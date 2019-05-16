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 Політика України
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Все про:Дніпропетровськ (1007) Філатов (158)

 Філатов повідомив про нові зловживання, виявлені в мерії Дніпра

Мер Дніпра Борис Філатов повідомив про нові зловживання, які виявили в мерії.

За його словами, боротьба з корупцією в муніципалітеті включає декілька етапів: аудит, звільнення керівників і передача матеріалів до правоохоронних органів. Борис Філатов також запевнив, що не покриватиме шахраїв і злодіїв.

Так, мер Дніпра передасть до обласної прокуратури заяву про злочин за фактом імовірного розкрадання бюджетних коштів у департаменті з питань енергоефективних технологій та ініціатив. За попередніми даними, йдеться про три мільйони гривень. Як відомо, раніше на підставі аудитів і відповідних заяв мера Дніпра були відкриті кримінальні провадження щодо департаменту стратегічного розвитку та інвестицій міськради Дніпра і чотирьох приватних компаній, а також стосовно діяльності КП "Розвиток Дніпро".

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Крім цього, міський голова повідомив про звільнення директора одного з центральних парків Дніпра. Причина – численні порушення в організації роботи рекреаційної зони. Запропоновано звільнитися й директору КП "Дніпротранскомплекс", яке відповідає за встановлення нових зупинкових комплексів у місті. Крім цього, посади позбудеться голова експертної комісії з питань Бюджету участі.

"Моє завдання як мера – створити чесні та зрозумілі правила для всіх. Зокрема в цій будівлі. Хтось це чує, хтось – ні. Я стежу та реагую на всі сигнали й меседжі. Реакція на те, що обговорюється у ЗМІ, має посилюватися", – сказав Борис Філатов.

Він також анонсував регулярні брифінги для преси, під час яких обговорюватимуть міські справи, та низку зустрічей із місцевими журналістами-розслідувачами. "Якщо в них є кейси, ми з управлінням аудиту їх розглянемо", – запевнив мер Дніпра.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127265
 
   
 Топ коментарі
 
Руководитель мэрии нашел коррупцию в мэрии!? Филатов сообщил о новых злоупотреблениях, выявленных в мэрии Днепра - Цензор.НЕТ 2070
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тут главное , как всегда , в процессе борьбы не выйти на самого себя
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Не успел Филя разворовать бюджет на рем. моста ( причём дважды ) , как тут-же не успевает распилить строительство метро . А ещё сколько идей !? И постройка нового аэропорта и постоянный демонтаж-монтаж МАФов. Эх , работы непочатый край , жаль каденция не на всю жизнь. А вообще-то большего бардака , как при филе , я в Днепре не помню.
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Никого не волнуют эти злоупотребления, только бедный Филатов слабым голосом что-то пищит.
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Меня волнуют.... мои деньги воруют твари.
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Руководитель мэрии нашел коррупцию в мэрии!? Филатов сообщил о новых злоупотреблениях, выявленных в мэрии Днепра - Цензор.НЕТ 2070
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тут главное , как всегда , в процессе борьбы не выйти на самого себя
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Гаспадин сыщик, вы уже выяснили кто полОжил плитку на Курчатова как хивно в коровнике?Работу злоупотребителей переделали?
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"Если у них есть кейсы, мы с управлением аудита их рассмотрим", -

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Это что, наживка для идиотов? Нормальный журналист сразу на Киев их сдаст, Шустер больше заплатит.
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Мужик рассказал о коррупции и полетел на вертолете за город покушать 😂😂 Как я обожаю политиков слушать. Интересно в европе мэры городов тоже на обед на вертолете летают? 😂😂
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Как же вы воров на работу принимаете или почва хорошая там везде чтоб грабить бюджет города на каждой сделке...
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Филатов занервничал, зря он Петю лизал.
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перекрашивается на глазах.Тут один тоже с коррупцией "боролся",шо до сих пор от корыта нельзя оторвать
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Не успел Филя разворовать бюджет на рем. моста ( причём дважды ) , как тут-же не успевает распилить строительство метро . А ещё сколько идей !? И постройка нового аэропорта и постоянный демонтаж-монтаж МАФов. Эх , работы непочатый край , жаль каденция не на всю жизнь. А вообще-то большего бардака , как при филе , я в Днепре не помню.
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Где детям школы 128 проодить Поледний зонок? Так и не закончили ремонт майданчика....где деньги,мэр?
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Турбота пана Філатова зводиться до одного - найти порушення і замінити керівника на свою людину. Вроді все красіво і правильно, а коли починаєш вникати в проблему, виявляється, що всі фінансові потоки Дніпра, пан Філатов переключив на фірми пов'язані (дивним чином) з самим Філатовим. Така собі боротьба бджіл з медом.
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"Запахло вєсной...".Точніше смаленим.Борюся заметушився.
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Филатов умница, будущий президент Украины : золотая медаль школы и красный диплом, юрист, историк, организатор добровольных батальонов остановившие Россию ...
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Филатов превратился в популиста и вора, как только на метро и аэропорт выделили деньги.
Циничный поэт разгельдяй. Город в плохом состоянии - центр и центральные парки в ужасном состоянии. Деньги хронически разворовываются.
Про мост центральный молчу,.... то что наклонился .... мало кто знает.
Предыдущий мэр - Куличенко был более порядочным хозяйственником.

Позор Филатову !!! Я за тебя голосовал, больше ошибок допускать не хочу.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниФілатов повідомив про нові зловживання, виявлені в мерії Дніпра
 
 
 
 
 
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