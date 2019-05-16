 Філатов повідомив про нові зловживання, виявлені в мерії Дніпра

За його словами, боротьба з корупцією в муніципалітеті включає декілька етапів: аудит, звільнення керівників і передача матеріалів до правоохоронних органів. Борис Філатов також запевнив, що не покриватиме шахраїв і злодіїв.
Так, мер Дніпра передасть до обласної прокуратури заяву про злочин за фактом імовірного розкрадання бюджетних коштів у департаменті з питань енергоефективних технологій та ініціатив. За попередніми даними, йдеться про три мільйони гривень. Як відомо, раніше на підставі аудитів і відповідних заяв мера Дніпра були відкриті кримінальні провадження щодо департаменту стратегічного розвитку та інвестицій міськради Дніпра і чотирьох приватних компаній, а також стосовно діяльності КП "Розвиток Дніпро".
Крім цього, міський голова повідомив про звільнення директора одного з центральних парків Дніпра. Причина – численні порушення в організації роботи рекреаційної зони. Запропоновано звільнитися й директору КП "Дніпротранскомплекс", яке відповідає за встановлення нових зупинкових комплексів у місті. Крім цього, посади позбудеться голова експертної комісії з питань Бюджету участі.
"Моє завдання як мера – створити чесні та зрозумілі правила для всіх. Зокрема в цій будівлі. Хтось це чує, хтось – ні. Я стежу та реагую на всі сигнали й меседжі. Реакція на те, що обговорюється у ЗМІ, має посилюватися", – сказав Борис Філатов.
Він також анонсував регулярні брифінги для преси, під час яких обговорюватимуть міські справи, та низку зустрічей із місцевими журналістами-розслідувачами. "Якщо в них є кейси, ми з управлінням аудиту їх розглянемо", – запевнив мер Дніпра.
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Это что, наживка для идиотов? Нормальный журналист сразу на Киев их сдаст, Шустер больше заплатит.
Циничный поэт разгельдяй. Город в плохом состоянии - центр и центральные парки в ужасном состоянии. Деньги хронически разворовываются.
Про мост центральный молчу,.... то что наклонился .... мало кто знает.
Предыдущий мэр - Куличенко был более порядочным хозяйственником.
Позор Филатову !!! Я за тебя голосовал, больше ошибок допускать не хочу.