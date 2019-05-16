 Юристи Зеленського глибоко вивчають законопроект про президента: у них є вже десятки зауважень і поправок, - Березюк

Про це в коментарі Цензор.НЕТ сказав глава фракції "Самопомочі" в Раді Олег Березюк.
"Станом на 3 тижні тому від штабу Зеленського була інформація, що їхні юристи глибоко вивчають законопроект. У них є вже десятки зауважень і поправок, що є природним", - сказав він.
Березюк наголосив, що ні від одного "якісного експерта" не звучали зауваження на адресу цього законопроекту.
"Закон про президента дуже потрібен самому президенту, тому що без нього всі минулі президенти були знеславлені, бо не мали чітко виписаних повноважень. Наш закон якісний. Там виписані всі обов'язки президента. І якщо він їх порушить, то передбачена процедура покарання - імпічмент", - сказав нардеп.
При цьому Березюк наполягає, що закон про імпічмент немає сенсу ухвалювати без закону про президента.
"Той, хто говорить, що ухвалить закон про імпічмент, той лукавить. Неможливо провести імпічмент, бо президента нема за що карати, бо його юридичні обов'язки не прописані. Тому закон про імпічмент не може бути ухвалений самостійно без закону про президента", - уточнив Березюк.
Він уточнив, що разом із законами про зміну виборчої системи та скасування депутатської недоторканності, Зеленський також ініціює й ухвалення закону про президента.
"Якщо він турбується про своє майбутнє, то він має виступити з такою ініціативою, щоб його не знеславили, як попередніх президентів", - резюмував Березюк.
Полномочия Президента выписаны в Коеституции.
А новый Закон будет ей противоречить?
Статья 1. "ИдитьУСраку" - я вам ничего не должен! (аки хештег зеленского в 2018 и 2019 гг)
Статья 2. Если у вас претензии и вопросы ко мне - читайте статью 1.
...
Приклади зауважень від юристів Зеленського:
"Лолшто?"
"Низачод"
"Аффтар жжот"
"Без бутылки не разобрать"
"Зуйня какая-то"
"Гыыыыы..."
Стаття 111. Президент України може бути усунений з поста Верховною Радою України в порядку імпічменту у разі вчинення ним державної зради або іншого злочину.
А всё остальное простое сотрясение воздуха.
2 если коломойский не прав смотри поправку 1
Но, хотя бы, свою ошибку признал.
PS. Было бы хуже, если бы голосовал за липецкую гниду. В этом случае = не было бы тебе прощения.
Вообще то все знают, что ты только чепуху и постишь тут
Знов мародерські проноси...
Источник:https://censor.net.ua/n3127266"
Начинаем вычёркивать претензии...
А значить, час для розпуску парламенту буде.
Але якою саме юридичною підставою для дострокового припинення повноважень парламенту скористається Президент Зеленський? Найбільш імовірний сценарій, що зараз обговорюється - це рішення Окружного адмінсуду міста Києва, який має визнати, що коаліції немає, причому вже давно. Того самого суду, який скасував націоналізацію Приватбанку, відсторонив Супрун і поновив Насірова.
І якщо дійсно буде так, то це дуже сумно, з двох причин.
Перша - дуже не хотілося б, щоб новий Президент в одному з найперших і найважливіших своїх рішень спирався на рішення абсолютно дискредитованого суду, відомого своєю здатністю казати на чорне біле на договорних засадах. Легітимність такого рішення буде під великим питанням.
Те саме стосується й нового парламенту. Я б дуже не хотів, щоб життя нового скликання найвищого представницького органу в Україні починалося з рішення суддів, які забороняли Майдан і зобов'язали беркут його розігнати.
Друга причина - це гарантії особистої недоторканності, які судді в обмін на своє рішення виторговуватимуть (а можливо, вже виторгували) у членів команди Президента. Вони прекрасно знають ціну питання дострокових виборів. І гарантії залишення на посаді - це найменше, що вони могли за це рішення "попросити". Це може виглядати як невеликий компроміс. Але з таких "невеликих" компромісів починається велика біда.
Судді ОАСК - це уособлення всіх хвороб і вад судової системи України. І саме з них команда новообраного Президента має починати її лікування. Якщо ж буде вибраний сценарій розпуску парламенту через ОАСК і залишення його суддів на посадах, це означатиме, що здоров'я судової системи для команди Зе - далеко не пріоритет. А компроміси зі злом - практика, якою вони готові йти для досягнення своїх політичних цілей.
https://blogs.pravda.com.ua/authors/zhernakov/5cdd334af2c92/
А два - суспільство надіється також, что потужно реформоване СБУ на чолі з героєм Грицаком в ці хвилини саме арештовує Вельзевула Абрамовича Коломойського, який прилетів до Дніпра і знаходиться у своєму будинку.
2. Рояль
3. Корпоративы
4.В Аминистрацию не пойду
5. Вообще не пойду- пусть разумков ходит
6. Приват отдать
7. Деньги Коломойскому отдать
8.если ничего не сделал для страны- это Порошенко виноват
9 Вы все врете
10. Я вам ничего не должен
- Пусть это докажут ваши адвокаты, Коломбо белые гетры?
-Вот мои адвокаты. Все с высшим образованием.
У Зєєєлі скоро буде нове погоняло:
Він був Вова "Явамнічєвонєдолжен", а стане Вова "Мнєанінєдают"!
Такая ржака.
Самый важный закон - о себе любимом В Конституции мало !
Украина...зебилы...это все где то там...далеко...а жопа она близко....
А то война, кризис, люди - не важно