє, він скаже, що бакси по 8 забрав Порошенко! Юристы Зеленского глубоко изучают законопроект о президенте: у них есть уже десятки замечаний и поправок, - Березюк - Цензор.НЕТ 4470
У Зєєєлі скоро буде нове погоняло:
Він був Вова "Явамнічєвонєдолжен", а стане Вова "Мнєанінєдают"!
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Вонючие порхососы самозабвенно что то сами себе пишут и отвечают.
Такая ржака.
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Узеленский недоволен возможностями Зеленского?
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А Березюк-мандюк уже шестьорка Клопомойського?
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Оно ещё не успело стать президентом, но уже достало...
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Ну вот
Самый важный закон - о себе любимом В Конституции мало !
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и не говори, толпа соевых просто задолбала нормальных людей
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Что-то я не пойму: почему проигравшая на всех фронтах Самнемочь пишет какие-то законы специально для Зеленского? Что они лезут везде? Он их просил? Юристи Зеленського глибоко вивчають законопроект про президента: у них є вже десятки зауважень і поправок, - Березюк - Цензор.НЕТ 785
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Есть хорошее украинское слово: підлабузник ( подхалим; прихлебатель, низкопоклонник)
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Они хотят выторговать место премьера для Садового...
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Є повноваження, які прописані в Конституції. Що ще треба, дозволити відпустку за свій рахунок для участі у корпоративах чи персональний рояль поставити в адміністрації?
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Які юристи--двійочникі. Одна "велика юристка із команди 95 кварталу--завалилась на конкурсі вже на першому етапі майбутніх суддів ВСУ. Да і сам президент не вчився , а був на сцені КВН. Приходить ера --що і доярка може бути міністром. Це ми вже проходили після 1917р. Тепер іде набір до клоуна--шахраїв. неучів. піарщиків,підлабузників,сексотів та пройдисвітів. Так що біде весело при таких керманичах,але біда в тому,що історія нічого не учить українців
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У вовачки мысли только об одном...как прикрыть свою жопу....
Украина...зебилы...это все где то там...далеко...а жопа она близко.... Юристи Зеленського глибоко вивчають законопроект про президента: у них є вже десятки зауважень і поправок, - Березюк - Цензор.НЕТ 8779
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Его еще не попросили, а он уже в позе z-ю. Но ему без консультации Ляшка дорога вперед заказана. Можно на коленях, но это тоже уже занято. Березюк в полной засаде.
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Нацдружини збирались їхати в аеропорт, щоб зустріти олігарха Коломойського, але через спонтанність події не встигли випікти каравай, а їхати зустрічати з порожніми руками було незручно.


Юристи Зеленського глибоко вивчають законопроект про президента: у них є вже десятки зауважень і поправок, - Березюк - Цензор.НЕТ 7799
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Вопрос первостепенной важности на сегодняшний день, с него и "нужно" начинать править.
А то война, кризис, люди - не важно Юристи Зеленського глибоко вивчають законопроект про президента: у них є вже десятки зауважень і поправок, - Березюк - Цензор.НЕТ 256
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Так я тоже не понимаю зачем нужен Закон о Президенте, если в Конституции четко прописано что он обязан делать, а что не входит в его компетенцию. Вот какой закон действительно нужен- это Порядок применения и реализации норм Конституции об импичменте Президента. Вот этот механизм и сроки должны быть четко оговорены специальным Законом, потому что в Конституции нет четкого механизма обьявления импичмента! Нет механизма замещения Верховного главнокомандующего в случае прохождения процедуры импичмента. В США например - есть четко оговоренный механизм- это Вице Президент! В случае обьявления импичмента действующему Президенту, его место на время между избранием нового президента занимает Вице Президент! Четко и ясно!
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Самопомощь убила себя этим законом о президенте. Хорошо что вскрылись, предатели.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЮристи Зеленського глибоко вивчають законопроект про президента: у них є вже десятки зауважень і поправок, - Березюк
 
 
 
 
 
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